10 أغاني سهلة لتعلم العزف على الجيتار للمبتدئين

أفضل طريقة للتعلم هي اللعب. هل ستتحسن في كرة السلة من خلال القراءة عن كرة السلة؟ لا، عليك أن تذهب لتلعبها. الشيء نفسه ينطبق على أداة مثل الجيتار. يحتاج المبتدئون إلى العثور على أغانٍ بسيطة وتشغيلها من الأعلى إلى الأسفل (أو قدر الإمكان) لتعلم الأساسيات. ولحسن الحظ، فإن الكثير من الأغاني – حتى الأغاني الكبيرة لفنانين كبار – ليست سهلة العزف فحسب، بل إنها مناسبة أيضًا للمبتدئين.
يتعين على عازفي الجيتار المبتدئين أن يتقنوا مجموعات معينة من المهارات. يجب عليهم التحرك من خلال أشكال الوتر الأساسية، وتنسيق أيديهم اليسرى واليمنى للعب معًا، والبقاء على الإيقاع، والثبات في الإيقاع الصحيح، وتعلم المصطلحات الأساسية مثل “نصف نغمة” (نصف خطوة موسيقية، مثل من A إلى A#) أو “الحركة” (مدى ارتفاع الأوتار من لوحة الفريتس)، وما إلى ذلك. ومع ذلك، لا يمكن لللاعبين أن يغرقوا في مستنقع تقني. إنهم بحاجة إلى مكان سعيد حيث يمكنهم أن يشعروا بالمكافأة. كما أنهم بحاجة إلى الاستمرار في التركيز على التدريب الهادف، وليس العمل المزدحم (ما يسمى “قاعدة 80/20” للغيتار). هذا يعني البدء بأجرة بسيطة مثل أوتار GDC المفتوحة وأوتار الطاقة – وهي الأشياء التي تلفت انتباه الموسيقى أعينهم ولكنها ستساعدك على تشغيل أغانٍ حقيقية كاملة.
في هذه المقالة، اخترنا مجموعة متنوعة من الأغاني التي تبني المهارات الأساسية، شيئًا فشيئًا، وحتى تحتوي على أهداف ممتدة داخل الأغاني. لدينا موسيقى الروك الشعبية، والبانك، والكانتري، والميتال، والمزيد، كلها في متناول لاعب جديد.
“أطرق باب الجنة” – بوب ديلان
لا تقلق. نحن لا نطلب منك تشغيل أغنية Slash المنفردة من نسخة Guns N’ Roses لعام 1991 من “Knockin’ On Heaven’s Door”. ومع ذلك، فإن النسخة الأصلية لبوب ديلان عام 1973 أصبحت في متناول يديك بنسبة 100%. إنها عبارة عن عازف جيتار صوتي يستخدم مجموعة الوتر المفتوحة الأبسط والأكثر شيوعًا التي ستواجهها في رحلة الجيتار الخاصة بك: G، D، C (جميعها رئيسية) مع A-minor يتم وضعها هناك للمتعة (وظيفة إضافية نموذجية) في الضبط القياسي: EADGB E. صنع أشكال الوتر الأساسية والتبديل بينها، والحفاظ على الوقت مع أغنية متوسطة الإيقاع مع لحن بسيط: هذه هي الأساسيات التي ستساعدك تنمو.
يخنة الدماغ – اليوم الأخضر
حتى لا ينسى أحد، كانت فرقة Green Day قبل “American Idiot” عبارة عن فرقة بوب بانك في كاليفورنيا. وهذا يعني وجود الكثير من أوتار القوة (غالبًا ما تكون وترًا بسيطًا مكونًا من ثلاث نغمات)، وإيقاعات عالية، وخطافات كبيرة، وفي حالة “Brain Stew” لعام 1995، وهي أغنية سهلة بشكل خيالي للمبتدئين في الجيتار. انسَ العزف على الوتر المفتوح مع هذه الأغنية. نحن نتحدث عن سلسلة من أوتار القوة التي تعزف على لوحة الفريتس بإيقاع بسيط للغاية. قم بإلقاء بعض كتم صوت النخيل والغيتار المنفصل (جميع الأوتار عبارة عن نصف خطوة / نصف نغمة لأسفل – نموذجي لموسيقى الروك في عصر الجرونج) وستحصل على برنامج تعليمي رائع لموسيقى الروك.
شيء في الطريق – السكينة
“شيء ما في الطريق” من أداء MTV Unplugged الأسطوري لعام 1993 من Nirvana هو أغنية بسيطة للغاية لتشغيلها. مثل “Brain Stew”، يتم الضبط بنصف خطوة لأسفل عبر جميع السلاسل، ثم يتم إسقاط D للسلسلة المنخفضة E (مما يجعلها Db). تعد عمليات الضبط المسقطة شائعة في الصخور الصلبة والمعادن، لأنها تسمح لك بالعزف على وتر الطاقة بإصبع واحد على أقل ثلاثة أوتار. يمكنك تشغيل أغنية “Something in the Way” بمجرد الضغط على وتر الطاقة ذو الحنق الرابع ورفع الأغنية بأكملها وتكرارها. هناك أيضًا جزء اختيار صغير في البداية ووتر على شكل D أثناء الجوقة يمكنك دمجه في الأغنية. لن يساعدك ذلك في التغلب على خسارة النيرفانا، لكنها البداية.
الليلة الرائعة – إريك كلابتون
حلقة النار – جوني كاش
الآن شيء لجميع محبي الريف هناك: “Ring of Fire” لعام 1963 من الرجل ذو الرداء الأسود نفسه، جوني كاش. صدق أو لا تصدق، هذه أغنية أخرى لـ GDC. ولكن إذا كنت تريد تقليد إيقاع كاش، فسوف تحتاج إلى بذل قصارى جهدك والعزف بشكل نظيف، مما يجعل هذه الأغنية تدريبًا ممتازًا. من السهل أيضًا الغناء معه، على الرغم من أن الصوت مثل الباريتون الرنان لـ Cash يمثل مشكلة أخرى تمامًا. أيضًا، سيتعين عليك استئجار بوق مارياتشي الخاص بك ومغنيي الخلفية “ooo ooo” أثناء الغناء عن الاحتراق حيًا.
معك أو بدونك – U2
جي دي سي مرة أخرى؟ لا، لا، على الرغم من أن أغنية “معك أو بدونك” لفرقة U2 من تحفتهم الفنية عام 1987، “شجرة يشوع”، يمكن أن تكون باللغة G إذا قمت بنقلها إلى هذا المفتاح. لا داعي للقلق بشأن ذلك، إذا قمت ببناء أول وتر للطفل في مجموعتك الموسيقية. سيكون هذا هو أصعب شيء في “معك أو بدونك” بالنسبة للمبتدئين – قوة الإصبع اللازمة للضغط على جميع الأوتار بإصبع واحد (وتحمل الألم). بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الأغنية العاطفية والجميلة جدًا هي نفس الأوتار الأربعة مرارًا وتكرارًا: D-major، وA-major، وB-minor، وG-major. الصنوبر بعيدا.
الشيء البري – تروجز
إذا كنت ترغب في غناء نشيد المرآب الذي تم إصداره عام 1966، فهذه هي فرصتك. إن “Wild Thing” الخاص بـ Trogg بسيط جدًا، لذا (عدة أشياء أخرى) بسيط، فمن السهل السخرية منه – ما لم ينسى عازفو الجيتار الأكثر تقدمًا مدى صعوبة بعض الأشياء بالنسبة للمبتدئين. بغض النظر عن أن “Wild Thing” تحتوي على ثلاثة أوتار فقط، فقد يجد المبتدئون أنه من الصعب الاستمرار في العودة إلى D الكبرى. لا يهم، لأن الأغنية ممتعة بما يكفي لتجعلك تستمر في المحاولة. وإذا كنت تريد تحدي نفسك، يمكنك القيام بالنسخة البارية من كل وتر.
الرجل الحديدي – السبت الأسود
وأخيرا، حان الوقت لتصبح ثقيلة. أولئك الذين سمعوا السطور الافتتاحية من أغنية “الرجل الحديدي” لفرقة Black Sabbath يعرفون مدى روعة اللحن الصوتي: “هل فقد عقله؟ / هل يستطيع الرؤية أم أنه أعمى؟” حسنًا، خمن ماذا: تتبع أوتار طاقة الأغنية هذا الخط الصوتي مباشرةً. انسَ الأغنية المنفردة لاحقًا في الأغنية وتدرب على الأغنية الرئيسية مرارًا وتكرارًا حتى تتدفق. يمكنك أيضًا تشغيل النغمة باستخدام سلاسل EAD أو سلاسل ADG، حتى تتمكن من سماع الفرق في النغمة بين الاثنين. وفي كلتا الحالتين، ستلعب واحدة من أكثر المقطوعات الموسيقية خطورة في تاريخ الميتال.
جزيرة في الشمس – ويزر
تعد أغنية “Island in the Sun” لفرقة Weezer أغنية رائعة للمبتدئين، وصولاً إلى الضربات الصاعدة وكتم راحة اليد (والتركيز على الأوتار العالية). إنها في الأساس أربعة أوتار تتكرر مرارًا وتكرارًا (مع بعض الاختلاف)، لكن توقيت وتسلسل الوتر يتغير بدقة وهو أكثر إبداعًا قليلاً من حلقة GDC القياسية. تحتوي الأغنية على خطوط رئيسية بسيطة يمكنك تجربتها أيضًا. ولكن الأهم من ذلك كله، أنها رائعة بسبب شعورها بالتحرك الحر، تمامًا كما تصفها كلماتها. الورك، الورك، في الواقع.
دو هاست — رامشتاين
أراهن أنك لم تتوقع حدوث هذا، أليس كذلك؟ بغض النظر عن أن أغنية “Du Hast” لرامشتاين تستخدم أوتارًا بسيطة، فإن الإيقاع صعب بعض الشيء وتغييرات الوتر سريعة بعض الشيء. بالإضافة إلى ذلك، سوف تقوم بالتبديل بين الأوتار الكاملة والنغمات الفردية، مما سيجبر كلتا يديك على أن تكونا في مكانهما الصحيح (إلا إذا كنت ترغب في عزف كل شيء، فلا بأس بذلك). هذه ليست أغنية للأسبوع الأول ليجربها عازفو الجيتار الجدد، ولكنها أقرب إلى أغنية للشهر الأول أو أغنيتين. بغض النظر عن الأمر، فإن الأمر يستحق ذلك بمجرد أن تبدأ في اللعب.