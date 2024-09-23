يُظهر البديل ماركوس هوجبيرج أن فريق آيلاندرز لديه تأمين خلف إيليا سوروكين

مثل معظم الناس الذين يشترون التأمين، كان سكان الجزيرة يأملون ألا يحتاجوا إليه.

ولكن مع ظهور ماركوس هوجبيرج، حارس المرمى الثالث المحتمل للمنظمة هذا الموسم، لأول مرة في فترة ما قبل الموسم مع النادي يوم الأحد، كانت المخاطر أعلى قليلاً مما كان يرغب أي شخص – بسبب جراحة الظهر التي خضع لها إيليا سوروكين في فترة ما قبل الموسم والتي أبقته حتى الآن خارج معسكر التدريب.

وفي حين قال المدير العام لو لامورييلو إنه من غير المتوقع أن يغيب سوروكين عن الملاعب في بداية الموسم، فإن علامات الاستفهام حول صحة حارس المرمى النجم ستظل موجودة حتى يتم الرد عليها من خلال وجوده على الجليد.

ومن ثم، فإن أداء هوجبيرج القوي في 15 محاولة من أصل 17 خلال النصف الأول من المباراة التي فاز فيها فريقه 4-2 على فريق ديفلز يوم الأحد الماضي كان أكثر أهمية مما كان أي شخص ليتصوره قبل بضعة أشهر.

وقال هوجبيرج “كانت مباراة جيدة بشكل عام، وبالطبع يمكنني تقديم أداء أفضل. لم أكن متوازنًا بما يكفي لإنقاذ (جيسبر) برات، الهدف الثاني هناك. لقد كان الأمر صعبًا للغاية”.

ومع ذلك، وعلى الرغم من بعض الفترات الصعبة في وقت مبكر من المباراة حيث عانى فريق آيلاندرز في منطقة الدفاع، فقد صمد هوجبيرج في وجه الضغط بشكل جيد.

وتصدى ياكوب سكاريك، الذي حل بديلا له في الشوط الثاني من المباراة، لكل التسديدات الثماني التي شاهدها.

وقال المدرب باتريك روي “لقد كانا جيدين للغاية. لقد أتيحت لنا بعض اللحظات في الشوط الأول، واعتقدت أننا سمحنا بالعديد من فرص التسجيل، لذا لعب هوجبيرج بشكل جيد للغاية، وحافظ على تقدم فريقه 1-0 (بعد أن سجل نيوجيرسي الهدف الأول). لقد كان جيدًا في تلك الكرات المرتدة، وأبقى القرص قريبًا منه. لقد جاء سكاريك، وأعتقد أنه كان جيدًا أيضًا”.

أمضى هوجبيرج، السويدي البالغ من العمر 29 عامًا، المواسم الثلاثة الماضية مع نادي لينكوبينج في الدوري السويدي وحقق نسبة إنقاذ بلغت 914 في موسم 2023-24.

جاء ذلك بعد قضاء الفترة من 2017 إلى 2021 مع أوتاوا، حيث كان يتنقل كثيرًا بين فريق NHL وفريق AHL Belleville، ولم يحقق أبدًا نسبة إنقاذ أفضل من 904 مع أعضاء مجلس الشيوخ، وهو ما فعله في 2019-20.

بالنسبة لفريق آيلاندرز، الذي تجنب إشراك حراس المرمى الثالث إلى درجة إرهاق الآخرين عند تعرضهم لإصابات خلال الموسمين الماضيين، كان تقديم حارس مرمى ثالث جدير بالثقة على رأس قائمة مهام ما بعد الموسم.

وقد تزايدت أهمية ذلك من خلال الأخبار حول سوروكين.

لا يزال هوجبيرج بحاجة إلى التغلب على مجموعة تضم سكاريك وهينريك تيكانين وكيث كينكايد المنضم حديثا إلى فريق PTO في المعسكر لتثبيت نفسه باعتباره الرجل الثالث في مخطط العمق، لكنه يظل المرشح المفضل بين هذه المجموعة.

أطلق فريق آيلاندرز تشكيلة مكونة إلى حد كبير من لاعبي الدوري الوطني للهوكي في أول مباراة لهم قبل الموسم.

كان بروك نيلسون هو محور الخط الأمامي مع سيمون هولمشتروم وكايل بالميري على الجانبين.

كان جان غابرييل باجيو يتزلج بين أندرس لي وأوليفر والستروم بينما كان كايل ماكلين مع ماكسيم تسيبلاكوف وجوليان غوتييه.