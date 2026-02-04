10 حيل لتنظيف الحمام، وفقًا لمارثا ستيوارت

تشتهر مارثا ستيوارت، الكاهنة الكبرى للصيانة المنزلية، بنصائحها حول موضوعات تتراوح من الترفيه إلى البستنة إلى الديكور. ربما ليس من المستغرب أن تحظى حيل التنظيف المنزلية التي تقسم بها بشعبية كبيرة أيضًا. وعلى وجه الخصوص، تعتبر نصائحها الخاصة بتنظيف الحمام مفيدة لبساطتها وفعاليتها. لقد جمعنا بعضًا من أفضل نصائح مارثا لمختلف مهام تنظيف الحمامات، بدءًا من الأحواض والمراحيض وحتى أماكن الاستحمام والمرايا وحتى الأسطح الصعبة مثل الجص.
على الرغم من أن ستيوارت باعت خطوط إنتاجها الخاصة لسنوات (وهي تشمل كل شيء بدءًا من الطلاء وحتى لوازم الصناعة اليدوية وحتى بياضات الأسرّة)، إلا أن لوازم التنظيف التي اختارتها للحمام تتكون أساسًا من مكونين شائعين: صودا الخبز والخل الأبيض. مسلحًا بإسفنجة بسيطة، يتولى ستيوارت معظم مهام تنظيف الحمامات باستخدام أحد هذين المكونين أو كليهما. فهي ليست رخيصة الثمن ويسهل العثور عليها فحسب، بل إنها غير سامة وصديقة للبيئة. وهذا يعكس روح ستيوارت الشاملة، والتي تؤكد على المنتجات الطبيعية والاستدامة.
يفضل استخدام الخل عن استخدام الأمونيا أو المبيض في الحمام، حيث أن هذه المساحة غالبًا ما تكون صغيرة حيث يمكن أن تكون الأبخرة السامة الناتجة عن منتجات التنظيف مزعجة. كما أن رائحة الخل تتبدد بسرعة كبيرة، على عكس روائح منتجات التنظيف التجارية القاسية. صودا الخبز مادة كاشطة إلى حد ما، مما يعني أنها جيدة للتنظيف، لكنها أقل عرضة لخدش التركيبات مثل المنظفات البودرة الأخرى. كما أنه رائع لتحييد الروائح وإذابة تراكم الصابون الدهني.
قم بتنظيف وتجديد المرحاض الخاص بك بالخل
في كتابها الأكثر مبيعًا لعام 2018 “دليل مارثا: كيفية القيام بأي شيء (تقريبًا)”، توضح مارثا ستيوارت أن المكون السري للحفاظ على نظافة المرحاض وطازجته هو الخل الأبيض. فقط نصف كوب من الخل الأبيض، سواء بمفرده أو بعد استخدام نصف كوب من صودا الخبز، يساعد في الحفاظ على المرحاض نظيفًا، ويزيل الروائح الكريهة، ويقتل البكتيريا التي يمكن أن تسبب البقع والروائح. يمكنك استخدام فرشاة المرحاض مع الخل لتنظيف روتيني سريع. الشطف الأخير بالخل والماء يحافظ على نظافة الفرشاة أيضًا.
استخدم صودا الخبز والخل للتصريف
من السهل الحفاظ على نظافة مصارف الحمام وخلوها من الروائح باستخدام صودا الخبز والخل. يوصي موقع مارثا ستيوارت بهذه المجموعة لمصارف الحمام أو المطبخ إذا كنت بحاجة إلى حل الانسدادات البسيطة التي تؤدي إلى إبطاء عملية التصريف. ما عليك سوى صب نصف كوب من صودا الخبز في المصرف، يليه نصف كوب من الخل الأبيض. دعهم يجلسون ويغليون لمدة 30 دقيقة، ثم صب الماء المغلي في البالوعة. هذه طريقة جيدة للمساعدة في منع تراكم الطين الذي يمكن أن يؤدي إلى انسداد مصارف الحمام أو مصارف المطبخ التي تحتاج إلى التنظيف.
استخدمي صودا الخبز لأسطح الحمامات
كما يشير ستيوارت في هذا الفيديو على اليوتيوب، فإن صودا الخبز طبيعية تمامًا ولها استخدامات منزلية غير محدودة تقريبًا للتنظيف. فهو يزيل الروائح الكريهة عن طريق تحييد الروائح الكريهة، ويذيب الشحوم الموجودة على الأسطح وعلى يديك، كما يزيل البقع والأوساخ بملمسه الكاشط بلطف. لتنظيف الحمام بسهولة، يجب عليك الاحتفاظ بعلبة من صودا الخبز بالقرب من الحوض الخاص بك. فقط استخدميه على إسفنجة رطبة، ثم اشطفيه بالماء، ثم جففيه بمنشفة ورقية أو قماشية. هذه الطريقة البسيطة تترك الأحواض وأسطح الحمامات الأخرى طازجة ومتألقة في دقائق معدودة فقط.
استخدمي صودا الخبز لتنظيف حلقات الحوض
في نفس الفيديو أعلاه، توصي مارثا ستيوارت باستخدام صودا الخبز على إسفنجة رطبة لتنظيف الحلقات المتسخة من سطح أحواض الاستحمام المصنوعة من البورسلين أو الألياف الزجاجية. بمجرد أن تصبح حلقات حوض الاستحمام مرئية، فقد يعني ذلك أن هناك طبقات من الأوساخ تراكمت على مدار بضعة أيام، ولكنها يمكن أن تتشكل أيضًا بسرعة عند استخدام المنتجات الزيتية مثل زيوت الاستحمام أو بلسم الشعر. تعمل صودا الخبز بشكل جيد على تنظيف السطح عن طريق إذابة البقع الدهنية وإزالة الأوساخ. استخدمي إسفنجة نظيفة للحصول على أفضل النتائج، واشطفيها من حين لآخر إذا اتسخ السطح.
نظف الجص باستخدام صودا الخبز أيضًا!
مع مرور الوقت، يمكن أن تظهر على الحمامات المبلطة بقع قذرة أو حتى ظهور العفن الفطري في الزوايا وعلى الأسطح. في قائمة مفيدة لأفضل نصائح التنظيف التي قدمتها مارثا ستيوارت على الإطلاق، توصي بتنظيف جص الحمام باستخدام عجينة من صودا الخبز والماء، باستخدام إسفنجة أو فرشاة صغيرة ناعمة (حتى فرشاة أسنان قديمة). تعمل الجودة الكاشطة قليلاً على إزالة البقع ولن تضر اللون مثل المنظفات التي تعتمد على مواد التبييض. بمجرد تنظيف الجبس، قم بإجراء تنظيف صيانة باستخدام معجون صودا الخبز لمنع تكون العفن الفطري مرة أخرى.
منظف الزجاج DIY للزجاج والمرايا
يدرك معجبو مارثا ستيوارت جيدًا أن لديها علامتها التجارية الخاصة لعدد من منتجات التنظيف، بما في ذلك منظف الزجاج الذي يعمل على جميع أسطح الزجاج والمرايا، بالإضافة إلى الفولاذ المقاوم للصدأ (حسب YouTube). لكن مارثا توصي أيضًا بصنع منظف الزجاج الخاص بك باستخدام الخل الأبيض البسيط الممزوج بأجزاء متساوية من الماء. يمكن خلط محلول التنظيف سهل الصنع هذا وتخزينه في زجاجة رذاذ واستخدامه مع إسفنجة أو قطعة قماش من الألياف الدقيقة أو مناشف ورقية. لجعله أقوى قليلا، يمكنك زيادة نسبة الخل إلى الماء.
منع العفن الفطري على الحمامات الزجاجية باستخدام ممسحة مطاطية
دليل مارثا توصي باستخدام ممسحة مطاطية بعد كل استخدام للحفاظ على أبواب وجدران الدش الزجاجية نظيفة وخالية من بقع الماء أو التراكمات التي يمكن أن تؤدي إلى العفن الفطري أو العفن. إن إبقاء الممسحة بالقرب من الدش يجعل من السهل تذكر القيام بذلك في كل مرة. الخل الأبيض على إسفنجة هو أيضًا منظف زجاجي جيد ومحلول ستيوارت لمنع العفن والعفن الفطري. بالنسبة للبقايا العنيدة، يُظهر مقطع الفيديو هذا على YouTube أنها توصي بمزيل الشحوم المركز متعدد الأغراض وغير السام ويعمل بشكل جيد على الزجاج والعديد من الأسطح الأخرى.
اتبع نصائح تنظيف نافذة الحمام
يمكن أن تتراكم على نوافذ الحمام بقايا من الداخل، عندما تختلط الرطوبة من الدش أو حوض الاستحمام بالغبار أو البكتيريا أو الجزيئات الناتجة عن منتجات العناية الشخصية. تقترح ستيوارت على موقعها الإلكتروني استخدام محلول الماء والخل المعتاد لتنظيف النوافذ، كما تقدم نصائح خاصة لتنظيف النوافذ. يتضمن ذلك الحرص على تجنب رش المحلول مباشرة على ألواح النوافذ، وكذلك عدم تنظيفها في يوم مشمس، حيث قد تؤدي الحرارة إلى تجفيف المحلول بسرعة كبيرة، مما يترك خطوطًا على الزجاج. بالنسبة للزجاج المزخرف، قم بالتنظيف الرطب باستخدام إسفنجة ثم جففه باستخدام مناشف ورقية أو قطعة قماش من الألياف الدقيقة.
منع بقع الماء العسر في المرحاض بالخل
يحتوي الماء العسر على آثار من المعادن، بما في ذلك الكالسيوم والجير والحديد. يمكن أن يتسبب هذا في بعض الأحيان في تراكم بقايا على تركيبات البورسلين أو الفولاذ المقاوم للصدأ، بما في ذلك “الحلقات” القبيحة في وعاء المرحاض، والتي يمكن أن تكون مقاومة للفرك أو منظفات “الغسل والنسيان” التجارية. توصي ستيوارت باتباع نهج وقائي من خلال التنظيف المتكرر للصيانة باستخدام الخل الأبيض الاحتياطي لمعالجة هذه المشكلة. في دليل مارثا وهي تشرح بالتفصيل الخطوات، بما في ذلك ترك الخل لمدة ساعة على الأقل قبل فركه بفرشاة وشطفه جيدًا.
تقليل الرطوبة لمنع العفن والعفن
يقول ستيوارت إن منع العفن والعفن الفطري في الحمام يدور حول تقليل وجود الرطوبة. وهذا يعني مسح الأسطح المبللة مثل جدران الدش أو الأحواض، والتأكد من جفاف المواد التي تحتفظ بالرطوبة مثل المناشف وسجاد الحمام بين الاستخدامات. تعتبر بياضات الحمام القطنية أكثر قدرة على الامتصاص من مزيج الألياف الأخرى، لذلك يمكن أن تظل رطبة لفترة أطول. قم بتعليق المناشف على خطافات أو رفوف، وقم بتعليق سجادات الحمام على جانب حوض الاستحمام. يمكنك أيضًا استخدام رف تجفيف قابل للطي لتعليقها عليه، أو احصل على رف مناشف ساخن إذا كنت ترغب في ذلك.