10 أشياء عليك التخلص منها فورًا للحفاظ على صحتك

من علب التخزين القديمة إلى العادات اليومية التي تبدو بريئة، هناك عناصر في حياتنا قد تُلحق الضرر بصحتنا أكثر مما نتخيل. التخلّص منها خطوة بسيطة لكنها فعالة لحماية الجسم.

1 – علب الطعام البلاستيكية القديمة

هل لديك درج مليء بعلب بلاستيكية متشققة أو باهتة اللون؟ تحقق من الرموز المطبوعة أسفلها: إذا وجدت الرقم 7 أو الحروف PC، فقد تحتوي على مادة “بيسفينول A” المعروفة بكونها مُعطلة للهرمونات. الأفضل استبدالها بعلب زجاجية أو فولاذية آمنة.

2 – معطرات الجو الصناعية

رائحة اللافندر أو الفانيليا قد تبدو مريحة، لكنها غالبًا مزيج من مواد كيميائية مثل “الفثالات” التي قد تؤثر على الخصوبة والنمو. بديل أبسط؟ افتح النافذة أو استخدم بضع قطرات من زيت عطري طبيعي في ماء ساخن.

3 – الأحذية الرياضية المتهالكة

هل لاحظت آلامًا في ركبتيك أو كاحليك بعد الجري؟ السبب قد يكون حذاءك القديم. بعد 500 إلى 600 كيلومتر من الاستخدام، تفقد الأحذية الرياضية مرونتها وتصبح مصدر إصابات محتملة. تذكّر أن استبدالها كل بضعة أشهر استثمار في صحتك.

4 – علبة العدسات اللاصقة المتسخة

الاحتفاظ بعلبة عدسات لأكثر من 3 أشهر يعرض عينيك لخطر التهابات بكتيرية خطيرة. الخبراء ينصحون بغسلها يوميًا وتركها لتجف، مع استبدالها دوريًا.

5 – الماسكارا القديمة

قد تعتقدين أن الماسكارا لا تفسد، لكن بعد 3 أشهر من فتحها تصبح بيئة مثالية للبكتيريا. كل استخدام ينقل الجراثيم إلى رموشك، ما قد يسبب التهابات عيون.

6 – أحمر الشفاه المنتهي

منتجات الشفاه تلامس بيئة رطبة غنية بالبكتيريا. بعد 6 أشهر من الاستخدام، تزداد احتمالية نمو الجراثيم التي قد تسبب التهابات إذا كانت هناك تشقق أو جروح صغيرة على الشفاه.

7 – إسفنجة غسل الصحون

هل تعلم أن إسفنجة المطبخ قد تحتوي على ملايين الجراثيم أكثر من مقعد المرحاض؟ الخبراء يقترحون استبدالها بانتظام أو استبدالها بقطع قماش قابلة للغسل والتعقيم.

8 – ألواح التقطيع البلاستيكية

مع كل سكين يمر، تتشكل خدوش دقيقة قد تحتجز البكتيريا. الألواح الخشبية أكثر أمانًا، فهي تحتوي على مركبات طبيعية مضادة للجراثيم وتبقى أكثر نظافة عند الاستخدام الصحيح.

9 – واقيات الشمس القديمة

هل خزّنت زجاجة كريم الشمس منذ الصيف الماضي؟ فعاليتها ضد الأشعة فوق البنفسجية تقل بمرور الوقت. استخدم دائمًا كريمًا جديدًا قبل التعرض الطويل للشمس، فالتاريخ المكتوب على العبوة ليس مجرد تفصيل.

10 – الجلوس لفترات طويلة

أخطر عادة يومية لا تأتي في شكل منتج، بل في كرسي مكتبك. الجلوس لساعات طويلة يزيد خطر السمنة، الضغط، وأمراض القلب. الحل ليس مستحيلًا: قم من مكانك كل ساعة، أو جرّب مكتبًا مرتفعًا للعمل وقوفًا.