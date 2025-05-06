يوقع تحذير الرغبة الشديدة في الغذائية الخاصة بك هي في الواقع من أعراض سرطان القولون

كل شخص لديه الرغبة الشديدة في الغذاء في بعض الأحيان. ولكن هل يجب أن تشعر بالقلق إذا كنت دائمًا تتوق إلى نفس العنصر؟ ربما ، خاصة إذا كنت تحمل أي من عوامل الخطر لسرطان القولون. غالبًا ما يشار إليه في ظل مصطلح سرطان القولون والمستقيم الأوسع ، يعد سرطان القولون أحد أكثر أنواع السرطان انتشارًا في الولايات المتحدة. وفقا لجمعية السرطان الأمريكية ، يتم تشخيص أكثر من 107000 رجل ونساء سنويا مع المرض. حاليا ، هذا هو السبب الرئيسي الثالث لوفيات السرطان.
كيف يمكنك أن تعرف ما إذا كنت أكثر عرضة من شخص آخر لتشخيص سرطان القولون؟ تشمل عدد قليل من أبرز العلامات الوراثية ونمط الحياة والطبية تاريخًا عائليًا من سرطان القولون أو القولون والمستقيم ، وظروف الجهاز الهضمي مثل مرض كرون ، ونمط حياة مستقر ، واستخدام التبغ ، والإفراط في استخدام الكحول ، ونظام غذائي عالي الدهون مليء بالأطعمة المصنعة ، والعمر المتقدم.
ولكن لا يزال بإمكانك الحصول على سرطان القولون حتى لو لم تكن معرضًا للخطر بشكل خاص. على الرغم من أن سرطان القولون لا يسبب دائمًا أعراضًا واضحة في مراحله المبكرة ، إلا أنه قد يولد بعض الآثار الجانبية التي يجب ألا تتجاهلها ، مثل الرغبة الشديدة الشديدة. (تعرف على الأشياء الأخرى التي ربما تحاول الرغبة الشديدة في طعامك إخبارك بها.)
فقدان الدم يؤدي إلى نقص الحديد
يمكن أن يحدث النزيف عندما يصبح سرطان القولون أكثر انتشارًا. عندما تفقد الدم (على سبيل المثال ، من خلال المستقيم مثل الاورام الحميدة المتعلقة بسرطان القولون تنزف في الأمعاء) ، يفقد جسمك الحديد والمواد الغذائية الأخرى. هذا يتركك في حالة فقر الدم (التي تسببها القليل من الحديد ، وهو أحد أنواع فقر الدم المختلفة) وربما يشتهي العناصر الغذائية التي يفتقرها جسمك بطرق غير عادية وغير متوقعة.
على سبيل المثال ، قد تبدأ في الحصول على رغبة في تناول العناصر غير الغذائية ، وهي حالة تسمى PICA. أظهرت نتائج مراجعة 2023 في Cureus علاقة قوية بين Pica وفقر الدم. عبر العديد من الدراسات ، يتم تقديم الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد مع مجموعة متنوعة من الرغبة الشديدة ، بما في ذلك رقائق الجليد والكرتون والأرز غير المطبوخ والورق. لاحظت ورقة 2010 في مجلة تقارير الحالة الطبية العروض التقديمية غير العادية بالمثل في الموضوعات ذات المستويات المنخفضة للحديد. على سبيل المثال ، أكل فرد واحد كميات كبيرة من الجليد. شعر فرد آخر بالحاجة إلى مضغ الأشرطة المطاطية.
انتبه إلى الرغبة الشديدة غير العادية أو الجديدة
وفقًا للدكتور عمار كيلكر ، الذي قابلته الجمعية الطبية الأمريكية (AMA) حول الحقائق المهمة المتعلقة بنقص الحديد ، والرغبة المفاجئة في تناول الجليد ، أو الأوساخ ، أو غيرها من الكائن غير الصالح للأكل (أو غير الصالحة للأكل) هو فقط الجسم الذي يتفاعل بشكل عاجل مع نقص. “في الأساس ، لديك بعض الإلحاح لاستبدال شغف بالحديد. لكن ليس لدينا أي طريقة لإظهار ذلك.” في بعض المناسبات ، قد يكون لديك الرغبة الشديدة في مجموعات طعام معينة أيضًا ، مثل النشا.
كتذكير ، فقر الدم هو أحد أعراض شائعة للغاية لأولئك الذين يعانون من سرطان القولون. ونظرًا لأن فقر الدم يمكن أن يؤدي إلى الرغبة الشديدة ، بغض النظر عن الرغبة الشديدة في طعامك (أو غير الغذائي) ، فقد ترغب في التحدث مع طبيبك إذا لم تختفي الرغبة الشديدة. سيحدد اختبار الدم ما إذا كنت فقر الدم. إذا كان الأمر كذلك ، فمن المحتمل أن يُطلب منك الخضوع لاختبارات أخرى لتحديد ما إذا كان لديك حالة أساسية تشير إلى فقر الدم (على سبيل المثال ، القولون أو سرطان القولون والمستقيم).