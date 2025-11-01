10 جواهر مخفية يجب الانتباه إليها عند تجديد منزل الحرفي

قبل الغوص في جميع الاكتشافات المذهلة التي قد تواجهها عند تجديد منزل الحرفي، قد ترغب أولاً في التعرف على ما هو المنزل المصمم على طراز الحرفي. من خلال فهم السمات المشتركة وتصميمات البناء لهذا النمط المنزلي، يمكنك إعداد نفسك بشكل أفضل لكشف وإحياء الجواهر المخفية المختبئة تحت سنوات من الطلاء والجدران الجافة، والتي ربما شوهت جمال المنزل الأصلي.
بدأت بيوت الحرفيين في الظهور في أوائل القرن العشرين واعتمدت على التصاميم المبسطة التي ركزت على الأعمال اليدوية. جرد هذا الأسلوب الزخارف الزخرفية التي كانت شائعة قبل عام 1900، مما خلق شعورًا أكثر راحة وترحيبًا مع ميزات فريدة ستكتشفها الأجيال اللاحقة. تشمل بعض الميزات التي يجدها أصحاب المنازل الجدد أثناء تجديد منازلهم الأعمال الخشبية الأصلية في الجدران (بالإضافة إلى الأرضيات والأبواب والأسقف)، والعناصر المدمجة التي تم إخفاؤها بمرور الوقت، والمدافئ، وأسرار إضافية فريدة لكل منزل. فيما يلي 10 جواهر مخفية يجب البحث عنها عند تجديد الحرفي الخاص بك.
أبواب خشب طبيعي
إذا رأيت أبوابًا مطلية في منزلك الحرفي، فقد لا تضيع كل شيء. (ربما اتبع الملاك السابقون نصيحة ديفيد برومستاد المثيرة للجدل حول الطلاء على الأبواب الخشبية الطبيعية لإنشاء مظهر HGTV.) مع القليل من الشحوم وبعض تقنيات تجريد الطلاء، قد تجد أن منزلك لا يزال يتمتع بأبوابه الخشبية الطبيعية الأصلية. إذا كان الأمر كذلك، يمكنك كشط طبقات الطلاء لاستعادة سحر الأبواب الأصلي. ثم قم بإغلاقها بزيت الخشب أو الصبغة لمنحها سحرًا متجددًا (ولكن لا يزال طبيعيًا).
أرضيات خشبية
في منازل كرافتسمان التي تم تجديدها، قد ترى تصاميم الأرضيات الحديثة مثل المشمع أو الفينيل أو السجاد. ومع ذلك، مع بعض التجديد، قد تتمكن من اكتشاف الأرضيات الصلبة الأصلية المختبئة تحت تلك الأغطية الحديثة. عادةً ما تكون أرضيات منازل الحرفيين مصنوعة من الصنوبر أو البلوط أو الجوز أو القيقب. وأفضل ما في الأمر هو أنها بسيطة نسبيًا وبأسعار معقولة لإعادة صقلها بنفسك. حتى لو كانت ملطخة ومهترئة، يمكنك صقلها وتجهيزها وإضافة مادة مانعة للتسرب لإعادة صقلها كما لو كانت مثبتة حديثًا.
أسقف ذات عوارض مكشوفة
تعد الأسقف ذات العوارض المكشوفة واحدة من أكثر الميزات شهرة في منازل كرافتسمان، ولكن لأي سبب من الأسباب، قرر بعض أصحاب المنازل على مر السنين تغطيتها. إذا اشتريت Craftsman ولكنك تشعر أنه يفتقد هذا القدر من السحر الموجود في السقف، فقد يكون مختبئًا فحسب. ومع ذلك، نظرًا لأن هدم السقف هو مهمة كبيرة جدًا يمكن أن تأتي مع المخاطر والكثير من الصداع، فقد ترغب في الحصول على رأي متخصص قبل البدء في هدم الأشياء.
الميزات المضمنة
ميزة أخرى يتم تغطيتها عادة بالحوائط الجافة أثناء التجديدات هي الرفوف أو الخزائن المدمجة. تم تصميم العديد من منازل الحرفيين بحيث يتم بناء جميع الأثاث مباشرة في المنزل. في كثير من الأحيان، يشمل ذلك أرفف الكتب في منطقة المعيشة، والخزائن في المطبخ، وغيرها من الميزات المدمجة في غرف النوم أو حتى الممرات. إذا كنت محظوظًا، فقد تجد أيضًا مقاعد مدمجة وأثاثًا آخر في منزلك.
الأعمال الخشبية المعقدة
لا تقتصر الأعمال الخشبية في منازل الحرفي على العوارض الخشبية والعوارض الخشبية المكشوفة. قد تجد الكثير من ميزات الأعمال الخشبية الإبداعية والمعقدة الأخرى في جميع أنحاء منزلك في كل من الميزات المعمارية والأثاث المخصص. حتى لو كان العمل الأصلي متهالكًا وبهتًا، يمكنك بسهولة تجديد الأثاث والأسطح الخشبية باستخدام الأدوات المناسبة. شيء واحد يجب ملاحظته هو أن العمل قد لا يكون مزخرفًا، ولكن سيتم تصميمه بعناية. في بعض الحالات، قد تتلاءم الروافد معًا بشكل مثالي لدرجة أنها لا تتطلب أي مسامير.
المواقد
إذا كانت منطقة المعيشة في منزل Craftsman الخاص بك لا تحتوي على مدفأة بشكل بارز، فمن المحتمل أنها تختبئ في مكان ما خلف إضافة أحدث. على الرغم من أن هذه قد لا تظهر في كل منزل من منازل الحرفيين، إلا أن المواقد كانت شائعة بشكل استثنائي في المناخات الباردة لتدفئة المنزل وطهي وجبات الطعام. بالإضافة إلى ذلك، كانت أعمال الحجر الطبيعي ميزة مطلوبة للغاية في هذه المنازل. تتميز معظم المواقد ذات الطراز الحرفي بأعمال الحجر الطبيعي أو البلاط وتوجد بشكل عام في غرفة المعيشة.
أعمال البلاط المرسومة يدوياً
كما يوحي الاسم، تركز منازل الحرفي بشكل كبير على الميزات المصنوعة يدويًا، والتي تمتد إلى ما هو أبعد من الأعمال الخشبية المذهلة. واحدة من الجواهر المخفية الأكثر شيوعًا التي يجدها الناس عند تجديد منزل Craftsman هي الطبقة الثانية من أعمال البلاط المرسومة يدويًا والمختبئة خلف الخط الخلفي المحدث في المطبخ أو الحمام. قد تجد أيضًا بلاطات مترو أنفاق مبسطة أو أعمال بلاط أخرى مختبئة خلف الجدران المعاد صقلها في منزل Craftsman الخاص بك. ومع ذلك، كان البلاط المرسوم يدويًا أمرًا شائعًا لأن التصميمات المصنوعة يدويًا كانت في كثير من الأحيان السمات الرئيسية لهذه المنازل. يتميز البلاط عادة بعناصر طبيعية لتتناسب مع حركة فن الآرت نوفو التي كانت شائعة في ذلك الوقت.
زوايا القراءة السرية
إذا حلمت يومًا بالعيش في منزل به ممر سري أو زاوية خاصة للقراءة، فقد يكون المنزل الحرفي هو النمط المناسب لك. عند الانتقال إلى أحد هذه المنازل القديمة، ستحتاج إلى معرفة ما إذا كان يحتوي على أي غرف مخفية. تشتهر الهندسة المعمارية الحرفية بتضمين ميزات مخفية تؤدي إلى غرف خاصة، تم استخدام الكثير منها للتخزين أو زوايا القراءة الهادئة. في بعض الحالات، قد لا تكون زوايا القراءة هذه دائمًا مخفية خلف أبواب سرية، ولكن يمكن أن تكون مخفية خلف الجدران المضافة والتجديدات من المالكين السابقين.
تخزين متعدد الوظائف وحلول موفرة للمساحة
في حين أن شركات البناء الحديثة تميل إلى الإعلان عن قطع أثاث ذكية ومتعددة الأغراض للمنازل الصغيرة، فإن الفكرة ليست اتجاها جديدا. في الحقيقة، إنه قديم جدًا. تمتلئ منازل الحرفيين بوحدات تخزين مخفية ومتعددة الوظائف وحلول موفرة للمساحة. على سبيل المثال، نشر حساب Instagram @thecolumnsny مقطع فيديو في عام 2022 حول اكتشاف سلالم متحركة في المنزل. فتح الدرج مساحة للمشي في الردهة وتضاعف من إمكانية الوصول إلى التخزين أسفله.
الكنوز التاريخية
بغض النظر عن الميزات المعمارية، قد تكون محظوظًا بما يكفي للعثور على كنوز تاريخية مخفية في أركان وزوايا منزل الحرفي الخاص بك. وبالنظر إلى جميع الجواهر الخفية الأخرى التي تم التستر عليها على مدى عقود من التجديدات، فمن السهل أن نرى كيف يتم ترك بعض العناصر ونسيانها. سواء أكان ذلك صحفًا قديمة تم استخدامها كعزل، أو أدوات تركت في زوايا التخزين، أو لوحات مخفية منسية مع مرور الوقت، فقد يحتوي منزلك على بعض الأسرار.