يُظهر ويندهام كلارك حبه لجماهير بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الذين ضايقوه بوحشية في طريقه إلى اللقب

لم يتخذ ويندهام كلارك نفس الموقف الذي اتخذه البعض الآخر حول لعبة الجولف تجاه حشود لونج آيلاند في نادي شينيكوك هيلز للغولف خلال الجولة الأخيرة من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

وشكر كلارك، الذي فاز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة للمرة الثانية، المشجعين “الشغوفين والصادقين والمتطلبين” الموجودين في الجولة الأخيرة من البطولة، الذين اعترضوا عليه إلى حد كبير بينما كان يضغط للفوز باللقب الرئيسي.

وكتب كلارك كجزء من منشور X في وقت متأخر من ليلة الاثنين: “إلى المشجعين، شكرًا لكم على جعل هذه البطولة على ما هي عليه الآن”. “الجماهير في نيويورك متحمسة وصادقة ومتطلبة. سواء كنت تشجعني أم لا، فقد خلقت جوًا لن أنساه أبدًا ودفعتنا جميعًا للمنافسة بأفضل ما لدينا.”

لقد كان رد الفعل مختلفًا تمامًا على حشود نيويورك التي قامت بالرحلة إلى الطرف الشرقي من لونغ آيلاند لحضور بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في شينيكوك هيلز، مقارنة بمحلل قناة جولف إيمون لينش، الذي وصف المشجعين بأنهم “وصمة عار في لعبة الجولف”، بينما وصف جيمي وير من سكاي سبورتس مشجعي نيويورك بأنهم “سامون” بسبب معاملتهم تجاه كلارك.

تعرض كلارك للمضايقات والتهليل خلال جولته الأخيرة، وهو وضع فريد بشكل ملحوظ في رياضة الجولف.

لكن كلارك نظر إلى أحداث عطلة نهاية الأسبوع بشكل مختلف، وساعده بالطبع حقيقة أنه أصبح الآن فائزًا مرتين ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة، بعد أن قفز إلى المركز السابع بعد اليومين الأولين وتمسك بالتقدم، متغلبًا على سام بيرنز بضربة واحدة ليحصل على اللقب.

كما وصف كلارك نادي شينيكوك هيلز بأنه “كل ما ينبغي أن تكون عليه بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، ويشرفني للغاية أن يرتبط اسمي بها إلى الأبد.”

تاريخه المعقد، والذي شمل تدمير خزانة داخل غرفة خلع الملابس في نادي أوكمونت الريفي الأسطوري واعتذاره الغريب بعد الحادث، جعله شخصية مثيرة للجدل بين مشجعي الجولف.

وكتب كلارك في منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين: “لكي أكون صادقًا، لم يكن العام الماضي مليئًا بالعديد من الارتفاعات”. “كان هناك الكثير من الأسئلة أكثر من الإجابات، والإحباط أكثر بكثير من الاحتفال، والعديد من اللحظات التي اختبرت إيماني بنفسي. يمكن أن تكون هذه اللعبة متواضعة بشكل لا يصدق. إنها لا تدين لك بأي شيء، وفي بعض الأحيان الشيء الوحيد الذي يمكنك فعله هو الاستمرار في الظهور والثقة في أن العمل سيؤتي ثماره في النهاية.

“لهذا السبب هذا الأسبوع يعني الكثير.”

أنهى كلارك رسالته بشرح سبب أهمية الفوز يوم الأحد بالنسبة له.

وكتب “هذه الكأس تعني المزيد بسبب الطريق الذي سلكته للوصول إلى هنا. النكسات والشكوك والأيام الصعبة كلها تجعل هذه اللحظة أحلى بكثير”. “لن أنسى أبدًا هذا الأسبوع وهذا المكان وما أشعر به عندما أقف هنا كبطل أمريكا المفتوحة مرتين.”