10 أدوات أيقونة الشحن في الموانئ الأعلى تقييمًا والتي تستحق الشراء

لم يتم إنشاء جميع العلامات التجارية للأدوات على قدم المساواة، ولكن وفقًا لآلاف العملاء الراضين، تعد Icon من Harbour Freight مثالًا رائعًا لما يمكن أن تقدمه العلامة التجارية الخاصة لسلسلة وطنية إلى صندوق الأدوات الخاص بك. سواء كنت مُجددًا جادًا أو محاربًا غير رسمي في عطلة نهاية الأسبوع، فإن المعجبين يهتمون بالجودة، خاصة بالنظر إلى الأسعار التنافسية. وكما قال أحد مستخدمي Redditor، “إنها خطوة أعلى من جودة التردد العالي القياسية وبضع خطوات أقل في السعر من أدوات الشاحنات. وهي في الأساس تعتمد على الميزانية.” تبيع شركة Harbour Freight أدوات الأيقونات لكل نوع من أنواع المشاريع. من الكماشات إلى مفاتيح الربط، ومن المطارق إلى المفاتيح السداسية، قمنا بتجميع 10 من أدوات Harbour Freight Icon الأعلى تقييمًا والتي تستحق الشراء.
بدءًا من التجول في الممرات وحتى التسوق عبر الإنترنت، لن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى نلاحظ أن الأدوات الموجودة في Harbour Freight أرخص من منافسيها. وتعزو الشركة ذلك إلى نموذج الأعمال البصري لمؤسسها، إريك سميت، الذي يعطي الأولوية لشراء الأدوات مباشرة من الشركات المصنعة بدلاً من الوسطاء. تمتد هذه الفلسفة إلى العلامة التجارية Icon، التي تتمثل مهمتها في تقديم جودة احترافية بأسعار معقولة دون دفع ثمن باهظ. مع وجود أكثر من 1000 أداة في كتالوجها، تستحق Icon نظرة جدية إذا كان صندوق الأدوات الخاص بك موجهًا نحو الإصلاحات المنزلية ومشاريع عطلة نهاية الأسبوع. تشمل المجموعة الأدوات اليدوية وحلول التخزين ومعدات المتاجر، حتى تتمكن من إنشاء إعداد مطابق بمرور الوقت. إلى جانب الآلاف من التقييمات الإيجابية، فهي مدعومة أيضًا بضمان مدى الحياة من Harbour Freight والاستبدال السهل في المتجر.
مجموعة لقم ومقبس مدمج للمحرك مقاس 1/4 بوصة من Icon
سواء كنت تقوم بربط مفصل مفكوك أو تقوم ببعض مهام صيانة جزازة العشب التي تم التغاضي عنها، فإن مجموعة المقابس الجيدة هي أداة ستستخدمها مرارًا وتكرارًا. وفقًا لـ 125 عميلًا قاموا بمنحه تصنيف خمس نجوم، فإن مقبس ومقبس محرك الأقراص المدمج مقاس ¼ بوصة من Harbour Freight ومجموعة القطع يحتوي على الكثير من التنوع في حزمة صغيرة. بسعر 80 دولارًا، تشتمل المجموعة المكونة من 52 قطعة على سقاطة ذات رأس مرن مع مقبض مريح بالإضافة إلى مزيج كبير من SAE والمقابس المترية والقطع التي تتلاءم بشكل أنيق مع علبة مدمجة.
مجموعة مفكات الميكانيكا الاحترافية من آيكون
تعتبر مفكات البراغي بمثابة العمود الفقري المطلق عندما يتعلق الأمر بالوظائف الصغيرة في جميع أنحاء المنزل، ووفقًا لما يقرب من 150 من عملاء Harbour Freight، فإن مجموعة مفكات Icon Professional Mechanics Screwdriver أمر لا بد منه. تم وصفها بأغلبية ساحقة بأنها ذات قيمة كبيرة مقابل المال، ويهتم المعجبون بمتانة هذه المجموعة التي تبلغ قيمتها 50 دولارًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمقابض المريحة والنصائح المغناطيسية الدقيقة الصنع. أوضح أحد المستخدمين الراضين أنهم “كانوا أكثر سعادة بجودة هذه المجموعة وسعرها مقارنة بالآخرين.”
كماشة حلقية دقيقة ذات أيقونة
مع ما يقرب من 900 تقييم من فئة الخمس نجوم، من الواضح أن العملاء يعتقدون أن كماشة Icon Precision Snap Ring تستحق الاستثمار. يهتم العملاء بالجودة الشاملة لهذه المجموعة المكونة من ثماني قطع. تحصل المقابض المبطنة أيضًا على علامات عالية لكونها مريحة للغاية، في حين يعتبر السعر البالغ 73 دولارًا صفقة مطلقة من قبل المستخدمين الذين يقدرون التصميمات الفولاذية المزورة التي تتلاءم مع المساحات الضيقة وتلتصق بإحكام حتى في الزوايا الصعبة.
مجموعة خطافات وقبضة ناعمة احترافية صغيرة من Icon
هناك مهام معينة، مثل إخراج جزء عنيد من صنبور صغير أو تنظيف المادة اللزجة حول الحشية، حيث لا تؤدي أظافرك المهمة. مجموعة Icon Professional Mini Soft-Grip Pick and Hook عبارة عن مجموعة من الأدوات المتخصصة التي يقول مئات المراجعين إنها قوية بشكل مدهش ومفيدة إلى ما لا نهاية. مثل العديد من اكتشافات Harbour Freight الأخرى في قائمتنا، تحتوي المجموعة المكونة من أربع أدوات بقيمة 20 دولارًا على مقابض مريحة مدمجة مع اللقطات والخطافات المصنعة بدقة والتي توفر قبضة مريحة وقدرًا كبيرًا من التحكم.
مجموعة مفاتيح ربط احترافية مضادة للانزلاق من Icon
هل تتساءل عن كيفية إصلاح هذا الصنبور الخارجي المتسرب دون الاتصال بالمحترفين أو الحاجة إلى فك مسمار عالق في مقعد المرحاض القديم؟ تعد مجموعة مفاتيح الربط الاحترافية Icon Anti-Slip Grip Professional من Harbour Freight أغلى اكتشاف في قائمتنا، ولكن وفقًا للغالبية العظمى من المراجعين، فإن الأمر يستحق أكثر من استثمار 135 دولارًا. متوفرة إما في SAE أو Metric، كل أداة في المجموعة المكونة من 14 قطعة مصنوعة من فولاذ الكروم والفاناديوم المقاوم للتآكل ومصممة لتكون مضادة للانزلاق مع توفير أقصى عزم دوران لتثبيت أسرع ورؤوس أقل تجريدًا.
مجموعة مفاتيح سداسية ذات نهاية كروية على شكل حرف L مرمزة بالألوان من مجموعة Icon SAE
إذا كنت تحب كل شيء يتعلق بأساسيات ديكور المنزل في ايكيا باستثناء متاعب تجميع أثاثها الشهير المعبأ بشكل مسطح، فقد تتفاجأ بعدد المرات التي تكون فيها مجموعة المفاتيح السداسية ذات النهاية الكروية ذات الشكل L والمرمزة بالألوان في متناول يديك. متوفرة في SAE أو Metric، مجموعة الألوان الزاهية المرمزة تجعل العثور على الحجم المناسب سريعًا وسهلاً. لقد أعطى أكثر من 200 من عملاء Harbour Freight هذه المفاتيح السداسية تصنيف خمس نجوم، واصفين سعر 23 دولارًا والبناء الإجمالي بأنه يصل إلى تلك النقطة الرائعة بين القيمة والجودة.
سكين ذو نقطة إسقاط أيقونة مع محامل سيراميك
واحدة من الأدوات الأكثر تقييمًا في قائمتنا، يقول المستخدمون إن Icon Drop Point Knife بقيمة 40 دولارًا هو خيار حاد ومتين واقتصادي لجميع أنواع المشاريع. تجعل المحامل الخزفية ومقبض ألياف الكربون عالي القوة وخفيف الوزن من السهل والسريع فتح أو إغلاق الشفرة الفولاذية بيد واحدة. ذكر العديد من المراجعين أن الحجم المناسب ومشبك الحزام المصنوع آليًا يجعلان هذه الأداة مثالية للاستخدام اليومي.
مفتاح كماشة 10 بوصة من أيكون
يحب عملاء Harbour Freight مفتاح الربط Icon 10-Inch Pliers Wrench، وهي أداة قابلة للتعديل توفر قبضة الكماشة والتحكم في مفتاح الربط المصمم هندسيًا. إن فكوكها المصنوعة من سبائك الفولاذ الصلبة قادرة على التحرك في 21 وضعًا فريدًا يتم تثبيتها في مكانها بضغطة زر بسيطة. تحظى الأداة التي تبلغ قيمتها 43 دولارًا بإشادة كبيرة من المراجعين الذين وصفوها بأنها أداة يمكن استخدامها لمجموعة كبيرة ومتنوعة من المشاريع، بدءًا من تشديد مقود الدراجات إلى تعديل تركيبات السباكة النحاسية دون خدشها.
مطرقة النفخ ذات الكرة الأيقونية
قد يكون من الصعب اختيار المطرقة المثالية لهذه المهمة، خاصة إذا كنت بحاجة إلى النقر بلطف على ظفر عنيد في قطعة من الزخرفة واضحة للغاية. يعد التقاط مطرقة لا ترتد في كل مكان أمرًا بالغ الأهمية، ويقول المستخدمون إن هذا بالضبط ما ستحصل عليه من Icon Ball Peen Dead Blow Hammer. تتوفر المطرقة بأوزان رأس تتراوح من 16 إلى 40 أونصة (يتراوح سعرها بين 38 دولارًا و65 دولارًا على التوالي)، ويقدر المئات من عملاء Harbour Freight التصميم المتوازن والمتين.
مجموعة مفكات احترافية صغيرة من آيكون
من المؤكد أن مجموعة واسعة من المفكات هي من بين الأدوات التي يجب أن يمتلكها كل صاحب منزل، ولهذا السبب قامت مجموعتان مختلفتان من Harbour Freight بعمل القطع النهائي لدينا. تعتبر تلك الموجودة في مجموعة Icon Professional Mini Screwdriver مثالية لتلك المثبتات الصغيرة جدًا التي لا يمكنك رؤيتها بصعوبة. يبلغ طولها ست بوصات فقط ولكنها مجهزة بمقابض ناعمة توفر الكثير من عزم الدوران، وتشتمل المجموعة المكونة من أربعة مفكات صغيرة بقيمة 15 دولارًا على كل من النصائح المسطحة الأساسية ونصائح فيليبس التي ستصل إليها في أغلب الأحيان.
كيف اخترنا هذه المنتجات
للحفاظ على قائمتنا مفيدة حقًا، وليس مجرد جولة لأروع الأدوات الموجودة على رفوف Harbour Freight، بدأنا بقاعدة بسيطة. إذا لم يتمكن صاحب المنزل العادي من استخدام الأداة بسهولة في جميع أنحاء المنزل، فهذا يعني أنها لم تقم بالقطع. وهذا يعني التركيز بشكل صارم على الأدوات اليدوية ذات التطبيقات العملية الواضحة لمشاريع تحسين المنزل أو إصلاح السيارات أو الجرارات الأساسية في بعض الأحيان. تصنع Icon الكثير من المعدات وأنظمة التخزين وأدوات التشخيص الرائعة وذات التصنيف العالي، ولكن في هذا الدليل، تخطينا أي شيء بدا وكأنه ينتمي إلى متجر احترافي أكثر من مجرد مجموعة أدوات سكنية.
ومن هناك، انتقلنا مباشرة إلى التقييمات والمراجعات. تم أخذ الأدوات التي حصلت على متوسط تقييم أربع نجوم على الأقل أو أعلى وما لا يقل عن 100 مراجعة من العملاء في الاعتبار فقط. ضمنت هذه العتبة أننا ننظر إلى الأدوات التي لا يحبها فقط عدد قليل من المتحمسين المتشددين لـ Harbour Freight، ولكن تم فحصها من قبل حشد كبير من المستخدمين العاديين الذين اختبروا الأدوات وكانوا راضين عن النتائج. لم تكن الأولوية للتسعير، ولكن عندما ركزنا على التشكيلة النهائية لدينا، بدأنا نلاحظ وجود نمط ما. تسعة من أصل 10 أدوات ومجموعات تراوح سعرها أقل من 100 دولار. بالنسبة لنا، كان هذا تأكيدًا على أنك لا تحتاج إلى ميزانية ضخمة لإنشاء مجموعة أدوات موثوقة إذا كنت تتسوق في Harbour Freight.