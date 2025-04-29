10 حلول تصميم الباب الأمامي من Dave & Jenny Marrs التي ستحول منزلك

يضع بابك الأمامي نغمة منزلك بأكمله. لا يهمل ديف وجيني مارس ، من HGTV “المثبت إلى رائع” ، هذا الجزء المهم من السطح الخارجي. سواء كان Dave يقوم بصياغة تداخل الخشب المخصص أو تختار Jenny لون الطلاء المثالي ، فإن الباب الأمامي هو دائمًا أولوية. هذا الثنائي الديناميكي لديه عين حريصة على الترقيات التي ستواجه اختبار الزمن.
إذا كنت تبحث عن طرق لصنع الباب الأمامي ، خذ جديلة من ديف وجيني. لديهم مجموعة واسعة من حلول التصميم التي لن تكسر البنك ، حتى تتمكن من اختيار الأفضل لذوقك وميزانيتك الفريدة. من إضافة الديكور التكميلي إلى استبدال الباب نفسه ، هناك مجموعة متنوعة من الخيارات الأنيقة. اكتشف أفكار تصميم الباب الأمامي الأكثر عرضًا من نجوم HGTV المفضلة لديك. امنح بابك الأمامي ترقية تمس الحاجة إليها مع وضع Marrs في الاعتبار.
مصاريع خضراء وخشب طبيعي خلق أجواء إيطالية
في “Fixer to Fabulous: Italiano” ، أرادت جيني وديف إنشاء منزل إيطالي حقيقي مناسب لعائلة حديثة. قاموا بتبديل الباب الأمامي الأصلي والممنوع مع باب خشبي أكثر ترحيباً مع ألواح زجاجية. كانت المصاريع الجديدة مفتاحًا لإنشاء الجو الإيطالي. أوضح جيني: “لقد استبدلنا الباب الأمامي ، والآن لدينا باب جميل كان مهمًا للغاية ، لأنه أول ما يراه الناس عندما يدخلون منزلك. لذا ، لديك مصاريع خضراء مستوحاة من بساتين الزيتون”. وأضافوا أيضًا مصباح مصباح مصنوع من الطراز الصناعي فوق الباب الأمامي.
إذا كان تغيير بابك خارج ميزانيتك ، فيمكنك سرقة الإلهام من مصاريع Dave و Jenny Bucolic. تعد إضافة مصاريع إلى بابك الأمامي وسيلة غير مكلفة لترقية مظهر مدخلك. إذا لم يكن بابك الأمامي مناسبًا للمصاريع الحقيقية ، يمكن للمصاريع الخارجية فو أن يخلق نفس التأثير البصري ويمكن تركيبه على كل جانب من جوانب الباب. للحصول على ظل زيتون مماثل ، جرب تقاليد الإرث الطلاء الكل في واحد في الظل جزيرة. قم بتركيب المباراة الإضاءة في الهواء الطلق Darkaway على بابك لإكمال المظهر.
الأسود غير اللامع مع الألواح الزجاجية يحول السطح الخارجي المؤرخ
في الموسم الخامس ، الحلقة 13 ، من “Fixer to Fabulous” ، كان الباب الأمامي الجديد هو المفتاح لجعل المنزل في منتصف القرن يبدو حديثًا بدلاً من المؤرخ. اختار ديف وجيني باب الأمامي الأسود غير لامع لمطابقة النوافذ الجديدة والفحم الخارجي. جعل النهج الداكن المنغمس في المنزل يبدو أكثر معاصرة ، بما في ذلك البناء الحجري القديم. قالت جيني: “كل شيء يشعر بالحديث وقبل أن يكون الحجر قبيحًا للغاية ، لكنه يعمل الآن”. أجاب العميل ، “أنا أحب الباب الأمامي ، إنه المفضل لدي.”
يأتي الباب الأمامي الأسود مع مجموعة من الإيجابيات والسلبيات للنظر. أبرز مؤيد هو القدرة على زيادة قيمة منزلك. ذكرت Zillow أن المنزل الذي يحتوي على باب أمامي أسود قد يكون قيمته حوالي 6450 دولارًا أكثر من المنزل المتوسط. ومع ذلك ، يمكن أن يمتص الباب الأمامي الأسود الحرارة ، والتي قد لا تكون مثالية إذا كنت تعيش في مناخ دافئ. إذا كان بابك من الخشب ، فقد يزيد هذا من فرصة التورم أو التزييف ، مما قد يؤدي إلى تشققات أسفل الخط. أحد البديل هو الذهاب مع باب فولاذي ، والآخر هو اختيار الظل الداكن الذي ليس أسود صارخ. يمكن أن يكون للأبواب الرمادية الداكنة أو الزرقاء تأثير بصري مماثل. إذا كنت ترغب في استكشاف كل خيارات الألوان والتشطيب ، فهذا هو الدليل النهائي لإيجاد الباب الأمامي المثالي.
يمكن للطلاء المجردة ونافذة جديدة أن تفعل العجائب
يعد Season 5 ، الحلقة 9 ، التجديد دليلًا على أنك لست بحاجة إلى استبدال بابك الأمامي لمنحه حياة جديدة. قام ديف وجيني بإزالة الطلاء واستعادة لهجة الخشب الأصلية ، بالإضافة إلى إدخال نافذة جديدة. أوضح جيني ، “إنه بابك الأمامي القديم. لقد جردناها وقمنا خارج النافذة لتحديثها”. كان الباب النهائي لونًا خشبيًا متوسطًا ودافئًا أضاف لمسة ترحيبية إلى الخارج المظلم.
إذا لم تتمكن من تحديد لون طلاء بابك ، فلماذا لا تعيده إلى جذوره؟ يمكن أن يكشف خلع الطلاء عن بابك تمامًا عن سطح خشب مذهل – مع سحر محتمل. الحيلة هي الإعدادية ، والخسارة ، وختم الباب بشكل صحيح. إذا كانت هناك طبقات من الطلاء ، فاستخدم مخطط الطلاء لإزالة الطلاء الموجود بسهولة. ثم ، رمل أسفل السطح وكشط القوالب. أخيرًا ، قم بتطبيق وصمة عار مثل نخبة Mahogany Woodland Oil وصمة مانعة للتسرب.
توفر فوانيس الغاز تناسقًا ولمسة عتيقة
الموسم الخامس ، الحلقة 3 تميزت مشتري المساكن لأول مرة والتي أرادت منزلها لتضمين لمسة من السحر الإنجليزي. بالإضافة إلى توسيط الباب الأمامي ، اختار ديف وجيني إضافة فوانيس الغاز العاملة لتلائم كل جانب. كما رسموا أبيض القطع لتناقض السطح الخارجي للمنزل. كان التصميم بأكمله يدور حول رسم العين إلى مدخل المنزل. أخبرت جيني العميل ، “لقد حصلنا على باب أمامي جديد ، ثم بالطبع لدينا فوانيس الغاز ، لأن هذا نوع من العالم القديم بالنسبة لي. أشعر أنني مجرد ساحرة وجميلة”.
تعد إضافة الإضاءة حول بابك الأمامي أمرًا ضروريًا ليس فقط للوظائف ، ولكن لمنحها لمسة نهائية أنيقة. ومع ذلك ، لا تحتاج إلى شراء فوانيس غاز حقيقية لتقليد تقنية جيني وديف. هذه الحملات الغسق إلى الفجر في الهواء الطلق في الهواء الطلق هي مثالية لإلقاء الضوء على الشرفة الأمامية الخاصة بك. للحصول على مقاربة أكثر مزخرفة ، فكر في الفوانيس Lancaster Lancaster Sea Gull. إذا كان لديك بالفعل فوانيس ، ففكر في طلاءها لتغيير مظهر المباريات الحالية ، كما هو الحال مع Black Matte for murs مستوحاة من Marrs.
قم بإزالة الجوانب الجانبية التقليدية والنظر في لوحة زجاجية كبيرة لتفتيح المساحة
أراد جيني وديف إنشاء مدخل أكثر إشراقًا وأكثر حداثة في الموسم الرابع ، الحلقة 15. لقد أزالوا Sidelights القديمة من الباب الأمامي ونقلوا الباب نفسه إلى اليمين. هذا سمح للمساحة للوحة الزجاجية المفرد. صرخت جيني على الكشف ، “لدينا باب أمامي جديد مع قطعة كبيرة من الزجاج بدلاً من الجوانب الجانبية المؤرخة التي كانت هنا من قبل.” أجاب العميل ، “نعم ، هذا يضيء حقًا.”
على الرغم من أن SideLights هي ميزة شائعة بين تصميمات الباب الأمامي ، فإن إنشاء نظرة غير متناظرة مع لوحة زجاجية واحدة يمكن أن يميز منزلك. شعبية نمط الباب الأمامي هذه في منازل منتصف القرن ، حيث وفرت هذا المظهر الأنيق والحديث الأنيق. هناك نهج آخر لإظهار العرض ، وهو مستوحى من القرن في منتصف القرن هو الاعتماد على عدم التماثل. هذا يعني إضافة لوحات زجاجية ليست مستطيلة مثالية. إذا كنت لا تعتقد أن لديك مساحة لإضافة الزجاج ، فكر مرة أخرى! كن مبدعًا وفكر في نحت المناطق فوق الباب الأمامي وحوله ، حتى لو انتهى بهم المطاف إلى منحرف.
قم بتثبيت أبواب الحظيرة على جانبي الباب الأمامي لتقليد الصفقة الحقيقية
في الموسم الرابع ، حول الحلقة 13 ، تحولت Dave و Jenny إلى حظيرة عارية إلى مساحة صالحة للعيش. على الرغم من أن التجديد يتطلب بابًا معزولًا ، إلا أن ديف وجيني لم يرغبا في فقدان سحر مظهر باب الحظيرة الكلاسيكي ، لذلك قاموا بتثبيت أبواب الحظيرة على جانبي الباب الأمامي. لقد كانت لمسة جمالية بحتة كإشارة إلى أصل المنزل. أوضح ديف: “كنا نعلم أنه كان علينا أن يكون لدينا أبواب جديدة معزولة ومختومة ، لكننا أردنا أن نشعر ببعض هذه الحظيرة الأصلية وهذا شيء تراه على حظيرة قديمة ، أبواب انزلاقية كبيرة من هذا القبيل.”
من أجل الخارج ، سترغب في اختيار مجموعة أبواب الحظيرة الشاقة. يختلف أبواب الحظيرة الكبيرة على الجزء الخارجي من منزلك عن أبواب الحظيرة الداخلية. على الرغم من أنها زخرفية ، إلا أنك لا تزال ترغب في ضمان طول العمر. يمكنك شراء منتج مثل مجموعة أجهزة Dair Outside Box Box Box للسكك الحديدية وإقرانه بأبواب الحظيرة القياسية أو مصدر الحظيرة المستصلحة من متاجر التجزئة أو ساحة الإنقاذ. قد تحتاج إلى تثبيت لوحة رأس للتعزيز ، اعتمادًا على السطح الخارجي.
يمكن أن يقوم تعديل المناظر الطبيعية بعجائب لعرض الباب والشرفة
يعد تجديد الموسم 4 ، الحلقة 7 دليلًا على أنه يمكنك بالفعل تحويل بابك الأمامي دون لمس الباب نفسه. إذا كنت على ميزانية ضيقة ، ففكر في ضبط المناظر الطبيعية لتأطير مدخلك. أعطى ديف وجيني منزل أحد الزوجين دفقة مذهلة من جاذبية كبح من خلال إزالة التحوطات المتضخمة التي كانت تحجب المدخل. بعد الهذيان حول المناظر الطبيعية الجديدة ، صرخ العميل ، “لم تستطع حتى رؤية الباب الأمامي!” كانت النتيجة النهائية بابًا مظلمًا ظهر على السطح الخارجي الخفيف ، مع عدم وجود نباتات لإخفائه عن الأنظار.
هذه الخدعة التي تعزز الاستئناف من جيني وديف مارس لن تكسر البنك. بالإضافة إلى إزالة أي المساحات الخضراء المتضخمة التي تمنع بابك الأمامي من منظر الشارع ، فكر في المناظر الطبيعية التي ستؤطرها. حاول أن تربط بابك الأمامي مع شجرتين من السرو. نظرًا لأنها طويلة وضيقة ، فلن تحجب المدخل. خيار آخر هو ربط ممرك مع النباتات المحفوظة بوعاء. هذا سيمنحك المزيد من السيطرة على نمو النباتات وإنشاء خط آيان نحو بابك الأمامي.
يمكن للباب الوردي الناعم أن يضيف لمسة فريدة من نوعها إلى الخارج أبيض بالكامل
يحرص ديف وجيني دائمًا على دمج الذوق الشخصي للعميل طوال تصميم كل منزل. في الموسم الثالث ، الحلقة 11 ، أحب العميل اللون الوردي ، وأرادوا إضافة بقع من اللون الوردي من الداخل والخارج. من خلال رسم الباب الأمامي في ظل وردي باستيل ناعم ، تمكن الثنائي من إنشاء خارجي فريد لا يزال يبدو متطورًا. هذا الوجه هو دليل على أنه يجب عليك التفكير في طلاء بابك الأمامي بلون يمثل أسلوبك الشخصي.
هناك عدة ظلال من اللون الوردي التي يمكن أن تجعل الباب الأمامي من البوب دون أن تبحث. على سبيل المثال ، ضع في اعتبارك ورديًا خوخًا إذا كان هدفك هو تنظيم مساحة دافئة ومرحبة. فقط الخوخي من قبل بنيامين مور يضيف دفقة من الوردي اللطيف ضد السطح الخارجي الأبيض. للحصول على خيار أكثر جرأة لا يزال يبدو كبرًا ، جرب Prosimmon ، وهو لون دافئ مع نغمات Terra Cotta. للحصول على المزيد من الأفكار الجريئة بالألوان ، ستقوم هذه الألوان الأمامية العصرية باستبدال الأنماط القديمة في عام 2025.
الباب الأمامي المقوسة يشيد بأسلوب تيودور
يوضح الموسم 3 ، الحلقة 8 أن شكل بابك الأمامي يمكن أن يحول جمالية منزلك. مع Cotswolds ، أرادت المملكة المتحدة مصدرها الرئيسي للإلهام ، أرادت Jenny و Dave إضافة لمس على طراز Tudor إلى هذا المظهر الخارجي الغريب. كان العنصر الرئيسي هو تبديل الباب الأمامي لبديل خشبي طبيعي مقوس. أضاف الشكل المقوس على الفور إحساسًا بالعالم القديم ، سحر الريف. لخصت جيني ، “الباب الأمامي المقوس هو مجرد تيودور تقليدي للغاية ، والعنصر الخشبي يسخن كل شيء حقًا”.
إن تغيير شكل مدخلك ليس مهمة بسيطة ، لكن النتائج يمكن أن تكون مذهلة. غالبًا ما يجب أن تكون المداخل المقوسة مصممة خصيصًا ، لذا فإن هذا التحول ليس مشروع DIY. ومع ذلك ، هناك طرق أخرى لدمج الأقواس في الخارج لتأثير مماثل. أحد الخيارات هو تثبيت pediment مقوس على شكل دائرة نصف فوق بابك ، مثل Ekena Millwork Sunburst pediment. للحصول على المزيد من الأفكار المنحنية ، هناك طرق أكثر إبداعًا لإضافة الأبواب المقوسة في منزلك.
يبرز باب أمامي خشبي كبير الحجم ضد السطح الخارجي الأسود
يمكن أن يؤدي تغيير حجم الباب الأمامي إلى إنشاء مدخل عرض. استخدمت جيني وديف هذه التقنية في الموسم الثالث ، الحلقة 9 ، عندما تحولوا إلى لوحة البكالوريوس غير المكتملة إلى منزل أنيق وأنيق. وشمل تجديدهم رسم المنزل الأسود وخلق باب أمامي مخصص كبير الحجم من الخشب الطبيعي. كان الخشب يتناقض مع لون الطلاء المظلم والحديث ، وكان الباب الأكبر بمثابة قطعة مركزية لافتة للنظر. أوضحت جيني ، “إنها قطعة بيان كبيرة سترى الجميع. أول شيء يرونه ، من الواضح أنه عندما يأتون”.
سيجعل تصميم الباب الأمامي هذا منزلك يشعر أكبر مما هو عليه – ببساطة عن طريق إنشاء مدخل كبير. تبديل الباب الأمامي القياسي لمجموعة أكبر هو تقنية مخصصة تجعل التأثير البصري الرئيسي. يبلغ حجم الباب الأمامي الأكثر شيوعًا حوالي 3 أقدام و 6 أقدام ، و 8 بوصات ، ولكن اختيار باب أوسع هو وسيلة رائعة لزيادة جاذبية الحد. إذا لم يكن هذا خيارًا لمنزلك ، فيمكنك إضافة تقليم أوسع وأكثر جوهرية. سيعطي هذا أيضًا الوهم بأن بابك أكبر مما هو عليه في الواقع.