يُعد هذا المظهر المتشابه من Le Creuset أحد متاجر التوفير القيمة

يمكنك العثور على مجموعة من أدوات المطبخ القديمة ذات الأسعار المعقولة في متجر التوفير، وهناك بعض الأسماء التجارية المرغوبة للغاية والتي قد يموت أي جامع عتيق من أجل العثور عليها. يعد فرن Le Creuset الهولندي بمثابة الحوت الأبيض المتعصب للادخار. يمكن استخدام هذه القطع متعددة الاستخدامات في كل شيء بدءًا من اللحوم البطيئة إلى خبز الخبز، وهي ذات قيمة لقدرتها على الاحتفاظ بالحرارة دون أن تتحلل عند ملامستها للأطعمة الحمضية. كما تم تصميم أواني الطبخ Le Creuset بشكل جميل، ويمكن استخدامها كقطعة زخرفية. ولكن مع كل هذا الهوس حول هذه العلامة التجارية الواحدة، هناك أفران هولندية عتيقة أخرى ذات قيمة عالية الجودة قد تتجاهلها بشكل خاطئ.
سواء كنت تبحث عن أداة طهي موثوقة أو كنت تأمل في تزيين مطبخك بمكتشفات متجر التوفير العتيقة، فإن Staub هو بديل ممتاز لـ Le Creuset. تمامًا مثل أفران Le Creuset، فإن أفران Staub الهولندية مصنوعة من الحديد الزهر المطلي بالمينا. تأسست أواني الطبخ عالية الجودة هذه عام 1974 في فرنسا، وقد صُممت لتدوم بقطع أصلية تدوم لعقود من الزمن مع العناية المناسبة.
يمكن التعرف بسهولة على قطع Staub من خلال الأغطية الغائرة الفريدة واسم العلامة التجارية المنقوش في الأعلى. في بعض الأحيان سترى الاسم أسفل الوعاء أو على مقابض الوعاء أيضًا. كما أنها عادة ما تكون أرخص قليلاً من Le Creuset. في حين أن أفران Staub الهولندية الجديدة يمكن أن تتراوح ما بين 200 دولار إلى 700 دولار، يمكنك العثور عليها بسعر منخفض يصل إلى 20 إلى 50 دولارًا عند التوفير. أواني الطبخ Staub أثقل قليلاً من Le Creuset، وتتميز بمينا داخلية سوداء لا تظهر بقع قبيحة مثل المينا الداخلية الخفيفة في Le Creuset. يوفر التسوق لشراء Staub المحبوب مسبقًا ميزة الكشف عن الألوان التي توقفت منذ فترة طويلة. يمكنك أيضًا تعقب القطع الفريدة على شكل قلب أو طماطم.
العناية بفرن Staub الهولندي الخاص بك
هناك بعض الاعتبارات التي يجب وضعها في الاعتبار عند التسوق لشراء حديد الزهر المطلي بالمينا المستعمل. بالنسبة للمبتدئين، ستحتاج إلى التأكد من أن اكتشافك القديم ليس مكسورًا من الداخل. لا بأس تمامًا من حدوث ضرر سطحي بسيط للوعاء الخارجي أو العلوي طالما أنه لن يتلامس مع الطعام.
الجانب السلبي لأفران Le Creuset أو Staub الهولندية المُخزنة هو أجهزتها. في بعض الحالات، لن تتمكن المقابض الأصلية من تحمل حرارة الفرن الحراري. هذه ليست مشكلة إذا كنت تخطط فقط لاستخدام الفرن الهولندي الخاص بك للطهي على الموقد، ولكن هذا شيء يجب مراعاته إذا كنت تأمل في خبز الخبز. لحسن الحظ، يمكن بسهولة استبدال المقابض البلاستيكية بأجهزة أحدث وآمنة للاستخدام في الفرن. يمكنك العثور على مجموعة متنوعة من مقابض Staub البديلة الآمنة للفرن عبر الإنترنت. إذا كنت تشعر بالطابع غير التقليدي، فهناك مجموعة من المقابض على شكل حيوان يمكنك الحصول عليها أيضًا.
بمجرد إحضار Staub الخاص بك إلى المنزل، من المهم استخدامه وصيانته بشكل صحيح لضمان بقائه عنصرًا أساسيًا في مطبخك. يمكن لهذا الفرن الهولندي أن يتحمل درجة حرارة 500 درجة فهرنهايت بغطاء عليه وما يصل إلى 900 درجة فهرنهايت بدون غطاء، لكن تسخين فرن هولندي فارغ يمكن أن يسبب تشققات في المينا. عندما تقوم بالطهي على الموقد، تأكد من تسخين الوعاء ببطء مع وجود نوع ما من الطعام فيه. قم بالطهي باستخدام أدوات السيليكون أو الخشب ولا تستخدم أي شيء كاشط جدًا لغسل أواني الطهي لتجنب خدش المينا. يعد غسل الفرن الهولندي يدويًا أفضل طريقة للحفاظ عليه مدى الحياة.