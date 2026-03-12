10 أنواع من الشمام يمكنك زراعتها في حديقتك للحصول على حصاد لذيذ

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
تعد زراعة حديقة صالحة للأكل طريقة ممتازة للاستمتاع بالهواء الطلق مع تزيين طاولة طعامك – وطاولة جيرانك – في نفس الوقت. لذا، إذا سبق لك أن تجولت في قسم البطيخ في متجر البقالة وتساءلت عما إذا كان من الممكن زراعة هذه الفاكهة في حديقتك الخاصة، فلا داعي للتساؤل بعد الآن! يوجد في الواقع عدد لا بأس به من أصناف الشمام (Cucumis melo) التي يمكن زراعتها في المنزل والاستمتاع بها لاحقًا في السلطات والمقبلات اللذيذة وحتى كوكتيلات الفواكه.
قبل أن تبدأ في اختيار الأصناف التي اخترتها، هناك بعض النصائح والحيل المفيدة لزراعة الشمام العصير من البذور في حديقتك والتي يمكن أن تؤهلك لتحقيق النجاح. أول شيء مهم يجب معرفته هو أن ما يسميه الأمريكيون عادةً “الشمام” هو في الواقع شمام. يوجد الشمام الحقيقي في أوروبا وله قشرة أكثر سمكًا وأكثر نتوءًا. لذلك، فإن أنواع البطيخ التالية هي شمام من الناحية الفنية ولكن سيشار إليها باسم “الشمام” لأن هذا هو ما يطلق عليه في سياقات البستنة الأمريكية وإعدادات الطهي.
على الرغم من أن كل صنف مدرج أدناه قد يكون له نصائح نمو خاصة به، إلا أنه بشكل عام يجب أن تخطط لزراعة الشمام في أماكن مشمسة ذات تربة متنوعة وصحية. بالإضافة إلى ذلك، سوف تحتاج إلى سقيها بشكل منتظم، وكقاعدة عامة، اترك لها مساحة مناسبة لتنتشر. يمكن زراعة الشمام عادةً في المناطق القاسية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 2 إلى 11، على الرغم من أنه يفضل التربة الدافئة، لذلك قد تكون هناك حاجة إلى أدوات مثل الأنفاق في المناخات الباردة لإبقائه سعيدًا. حصلت على كل ذلك؟ عظيم! دعونا نلقي نظرة على أصناف الشمام اللذيذة هذه المثالية لإضافة بعض الحلاوة إلى حديقتك وطاولتك.
“الجرانيت الحلو”
سنبدأ هذه القائمة بأصناف الشمام في بداية الموسم. هذه هي الأنواع المناسبة تمامًا للمناخات الشمالية الباردة ذات مواسم النمو الأقصر. يعد “Sweet Granite” مثالًا ممتازًا للصنف الذي يتحمل البرد في بداية الموسم. تنمو هذه البطيخ إلى حوالي 2 أو 3 أرطال ولها لحم برتقالي لذيذ مغطى بشبكة رقيقة من الخارج. لإعطاء أصناف الشمام في بداية الموسم مثل “Sweet Granite” أفضل فرصة في المناخات الباردة، حاول استخدام الأنفاق أو المهاد الأسود لالتقاط ضوء الشمس المتاح والحفاظ على دفء التربة.
“أثينا”
يعتبر هذا الشمام الهجين جوهرة أخرى في بداية الموسم، بلحمه اللذيذ ذو الرائحة الطيبة وقشرته الخارجية الصلبة التي تساعد على منعه من الانقسام أثناء نموه. يستغرق النضج حوالي 80 يومًا، وينتج بطيخًا بوزن 5 أو 6 أرطال في نهاية تلك الفترة. يمكن زراعة نبات “أثينا” بعد موجة الصقيع الأخيرة من أجل حصاد الربيع المبكر، وإذا تمت زراعته في مناخات أكثر دفئًا، فهناك فرصة للحصول على محصول ثانٍ خلال الخريف أيضًا. يتميز هذا الصنف الهجين بمقاومته العالية للأمراض، ويجب حصاده، مثل معظم أنواع الكانتالوب، عندما يجف الجذع تمامًا.
“هالونا”
يحتوي النوع الأخير من الشمام في بداية الموسم في قائمتنا، “هالونا” على جيب صغير للبذور، مما يعني أنك ستجد الكثير من اللحم الحلو الغني بالداخل عندما يتم فتحه. يمتلك هذا البطيخ شبكة هندسية رائعة على قشرته الخارجية، وقد اكتسب مقاومة متوسطة ضد البياض الدقيقي والذبول الفيوزاريوم، وهو مرض فطري يمكن أن يصيب مجموعة متنوعة من المحاصيل المختلفة. تكون هذه الشمامات جاهزة للحصاد عندما تنزلق بسهولة من الكرمة بسحب بسيط فقط. كما أنها ستبدأ في شم رائحة أكثر حلاوة عندما تقترب من النضج الكامل.
‘نجم’
صنف الشمام “سوبر ستار” هو نبات منتصف الموسم، مما يعني أنه خيار جيد للمناخات التي لديها موسم نمو متوسط الطول أو أطول. يستغرق النضج حوالي 85 يومًا ويتميز بقوام ناعم وكريمي وطعم حلو. يمكن أن يصل طول كروم هذا النوع من الشمام إلى حوالي 8 أقدام، لذلك إذا كانت المساحة محدودة، فقد تكون هذه فرصة جيدة لمحاولة زراعة الشمام عموديًا. حاول ألا تختار “Superstar” مبكرًا جدًا، حيث أن الشمام في منتصف الموسم معروف بأنه ينضج بشكل أفضل وهو لا يزال على الكرمة.
“الطعام الشهي”
إذا لم يكن لديك مساحة كافية ولكنك لا تريد استخدام تعريشة لزراعة الشمام عموديًا، فيمكنك دائمًا اختيار مجموعة متنوعة من الأدغال بدلاً من ذلك. شمام الأدغال مثل “أمبروزيا” ينمو عادةً كروم يبلغ طولها حوالي 3 أقدام فقط، مما يجعلها مثالية للأسرة الصغيرة. في حين أن نباتات الشمام الشجيرية تنتج ثمارًا أقل، فإن الشمام الذي تنمو فيه يكون متوسط الحجم وليس صغيرًا جدًا. بالإضافة إلى كونه خيارًا جيدًا لتوفير المساحة، فإن “الطعام الشهي” معروف أيضًا بكونه حلوًا بشكل استثنائي، مما يجعله منتجًا لذيذًا للحصاد عندما ينضج في حوالي 85 يومًا.
“أفضل جامبو لهيل”
عندما تتخيل شمامًا في ذهنك، فمن المحتمل جدًا أن ما تتخيله هو مجموعة “Hale’s Best”، والتي تسمى أحيانًا “Hale’s Best Jumbo”. تم تقديم هذا الشمام في عام 1920، وهو يحمل الخطوط الخضراء الكلاسيكية والقشرة الشبكية والجزء الداخلي ذو اللون البرتقالي الزاهي الذي غالبًا ما يرتبط بالفاكهة. ومن المعروف أنها تنتج محصولًا كبيرًا نسبيًا من البطيخ الذي يبلغ وزنه 3 رطل والذي يتميز بنكهة صيفية غنية. مثل الهالونا، يحتوي هذا الصنف على جيب بذور أصغر، مما يعني أنك تحصل على الكثير من الفاكهة اللذيذة في كل شمام.
“هارا مادو”
“هارا مادو” هو مجموعة متنوعة من الشمام في أواخر الموسم، مما يعني أنه من الأفضل زراعته في المناخات الأكثر دفئًا والتي تتميز بمواسم نمو طويلة. وذلك لأن الأمر يستغرق حوالي 90 يومًا حتى ينضج تمامًا، لذا فإن موسم النمو القصير أو شديد البرودة لن يسمح للثمار بالنضج بدرجة كافية، بسبب درجات حرارة التربة الأكثر برودة. إذا كنت ترغب في تجربة زراعة هذا الشمام اللذيذ – والذي من الأفضل الاستمتاع به طازجًا – ولكن موسم نمو منطقتك أقصر، فيمكنك استخدام بعض أغطية نباتات موسجاف للمساعدة في الحفاظ على دفء التربة وتمديد الموسم.
“ساتيكوي”
صنف آخر في أواخر الموسم هو الشمام “Saticoy”. يستغرق هذا البطيخ الحلو المذاق حوالي 90 يومًا حتى ينضج. ومع ذلك، بمجرد حصاده، يكون له عمر افتراضي طويل، مما يعني أنك لن تضطر إلى تناوله مباشرة بعد قطفه. يحتوي هذا الصنف على لحم برتقالي داكن ونكهة قوية ورائحة حلوة لاذعة عندما يقترب من النضج. يحتوي “ساتيكوي”، مثل العديد من أصناف الشمام، على حزام من الخارج، لذا من المهم أن تتذكر غسل البطيخ جيدًا قبل تناوله للتخلص من أي بكتيريا مختبئة في الخارج.
“الإيروكوا”
مع رائحة قوية من شأنها أن تجعل هذا البطيخ إضافة جذابة لمحصول حديقتك، فإن “الإيروكوا” هو نوع من أواخر الموسم معروف بنموه الكبير وأداءه الجيد. كما أن لها نكهة لطيفة في لحمها البرتقالي العصير، الذي يقع تحت قشرتها الخارجية الصلبة ذات النسيج الكثيف. ينضج هذا الصنف في حوالي 85 إلى 90 يومًا، وهو مقاوم لذبول الفيوزاريوم، مما يجعله خيارًا جيدًا للمبتدئين. قم بزراعة هذا الشمام في مكان مشمس يتميز بتربة غنية بالمغذيات.
“قلوب من ذهب”
في حين أن هذا النوع الأخير من الشمام في أواخر الموسم في قائمتنا يمكن أن يستغرق ما يصل إلى 95 يومًا حتى ينضج، فإنه بالتأكيد يستحق ذلك بسبب لحمه اللذيذ الذي يأتي بلون الشمام الكلاسيكي البرتقالي الزاهي. يحتوي هذا الصنف على جلد شبكي سميك، ويحتوي على جيب صغير للبذور، وهو خيار جيد للنمو المنزلي نظرًا لطبيعته القابلة للتكيف. إذا كنت ترغب في زراعة “قلوب من ذهب” في حديقتك الخاصة، فحاول زراعتها بالقرب من نباتات القطيفة (Tagetes spp.) أو الأوريجانو (Origanum vulgare)، لأنها يمكن أن تساعد في ردع الخنافس والآفات الأخرى من العبث بالبطيخ الذي تنمو فيه.