يُظهر التاريخ أن العمالقة لديهم قرارات معقدة بشأن المدير العام، أيها المدرب

لن يكون الأمر غير مسبوق تمامًا بالنسبة للعمالقة أن يحتفظوا بالمدرب الرئيسي بريان دابول بعد موسمين فازوا فيه.

ولكن قريب منه.

كان العام 1983: تم إطلاق الإنترنت رسميًا، وأصبحت سالي رايد أول امرأة أمريكية تصعد إلى الفضاء، وتعثر فريق تامبا باي بوكانيرز في تحقيق الرقم القياسي 2-14، وهو الرقم الذي لم يؤد إلى إقالة جون مكاي.

يعد McKay هو المثال الوحيد في مواسم NFL الـ 46 الماضية لفريق احتفظ بمدربه الرئيسي بعد فوزه بمباراتين أو أقل في موسمه الثالث على الأقل في الوظيفة.

هل سيجعل العمالقة دابول ثاني شخص يتم إنقاذه في نهاية موسم الذكرى المئوية البائسة؟

وعلى نفس القدر من الأهمية، هل سيتم الإبقاء على المدير العام جو شوين؟

هل سيتم الحكم على شوين بشكل منفصل على الرغم من انضمامه إلى العمالقة في نفس الوقت مع دابول والعمل بشكل تعاوني مع مدربه المختار بعناية بشأن القرارات المتعلقة بالموظفين؟

من أجل وضع القرار الذي يواجه مالك العمالقة جون مارا في السياق، بحثت صحيفة The Post عن الفرق الـ 47 التي أنهت بسجل 2-14 أو ما هو أسوأ منذ توسع اتحاد كرة القدم الأميركي إلى جدول من 16 مباراة في عام 1978.

ثمانية عشر من أصل 47 كان يقودها مدرب رئيسي مع ما لا يقل عن ثلاثة مواسم في الوظيفة، و26 كان يقودها مدير عام / مدير تنفيذي رئيسي (بدون حصة ملكية) كان على الأقل ثلاثة مواسم في فترة ولايته، وفقًا لمرجع Pro Football. قاعدة البيانات.

ماكاي، الذي كان في موسمه الثامن كأول مدرب رئيسي لفريق القراصنة على الإطلاق في عام 1983، هو الوحيد من بين هؤلاء المدربين الثمانية عشر الذين نجوا.

واستمر لموسم آخر (6-10) قبل أن يستقيل.

وفي الوقت نفسه، عاد 10 من هؤلاء المديرين العامين الـ 26 لموسم آخر على الأقل بعد الإشراف على حطام قطار مشابه للعمالقة، الذين خسروا سجل الامتياز في 10 مباريات متتالية ويواجهون احتمالات الانتهاء من 0-9 على أرضهم و2-15 بشكل عام. .

لذا، يُظهر التاريخ أن شوين لديه فرصة أفضل للبقاء في مكانه… لكن التحذير هو أن هناك أمثلة قليلة ثمينة حيث ثبت بالفعل أن هذا هو القرار الصحيح.

سيتوافق سجل اتحاد كرة القدم الأميركي في هذه المواقع مع تفكير العمالقة إذا سارت مارا في طريق الحفاظ على استمرارية المكتب الأمامي أثناء إجراء تغيير في التدريب.

ستكون هذه هي المرة الثالثة خلال عقد من الزمن التي يحاول فيها العمالقة هذا الطريق، بعد التمسك بجيري ريس أثناء الانفصال عن توم كوغلين في عام 2016 ومنح ديف جيتلمان مقودًا أطول من بات شورمور المخلوع في عام 2020.

تاريخ المدرب الرئيسي

نظرًا لأن ماكاي كان الوحيد الذي يتمتع بصبر إضافي، فكم من المدربين الـ 17 الذين تم الاستغناء عنهم في مناصب دابول حصلوا على الضحكة الأخيرة؟

تغلب جون فوكس وغاري كوبياك على الكابوس مع فريقي بانثرز 2010 وتكساس 2013، على التوالي، ليقودا فريق برونكو إلى سوبر بولز بفارق موسمين فقط.

خسر فوكس فوزه بينما فاز كوبياك به.

جيم كالدويل، الذي طُرد في أعقاب فوزه بنتيجة 2-14 في عام 2011 بعد عامين فقط من تدريب فريق كولتس على بطولة سوبر بول، حصل على أفضل نسبة فوز لأي مدرب ليونز منذ عام 1956 قبل إقالته مرة أخرى.

تلك هي أقوى ثلاث حجج تشير إلى حدوث خطأ.

من بين الأسماء البارزة الأخرى التي لم يتم إنقاذها الفائز مرتين في Super Bowl جورج سيفرت، الذي لم تساعده نسب البطولة مع 49ers عندما ذهب 1-15 على رأس العام الثالث لفريق Panthers 2001.

سوف يتعرف سكان نيويورك على مدرب جيتس السابق هيرم إدواردز (الذي لم يتمكن من التغلب على 2-14 مع رؤساء 2008) وستيف سبانيولو.

كان Spagnuolo هو المنسق الدفاعي للعمالقة قبل وبعد فترة قضاها مع فريق رامز والتي انتهت بتسجيل 2-14 في عامه الثالث في عام 2011.

لقد ذهب 1-3 كمدرب رئيسي مؤقت للعمالقة في عام 2017.

تاريخ المدير العام

أولاً، تم حذف أربعة مديرين عامين يمتلكون فريقهم أيضًا من البحث المكون من 26 فريقًا.

من بين الـ 16 مديرًا عامًا الذين لم يعودوا، لم يستمر أي منهم في جعل فريقهم السابق يندم على ذلك، على الرغم من أن أحدهم كان عضوًا في قاعة المشاهير: بوبي بياتارد، الذي صنع اثنين من الفائزين بلقب Super Bowl في واشنطن خلال الثمانينيات، تقاعد بعد موسم 1-15 مع شواحن 2000 .

السابق 49ers GM Trent Baalke – الذي يجلس على المقعد الساخن مع Jaguars مع انتهاء هذا الموسم – هو الوحيد من بين الـ 16 الذين حصلوا على فرصة لاحقة لاستدعاء اللقطات.

وهذا أمر مثير للقلق (على أقل تقدير) بالنسبة لحجة الاحتفاظ بشوين.

من بين الحالات العشر التي تم فيها تأجيل GM، كان فيل كروجر، اليد اليمنى لمكاي، يمثل ثلاثة أمثلة في أعوام 1983 و1985 و1986، على الرغم من أنه استجاب من الناحية الفنية للمدرب الرئيسي في هيكل الطاقة العكسي حتى عام 1991.

ومن بين الفرق السبعة المتبقية، ارتكبت أربعة فرق خطأً واضحًا من خلال الالتزام بالوضع الراهن وانتهى الأمر بإجراء تغيير خلال العامين المقبلين على أي حال.

تكون الحالة أكثر صعوبة في ثلاث حالات: قاد روس توماس منتخب الأسود إلى التصفيات مرتين بعد التغلب على موسم 2-14 في عام 1979، لكنه ذهب في النهاية إلى 54-81-1 خلال بقية فترة ولايته؛ أشرف ريك سميث على انتعاش تكساس من 2-14 في عام 2013 إلى ثلاثة مواسم متتالية 9-7 قبل الخروج بعد قاع آخر. فاز Ladd Herzog من فريق Oilers بخمس مباريات أو أقل في خمسة مواسم متتالية قبل أن تؤدي عملية إعادة البناء الطويلة في النهاية إلى ثلاث مباريات فاصلة متتالية لإنهاء فترة ولايته.

إذا كان التاريخ مؤشرًا، فهذا هو مستوى الاتجاه الصعودي الذي يمكن للعمالقة أن يتطلعوا إليه إذا ظل هذا النظام بالكامل أو جزء منه سليمًا للعام الرابع.