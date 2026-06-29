10 أغاني سهلة لتعلم العزف على الجيتار للمبتدئين

أفضل طريقة للتعلم هي اللعب. هل ستتحسن في كرة السلة من خلال القراءة عن كرة السلة؟ لا، عليك أن تذهب لتلعبها. الشيء نفسه ينطبق على أداة مثل الجيتار. يحتاج المبتدئون إلى العثور على أغانٍ بسيطة وتشغيلها من الأعلى إلى الأسفل (أو قدر الإمكان) لتعلم الأساسيات. ولحسن الحظ، فإن الكثير من الأغاني – حتى الأغاني الكبيرة لفنانين كبار – ليست سهلة العزف فحسب، بل إنها مناسبة أيضًا للمبتدئين.

يتعين على عازفي الجيتار المبتدئين أن يتقنوا مجموعات معينة من المهارات. يجب عليهم التحرك من خلال أشكال الوتر الأساسية، وتنسيق أيديهم اليسرى واليمنى للعب معًا، والبقاء على الإيقاع، والثبات في الإيقاع الصحيح، وتعلم المصطلحات الأساسية مثل “نصف نغمة” (نصف خطوة موسيقية، مثل من A إلى A#) أو “الحركة” (مدى ارتفاع الأوتار من لوحة الفريتس)، وما إلى ذلك. ومع ذلك، لا يمكن لللاعبين أن يغرقوا في مستنقع تقني. إنهم بحاجة إلى مكان سعيد حيث يمكنهم أن يشعروا بالمكافأة. كما أنهم بحاجة إلى الاستمرار في التركيز على التدريب الهادف، وليس العمل المزدحم (ما يسمى “قاعدة 80/20” للغيتار). هذا يعني البدء بأجرة بسيطة مثل أوتار GDC المفتوحة وأوتار الطاقة – وهي الأشياء التي تلفت انتباه الموسيقى أعينهم ولكنها ستساعدك على تشغيل أغانٍ حقيقية كاملة.

في هذه المقالة، اخترنا مجموعة متنوعة من الأغاني التي تبني المهارات الأساسية، شيئًا فشيئًا، وحتى تحتوي على أهداف ممتدة داخل الأغاني. لدينا موسيقى الروك الشعبية، والبانك، والكانتري، والميتال، والمزيد، كلها في متناول لاعب جديد.