10 أفضل زهور للزراعة للمساعدة في إخفاء رائحة الأسمدة الإجمالية

العمل مع Garden Fertilizer هو سيف ذو حدين. يمكن أن تكون أداة رائعة لمساعدة حديقتك على الازدهار ، لكن ذلك يأتي بسعر رائحة رهيبة. يمكن أن ينطبق الشيء نفسه على مواد البستنة الأخرى ، مثل المهاد أو السماد. بغض النظر عن الفوائد الإيجابية التي يجلبونها إلى الممتلكات الخاصة بك ، فإن الرائحة الفاسدة التي تشبه السماد لهذه الأكوام يمكن أن تجعلك تفكر مرتين في استخدامها. ولكن ليست هناك حاجة إلى ترك القليل من الرائحة بينك وبين حديقة مثالية ؛ إذا أصبحت رائحة الأسمدة أو المهاد أكثر من اللازم ، فحاول إخفاء بعض الزهور ذات الرائحة الحلوة.
تحتوي الكثير من الزهور على عطر جميل ، ولكن من أجل مكافحة العطر النفذي للأسمدة وما شابه ذلك ، ستحتاج إلى نبات شديد الرائحة. بالإضافة إلى ذلك ، من الجيد العثور على أزهار عطرية في مجموعة متنوعة من الأحجام حتى تتمكن من استخدام الإزهار الأيمن لمنع مصادر مختلفة من الروائح الحامضة. سواء كنت تحاول التستر على المهاد نتن أو إنشاء حاجز بين الفناء الخاص بك وقمامة الفناء الخلفي ، الاستعداد لتخزين النباتات المزهرة ياسمين ، الخزامى ، صفير ، وأكثر من ذلك.
كاميليا
تعد بتلات الكاميليا الشاسعة من مشهد شائع في جميع أنحاء جنوب الولايات المتحدة ، حيث تنمو بسعادة في المناطق من 7 إلى 9. أفضل مزروعة في الظل الجزئي والتربة المليئة بالملاحظة ، لا تتطلب كاميليا الكثير من الصيانة لتزدهر. تتفتح الزهور في فصل الشتاء ، وأوراقها الخضرة اللامعة يمكن أن تبقي حديقتك تبدو طازجة ونابضة بالحياة طوال العام. ليس كل نوع من أنواع الكاميليا لديه عطر مكثف بدرجة كافية لإنشاء منطقة عازلة عطرية ، ولكن من المؤكد أن تلك التي تفعل ، مثل Camellia Japonica ، تملأ حديقتك برائحة آسرة تشبه Rose.
لافندر
الرائحة الشهيرة التي تنطلق من لافندر (لافاندولا) تجعلها خيارًا واضحًا لإخفاء العبير الأقل متعة. تحظى رائحة Lavender بشعبية خاصة في العلاج العطري ، حيث يتم استخدامها لمساعدة الأشخاص على الاسترخاء والاسترخاء. في الحديقة ، يمكن أن ينبعث لافندر من عطره ليحيطك في وقت واحد برائحة جيدة ويحميك من تلك السيئة ، مما يجعلها رائعة كمصنع للحدود بجوار أكوام السماد أو صناديق القمامة. هاردي في المناطق من 5 إلى 9 ، لافندر هو زهرة مرنة وسهلة النمو تزدهر في الظروف الساخنة والجافة. بالنسبة لخزامن مع رائحة أكثر كثافة ، ابحث عن Lavandula angustifolia.
فيبورنوم
تميل الزهور في جنس viburnum إلى مجموعات مستديرة من بتلات صغيرة متوفرة في مجموعة من الألوان. بعض الأصناف حتى تنبعث منها رائحة قوية بما يكفي للتغلب على السماد ، وتتحلل المهاد ، وحتى السماد القريب. على سبيل المثال ، لدى كوريا سبايس فيبورنوم (Viburnum carlesii) عطرًا مكثفًا يتساوي أجزاء حلوة وحارة. أو ، إذا كنت تفضل روائح Super Sweet ، التقط فيبورنوم Birkwood (Viburnum X Burkwoodii). يمكن زراعة Viburnums بسهولة في المناطق من 2 إلى 9. بشكل عام ، يتمتعون بالكثير من أشعة الشمس والتربة الرطبة والسفار الأسبوعية.
غاردينيا
شجيرة أخرى مزهرة يمكنها بسهولة إخفاء كل من النتائج البصرية والحاسة الشمسية لأنشطة الحديقة ذات الرائحة الكريهة هي غاردينيا. تنبعث جميع أصناف غاردينيا تقريبًا عطرًا قويًا للزهور يمكن أن يلف ساحة كاملة. يمكن زراعة هذه الزهور البيضاء الفاتنة في جميع أنحاء المناطق الصلبة من 6 إلى 11. إنها تتطلب تربة غنية والكثير من الشمس ، لكنها لا تعمل بشكل جيد في الظروف الجافة. للحصول على أقصى استفادة من هذه الشجيرة الكبرى ، تأكد من معرفة أفضل بقعة في حديقتك لزرع غاردينيا.
الياسمين
هناك العديد من أنواع الياسمين المعطرة السماوية (ياسمينوم) ، مثل الياسمين المشترك (Jasminum Officinale) والياسمين العربي (ياسمينوم سامباك). إنه من الصعب في المناطق من 7 إلى 10 ، حيث تتمتع بالتربة الرطبة والشمس الكاملة. تحتوي الأزهار البيضاء الصغيرة على رائحة حلوة ، مع ملاحظات من الفاكهة أو التوابل اعتمادًا على الأنواع. يمكنك العثور على ياسمين إما شجيرة أو كرمة ، مما يمنحك الكثير من المرونة عندما يتعلق الأمر بالتوظيف. زرعت شجيرات الياسمين بشكل استراتيجي لتحييد الرائحة الموضعية ، أو اترك كرمة الياسمين تتسلق على معبد لتفريغ الفناء في رائحة جذابة.
أرجواني
يتم تقدير Syringa Vulgaris ، المعروف أيضًا باسم شجيرة أرجواني الشائعة ، لرائحةها الكثيفة الحلوة القادرة على تثبيت مساحات كبيرة من المساحات الخارجية. مزهرة في مجموعة من الظلال الأرجواني والأزرق الجميلة من خلال المناطق من 3 إلى 7 أو 8 ، تعمل هذه الشجيرات بشكل أفضل في أشعة الشمس الكاملة والتربة التي يتم تجهيزها جيدًا. تشمل بعض أصناف أرجواني أكثر عبق “Yankee Doodle” و “Primrose”. بمجرد تأسيسها ، تتطلب أرجواني الحد الأدنى من الرعاية وهي مناسبة للزراعة بالقرب من المناطق التي سيكون لها فيها رائحة الأزهار القوية أكبر تأثير ، مثل مناطق السماد أو الممرات.
ألسوم الحلو
للحصول على غطاء أرضي معطر مبهج يزدهر في المناطق 5 إلى 9 ، حاول زراعة بعض Alyssum الحلو (Lobularia Maritima). تطلب هذه الإزهار الحساسة التربة الرملية أو الطميية ، وقليلًا من الظل ، والكثير من الماء. في المقابل ، يقدمون عطرًا لطيفًا وعسلًا يمكن أن يخفف من أي روائح حامضة قريبة. يمكن أن تنمو Alyssum الحلو وانتشر في مساحات صغيرة بين النباتات الكبيرة ، مما يجعلها مثالية لتثبيت الأسمدة التي من الصعب الوصول إليها. إلى جانب التستر على الروائح الكريهة ، يمكن لمصنع الغطاء الأرضي أيضًا خنق الأعشاب في حديقتك.
صفير
Hyacinth (Hyacinthus orientalis) هي قوة شمية في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 8 والتي تطلق رائحة غامقة ، طازجة ، يمكن أن تهيمن على أقوى الروائح من أسرة الزهور المخصبة أو أكوام السماد القريبة. رائحة الزهرة الكبيرة تأتي في حزمة صغيرة. تنمو الصفير فقط لتكون طولها أو إلى نحو ذلك ، مما يجعلها مثالية لبطاقات بطانة لتنزه الرائحة الحلوة مباشرة إلى بابك أو الفناء. بعد إنشاء صفير في حديقتك مع تربة غنية والكثير من الماء ، تحتاج هذه النباتات إلى الكثير من أشعة الشمس للحفاظ على النمو القوي.
روز كاليفورنيا
هناك العشرات من أصناف الورد التي ستجعل رائحة حديقتك مذهلة ، لكن روز كاليفورنيا (روزا كاليفورنيا) عطرية بشكل خاص. تحتوي هذه الأزهار الوردية المذهلة على رائحة زهرية قوية تذكرنا بالتوت ، ويجب ألا يكون لديها مشكلة في تقليل تأثير أي روائح كريهة تتربص حول الممتلكات الخاصة بك. على الرغم من ظهورها الدقيق ، فإن ورود كاليفورنيا تتسامح مع الظروف الجافة وهاردي في جميع المناطق من 6 إلى 9 ، ومع ذلك ، لا يزال ، للحصول على أفضل النتائج ، تحصل على القليل من الظل كل يوم وتزرع في التربة الرطبة.
هونيسوكلي
جنس Lonicera ، أو Honeysuckle ، عبارة عن مجموعة سريعة النمو من الكروم مع رائحة مخممة تُرغب بسهولة في رائحة المهاد أو السماد العضوي. يزدهر العسل في المناطق من 4 إلى 9 ، وهو مثالي لتغطية الأسوار أو التعري أو زوايا الحديقة القبيحة. بعض أنواع العسل الغازية غازية ، لذا تأكد من التقاط مجموعة متنوعة سهلة الإضاءة مثل العسل الشائع (Lonicera periclymenum). فيما يتعلق بالرعاية ، تزويد العسل بالظلال الجزئية والتربة الغنية والكثير من الماء ، وسوف يخلط فناءك مع ملاحظات شراب عن العسل والحمضيات والتوت وأزهار البرتقال.