يوقع تحذير الرغبة الشديدة في الغذائية الخاصة بك هي في الواقع من أعراض سرطان القولون

كل شخص لديه الرغبة الشديدة في الغذاء في بعض الأحيان. ولكن هل يجب أن تشعر بالقلق إذا كنت دائمًا تتوق إلى نفس العنصر؟ ربما ، خاصة إذا كنت تحمل أي من عوامل الخطر لسرطان القولون. غالبًا ما يشار إليه في ظل مصطلح سرطان القولون والمستقيم الأوسع ، يعد سرطان القولون أحد أكثر أنواع السرطان انتشارًا في الولايات المتحدة. وفقا لجمعية السرطان الأمريكية ، يتم تشخيص أكثر من 107000 رجل ونساء سنويا مع المرض. حاليا ، هذا هو السبب الرئيسي الثالث لوفيات السرطان.

كيف يمكنك أن تعرف ما إذا كنت أكثر عرضة من شخص آخر لتشخيص سرطان القولون؟ تشمل عدد قليل من أبرز العلامات الوراثية ونمط الحياة والطبية تاريخًا عائليًا من سرطان القولون أو القولون والمستقيم ، وظروف الجهاز الهضمي مثل مرض كرون ، ونمط حياة مستقر ، واستخدام التبغ ، والإفراط في استخدام الكحول ، ونظام غذائي عالي الدهون مليء بالأطعمة المصنعة ، والعمر المتقدم.

ولكن لا يزال بإمكانك الحصول على سرطان القولون حتى لو لم تكن معرضًا للخطر بشكل خاص. على الرغم من أن سرطان القولون لا يسبب دائمًا أعراضًا واضحة في مراحله المبكرة ، إلا أنه قد يولد بعض الآثار الجانبية التي يجب ألا تتجاهلها ، مثل الرغبة الشديدة الشديدة. (تعرف على الأشياء الأخرى التي ربما تحاول الرغبة الشديدة في طعامك إخبارك بها.)