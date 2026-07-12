يُظهر كام شليتلر لاعب يانكيز مرونة في جهد يشبه الآس

واشنطن – جعل كام شليتلر نفسه لاعب AL Cy Young المفضل في الشوط الأول من خلال الاعتماد بشكل كبير على ثلاثة أنواع مختلفة من الكرات السريعة.

كان فريق Nationals، الاختبار الأخير له قبل استراحة كل النجوم، أحد أفضل الفرق الكبرى في ضرب الكرة السريعة.

أدى ذلك إلى مباراة مثيرة للاهتمام بعد ظهر يوم السبت، والتي بدأت بشكل سيء بالنسبة لشليتلر عندما تخلى عن زوج من الضربات الفردية على أرضه في الشوط الأول قبل أن ينتقل إلى الشوط السابع حيث عاد يانكيز ليهزم المواطنين 4-2 ليحقق فوزه الثالث على التوالي.

في جهد رائع، ارتد شليتلر من الكمائن المبكرة من خلال عدم التخلي عن الركض بقية الطريق، ووضع اللمسات الأخيرة على الشوط الأول الرائع (2.05 عصر) والذي من شأنه أن يمنحه بداية الدوري الأمريكي في مباراة كل النجوم يوم الثلاثاء.

قال شليتلر: “الرماة الجيدون سوف يقاتلون من خلال ذلك أو سوف تنهار”. “أشعر وكأنني انهارت قليلاً أمام ديترويت (قبل مباراتين عندما تخلى عن أربع جولات على أرضه). أشعر أنني أستطيع أن أعتبر اليوم بمثابة فوز من حيث إجراء تلك التعديلات والتعمق في اللعبة أكثر مما كان ينبغي لي على الأرجح.”

لم يكن شليتلر يتمتع بأفضل قيادة له أيضًا، حيث حقق أعلى مستوى في الموسم بأربعة مناحي بينما سجل ستة.

لكنه استقر في الأخدود عندما تعمق في اللعبة وانتهى بـ 6 ²/₃ أدوار – ساعد في مساعدة فريق الثيران الخاص به وإبقاء فريق يانكيز على مسافة قريبة حتى يتمكنوا من العودة للفوز بها.

قال ترينت جريشام، الذي أعطى الضوء الأخضر لهومر في المركز الثامن: “مجرد مجموعة من المرونة، وصنع الملاعب، والمنافسة”.

يمكن أن يكون التالي هو بداية مباراة كل النجوم، في ما سيكون في الأساس يوم شليتلر بين البداية.

قال آرون بون قبل المباراة إن هناك “فرصة جيدة” لأن يتمكن شليتلر من رمي الكرة في المباراة، وبينما قال صاحب اليد اليمنى إنه لا يعرف حتى الآن ما إذا كان لديه الضوء الأخضر، فإنه يتوقع معرفة ذلك في اليوم أو اليومين التاليين.

وقال: “إذا كنت مرتاحاً للقيام بذلك، فسأفعل ذلك”. “ستكون تجربة رائعة. لن أكذب، لست قلقًا جدًا بشأن ذلك. لدي المزيد من الأشياء التي يجب أن أقلق بشأنها فيما يتعلق بهذا الفريق وكيف كنا نلعب. أحب الطريقة التي كانت بها الأيام القليلة الماضية.”

ديفيد بيدنار، بعد أن ألقى جولتين لينهي فوز يوم الجمعة، عاد للجولة التاسعة يوم السبت ليسجل إنقاذه الثامن عشر هذا الموسم.

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لديه الآن خط خالي من الأهداف مكون من 19 شوطًا في مسيرته المهنية بعد بداية متقلبة لهذا العام.

وقال بيدنار: “أعتقد أن مجرد العثور على مستواي وأن أكون عدوانيًا”. “أن أكون عدوانيًا في المنطقة وأثق في رمياتي الثلاثة. كلما تمكنت من التواجد في المنطقة مع الثلاثة، أكون قادرًا على تحقيق النجاح.”

كان ماكس فرايد (كدمة في عظم المرفق الأيسر) في الصف لرمي حوالي 45 رمية في مباراة محاكاة بعد ظهر يوم السبت في Double-A Somerset.

إذا تعافى جيدًا منه في الأيام المقبلة، فيجب أن تتم الموافقة عليه لبدء مهمة إعادة التأهيل بعد استراحة كل النجوم، مما يمنحه فرصة للعودة إلى يانكيز بحلول أوائل أغسطس.