10 حيل لتنظيف الحمام، وفقًا لمارثا ستيوارت

تشتهر مارثا ستيوارت، الكاهنة الكبرى للصيانة المنزلية، بنصائحها حول موضوعات تتراوح من الترفيه إلى البستنة إلى الديكور. ربما ليس من المستغرب أن تحظى حيل التنظيف المنزلية التي تقسم بها بشعبية كبيرة أيضًا. وعلى وجه الخصوص، تعتبر نصائحها الخاصة بتنظيف الحمام مفيدة لبساطتها وفعاليتها. لقد جمعنا بعضًا من أفضل نصائح مارثا لمختلف مهام تنظيف الحمامات، بدءًا من الأحواض والمراحيض وحتى أماكن الاستحمام والمرايا وحتى الأسطح الصعبة مثل الجص.

على الرغم من أن ستيوارت باعت خطوط إنتاجها الخاصة لسنوات (وهي تشمل كل شيء بدءًا من الطلاء وحتى لوازم الصناعة اليدوية وحتى بياضات الأسرّة)، إلا أن لوازم التنظيف التي اختارتها للحمام تتكون أساسًا من مكونين شائعين: صودا الخبز والخل الأبيض. مسلحًا بإسفنجة بسيطة، يتولى ستيوارت معظم مهام تنظيف الحمامات باستخدام أحد هذين المكونين أو كليهما. فهي ليست رخيصة الثمن ويسهل العثور عليها فحسب، بل إنها غير سامة وصديقة للبيئة. وهذا يعكس روح ستيوارت الشاملة، والتي تؤكد على المنتجات الطبيعية والاستدامة.

يفضل استخدام الخل عن استخدام الأمونيا أو المبيض في الحمام، حيث أن هذه المساحة غالبًا ما تكون صغيرة حيث يمكن أن تكون الأبخرة السامة الناتجة عن منتجات التنظيف مزعجة. كما أن رائحة الخل تتبدد بسرعة كبيرة، على عكس روائح منتجات التنظيف التجارية القاسية. صودا الخبز مادة كاشطة إلى حد ما، مما يعني أنها جيدة للتنظيف، لكنها أقل عرضة لخدش التركيبات مثل المنظفات البودرة الأخرى. كما أنه رائع لتحييد الروائح وإذابة تراكم الصابون الدهني.