يُزعم أن ستيفون ديجز صفع وخنق موظفة في نزاع حول المال: تقرير الشرطة

يُزعم أن ستيفون ديجز ضرب موظفة ثم خنقها أثناء نزاع حول المال في وقت سابق من هذا الشهر، وفقًا لتقرير الشرطة الصادر حديثًا.

ذكر التقرير – الذي حصلت عليه مجلة PEOPLE لأول مرة – أن الحادث المزعوم وقع في منزل Diggs ‘Dedham، ماساشوستس يوم 2 ديسمبر، بعد يوم واحد من مساعدة نجم باتريوتس فريقه في تحقيق فوز “Monday Night Football” على العمالقة.

دخل Diggs والضحية المزعومة – التي حددتها تقارير متعددة على أنها طاهٍ شخصي سابق – في شجار حول المال قبل أن يهاجم نجم اتحاد كرة القدم الأميركي، وفقًا للتقرير.

ذكر التقرير أن المرأة، التي يُزعم أنها كانت موظفة لدى Diggs حتى استقالت بعد مشاجرة بينهما في 2 ديسمبر، قدمت هذه المزاعم لأول مرة إلى الشرطة في 16 ديسمبر، رغم أنها قالت في البداية إنها لا تريد متابعة الاتهامات.

ومع ذلك، في 23 ديسمبر/كانون الأول، أخبرت رجال الشرطة أنها تريد المضي قدمًا في القضية.

يواجه Diggs، الذي يواعد مغني الراب Cardi B، الآن تهمة جناية خنق وتهمة جنحة اعتداء بسبب هذه المزاعم. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم 23 يناير/كانون الثاني، قبل يومين من موعد انطلاق مباراة بطولة الاتحاد الآسيوي.

وقد نفى ديجز، من خلال محاميه ديفيد ماير، بشدة هذه المزاعم.

وقال ماير في بيان يوم الثلاثاء: “إنها غير مثبتة وغير مؤكدة ولم يتم التحقيق فيها أبدًا – لأنها لم تحدث”. “إن التوقيت والدافع وراء تقديم هذه الادعاءات واضح تمامًا: فهي نتيجة مباشرة لنزاع مالي بين الموظف وصاحب العمل لم يتم حله بما يرضي الموظف”.

وأضاف الوطنيون في بيان خاص بهم أنهم “يدعمون ستيفون”.

وقال الفريق: “سنواصل جمع المعلومات وسنتعاون بشكل كامل مع السلطات المختصة واتحاد كرة القدم الأميركي عند الضرورة”.

وفي الوقت نفسه، ذكر اتحاد كرة القدم الأميركي يوم الثلاثاء أنه على علم بالأمر وعلى اتصال مع باتريوتس.

انتزع نيو إنجلاند لقب شرق آسيا يوم الأحد وسيلعب مباراة يوم الأحد ضد فريق الدلافين قبل أن يبدأ اللعب بعد انتهاء الموسم في الأسبوع التالي.

سجل Diggs 82 عملية اصطياد لمسافة 970 ياردة وأربعة هبوط في 16 مباراة هذا الموسم.