يُحدث دوري الجولف غدًا ضجيجًا ببداية رائعة وممتعة

رياضة
يُحدث دوري الجولف غدًا ضجيجًا ببداية رائعة وممتعة

بالم بيتش جاردنز ، فلوريدا – قام منسق الأغاني بتجميع حشد من حوالي 1500 شخص في أول مباراة TGL على الإطلاق في مركز SoFi ليلة الثلاثاء عن غير قصد استحوذ على مفهوم Gen-Z بشكل أفضل عندما صرخ بهذه الكلمات في اللحظات التي سبقت قيام اللاعبين تعرف على الموسيقى الصاخبة والمشجعين الذين يلوحون بالمناشف:

“هذا ليس نادي جولف. هذا ليس نادي ريفي. هذا هو club.”

TGL، الذي يرمز إلى Tomorrow Golf League، ليس ملعب الجولف الخاص بوالدك. وهذا، بالطبع، هو الهدف من هذا المشروع الإبداعي والعدواني.

TGL ليست هنا للتنافس مع الشركات الكبرى، أو كأس رايدر، أو بطولة اللاعبين، أو LIV Golf. إنه هنا لجذب محبي الجولف غير التقليديين إلى اللعبة.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية