10 حلول تصميم الباب الأمامي من Dave & Jenny Marrs التي ستحول منزلك

في الموسم الخامس ، الحلقة 13 ، من “Fixer to Fabulous” ، كان الباب الأمامي الجديد هو المفتاح لجعل المنزل في منتصف القرن يبدو حديثًا بدلاً من المؤرخ. اختار ديف وجيني باب الأمامي الأسود غير لامع لمطابقة النوافذ الجديدة والفحم الخارجي. جعل النهج الداكن المنغمس في المنزل يبدو أكثر معاصرة ، بما في ذلك البناء الحجري القديم. قالت جيني: “كل شيء يشعر بالحديث وقبل أن يكون الحجر قبيحًا للغاية ، لكنه يعمل الآن”. أجاب العميل ، “أنا أحب الباب الأمامي ، إنه المفضل لدي.”

يأتي الباب الأمامي الأسود مع مجموعة من الإيجابيات والسلبيات للنظر. أبرز مؤيد هو القدرة على زيادة قيمة منزلك. ذكرت Zillow أن المنزل الذي يحتوي على باب أمامي أسود قد يكون قيمته حوالي 6450 دولارًا أكثر من المنزل المتوسط. ومع ذلك ، يمكن أن يمتص الباب الأمامي الأسود الحرارة ، والتي قد لا تكون مثالية إذا كنت تعيش في مناخ دافئ. إذا كان بابك من الخشب ، فقد يزيد هذا من فرصة التورم أو التزييف ، مما قد يؤدي إلى تشققات أسفل الخط. أحد البديل هو الذهاب مع باب فولاذي ، والآخر هو اختيار الظل الداكن الذي ليس أسود صارخ. يمكن أن يكون للأبواب الرمادية الداكنة أو الزرقاء تأثير بصري مماثل. إذا كنت ترغب في استكشاف كل خيارات الألوان والتشطيب ، فهذا هو الدليل النهائي لإيجاد الباب الأمامي المثالي.