10 خضروات حديقة تزدهر من القليل من ماء الأرز

تعد زراعة الخضروات هواية مجزية وطريقة فعالة لتزويد أسرتك بالأطعمة الطازجة الغنية بالمغذيات عند الطلب تقريبًا. ولكن سواء كنت تزرع الخضروات في حاويات في شقة أو تعتني بحديقة كاملة الحجم، فإن كل نبات لديه احتياجات غذائية ورعاية محددة. يمكن لإضافات التربة المختلفة وطرق مكافحة الآفات والمواد المغذية أن تغير ظروف النمو – للأفضل أو للأسوأ. يمكنك منح نباتاتك دفعة من التغذية التي تحتاجها بشدة – وطرد الآفات بشكل طبيعي من حديقتك – باستخدام عنصر من مطبخك: ماء الأرز. الخضار الورقية مثل بوك تشوي والخس، والخضروات الجذرية مثل الجزر والبطاطا، وحتى النباتات المثمرة مثل الباذنجان تستفيد من هذا النهج.
يمكن استخدام الأرز كسماد في حديقتك، لكن فقط إذا وفرت الماء الذي تشطفه أو تطبخ به. عند وضع الحبوب تحت الصنبور، قم بتصفية الماء في وعاء لاستخدامه لاحقًا على نباتاتك. للحصول على سماد أقوى، يمكنك غلي الأرز وحفظ الماء. تعتبر كلتا الطريقتين طرقًا صديقة للبيئة وبأسعار معقولة لتحسين صحة حديقتك النباتية. يعمل ماء الأرز على ترطيب النباتات مع تزويدها أيضًا بالعناصر الغذائية الأساسية، مثل البوتاسيوم والنيتروجين والفوسفور والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد والكبريت وفيتامينات ب. قد يصد أيضًا الآفات، لكن للحصول على أفضل حماية للحشرات، ستحتاج إلى تخمير ماء الأرز قبل سكبه على رقعة الخضروات الخاصة بك. بالنسبة لمعظم النباتات، يمكنك وضع ماء الأرز مباشرة على التربة المحيطة بقاعدة النبات أو فوق الأوراق.
بوك تشوي
تم استخدام ماء الأرز كسماد عضوي لنبات بوك تشوي (Brassica Rapa subsp. chinensis) لعدة قرون في المناطق الآسيوية. الخضروات الورقية الخضراء موطنها الأصلي الصين ولكنها تُزرع بشكل شائع في الولايات المتحدة في قطع أراضي ذات تربة محايدة ومشمسة جزئيًا. يمكنك حصاد النباتات الصغيرة مثل نبات بوك تشوي الصغير أو كنبات أخضر كبير كامل النمو. يعتبر ماء الأرز رائعًا للخضراوات الورقية مثل بوك تشوي لأن العناصر الغذائية والسكريات النشوية الموجودة في الماء تعمل ببطء على إثراء التربة والنظام البيئي المحيط بها وتحفيز النمو.
الجزر
يمكن أن يحفز ماء الأرز المخمر نمو الجذور بسبب وجود هرمون يسمى حمض الإندول 3-أسيتيك (IAA). هذه أخبار رائعة بالنسبة للخضروات ذات الجذور، مثل الجزر (Daucus carota). ومع ذلك، لا تبالغ في استخدام ماء الأرز، لأن هذه النباتات الطويلة ذات الألوان الزاهية الصالحة للأكل تفضل التربة التي تحتوي على كمية أقل من النيتروجين. أضف القليل من ماء الأرز عندما تسقي الجزر، ثم اسكبه على التربة القريبة من قاعدة النبات. بدلًا من ذلك، يمكنك رشه على أوراق النبات مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.
مبلغ تشوي
تشوي سوم، المعروف أيضًا باسم الملفوف الصيني المزهر (Brassica chinensis var. parachinensis)، هو نوع آخر من الأوراق الخضراء الآسيوية. إنه مشابه جدًا للبوك تشوي، ويستخدم عمومًا في نفس الوصفات. ومثل ابن عمه، يستجيب السوم تشوي جيدًا للتخصيب بماء الأرز. وجدت دراسة أجريت عام 2023 في هيليون أن خليط تشوي المخصب بماء الأرز المغسول (الماء المستخدم لشطف الأرز) أظهر نموًا أثقل بنسبة تصل إلى 70% من النباتات المخصبة بأسمدة النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم التجارية. وفي الدراسة، تم تطبيق الماء على سطح التربة، وليس الأوراق.
باذنجان
الخضار الورقية ليست هي الخضار الوحيدة التي تستفيد من الإطلاق البطيء للعناصر الغذائية التي يوفرها ماء الأرز. كما يزيد الباذنجان من نموه عند تسميده بماء الأرز، وخاصة ماء الأرز المغسول. ومع ذلك، فإن الباذنجان انتقائي بعض الشيء فيما يتعلق بظروف نموه، لذلك ستحتاج إلى الانتباه إلى توقيت التقديم. إنها مغذيات ثقيلة، لذا ابدأ بتخصيبها في وقت مبكر من موسم النمو. لكن إضافة الكثير من النيتروجين في منتصف عملية النمو يمكن أن يؤدي إلى أوراق كبيرة وفواكه صغيرة.
خَسّ
الخس (Lactuca sativa) هو نوع آخر من الخضار الورقية الخضراء التي تزدهر مع قليل من سماد ماء الأرز. كما هو الحال مع بوك تشوي وتشوي سوم، أضف ماء الأرز المغسول (المثالي) إلى التربة المحيطة بالنبات لإثرائها بالمواد المغذية وإنتاج نباتات أكثر صحة. أثبتت دراسة نشرت في مجلة بيرتانيكا عام 2021 أن استخدام ماء الأرز على نباتات الخس يحسن نمو الجذور. إذا بدأت في رؤية بقع بنية على الأوراق، فربما تستخدم الكثير من ماء الأرز. ومع ذلك، قد يعني ذلك أيضًا أن النبات يحتوي على كمية قليلة جدًا من الكالسيوم أو البوتاسيوم أو أنه لا يتم سقيه بشكل كافٍ.
الفلفل
يمكنك مساعدة الفلفل على النمو باستخدام هذا السائل المتبقي من مطبخك. يعتبر ماء الأرز مفيدًا لتحسين نمو نبات الفلفل (Capsicum spp.). مثل جميع الخضروات (وبالفعل معظم النباتات)، يحتاج الفلفل إلى مصدر موثوق للنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم لإنتاج أوراق صحية والكثير من الفاكهة. يعد التوازن مهمًا لنمو الفلفل الصحي، ولكنه أيضًا مغذيات ثقيلة، لذا ستحتاج إلى إضافة ماء الأرز الطازج بانتظام. لتحديد الكمية المطلوبة من مياه الأرز بالضبط، قم بإجراء اختبارات التربة بانتظام لمعرفة العناصر الغذائية المتبقية في التربة بعد الإخصاب.
البطاطس
تنتمي البطاطس (Solanaceae tuberosum) إلى عائلة الباذنجانيات، إلى جانب الباذنجان والفلفل والطماطم. لا ينبغي أن يكون مفاجئًا إذن أن تنمو أيضًا جذور أقوى وأوراق أكبر مع القليل من ماء الأرز. ومع ذلك، فإن درنات النبات الموجودة تحت الأرض – البطاطس التي نأكلها – معرضة للتلف من الآفات والأمراض، لذلك من الأفضل استخدام ماء الأرز باعتدال. إذا كنت تستخدم الكثير، فإن السكريات والنشا الموجودة في ماء الأرز قد تشجع نمو الفطريات والبكتيريا الضارة والآفات الحشرية مثل السمك الفضي.
سبانخ
السبانخ (Spinacia oleracea) تحب ماء الأرز. في الواقع، قد يكون ماء الأرز بمثابة سماد أفضل للسبانخ من بول الحيوانات، والذي يعد في حد ذاته سمادًا شائعًا بشكل متزايد للخضراوات في بعض المناطق. هذا نبات أخضر ورقي آخر يستفيد من المحتوى الغذائي الغني لمياه الأرز المغسولة – على وجه الخصوص، فهو يحسن نمو الجذور. تمامًا مثل الخضروات المماثلة التي تركز على ورق القصدير في هذه القائمة، يساهم ماء الأرز أيضًا في الحصول على أوراق أكثر اكتمالًا وصحة.
الطماطم
أيها البستانيون، تحمسوا لأن سائل المطبخ المنسي هذا يساعد نباتات الطماطم على النمو أيضًا! تعد الطماطم من النباتات التي تظهر تحسنًا في نمو الثمار بعد تسميدها بماء الأرز. يعمل النشويات الموجودة في الأرز على تفكيك التربة، مما يسمح للنباتات بسحب المزيد من الماء – والمزيد من العناصر الغذائية معه. وهذا يجعله بديلاً رائعًا للبستانيين العضويين الذين يرغبون في توفير المال أو تجنب استخدام الأسمدة الكيماوية. ومع ذلك، لا تستخدمه كثيرًا، وإلا قد تجذب الآفات والعفن، وكلاهما يمكن أن يضر نباتات الطماطم الخاصة بك.
البطاطا الحلوة
من الخضروات الدرنية الأخرى التي تستفيد من القليل من ماء الأرز هي البطاطا الحلوة (إيبومويا باتاتاس). مثل العديد من الخضروات الأخرى، فهي تزدهر بالعناصر الغذائية والفيتامينات الإضافية الموجودة في هذا الأسمدة الطبيعية. كما ذكرنا، فإن ماء الأرز يعزز نمو الجذور والأوراق. في حين أن معظم الناس لا يفكرون في تناول أوراق البطاطا الحلوة، إلا أنها قد تكون مغذية أكثر من الدرنة – فهي مليئة بفيتامين ب 6 وفيتامين ج والريبوفلافين. إن الحصول على المزيد منهم سيكون أمرًا جيدًا فقط!