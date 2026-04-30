يمكنك العثور على مجموعة من أدوات المطبخ القديمة ذات الأسعار المعقولة في متجر التوفير، وهناك بعض الأسماء التجارية المرغوبة للغاية والتي قد يموت أي جامع عتيق من أجل العثور عليها. يعد فرن Le Creuset الهولندي بمثابة الحوت الأبيض المتعصب للادخار. يمكن استخدام هذه القطع متعددة الاستخدامات في كل شيء بدءًا من اللحوم البطيئة إلى خبز الخبز، وهي ذات قيمة لقدرتها على الاحتفاظ بالحرارة دون أن تتحلل عند ملامستها للأطعمة الحمضية. كما تم تصميم أواني الطبخ Le Creuset بشكل جميل، ويمكن استخدامها كقطعة زخرفية. ولكن مع كل هذا الهوس حول هذه العلامة التجارية الواحدة، هناك أفران هولندية عتيقة أخرى ذات قيمة عالية الجودة قد تتجاهلها بشكل خاطئ.

سواء كنت تبحث عن أداة طهي موثوقة أو كنت تأمل في تزيين مطبخك بمكتشفات متجر التوفير العتيقة، فإن Staub هو بديل ممتاز لـ Le Creuset. تمامًا مثل أفران Le Creuset، فإن أفران Staub الهولندية مصنوعة من الحديد الزهر المطلي بالمينا. تأسست أواني الطبخ عالية الجودة هذه عام 1974 في فرنسا، وقد صُممت لتدوم بقطع أصلية تدوم لعقود من الزمن مع العناية المناسبة.

يمكن التعرف بسهولة على قطع Staub من خلال الأغطية الغائرة الفريدة واسم العلامة التجارية المنقوش في الأعلى. في بعض الأحيان سترى الاسم أسفل الوعاء أو على مقابض الوعاء أيضًا. كما أنها عادة ما تكون أرخص قليلاً من Le Creuset. في حين أن أفران Staub الهولندية الجديدة يمكن أن تتراوح ما بين 200 دولار إلى 700 دولار، يمكنك العثور عليها بسعر منخفض يصل إلى 20 إلى 50 دولارًا عند التوفير. أواني الطبخ Staub أثقل قليلاً من Le Creuset، وتتميز بمينا داخلية سوداء لا تظهر بقع قبيحة مثل المينا الداخلية الخفيفة في Le Creuset. يوفر التسوق لشراء Staub المحبوب مسبقًا ميزة الكشف عن الألوان التي توقفت منذ فترة طويلة. يمكنك أيضًا تعقب القطع الفريدة على شكل قلب أو طماطم.