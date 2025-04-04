يُزعم أن اثنين جلبا الأسلحة إلى مباراة دوري كرة القدم الأسترالي

حدث خرق أمني هائل خلال مباراة أسترالية لكرة القدم في ملعب ملبورن للكريكيت عندما زُعم أن رجلين حملوا الأسلحة إلى المكان مساء الخميس.

تمكن الرجلان من دخول الأراضي مع الأسلحة للمباراة بين كارلتون وكولينجوود مع أكثر من 82000 شخص في الحضور قبل أن تجد السلطات الأسلحة النارية في سروالهم ، News.com.au.

تم التعرف على الرجلين على أنهما عمر سلام ، 21 عامًا ، ومحمد نوري ، 27 عامًا ، وفقًا لـ ABC News في أستراليا.

وبحسب ما ورد أصبح الزوجان مشكلة ورفض المغادرة خلال النصف الثاني من اللعبة ، مما أدى إلى استدعاء الشرطة من قبل أمن الاستاد وأثار اكتشاف الأسلحة.

أثناء البحث عن الرجلين ، تم العثور على سلاحين ناريين وتم تحميل أحدهما.

لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات ، لكن زيادة وجود الشرطة كانت مرئية بعد المباراة.

تم توجيه الاتهام إلى الرجلين بجرائم الأسلحة النارية التي تشمل واحدة تواجه حيازة سلاح ناري محمّل.

وذكرت شركة ABC News أن سلام ظهر بالفعل أمام المحكمة يوم الجمعة وتم احتجازه حتى 16 أبريل ، بينما من المتوقع أن يمثل نوري أمام المحكمة يوم الجمعة أيضًا.

من غير الواضح لماذا كان لدى الرجلين أسلحة عليهما خلال المباراة ، لكن شرطة فيكتوريا قالت إن الحادث لم يتم النظر إليه كعمل إرهابي.

لقد رسم خرق الأمن الرئيسي ردود فعل سريعة ، حيث وصفت ستيوارت فوكس ، الرئيس التنفيذي لشركة Melbourne Cricket Club (MCC) ، الحادث بأنه “مخيب للآمال ومزعج للغاية” مع دعوة الاستثمارات إلى “تقنيات جديدة لمساعدتنا في الحفاظ على أمان المجتمع” في بيان لوسائل الإعلام.

“لقد حددت وحدات الفحص الأمنية لدينا عناصر من القلق ومزيد من التحقيق ، حدد التحقيق الداخلي الأولي لدينا انهيار في دقة عملية الفحص الثانوية واليدوية” ، تابع فوكس في البيان. “ونتيجة لذلك ، سنقوم بزيادة امتداد عملية الأمن اليدوية الثانوية وقد يعاني المستفيدون من تأخيرات طفيفة أثناء حضورهم الأحداث القادمة.”

“سنستمر في العمل عن كثب مع شرطة فيكتوريا و AFL ومزود الأمن لدينا في تنفيذ إجراءات الأمن في MCG.”

صرحت رئيس الوزراء الفيكتوري جاسينتا آلان لـ ABC News Australia بأنها دعت إلى مراجعة أمن المكان وأن الحادث كان “قلقًا” لها.

وقال آلان: “أتوقع أن مراجعة شاملة لكل من ما حدث هنا ، وما حدث ، وتفسير للمجتمع الفيكتوري ، ثم النظر إلى الإجراءات الإضافية التي يجب اتخاذها”.

خضعت ملبورن للكريكيت الأرضية لترقيات أمنية قبل موسم 2024 والتي تضمنت تركيب الماسحات الضوئية التي تعمل بالنيابة.

كان من المفترض أن تهدف الترقيات إلى تبسيط عملية الفحص للمشجعين الذين يدخلون المكان.