يوقع جوردان كلاركسون من جديد مع نيكس بعد انتهاء البطولة مع تبلور القائمة

لقد عاد مساهم مهم آخر في مسيرة بطولة نيكس.

أفاد ستيفان بوندي من صحيفة The Post يوم الخميس أن جوردان كلاركسون سيعيد التوقيع مع الفريق.

وتبلغ قيمة الصفقة 3.9 مليون دولار، وفقًا لـ ESPN.

وهذا يعني رحيل لاعب أساسي واحد فقط – ميتشل روبنسون – من فريق العام الماضي. كما غادر أرييل هوكبورتي رغم أنه لم يلعب إلا نادرًا.

ودخل نيكس يوم الخميس 5.7 مليون دولار تحت المئزر الثاني، وفقا لسبوتراك.

لديهم الآن 13 لاعبًا في القائمة، أي أقل بواحد من العقود القياسية المطلوبة البالغ عددها 14 لاعبًا. يمكن للفرق أن تنخفض مؤقتًا إلى 13، على الرغم من أن الأمر معقد.

انضم كلاركسون إلى نيكس العام الماضي، وبعد موسم عادي متقلب، برز كعنصر قيم على مقاعد البدلاء في فترة ما بعد الموسم – حيث بلغ متوسطه 10.8 دقيقة لكل مباراة في التصفيات.

لقد كان هدافًا سعيدًا بالتسديد ولاعبًا ذو عقلية هجومية معظم حياته المهنية، وقد أعاد اكتشاف نفسه العام الماضي مع نيكس بعد خروجه من التناوب في منتصف الموسم. لقد أصبح مدافعًا قويًا في التعامل مع الكرة ومرتدًا، وهي الصفات التي ساعدته على إحداث تأثير خارج مقاعد البدلاء واستعادة مكانه في تناوب المدرب مايك براون.

وبعمر 24 عامًا ولعب 12 عامًا في الدوري، كان قائدًا وصوتًا مهمًا في غرفة تبديل الملابس.

قال براون في نهاية العام: “يمكنك الحصول على القيادة بعدة طرق مختلفة”. “في الآونة الأخيرة، الحقيقة هي أن شخصًا مثل جوردان كلاركسون بدأ ينفصل عن نفسه ويظهر أنه أحد قادة الفريق. لمجرد أنك تبدأ، أو لمجرد أنك تسجل الكثير أو تطلق الكثير، أو أنك أحد أفضل المدافعين، فهذا لا يعني بالضرورة أنك قائد. لأن أحد الأشياء هو أن القادة لا يخافون من قول الحقيقة. إنهم يفعلون ما يقولون. كونك قائدًا يعني أنك يجب أن تكون على أهبة الاستعداد طوال الوقت. أنت لا يمكن أن تقلق بشأن ما إذا كان زميلك في الفريق معجبًا بك في ذلك الوقت لأنك تقول شيئًا صادقًا أو أنك تحمل الناس المسؤولية أم لا.

“لذا عندما تنظر إلى رجل مثل جوردان، الذي مر بالكثير، والذي لا يزال جاهزًا، حتى عندما كان خارج الملعب، بالنسبة له والاستماع إليه وهو يتحدث أمام المجموعة الآن، فقد بدأ ذلك في إظهار القيادة الحقيقية.”