يُظهر تيم ريام أنه لا يزال يتمتع بذلك على الرغم من كونه أكبر لاعب في كأس العالم في تاريخ USMNT

لوس أنجلوس – يتقاعد معظم لاعبي كرة القدم بحلول الوقت الذي يحتفلون فيه بعيد ميلادهم الثامن والثلاثين.

معظم اللاعبين ليسوا تيم ريام.

عندما نزل فريق الولايات المتحدة الأمريكية إلى أرض الملعب في ملعب SoFi يوم الجمعة، كان الرجل الذي يرتدي شارة الكابتن يحمل على كتفيه ما يقرب من عقدين من الخبرة الاحترافية.

بعمر 38 عامًا و250 يومًا، أصبح ريم أكبر لاعب على الإطلاق يشارك مع الولايات المتحدة في إحدى مباريات كأس العالم. وهذا الإنجاز مثير للإعجاب بما فيه الكفاية، ولكن ما حدث بعد ذلك كان أكثر روعة.

لم يكن مكان ريام بين التشكيلة الأساسية لفريق الولايات المتحدة الأمريكية 11 احتفاليًا. لم تكن إشارة عاطفية إلى أحد المحاربين القدامى المحترمين قبل الانطلاق نحو غروب الشمس.

لا يزال بإمكان قلب الدفاع المخضرم اللعب على مستوى عالٍ، وعلى الرغم من أنه على بعد بضعة أشهر من عيد ميلاده التاسع والثلاثين، فقد قدم أحد أفضل العروض في تاريخ بلادنا.

وأكمل ريم، لاعب نيويورك ريد بول السابق، 23 تمريرة حاسمة خلال فوز الولايات المتحدة 4-1 على باراجواي.

لقد كان هذا الرقم أكثر بثمانية لاعبين في البطولة حتى الآن، والأكثر من أي مدافع في مباراة بكأس العالم منذ جون بينتسيل الغاني في عام 2010.

كانت تمريرات ريام ضد باراجواي طموحة. انتهت عشرين من محاولاته الـ 91 للتمرير في الثلث الأخير. وهذا جزء من السبب وراء اختيار المدرب الأمريكي ماوريسيو بوتشيتينو لريم كقائد. إنه ليس مجرد قائد صوتي، ولكنه أحد أفضل اللاعبين في القائمة في توزيع الكرة.

قام ريم بتقسيم الشكل الدفاعي لباراجواي بتمريرات حولت الدفاع إلى هجوم على الفور. وكانت النتيجة أربعة أهداف، وهو أكبر عدد في تاريخ كأس العالم للولايات المتحدة.

قبل أربع سنوات، اعتقد ريم أن قطر كانت آخر بطولة له في كأس العالم مع المنتخب الأمريكي. في ذلك الوقت، كان يدعم دفاع فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز ويعمل كرجل دولة كبير في فريق من اللاعبين الأمريكيين الشباب بقيادة الكابتن آنذاك تايلر آدامز.

انجذب إليه اللاعبون الشباب بسبب احترافيته وصدقه وحضوره الثابت. وأشاد اللاعبون بهدوئه في الملعب. عندما تم تعيين بوكيتينو مدربًا للفريق في عام 2024، كان يبشر برسالة بسيطة: تمثيل بلدك يجب أن يبدو وكأنه أعلى شرف يمكن أن يحصل عليه اللاعب. في كل مرة تدخل فيها الملعب مرتديًا شعار الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن تشعر وكأنك في نهائي كأس العالم.

عدد قليل من اللاعبين اعتنقوا هذه الفلسفة أكثر من ريام.

ببطء، وبشكل عضوي تقريبًا، أصبح امتدادًا لصوت بوكيتينو داخل غرفة خلع الملابس.

وقال بوكيتينو: “إنه محترف رائع”. “يبلغ من العمر 38 عامًا. إنه لائق حقًا. إنه ملتزم. وخبرته هائلة في اللعب على مدار 10 سنوات في أوروبا. عندما يلعب، يكون قائدًا في الملعب، وإذا لم يلعب أشعر وكأنه لا يزال في الملعب”.

هذا ما يفصل ريم عن القادة السابقين. قيادته ليست مرتبطة بوقت اللعب.

وقالت ريم: “هذا أكثر من مجرد حلم أصبح حقيقة”. “لقد بذلت كل ما في وسعي لأكون جزءًا من هذه المجموعة، ولمساعدة هذه المجموعة على طول الطريق.”

قد يكون هناك مدافعون أصغر سناً وأسرع في المنتخب الأمريكي، لكن القليل منهم يتمتع بخبرة ريام.

الآن بعد أن عادت بطولة كأس العالم إلى أرض الوطن للمرة الأولى منذ 32 عامًا، هناك ضغوط وتوقعات هائلة على فريق الولايات المتحدة الأمريكية. ريام، من مواليد سانت لويس، يحتضنها. في المباراة الأولى، بدا وكأنه اللاعب الأكثر راحة في تحمل ثقل اللحظة.

إذا كان الأمريكيون سيصنعون التاريخ هذا الصيف، فسوف يحتاجون إلى ريام لقيادة الطريق وإثبات أن العمر مجرد رقم آخر مكتوب على ورقة القائمة.