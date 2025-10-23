يُزعم أن تشونسي بيلوبس أبلغ عصابة القمار في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أن فريق تريل بليزرز يخطط لتدمير اللعبة القادمة: الفيدراليون

يبدو أن المدرب الرئيسي لفريق بورتلاند تريل بليزرز، تشونسي بيلوبس، قام بتسريب معلومات داخلية للمقامرين مفادها أن فريقه كان يخطط للمراهنة حتى يتمكنوا من وضع الرهانات والفوز بمبالغ كبيرة، حسبما تزعم وثائق المحكمة الفيدرالية.

لم يتم توجيه الاتهام إلى بيلوبس في هذا المخطط، ولكن يبدو أنه تم تحديده على أنه “المتآمر رقم 8” في لائحة الاتهام.

يُزعم أن بطل الدوري الاميركي للمحترفين في ديترويت بيستونز البالغ من العمر 49 عامًا أبلغ حلقة مراهنة بأن فريقه كان يخطط لخوض مباراة ضد شيكاغو بولز في 24 مارس 2023 وأن أفضل لاعب في تريل بليزرز لن يلعب، حسبما تزعم أوراق المحكمة.

تم القبض على بيلوبس في مخطط منفصل بتهمة قبول مدفوعات من الغوغاء للعب في ألعاب بوكر ثابتة للمساعدة في جذب الضحايا الذين يريدون فرصة للعب مع محترف رياضي سابق. ويزعم المدعون أن هؤلاء الضحايا قد تم سلبهم الملايين في ألعاب لم تتح لهم فرصة الفوز بها.

لكن اللاعب الشهير مرتبط أيضًا بلائحة اتهام منفصلة تم الكشف عنها أيضًا يوم الخميس، تتهم حارس ميامي هيت تيري روزير – المعروف أيضًا باسم “تيري المخيف” – وجونز، وأربعة آخرين، بتسريب معلومات داخلية سرية حول لاعبي وفرق الدوري الاميركي للمحترفين للمراهنات الرياضية.

في حين أن بيلوبس لم يتم اتهامه في لائحة الاتهام الثانية، فقد تم وصفه بأنه متآمر مشارك.

وفي الحالة الثانية، يوصف “Co-Conspirator 8” بأنه شخص لعب في الدوري الاميركي للمحترفين من عام 1997 حتى عام 2014 والذي كان أيضًا مدربًا في الدوري منذ عام 2021 على الأقل.

بعد بلاغ بيلوبس المزعوم، تم تدخين فريق بليزرز من قبل بولز 124-96.

وتزعم لائحة الاتهام أن أعضاء المخطط وضعوا رهانات بقيمة 132 ألف دولار ضد فريق بليزرز في تلك الليلة وخرجوا سعداء.

رفض وكيل بيلوبس التعليق وأغلق الخط خلال مكالمة استمرت ثواني مع The Post Thursday.