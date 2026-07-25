10 أساسيات يجب أن يمتلكها كل عازف جيتار مبتدئ

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قد يكون البدء في العزف على الجيتار أمرًا مرهقًا، خاصة مع وجود العديد من النصائح والحيل والحلي الموصى بها للبدء. نحن هنا لتضييق نطاق الضوضاء ونقدم لك الأساسيات العشرة للمبتدئين. أهم شيء يجب أن تقوم به بشكل صحيح هو الجيتار نفسه، لذا تأكد من تحديد ما إذا كنت تعطي الأولوية للصوت أو الكهرباء أو الجهير أو أي مزيج من هذه قبل الدخول في الملحقات. ومع ذلك، ستشعر بأن كل هذه المشتريات الاختيارية ضرورية أكثر فأكثر مع استمرارك في اللعب والتمرين. حتى المبتدئين الجدد سيلاحظون التحسينات في التنوع والراحة ونوعية الحياة الشاملة التي يقدمونها.
في هذه القائمة، سنقوم بتجميع كل ما تحتاج لمعرفته حول هذه الملحقات، بدءًا من اللقطات والموالفات وحتى مكبرات الصوت. بغض النظر عن إعداد الجيتار الذي تفكر فيه، فهذا سيساعدك على إنتاج النوتات والأوتار الجميلة التي تحلم بها. فيما يلي 10 أساسيات يجب أن يمتلكها جميع عازفي الجيتار المبتدئين.
موالف
بدون موالف، لن يبدو جيتارك سليمًا أبدًا، بغض النظر عما إذا كان لديك كل الأساسيات الأخرى في هذه القائمة. يتيح هذا الجهاز للاعب المبتدئ الحفاظ على صوت فأسه دون الحاجة إلى ضبط الأوتار عن طريق الأذن. يمكن أن تكون أجهزة الموالفات مادية أو رقمية، وأبسط الخيارات على الإطلاق هو تطبيق الهاتف الذكي، على الرغم من أن النماذج المادية يمكن الاعتماد عليها بشكل أكبر. بغض النظر، هذا بلا شك هو الإكسسوار الأكثر أهمية لعازفي الجيتار المبتدئين. ببساطة ليس هناك فائدة من العزف والتعلم على آلة غير متناغمة.
كابو
فيما يتعلق بتعلم الأغاني الجديدة، وتكرار الأصوات، وخلط الألحان، فإن الكابو هي واحدة من أكثر الخطوات المبكرة مكافأة في رحلة عازف الجيتار. يتم تثبيته على رقبة الآلة ويقصر الأوتار بشكل فعال، مما يرفع درجة صوتها ويسمح لك بالعزف على مفاتيح أعلى بأوتار مفتوحة بسيطة – لا حاجة إلى حركات أصابع رائعة. غالبًا ما تكون الكابو رخيصة ومن الصعب أن تخطئ فيها، على الرغم من وجود نسخ أكثر روعة منها. للمبتدئين الذين يتطلعون إلى تكرار أغانيهم المفضلة دون الحاجة إلى إتقان أوتار البار أو غيرها من التقنيات المتقدمة على الفور، فإن الكابو يجعل كل شيء أسهل من القفزة.
أمبير
على الرغم من أن مضخم صوت الجيتار أقل فائدة بكثير إذا كنت تتعلم الصوتيات، إلا أنه ضروري مثل أي أداة عند العزف على الجيتار الكهربائي، خاصة لأنه يتمتع بعمر افتراضي طويل إذا اخترت الجهاز المناسب (يصل إلى 10000 إلى 30000 ساعة). من المؤكد أن فأسك يمكن أن يصدر أصواتًا ناعمة من تلقاء نفسه، لكنك ببساطة لن تجد نفس الحجم أو النغمة بدون مضخم صوت الجيتار. إنها تأتي بجميع الأشكال والأحجام، بدءًا من الصغيرة والقابلة للتعبئة إلى الكبيرة والمثيرة للإعجاب، وتناسب جميع أنواع الإعدادات وأنماط اللعب. يمكن لمضخمات الصوت ذات الإعدادات المسبقة، على وجه الخصوص (مثل Line 6 Spider V 20 MKII)، أن تغير اللعبة تمامًا للمبتدئين في الجيتار، مما يفتح عوالم من التجريب والمحاكاة.
الكابلات
مكبر الصوت الخاص بك عديم الفائدة تقريبًا بدون كابل الجيتار. قد يبدو الأمر مملاً بعض الشيء، لكنه استثمار يجب بالتأكيد التفكير فيه قليلاً. بالتأكيد، يمكنك إجراء إعداد رائع للبلوتوث، ولكن ربما يكون هذا كثيرًا بالنسبة للمبتدئين. يمكن أن تؤدي جودة السلك القصيرة جدًا أو المنخفضة جدًا إلى إعدادات عزف غير ملائمة والإحباط، مما قد يعيق المراحل المبكرة والممتعة لتعلم الجيتار. لا تكتفِ بشراء أول ما تراه فحسب، بل تأكد من وضع إعدادات اللعب الخاصة بك في الاعتبار ومقدار المساحة التي ستحتاجها قبل إجراء عملية الشراء.
حزام
بالنسبة لمتعلمي الجيتار الصوتي والكهربائي على حد سواء، فإن الحزام يجعل العزف أسهل بكثير من خلال تخفيف وزن الفأس عن الركبتين أو الذراعين. استخدام هذا الملحق يجعل تحديد موضع الآلة الخاصة بك أقل أهمية حتى تتمكن من التركيز على تعلم وضع الإصبع ومعرفة أسلوب العزف المريح. يعد هذا أمرًا مهمًا للغاية لعازفي الجيتار الجدد، حيث إن بناء عادات جيدة يفيد المهارة والتقدم على المدى الطويل. بدون الحزام، اللعب أثناء الوقوف بالكاد يكون ممكنًا، لذا إذا لم تكن تمتلك واحدًا بالفعل، فيجب أن يكون بالقرب من أعلى قائمة المشتريات الضرورية.
قضية
إذا كنت لا ترى نفسك بحاجة للسفر ومعك غيتار، فقد لا تعتقد أن هذا الشراء ضروري. لكن علبة الجيتار – المصنوعة من مادة صلبة أو ناعمة – تخفف الضغط على الآلة وتقلل من خطر التلف أثناء السفر، سواء كنت في إجازة، أو متجهًا إلى حفلة موسيقية، أو تنتقل من المنزل بالكامل. فهو يحمي الجهاز من التلف العرضي، ويحميه من العناصر، ويوفر أيضًا مكانًا لتخزين الجهاز بعيدًا من أجل الحفاظ عليه. على الرغم من أن بعض الجدل يدور حول ما إذا كانت الحالة أو الحامل أفضل، إلا أنه من المثالي بلا شك الحصول على كليهما إن أمكن.
يقف
إلا إذا كنت تريد نثر جيتارك في منزلك أو تخزينه في مكان ما داخل علبة، فإن الحامل ضروري لكل من الراحة والأغراض الجمالية. من الصعب جدًا موازنة الجيتار في الزاوية أو تحريكه باستمرار، فهو يحتاج إلى البقاء في مكان ما والبقاء هناك. يسمح لك الحامل أيضًا بتحويل الجيتار الخاص بك إلى قطعة ديكور، على الرغم من أن بعض المبتدئين قد لا يرغبون في بث عزفهم قبل أن يشعروا بالراحة الكافية لمشاركتها. إذا كنت ترغب في القليل من التثبيت، يمكنك أيضًا استبدال الحامل بخطاف حائط.
يختار
إنها ليست طريقة العزف المفضلة لكل عازف جيتار، ولكن قد يكتشف المبتدئون أيضًا ما إذا كانت اختيارات الجيتار مناسبة لهم أم لا. إنها رخيصة الثمن ويسهل العثور عليها بشكل لا يصدق – وربما تكون موجودة بالفعل في منزلك – وتوفر طريقة حادة وواضحة لالتقاط الأوتار والعزف عليها. خاصة بالنسبة لعازفي الجيتار الذين يتعلمون على الإعداد الكهربائي، يمكن أن يساعد الالتقاط في تخفيف الضغط والألم على الأصابع بالإضافة إلى إنتاج صوت أكثر وضوحًا من خلال مكبر الصوت. فقط تأكد من اختيار السُمك المناسب (الأرق هو الأفضل للعزف، في حين أن السُمك مثالي للعزف على الرصاص والآلات الثقيلة). حتى إذا كنت لا تستخدم المعول طوال الوقت، فمن الرائع أن تكون في متناول يدك كجزء أساسي من ترسانة المبتدئين.
خيوط احتياطية
قد تبدو المجموعة الأولى من أوتار الجيتار للمبتدئين وكأنها يمكن أن تدوم إلى الأبد. ومع ذلك، فإن خطأً واحدًا أو سقوطًا أو حتى مرورًا بسيطًا للوقت يمكن أن يدمرها، مما يجعل من الضروري للغاية أن يكون لديك بعض الإضافات في متناول اليد. يمكنهم أيضًا مساعدتك على البدء من جديد — إذا كنت تشعر بالتعثر في اللعب، فحاول التبديل إلى علامة تجارية أو سمك مختلف. في كلتا الحالتين، سيحتاج جميع المبتدئين إلى مجموعة أخرى في النهاية، لذا من الأفضل أن تكون في متناول اليد بدلاً من الإسراع للعثور عليها لاحقًا. (إليك ما تحتاج إلى معرفته حول العمر الافتراضي لأوتار الجيتار، والذي يمكن أن يستمر من أسابيع إلى أشهر، اعتمادًا على عدد مرات العزف.)
سماعات الرأس
على الرغم من أنه من الأفضل سماع قوة الجيتار الكهربائي بصوت عالٍ من خلال مكبر الصوت، إلا أن ذلك ليس ممكنًا دائمًا، وهنا يأتي دور هذا الملحق الأكثر دقة. توفر سماعات الرأس المصممة خصيصًا للاتصال بإعداد الجيتار تنوعًا ممتازًا عند العزف. يمكنها إنتاج أصوات أكثر وضوحًا عندما تحتاج إلى الدقة، كما هو الحال عند التسجيل، وتكون مفيدة عندما لا تتمكن من تشغيل مكبر الصوت عبر الغرفة بالكامل. في الأساس، تسمح سماعات الرأس للمبتدئين بالتدرب واللعب في أي مكان – وربما الأهم من ذلك، في أي وقت – بغض النظر عن الظروف الأخرى. فقط تأكد من أن النموذج مصمم للتوصيل بإعداد الجيتار قبل الشراء.