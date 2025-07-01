يوقع رينجرز فلاديسلاف غافريكوف مقابل 49 مليون دولار في وكالة NHL الحرة

حصل رينجرز على رجلهم من خلال التوقيع على وكيل المدافع الحر المرغوب فيه فلاديسلاف غافريكوف من لوس أنجلوس بعد فترة وجيزة من افتتاح السوق عند الظهر.

يأتي عقد الروسي البالغ من العمر 29 عامًا ، والذي من المقرر أن يصبح شريكًا في آدم فوكس حول ما ينبغي أن يكون زوج تنافس النادي ، بمبلغ 49 مليون دولار لمدة سبع سنوات ، مما يأخذ أموالًا أقل للمجيء إلى برودواي.

الآن ، على الرغم من ذلك ، اكتشفنا ما إذا كانت هناك تكلفة إضافية لهذا التوقيع الذي سيتردد على ورقة عرض محتملة لـ Will Cuylle بينما تستمر GM Chris Drury والتسلسل الهرمي في البحث عن إمكانيات التجارة لـ K’Andre Miller. أصبح Cuylle و Miller وكلاء حرة مقيدين يوم الثلاثاء.

غافريكوف ، الذي كان قوة دفاعية للملوك ، مرتبط بـ Rangers لمدة شهر. من بين الـ 85 من المدافعين الذين كانوا على الأقل لمدة 1250 دقيقة على الأقل في خمسة على خمسة هذا الموسم ، احتل جافريكوف المركز السادس في الأهداف مقابل 59.2 و XGF في 62.69.

على افتراض أنه سيتم تداول ميلر ، يُعتقد أن رينجرز سيقوم بتحويل يمين برادين شنايدر إلى جانبه خارج الجهة إلى جانب ويل بورغن في المباراة الثانية. كان شنايدر ، الذي خضع لعملية جراحية لابروم في 17 أبريل ، فعالاً على حجم عينة قصير يبلغ 12 مباراة عندما تزلج على اليسار في بداية الموسم الماضي.

يجب على كارسون سويسي وأورهو فاكانين وماثيو روبرتسون أن ينافسوا على المكان الموجود على الجانب الأيسر على الزوج الثالث بينما سيتعين على رينجرز إما الحصول على مدافع يمين أو التحرك فوق ليفتي على الزوج الثالث.

قضى Gavrikov ، وهو اختيار في الجولة السادسة من عام 2015 ، 159 من قبل كولومبوس ، أول أربعة مواسم NHL مع السترات الأزرق قبل أن يتم إرساله إلى الملوك في الموعد النهائي لعام 2023 في الصفقة التي تميزت جوناثان كويك.