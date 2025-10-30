10 أسمدة تعزز البوتاسيوم في تربة الحديقة (ليست الموز)

من المحتمل أنك رأيت “NPK” مكتوبًا على أكياس الأسمدة. “K” هناك يرمز إلى البوتاسيوم. البوتاسيوم ليس مجرد مادة مغذية جانبية. في الواقع، يعد البوتاسيوم أحد العناصر الغذائية الثلاثة الأكثر أهمية للنباتات، إلى جانب النيتروجين والفوسفور. هناك الكثير من الأسمدة التي يمكن أن تساعد في تعزيز البوتاسيوم في تربة الحديقة إذا كنت تعرف كيفية اختيار سماد البوتاسيوم المناسب لأصدقائك المورقين. تشمل الأمثلة الأسمدة الاصطناعية مثل كبريتات البوتاسيوم وكلوريد البوتاسيوم ونترات البوتاسيوم، بالإضافة إلى الخيارات العضوية مثل رماد الخشب ووجبة عشب البحر وذرق الخفافيش. ومع ذلك، لا تقم بإلقاء هذه الأسمدة في تربة حديقتك الآن. على الرغم من أن النباتات تحتاج إلى الكثير منه، إلا أنه لا ينبغي عليك إضافته بشكل عشوائي.
أولاً، ابحث عن العلامات التي توضح أن نباتاتك في حاجة ماسة إلى سماد البوتاسيوم. وتشمل هذه النباتات الذابلة، وشفرات الأوراق الأصغر من المعتاد ذات اللون الأخضر المزرق ولمعان معدني، والإصابة بالكلور البقعي في الأوراق القديمة. ثم قم بإجراء اختبار التربة. عندها فقط يجب عليك استخدام الأسمدة بناءً على النتائج لأنه في بعض الأحيان لا يكون نقص البوتاسيوم في تربة الحديقة هو المشكلة. مشاكل البستنة الشائعة مثل ضغط التربة، واختلال توازن درجة الحموضة، والري غير السليم يمكن أن تحد من امتصاص البوتاسيوم – حتى لو كان هناك ما يكفي منه في التربة.
كلوريد البوتاسيوم
كلوريد البوتاسيوم، المعروف أيضًا باسم موريات البوتاس أو البوتاس، هو ملح بوتاسيوم مستخرج يحتوي على ما يقرب من 50 إلى 52٪ بوتاسيوم وهو أحد أسمدة البوتاسيوم الأكثر استخدامًا نظرًا لتكلفته المنخفضة. يذوب بسهولة في الماء. وهذا يمنح النباتات إمكانية الوصول الفوري إلى البوتاسيوم، مما يعزز النمو القوي وتكوين الجذور القوية. ومع ذلك، لا تضعه على التربة الحمضية ذات درجة حموضة أقل من 5.5. يمكن أن يؤدي إلى سمية المنغنيز في النباتات.
وجبة البرسيم
وجبة البرسيم مصنوعة من نباتات البرسيم (Medicago sativa). إنه تعديل عضوي للتربة، وعلى الرغم من محتواه المنخفض نسبيًا من البوتاسيوم (حوالي 3٪)، إلا أنه لا يزال أكثر من كافٍ للاستخدام العام في الحديقة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يفعل أكثر من مجرد إطعام النباتات. كما أنه يحسن نسيج التربة كذلك. يمكنك استخدامه على جميع أنواع النباتات، من الخضروات إلى الأعشاب والزهور إلى الشجيرات. فقط كن حذرًا عند استخدامه على الزهور وبعض الخضروات. يحتوي على قدر كبير من النيتروجين، وهو أمر جيد للنمو الورقي ولكنه يمكن أن يحد من إنتاج الإزهار.
كبريتات البوتاسيوم
تعد كبريتات البوتاسيوم خيارًا رائعًا للبستانيين الذين يزرعون نباتات حساسة للكلوريد مثل البطاطس والبقوليات والخوخ والأفوكادو الذين لا يستطيعون التسميد بكلوريد البوتاسيوم. ومع ذلك، فهو لا يزال قابلاً للذوبان بدرجة عالية في الماء ومصدرًا ممتازًا للبوتاسيوم (50٪) والكبريت (18٪). والنباتات تحتاج للكبريت أيضاً. أفضل وقت لاستخدامه هو خلال مراحل النمو الرئيسية، مثل وضعه في التربة قبل الزراعة أو عندما تبدأ النباتات في النمو، عندما تكون الحاجة إلى البوتاسيوم في ذروتها.
ذرق الخفافيش
يعتبر ذرق الطائر، المشتق من فضلات الخفافيش (أحيانًا أيضًا الطيور والفقمات)، سمادًا طبيعيًا عالي الفعالية ومعززًا متواضعًا للبوتاسيوم في تربة الحدائق. يحتوي على حوالي 2 إلى 3% من البوتاس. بالإضافة إلى تغذية التربة، يعتبر ذرق الطائر أيضًا معززًا لصحة التربة. يزيد من النشاط الميكروبي ويعمل كمادة لبناء التربة. إن الشيء العظيم في ذرق الطائر هو مدى تنوعه. يمكنك مزجه مع التربة أو وضعه كضمادة جانبية أو حتى صنع شاي ذرق الطائر القوي أو رشه على الأوراق.
سول بو ماج
إذا كنت تريد اتباع نهج متكامل لتسميد تربة حديقتك، فاختر Sul-Po-Mag. ويحتوي على حوالي 22% بوتاس، و22% كبريت، و11% مغنيسيوم. علاوة على ذلك، فهو قابل للذوبان في الماء تمامًا ويطلق العناصر الغذائية ببطء. هذا يعني أنك تستخدمه مرة واحدة، وستتمكن نباتاتك من الوصول إلى البوتاسيوم لفترة طويلة قادمة. يتم تصنيعه عن طريق سحق معدن طبيعي يسمى لانجبينيت، وأفضل جزء؟ لن يعبث بدرجة حموضة التربة كما تفعل بعض أسمدة البوتاسيوم الأخرى.
الأسمدة الأعشاب البحرية
سماد الأعشاب البحرية مصنوع من الأعشاب البحرية البحرية. يمكنك العثور عليه على شكل سائل أو مسحوق أو حبيبات. إنه مثالي للأشخاص الذين لا يريدون المنتجات الاصطناعية أو الأسمدة الحيوانية. سماد الأعشاب البحرية غني بالبوتاسيوم (بنسبة تتراوح من 2.8 إلى 10%)، اعتمادًا على النوع، بالإضافة إلى النيتروجين والفوسفور. أفضل طريقة لاستخدام الأعشاب البحرية هي نثرها مباشرة فوق التربة بدلًا من حفرها؛ ومع ذلك، إذا كنت تستخدم خيارًا سائلًا، فاخلطه واستخدمه مع الماء بناءً على التعليمات الموجودة على الزجاجة.
نترات البوتاسيوم
نترات البوتاسيوم هي خيار آخر للأشخاص الذين يتطلعون إلى تعزيز مستويات البوتاسيوم في تربة حديقتهم، ولكن بدون الكلوريد الذي يأتي مع البوتاس. يحتوي على حوالي 45% بوتاسيوم؛ ومع ذلك، فهو يحتوي أيضًا على 13% من النيتروجين، وهو عنصر غذائي آخر تحتاجه النباتات بكميات كبيرة. يمكن استخدام نترات البوتاسيوم كمسحوق جاف أو مذاب في الماء، إما قبل أو أثناء موسم النمو. فقط لا تستخدمه بشكل مفرط. يمكن أن يؤدي إلى تحمض التربة وترشيح المغذيات.
رماد الخشب
يعمل رماد الخشب كتعديل فعال للتربة وأسمدة. يحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم وبعض العناصر الغذائية الأخرى. يبلغ محتوى الكالسيوم في رماد الخشب حوالي 5٪. لذلك لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن يستخدم البستانيون رماد الخشب كسماد لأشجار الفاكهة. ومع ذلك، فإن رماد الخشب ذو قيمة خاصة للتربة الحمضية، حيث يساعد تأثيره الطبيعي على رفع مستويات الرقم الهيدروجيني. ومع ذلك، انتبه إلى مصدر رماد الخشب. يحتوي الخشب المطلي أو المعالج على مواد كيميائية معينة يمكن أن تبقى في الرماد، وعند إضافتها إلى التربة، يمكن أن تكون سامة للنباتات.
غبار الصخور
الغبار الصخري مثير للإعجاب بقدر ما يمكن أن تحصل عليه الأسمدة الطبيعية. ويضيف مجموعة من المعادن الأساسية، بما في ذلك البوتاسيوم والعناصر النزرة الأخرى، إلى التربة. علاوة على ذلك، فإنه يعزز بنية التربة، ويحسن القدرة على الاحتفاظ بالمغذيات. عادة ما يصل محتواه من البوتاسيوم إلى حوالي 5%. لتحقيق أفضل النتائج، ينبغي تطبيق الغبار الصخري قبل زرع محصول معين. يمكنك إما رشها مباشرة على قاع حديقتك وسقيها. أو تذويبها في الماء أولًا ثم وضعها على التربة.
السنفيتون
السنفيتون ليس سمادًا. إنه نبات. ومع ذلك، يمكنك استخدام أوراق السنفيتون لصنع معزز تربة البوتاسيوم لحديقتك. ما عليك سوى وضع حوالي 2 رطل من أوراق وسيقان السنفيتون المفرومة في دلو، ثم املأه بجالونين ونصف من الماء، وقم بتغطيته، وحركه كل يوم أو يومين، وعندما يتوقف الخليط عن الرغوة، يصبح جاهزًا للاستخدام. تحتوي أوراق السنفيتون المجففة على حوالي 6.5% من البوتاسيوم. ولكن تأكد من أن الأوراق التي تستخدمها صحية.