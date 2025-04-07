يوقع الفهود على لاعب الأطواق الكلية كولين جرانجر ، الذي لم يلعب كرة القدم مطلقًا

أحدث ما في كارولينا بانثر ليس جديدًا على الفريق – إنه جديد في هذه الرياضة بالكامل تقريبًا.

يوقع الفهود كولن جرانجر بعد أن أمضى خمسة مواسم في لعب كرة السلة لثلاث كليات مختلفة. لم يلعب كرة القدم في أي من المدارس ، وبحسب ما ورد لم يكن منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

يتطلع الرجل الكبير الذي يبلغ طوله 6 أقدام و 245 رطلاً إلى اتباع خطى نهايات NFL الضيقة الأسطورية مثل أنطونيو غيتس وجيمي جراهام وتوني غونزاليس ، الذين لعبوا جميعًا كرة السلة الجامعية قبل حياتهم المهنية لكرة القدم.

غيتس هو الوحيد من بين الثلاثة ، الذين لم يلعبوا ، مثل جرانجر ، كرة القدم الجامعية ، حيث لعب غراهام وجونزاليس كلا الرياضيين في الكلية.

كما لعبت إنديانابوليس كولتس الضيقة نهاية Mo Alie-Cox بشكل ملحوظ أيضا كرة السلة الجامعية وليس كرة القدم.

بينما ذكرت ESPN أن Granger لعب آخر مرة حتى وصوله إلى المدرسة الثانوية ، قال إصدار Panthers “هذا هو أول غزو لجرانجر في كرة القدم”.

بدأ جرانجر مسيرته في كرة السلة في جامعة أوهايو ، حيث أمضى موسمين قبل الانتقال إلى ولاية كارولينا الغربية على مدار العامين المقبلين. ثم أنهى مسيرته في Coastal Carolina ، حيث لعب حوالي 18 دقيقة لكل لعبة في الموسم الماضي وبلغ متوسطها 7.2 نقطة و 4.4 كرة مرتدة.

في حين أن العالم قد فاجأ من التوقيع ، فإن جاستن جراي ، مدرب كرة السلة في كارولينا الساحلية.

قال جراي في بيان صحفي: “هذا ليس مفاجئًا بالنسبة لي مع العلم كولن”. “إنه واحد من أكثر الرياضيين ملتزمين بتدريبه على الإطلاق. أخبرته قبل أن ينجح في أي شيء لأنه كان دائمًا منضبطًا ويهاجم كل شيء مع كل ما لديه. هذه هي المكونات التي تحقق النجاح ، وهو يمتلك هؤلاء. إنه يعرف أن العمل قد بدأ للتو ونحن هنا لدعمه”.

ينضم Granger إلى خمسة نهايات أخرى ضيقة في قائمة كارولينا ، حيث يتنافس على أن يصبح هدفًا لرباع لاعب الوسط برايس يونغ.

تومي ترتفع ، وجعون ساندرز ، وجوردان ماثيوز ، وجيمس ميتشل ، ودومينيك دافني هم اللاعبون الخمسة الآخرون في هذا المنصب.