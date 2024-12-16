10 أفكار لمساحات جلوس صغيرة وهادئة في حديقتك

بينما يحب بعض الأشخاص التركيز على إنشاء مناطق كبيرة للترفيه، لا تهمل تنظيم أماكن في حديقتك للتأمل السلمي والمزيد من الأنشطة الانفرادية. إذا كانت لديك مساحة خارجية أصغر، فقد تكون منطقة الجلوس التي توفر البساطة والراحة مثالية. أو قد ترغب في إنشاء بيئة جديدة ومرحبة للقراءة أو تناول الغداء مع صديق أو الاستمتاع بأمسية بمفردك.
تركز أفضل مناطق الجلوس الهادئة على الراحة والخصوصية. إذا حاولت إنشاء زاوية مريحة في مكان مزدحم ومستخدم بكثرة في الفناء، فستجد صعوبة في الاستمتاع به للعثور على بعض الهدوء والسكينة. في بعض الأحيان يمكنك إنشاء بعض الخصوصية بشكل مصطنع في مساحتك الخارجية باستخدام حلول صديقة للميزانية، مثل شاشات الخصوصية أو المناظر الطبيعية أو السياج. تعد إضافة مساحة جلوس صغيرة وهادئة فكرة رائعة لأي شخص لديه مساحة خارجية كبيرة للعمل بها، ولكنها أيضًا مثالية لشخص لديه حديقة صغيرة فقط. من مجموعات البيسترو اللطيفة إلى الأراجيح الشبكية المريحة، هناك طرق لا حصر لها لتصميم منطقة جلوس أصغر.
استرخ في الأرجوحة في ليالي الصيف الدافئة
سيوفر لك الضوء الدافئ الصادر من المصباح المجهز بالخارج مساحة لقضاء أمسية هادئة في حديقتك. استمتع بالأجواء أثناء الاسترخاء في الأرجوحة القماشية. جمال الأرجوحة هو القدرة على تعليقها في مساحة صغيرة دون أن تصبح مرهقة. يمكنك إضافتها إلى أحد أركان الحديقة دون القلق بشأن شغل مساحة كبيرة، لأنه يمكن أيضًا نقلها بسهولة. تسمح لك الأرجوحة بالاستمتاع بليالي الصيف في الهواء الطلق دون الاستثمار في كرسي استلقاء كبير أو سرير نهاري خارجي.
اشرب الشاي مع الأصدقاء في أجواء غريبة الأطوار
احصل على مظهر الحديقة الإنجليزية الكلاسيكية مع مجموعة بيسترو بيضاء جميلة وكراسي. تضيف إضافة تصميم مجعد رقيق اللمسة الصحيحة من النزوة والرفاهية إلى الإعداد. اختر الأثاث العتيق عندما يكون ذلك ممكنًا للحصول على المظهر الأكثر تميزًا. يعد هذا الترتيب الجميل مكانًا مثاليًا للجلوس لتناول الشاي بعد الظهر أو عصير الليمون الذي يتم تقديمه فوق الثلج. إنها توفر مساحة كافية لعدد قليل من العناصر دون أن تطغى على حديقتك. عند إعدادها بالقرب من الجدار المغطى بالكروم، تصبح هذه المساحة مكانًا ممتازًا للقاء بينكما.
الجلوس على مقاعد البدلاء وشم الزهور
ضع مقعدًا خشبيًا ريفيًا وسط حديقة الزهور الخاصة بك حتى تتمكن من التوقف وشم الورود. لمزيد من الفائدة، يمكن أن تصاحب منطقة الجلوس هذه طاولة صغيرة قابلة للطي حتى تتمكن من إحضار المرطبات الخفيفة إلى الحديقة عندما تخطر ببالك. للحصول على نصائح حول كيفية تصميم مقعد الحديقة، ابحث عن الإلهام في حديقتك. اصنع مظهرًا خشبيًا ريفيًا مع طلاء الباستيل لحديقة فراشات مشرقة أو قطعة من الحديد المطاوع المعقدة لحديقة ورود مشذبة. يمكنك أيضًا إضافة مسار حجري أو قسم مرصوف للحصول على مساحة أكثر ترتيبًا.
يوفر الكرسي المعلق زاوية قراءة فردية
قم بتعليق كرسي بسيط على شكل بيضة في زاوية هادئة من حديقتك للحصول على مكان مريح للاستلقاء مع كتابك المفضل. يوفر هذا النوع من الكراسي المعلقة بيئة أفضل للقراءة مقارنة بالأرجوحة، بفضل تصميمها المستقيم. ابحث عن الاختلافات في نمط كرسي البيض الذي يوفر مستويات مختلفة من الدعم، مثل كرسي BULEXYARD Swing Egg بدون حامل بسعر 109.99 دولارًا. ارتديه مع وسادة فخمة مصممة للاستخدام في الهواء الطلق. في مكان هادئ، سيكون لديك متسع من الوقت للقراءة بمفردك، خاصة إذا قمت بتعليقه بالقرب من سياج أو جدار للخصوصية.
فناء من الخيزران مخصص لمشاهدة الطيور على مهل
لا تتطلب مساحة الفناء بالضرورة مساحة كبيرة بها طاولة كبيرة. اصنع مكانك الخاص في فناء مرصوف مزين بمجموعة خوص ساحرة. مع الزهور والكروم، سيكون لديك زاوية حديقة سحرية للتسكع ومشاهدة الطيور. لا تقلق بشأن العثور على قطع متطابقة، ولكن ركز أكثر على التماسك العام مع حديقتك. على سبيل المثال، إذا كانت مساحتك الخارجية تتمتع بأجواء خالدة، فابحث عن الخيزران العتيق بزخارف جميلة. يمكن تصميم حديقة أكثر حداثة بنجاح أكبر باستخدام قطع الخيزران الجديدة تمامًا.
نصف العريشة مثالية للمحادثات المريحة
إذا كانت حديقتك لا تحتوي على مساحة لبناء عريشة كاملة، ففكر في تصميم مساحة أصغر بنصف عريشة. أضف فناءً صغيرًا أسفله لتمهيد الطريق لإجراء محادثات طويلة مع الأصدقاء والعائلة. أكمل المشهد بحدود ذات مناظر طبيعية تفصل المساحة بصريًا. يمكنك أيضًا وضع منطقة الجلوس في مكان منخفض، مما يخلق ملاذًا مريحًا وهادئًا. قم ببناء حفرة نار لاستخدام هذه المساحة الصغيرة بسهولة في الليالي الباردة مع جعل المنطقة بأكملها أكثر جاذبية.
استمتع بجمال بركة الحديقة
إذا كان لديك بالفعل بركة في حديقتك، أو كنت تفكر في أفكار بركة كوي لمساعدتك في العثور على السلام الداخلي، ففكر في إضافة منطقة جلوس. استفد من الهدوء والأجواء التأملية في البركة الخاصة بك مع كراسي Adirondack المريحة. يشجعك تصميم الاسترخاء في منطقة الجلوس هذه على التوقف وقضاء بعض الوقت لنفسك. للحصول على أفضل النتائج، ضع كراسيك بالقرب من البركة في زاوية هادئة وبعيدة عن الطريق. مناظر طبيعية بها أعشاب طويلة وشجيرات قوية لتخفيف الضوضاء من خارج منطقة الجلوس الخاصة بك.
مكان هادئ للتأمل والتفكير
عندما تسمح حديقتك فقط بقضاء عطلات صغيرة ولا توفر مساحة للعروض الكبيرة، فاجعلها مناسبة لك من خلال قطع جلوس محددة. يعد المقعد الحجري الخام مكانًا مثاليًا للتأمل والتفكير، حتى لو لم يكن لديك مساحة لحديقة زن أكبر. بينما يمكنك إضافتها في أي مكان لديك فيه مكان هادئ، افصل منطقة الجلوس عن بقية حديقتك بالحصى أو الحجارة. المقعد الحجري هو وسيلة سلمية للتوقف والتأمل في يومك.
ألوان زاهية لأفضل مكان لاستراحة القهوة
لتنسيق مكان مشرق ومبهج في حديقتك لاستراحات القهوة في الصباح وبعد الظهر، يمكن لكرسي الفراشة الأساسي أن يقوم بالخدعة للحصول على مكان هادئ لقضاء بعض الوقت بمفردك. اجعلها أكثر ودية وترحيبًا بلون جريء، واقرنيها مع الزهور المبهجة للحصول على مظهر متكامل. للاستمتاع الأمثل، ضع منطقة الجلوس هذه في مكان مظلل بالقرب من شجرة أو ابحث عن مظلة مدمجة. فكر في إبقاء زاوية القهوة هذه قريبة من المنزل حتى لا تضطر إلى الذهاب بعيدًا مع كوب كامل كل يوم.
أنجز العمل عن بعد في الهواء الطلق بأناقة
قد يكون العثور على منطقة خاصة بالداخل أمرًا صعبًا إذا كنت تعمل من المنزل. قد تشعر أيضًا أنك لم تعد تخرج أبدًا. إذا كنت بحاجة إلى أفكار مكتبية في الفناء الخلفي من شأنها أن تغير طريقة عملك من المنزل، ففكر في البدء بمكتب صغير. أضف منطقة جلوس حديثة إلى نقطة مضيئة في حديقتك للحصول على أفضل مكان للعمل عن بعد في الهواء الطلق. أكثر ما تحتاجه هو سطح طاولة قوي وكرسي مريح. قم بتمهيد مكان صغير في حديقتك وزرع نباتات ذات رائحة زكية لتساعدك على الاستعداد ليوم العمل التالي.