10 أفضل زهور للزراعة للمساعدة في إخفاء رائحة الأسمدة الإجمالية

العمل مع Garden Fertilizer هو سيف ذو حدين. يمكن أن تكون أداة رائعة لمساعدة حديقتك على الازدهار ، لكن ذلك يأتي بسعر رائحة رهيبة. يمكن أن ينطبق الشيء نفسه على مواد البستنة الأخرى ، مثل المهاد أو السماد. بغض النظر عن الفوائد الإيجابية التي يجلبونها إلى الممتلكات الخاصة بك ، فإن الرائحة الفاسدة التي تشبه السماد لهذه الأكوام يمكن أن تجعلك تفكر مرتين في استخدامها. ولكن ليست هناك حاجة إلى ترك القليل من الرائحة بينك وبين حديقة مثالية ؛ إذا أصبحت رائحة الأسمدة أو المهاد أكثر من اللازم ، فحاول إخفاء بعض الزهور ذات الرائحة الحلوة.

تحتوي الكثير من الزهور على عطر جميل ، ولكن من أجل مكافحة العطر النفذي للأسمدة وما شابه ذلك ، ستحتاج إلى نبات شديد الرائحة. بالإضافة إلى ذلك ، من الجيد العثور على أزهار عطرية في مجموعة متنوعة من الأحجام حتى تتمكن من استخدام الإزهار الأيمن لمنع مصادر مختلفة من الروائح الحامضة. سواء كنت تحاول التستر على المهاد نتن أو إنشاء حاجز بين الفناء الخاص بك وقمامة الفناء الخلفي ، الاستعداد لتخزين النباتات المزهرة ياسمين ، الخزامى ، صفير ، وأكثر من ذلك.