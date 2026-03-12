10 أنواع من الشمام يمكنك زراعتها في حديقتك للحصول على حصاد لذيذ

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

تعد زراعة حديقة صالحة للأكل طريقة ممتازة للاستمتاع بالهواء الطلق مع تزيين طاولة طعامك – وطاولة جيرانك – في نفس الوقت. لذا، إذا سبق لك أن تجولت في قسم البطيخ في متجر البقالة وتساءلت عما إذا كان من الممكن زراعة هذه الفاكهة في حديقتك الخاصة، فلا داعي للتساؤل بعد الآن! يوجد في الواقع عدد لا بأس به من أصناف الشمام (Cucumis melo) التي يمكن زراعتها في المنزل والاستمتاع بها لاحقًا في السلطات والمقبلات اللذيذة وحتى كوكتيلات الفواكه.

قبل أن تبدأ في اختيار الأصناف التي اخترتها، هناك بعض النصائح والحيل المفيدة لزراعة الشمام العصير من البذور في حديقتك والتي يمكن أن تؤهلك لتحقيق النجاح. أول شيء مهم يجب معرفته هو أن ما يسميه الأمريكيون عادةً “الشمام” هو في الواقع شمام. يوجد الشمام الحقيقي في أوروبا وله قشرة أكثر سمكًا وأكثر نتوءًا. لذلك، فإن أنواع البطيخ التالية هي شمام من الناحية الفنية ولكن سيشار إليها باسم “الشمام” لأن هذا هو ما يطلق عليه في سياقات البستنة الأمريكية وإعدادات الطهي.

على الرغم من أن كل صنف مدرج أدناه قد يكون له نصائح نمو خاصة به، إلا أنه بشكل عام يجب أن تخطط لزراعة الشمام في أماكن مشمسة ذات تربة متنوعة وصحية. بالإضافة إلى ذلك، سوف تحتاج إلى سقيها بشكل منتظم، وكقاعدة عامة، اترك لها مساحة مناسبة لتنتشر. يمكن زراعة الشمام عادةً في المناطق القاسية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 2 إلى 11، على الرغم من أنه يفضل التربة الدافئة، لذلك قد تكون هناك حاجة إلى أدوات مثل الأنفاق في المناخات الباردة لإبقائه سعيدًا. حصلت على كل ذلك؟ عظيم! دعونا نلقي نظرة على أصناف الشمام اللذيذة هذه المثالية لإضافة بعض الحلاوة إلى حديقتك وطاولتك.