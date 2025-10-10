يُظهر العمالقة أن لديهم بالفعل بعض العمق على نطاق واسع

دخل العمالقة مباراة ليلة الخميس ضد النسور مختزلين عند المتلقي، مع خروج داريوس سلايتون بسبب إصابة في أوتار الركبة تعرض لها يوم الأحد وخرج مالك نابرز رقم 1 بالفعل بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

ومع ذلك، فإن الطريقة التي عمل بها العمالقة لم تكن لتعرفها أبدًا.

ليلجوردان همفري، المتلقي الذي تم استدعاؤه إلى القائمة المكونة من 53 لاعبًا قبل المباراة، حصل على أربع تمريرات لمسافة 55 ياردة، بما في ذلك تمريرة ضخمة تبلغ 34 ياردة في المركزين الثالث والثاني عشر والتي أدت إلى أول TD للعمالقة.

في تلك المسرحية، تفوق همفري على إيجلز ركن الظهير كيلي رينجو للحصول على الكرة ونجح في الإمساك بها – مرة واحدة بعد ارتكاب ركلة جزاء خاطئة.

كان هذا أول صيد له كعملاق.

“ماذا عن تلك الحركة المزدوجة على الخط الجانبي؟ قال دابول، في إشارة إلى همفري 34 ياردة بعد فوز العمالقة 34-17 على النسور. “كان هذا شخصًا أعرف أن جاكسون (دارت) كان لديه الكثير من الثقة في رميه إليه منذ فترة ما قبل الموسم. وكان لدينا جالين حياة يتسبب في DPI (في وقت متأخر من المباراة في منطقة النهاية). كان ذلك ضخمًا بالنسبة لنا.

“فقط الرجل التالي الذي يتقدم. كان لدينا شخص ما كان في الفريق التدريبي (همفري). لدينا جالين حياة هناك، الذي لم يلعب كثيرًا معنا. أنت أسفل نابرز، أنت أسفل سلايتون، لا أعذار. فقط اذهب إلى العمل. “

تم رفع العمالقة أيضًا بواسطة جهاز استقبال الفتحة الموثوق به Wan’Dale Robinson، الذي حصل على ستة تمريرات لمسافة 84 ياردة وTD.

في TD الذي يبلغ طوله 35 ياردة، والذي أعطى العمالقة تقدمًا 13-3، قام روبنسون بحركة دوران لطيفة على سلامة إيجلز أندرو موكوبا، الذي استنشق التدخل في فيلادلفيا 24 وركض على الخط الجانبي ليسجل النتيجة.

عندما تم إقالة دارت الصاعد وإرساله إلى الخيمة ليتم تقييم إصابته بارتجاج في المخ في الربع الرابع، جاء راسل ويلسون في حالة ارتياح وألقى على الفور تمريرة ثالثة لأسفل مخصصة لحياة في التراب. تم إطلاق صيحات الاستهجان عليه في طريق عودته إلى الخط الجانبي.

شوهد دابول وهو يصرخ على طبيب الفريق على الخط الجانبي، ومن الواضح أنه يريد إعادة دارت إلى المباراة ليحقق المركز الرابع.

“هل سبق لك أن كنت على هامش اتحاد كرة القدم الأميركي؟” قال دابول. “هناك الكثير من المشاعر، وأنا بالتأكيد رجل عاطفي. لقد اعتذرت مباشرة لطبيب فريقنا. أردت فقط أن يخرج (دارت) إلى هناك إذا كان على ما يرام، لأننا كنا نستعد للذهاب إليه بأربعة احتمالات. كنت سأحرق مهلة إذا كان بإمكانه الخروج إلى هناك.

“لذا، كنت أسأل: كم من الوقت سيستغرق الأمر؟” تريد رجلك هناك، وليس في خطر أي شيء آخر. (الطبيب)، عندما خرج (من الخيمة)، قال: أعتقد أنه سيكون جيدًا. أنا أقول: “سيكون جيدًا أم لا، لأنني سأستدعي المهلة في المركز الرابع وأذهب إلى عاهرة السوم”.

“لقد اعتذرت لطبيب فريقنا. أنا أحب أطبائنا. لقد كنت مخطئًا. لقد تعانقنا وهو بخير”.

خسر العمالقة مركز البداية جون مايكل شميتز جونيور الذي أصيب بارتجاج في المخ في الربع الثالث بعد إصابته بالدماء في أنفه. تم استبداله بأوستن شلوتمان.

وفي وقت سابق، فقدوا لاعب خط الدفاع داريوس ألكسندر بسبب إصابة في الركبة في الربع الثاني. تم إخراجه من الملعب في عربة ولم يعود.

وضع محرك TD الافتتاحي للعمالقة دارت في نفس فئة نجم Chiefs باتريك ماهومز.

بالنسبة الى ESPN، Dart و Mahomes هما لاعبا الوسط الوحيدان منذ عام 1991 على الأقل لقيادة فريقهما إلى TD في الجولة الافتتاحية في كل من بداياتهما الثلاث الأولى في دوري كرة القدم الأمريكية.

ربما كان العيب الوحيد في لعبة الأحلام هذه للعمالقة هو إضاعة لاعب الركل جود ماكاتامني للنقطة الإضافية في فريق العمالقة الثاني. وفي النهاية، لم تكن هذه النقطة مهمة.

بدأ النسور المباراة كما خططوا للتعويض عن افتقارهم إلى استخدام ساكون باركلي (ستة حملات) في خسارة يوم الأحد أمام برونكو.

اندفع نجم العمالقة السابق الذي عاد للخلف، في أول مسرحيتين من المشاجرة، لتحقيق مكاسب تبلغ 18 و13 ياردة، وجمع 31 ياردة في أول مسرحيتين.

كان يركض 10 مرات أخرى في المباراة الأولى لمسافة 27 ياردة.

“لقد خرجنا من فجواتنا عدة مرات، ولكن كان علينا فقط أن نكون أكثر انضباطًا،” قال ديكستر لورانس، التدخل الدفاعي للعمالقة.

وكان باركلي يلعب ضد فريقه السابق للمرة الثانية. اندفع لمسافة 176 ياردة في اللقاء الأول للفريق وخرج من نهاية الموسم مع فوز فيلادلفيا بالفعل بلقب القسم.

بعد موسمه الأول مع النسور الذي اندفع فيه لمسافة 2005 ياردة، دخل باركلي ليلة الخميس في المرتبة 25 في ياردة الاندفاع لكل لعبة (53.4) و39 ياردة لكل اندفاع (3.2).

وقال باركلي للصحفيين هذا الأسبوع في فيلادلفيا: “كل عام لن يكون مثل ما كان عليه العام الماضي”.

بدءًا من OJ Simpson في عام 1973، كان هناك ثمانية ظهير متسابق تجاوزوا علامة الاندفاع البالغة 2000 ياردة في موسم واحد، ووفقًا لـ ESPN، لم يصل أي منهم إلى 1500 ياردة في الموسم التالي وشهد الثمانية جميعًا انخفاضًا في الياردات لكل اندفاع بمتوسط ​​حوالي ياردة ونصف.

مع دخول ليلة الخميس، انخفضت مسافة باركلي البالغة 5.8 ياردة لكل حمل في عام 2024 بمقدار 2.6 ياردة.

قال لورانس قبل المباراة: “(الفرق) يمكن أن تكون فرقًا تخطط له. يحدث ذلك، لكنك لا تريد أن تكون الفريق الذي يسمح له بالإثارة، لذا، عليك أن تظل منضبطًا”.