10 أساسيات يجب أن يمتلكها كل عازف جيتار مبتدئ

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قد يكون البدء في العزف على الجيتار أمرًا مرهقًا، خاصة مع وجود العديد من النصائح والحيل والحلي الموصى بها للبدء. نحن هنا لتضييق نطاق الضوضاء ونقدم لك الأساسيات العشرة للمبتدئين. أهم شيء يجب أن تقوم به بشكل صحيح هو الجيتار نفسه، لذا تأكد من تحديد ما إذا كنت تعطي الأولوية للصوت أو الكهرباء أو الجهير أو أي مزيج من هذه قبل الدخول في الملحقات. ومع ذلك، ستشعر بأن كل هذه المشتريات الاختيارية ضرورية أكثر فأكثر مع استمرارك في اللعب والتمرين. حتى المبتدئين الجدد سيلاحظون التحسينات في التنوع والراحة ونوعية الحياة الشاملة التي يقدمونها.

في هذه القائمة، سنقوم بتجميع كل ما تحتاج لمعرفته حول هذه الملحقات، بدءًا من اللقطات والموالفات وحتى مكبرات الصوت. بغض النظر عن إعداد الجيتار الذي تفكر فيه، فهذا سيساعدك على إنتاج النوتات والأوتار الجميلة التي تحلم بها. فيما يلي 10 أساسيات يجب أن يمتلكها جميع عازفي الجيتار المبتدئين.