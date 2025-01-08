يُحدث دوري الجولف غدًا ضجيجًا ببداية رائعة وممتعة

بالم بيتش جاردنز ، فلوريدا – قام منسق الأغاني بتجميع حشد من حوالي 1500 شخص في أول مباراة TGL على الإطلاق في مركز SoFi ليلة الثلاثاء عن غير قصد استحوذ على مفهوم Gen-Z بشكل أفضل عندما صرخ بهذه الكلمات في اللحظات التي سبقت قيام اللاعبين تعرف على الموسيقى الصاخبة والمشجعين الذين يلوحون بالمناشف:

“هذا ليس نادي جولف. هذا ليس نادي ريفي. هذا هو club.”

TGL، الذي يرمز إلى Tomorrow Golf League، ليس ملعب الجولف الخاص بوالدك. وهذا، بالطبع، هو الهدف من هذا المشروع الإبداعي والعدواني.

TGL ليست هنا للتنافس مع الشركات الكبرى، أو كأس رايدر، أو بطولة اللاعبين، أو LIV Golf. إنه هنا لجذب محبي الجولف غير التقليديين إلى اللعبة.