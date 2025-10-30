10 أسمدة تعزز البوتاسيوم في تربة الحديقة (ليست الموز)

من المحتمل أنك رأيت “NPK” مكتوبًا على أكياس الأسمدة. “K” هناك يرمز إلى البوتاسيوم. البوتاسيوم ليس مجرد مادة مغذية جانبية. في الواقع، يعد البوتاسيوم أحد العناصر الغذائية الثلاثة الأكثر أهمية للنباتات، إلى جانب النيتروجين والفوسفور. هناك الكثير من الأسمدة التي يمكن أن تساعد في تعزيز البوتاسيوم في تربة الحديقة إذا كنت تعرف كيفية اختيار سماد البوتاسيوم المناسب لأصدقائك المورقين. تشمل الأمثلة الأسمدة الاصطناعية مثل كبريتات البوتاسيوم وكلوريد البوتاسيوم ونترات البوتاسيوم، بالإضافة إلى الخيارات العضوية مثل رماد الخشب ووجبة عشب البحر وذرق الخفافيش. ومع ذلك، لا تقم بإلقاء هذه الأسمدة في تربة حديقتك الآن. على الرغم من أن النباتات تحتاج إلى الكثير منه، إلا أنه لا ينبغي عليك إضافته بشكل عشوائي.

أولاً، ابحث عن العلامات التي توضح أن نباتاتك في حاجة ماسة إلى سماد البوتاسيوم. وتشمل هذه النباتات الذابلة، وشفرات الأوراق الأصغر من المعتاد ذات اللون الأخضر المزرق ولمعان معدني، والإصابة بالكلور البقعي في الأوراق القديمة. ثم قم بإجراء اختبار التربة. عندها فقط يجب عليك استخدام الأسمدة بناءً على النتائج لأنه في بعض الأحيان لا يكون نقص البوتاسيوم في تربة الحديقة هو المشكلة. مشاكل البستنة الشائعة مثل ضغط التربة، واختلال توازن درجة الحموضة، والري غير السليم يمكن أن تحد من امتصاص البوتاسيوم – حتى لو كان هناك ما يكفي منه في التربة.