10 خضروات حديقة تزدهر من القليل من ماء الأرز

تعد زراعة الخضروات هواية مجزية وطريقة فعالة لتزويد أسرتك بالأطعمة الطازجة الغنية بالمغذيات عند الطلب تقريبًا. ولكن سواء كنت تزرع الخضروات في حاويات في شقة أو تعتني بحديقة كاملة الحجم، فإن كل نبات لديه احتياجات غذائية ورعاية محددة. يمكن لإضافات التربة المختلفة وطرق مكافحة الآفات والمواد المغذية أن تغير ظروف النمو – للأفضل أو للأسوأ. يمكنك منح نباتاتك دفعة من التغذية التي تحتاجها بشدة – وطرد الآفات بشكل طبيعي من حديقتك – باستخدام عنصر من مطبخك: ماء الأرز. الخضار الورقية مثل بوك تشوي والخس، والخضروات الجذرية مثل الجزر والبطاطا، وحتى النباتات المثمرة مثل الباذنجان تستفيد من هذا النهج.

يمكن استخدام الأرز كسماد في حديقتك، لكن فقط إذا وفرت الماء الذي تشطفه أو تطبخ به. عند وضع الحبوب تحت الصنبور، قم بتصفية الماء في وعاء لاستخدامه لاحقًا على نباتاتك. للحصول على سماد أقوى، يمكنك غلي الأرز وحفظ الماء. تعتبر كلتا الطريقتين طرقًا صديقة للبيئة وبأسعار معقولة لتحسين صحة حديقتك النباتية. يعمل ماء الأرز على ترطيب النباتات مع تزويدها أيضًا بالعناصر الغذائية الأساسية، مثل البوتاسيوم والنيتروجين والفوسفور والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد والكبريت وفيتامينات ب. قد يصد أيضًا الآفات، لكن للحصول على أفضل حماية للحشرات، ستحتاج إلى تخمير ماء الأرز قبل سكبه على رقعة الخضروات الخاصة بك. بالنسبة لمعظم النباتات، يمكنك وضع ماء الأرز مباشرة على التربة المحيطة بقاعدة النبات أو فوق الأوراق.