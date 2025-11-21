10 أنواع من الكوبية الناعمة الآمنة للتقليم في الخريف

يعد التقليم جزءًا كبيرًا من تربية النباتات الصحية التي ستستمر في الازدهار عامًا بعد عام. لا ينبغي تقليم بعض النباتات على الإطلاق، بينما ينبغي قطع نباتات أخرى لأسفل — أحيانًا حتى الأرض. بالإضافة إلى معرفة كيفية تقليم نباتاتك، فإن معرفة متى تقليمها يحدث فرقًا كبيرًا. ينطبق هذا بشكل خاص على الزهور، مثل الكوبية، لأن الأصناف المختلفة لها احتياجات تشذيب مختلفة. وهذا يعني أيضًا أنه يمكنك اختيار الخيار الذي يناسب جدول التقليم المفضل لديك. تعتبر نباتات الكوبية الناعمة (Hydrangea arborescens) – مجموعة متنوعة من الكوبية التي تزدهر في ساحات مظللة جزئيًا – آمنة للتقليم في الخريف.
تعتبر نباتات الكوبية الناعمة واحدة من أصناف الكوبية الوحيدة التي يجب تقليمها في الخريف أيضًا. بينما تزدهر الأنواع الأخرى على الخشب القديم، تزدهر الكوبية الناعمة على الخشب الجديد. يُحدث هذا التمييز فرقًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بعادات التقليم. تعتبر أصناف الكوبية الناعمة مثل “Annabelle” و”Grandiflora” و”Hayes Starburst” وغيرها آمنة للتقليم في الخريف بمجرد موت الزهور في الموسم. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن التقليم الخريفي قد يجعلها أكثر عرضة للتلف الناتج عن البرد في المناطق الباردة. بالنسبة لهذه المواقع، قد يكون أواخر الشتاء أو أوائل الربيع أكثر مثالية للتقليم.
“أنابيل”
واحدة من أصناف الكوبية الناعمة الأكثر شعبية هي “أنابيل”. يحب صنف الكوبية هذا التقليم بشكل كبير، حتى في الخريف. وهي مفضلة لخصائصها الفريدة، بما في ذلك الزهور الكبيرة وسهولة العناية بها. تنمو الزهور البيضاء في مجموعات من يونيو حتى سبتمبر. يمكنك عادةً البدء في تقليمها بمجرد موت جميع الزهور في الخريف. يمكنك نقلهم إلى الأرض لتشجيع النمو الجديد.
“بيلا آنا”
لا تحظى “Bella Anna” بشعبية كبيرة مثل “Annabelle”، ولكنها لا تزال خيارًا رائعًا إذا كنت تريد المزيد من الألوان في الحديقة. يمكن أن تزدهر في الشمس الكاملة والظل الكامل، مما يجعلها أكثر تنوعًا. تتميز “بيلا آنا” برؤوس زهور وردية كروية تنمو فوق أوراق الشجيرات الطويلة إلى حد ما. قد لا ترغب في الوصول إلى الأرض بالكامل عند التقليم، لكنك ستظل ترغب في قطع جميع الفروع إلى ارتفاع بضع بوصات فوق سطح الأرض.
“جراندفلورا”
هناك صنف آخر مشهور وهو “Grandiflora”، والذي يشبه إلى حد كبير صنف “Annabelle”. تزدهر عادة بمجموعات من الزهور البيضاء بين يونيو وأغسطس. يمكنك بالتأكيد تقليم “Grandiflora” الخاص بك في الخريف، ويمكنك قصها حتى الأرض إذا أردت. ومع ذلك، سوف تحتاج إلى ترك قدر لا بأس به من الجذع (يصل إلى 3 أقدام) إذا كنت في منطقة أكثر برودة وعرضة للتجمد الشديد أو إذا كنت تريد أن تنمو الشجيرة بشكل أكبر.
هالة “هاس”
تتميز هالة “Haas” بزهور فريدة من نوعها ذات لون أصفر في المنتصف وأبيض في الخارج، ومن هنا جاء الاسم. تزهر عادة في الصيف، وتموت الزهور في الوقت المناسب للتقليم في الخريف. هذا صنف آخر يحب التقليم القاسي، لذا يمكنك قصه على الأرض أو تركه حتى 8 بوصات لمنع الضرر الناتج عن الظروف المحلية. يصل طوله عادةً إلى حوالي 4 إلى 6 أقدام عند تقليمه بشكل صحيح.
“هايز النجمي”
مجموعة أصغر من الكوبية هي “Hayes Starburst”، والتي يبلغ طولها حوالي 2 إلى 4 أقدام. تنفجر بأزهار بيضاء أو بيضاء مخضرة مبهرجة من يونيو إلى سبتمبر. يمكنك ترك ما يصل إلى 12 بوصة عند التقليم، ولكن يتم ذلك بشكل عام في الربيع. عادة ما يتم التقليم في الخريف والشتاء بالقرب من الأرض. يوصى بترك 6 بوصات على الأقل، خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في تكسر الفروع.
“إنكريديبول” بلاش “NCHA4”
يُنتج أحمر الخدود “Incrediball” “NCHA4” أزهارًا وردية مذهلة ستمنح “Annabell” فرصة للفوز بأموالها. تنمو الشجيرة المزهرة الجميلة بشكل أفضل في شمس الصباح أو ظل الظهيرة. بخلاف اللون، فهي تشبه إلى حد كبير نباتات الكوبية الناعمة الأخرى التي يمكنك تقليمها في الخريف. ستحتاج إلى قطعها على الأرض في أي وقت بعد موت الزهور ودخول النبات في حالة خمول. للتأكد من أن النبات في حالة سبات، من الأفضل الانتظار حتى بعد أول موجة صقيع قاسية في الخريف قبل التقليم.
روبي “الذي لا يقهر” “NCHA3”
هناك مجموعة متنوعة أكثر ألوانًا وهي “Invincibelle” Ruby “NCHA3″، والتي تتميز بأزهار حمراء ووردية عميقة تخلق تأثيرًا بصريًا مذهلاً. تنشط الأزهار بشكل عام خلال فصل الصيف، ولكنها قد تزدهر مرة أخرى في الخريف. يمكن تقليمها عدة مرات في السنة لتمديد موسم الإزهار. عند التقليم في الخريف، ستحتاج إلى تقليص حجم النبات الأصلي إلى ثلث حجمه على الأقل.
“الروح التي لا تقهر” II “NCHA2”
هناك مجموعة أخرى مثيرة للاهتمام من الكوبية الناعمة التي يمكن تقليمها في الخريف وهي “Invincibelle” Spirit II “NCHA2″، والتي يمكن تقليمها دورة لتعظيم موسم الإزهار. يشتهر هذا التنوع بأوراق الشجر الداكنة النابضة بالحياة والأزهار الوردية العميقة التي تنشط خلال الصيف والخريف، لذلك ستحتاج إلى الانتظار حتى بعد الصقيع الشديد للتقليم.
الروح التي لا تقهر “NCHA1”
تشبه روح “Invincibelle” “NCHA1” روح “Invincibelle” II “NCHA2″، ولكنها تحتوي على سيقان أكثر حساسية قليلاً. على الرغم من أنه من الآمن التقليم في الخريف، إلا أنه يجب عليك مراعاة الظروف المحلية لتجنب الضرر. وهو أيضًا من النباتات المتمردة، لذا قد تحتاج إلى التقليم أكثر من مرة. يتميز بموسم ازدهار طويل مع أزهار وردية تدوم عمومًا من أوائل الصيف إلى أواخر الصيف أو حتى الخريف. عند التقليم، قم بقطعها بالقرب من الأرض أو على الأقل إلى ثلث حجم النبات الأصلي.
“داردوم”
“القبة البيضاء” (“Dardom”) عبارة عن مجموعة متنوعة من الكوبية الناعمة التي تتميز بأزهار فريدة وتزدهر بشكل جيد عند تقليمها في الخريف. في الواقع، يمكن أن يساعد التقليم المناسب على زيادة حجم النبات وحجم الإزهار في العام التالي، حيث أبلغ بعض البستانيين عن زيادة بنسبة 55% في النمو. الزهور خضراء اللون، مع عدد قليل من الزهور البيضاء معلقة على طول حافة الهيكل على شكل الكرة الأرضية. يمكنك قصها مرة أخرى إلى الأرض في الخريف أو أواخر الشتاء أو أوائل الربيع.