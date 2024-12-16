10 أفكار لمساحات جلوس صغيرة وهادئة في حديقتك

بينما يحب بعض الأشخاص التركيز على إنشاء مناطق كبيرة للترفيه، لا تهمل تنظيم أماكن في حديقتك للتأمل السلمي والمزيد من الأنشطة الانفرادية. إذا كانت لديك مساحة خارجية أصغر، فقد تكون منطقة الجلوس التي توفر البساطة والراحة مثالية. أو قد ترغب في إنشاء بيئة جديدة ومرحبة للقراءة أو تناول الغداء مع صديق أو الاستمتاع بأمسية بمفردك.

تركز أفضل مناطق الجلوس الهادئة على الراحة والخصوصية. إذا حاولت إنشاء زاوية مريحة في مكان مزدحم ومستخدم بكثرة في الفناء، فستجد صعوبة في الاستمتاع به للعثور على بعض الهدوء والسكينة. في بعض الأحيان يمكنك إنشاء بعض الخصوصية بشكل مصطنع في مساحتك الخارجية باستخدام حلول صديقة للميزانية، مثل شاشات الخصوصية أو المناظر الطبيعية أو السياج. تعد إضافة مساحة جلوس صغيرة وهادئة فكرة رائعة لأي شخص لديه مساحة خارجية كبيرة للعمل بها، ولكنها أيضًا مثالية لشخص لديه حديقة صغيرة فقط. من مجموعات البيسترو اللطيفة إلى الأراجيح الشبكية المريحة، هناك طرق لا حصر لها لتصميم منطقة جلوس أصغر.