يوقع Braves على Jurickson Profar في MLB Free Agency Splash

تم تسخين الموقد أخيرًا في أتلانتا.

بعد بداية هادئة نسبيًا لموسم الإجازة، وافق الشجعان على صفقة مدتها ثلاث سنوات بقيمة 42 مليون دولار مع لاعب الدفاع جوريكسون بروفار.

سيحصل على 12 مليون دولار في عام 2025 و15 مليون دولار في كل من الموسمين التاليين.

كان بروفار، أحد أفضل اللاعبين المحتملين في لعبة البيسبول عندما تم استدعاؤه إلى الفرق الكبرى مع فريق رينجرز في عام 2012، يعاني من نوبات وبدايات طوال مسيرته الكبيرة في الدوري، لكنه أصبح في وضع خاص في عام 2024 مع فريق بادريس.

لقد جمع أفضل مسيرته المهنية في الجري على أرضه (24) OPS (.839) وRBIs (85) في موسمه الأول باعتباره كل النجوم.

تمثل حربه 4.3، وفقًا لـ Fangraphs، أعلى علامة مائية في حياته المهنية.

يتمتع بروفار، البالغ من العمر 31 عامًا، بالقدرة على اللعب في الملعب وفي الملعب، لكنه لعب العام الماضي بأكمله في الجانب الأيسر، باستثناء مباراتين في القاعدة الأولى.

إذا دخل بالفعل إلى الملعب الأيسر، فسوف ينضم إلى الملعب مع مايكل هاريس في الوسط وأفضل لاعب في الدوري الوطني لعام 2023 رونالد أكونا جونيور، بمجرد أن يصبح جيدًا للعودة من تمزق الرباط الصليبي الأمامي الذي عانى منه في مايو الماضي.