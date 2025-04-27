10 ديي ريح جميلة من الأدوات المنزلية المعاد تشغيلها

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تداعيات الرياح هي ملحقات الشرفة الخلفية الشائعة التي تخلق الموسيقى التصويرية ليوم منسم. مع وجود العديد من الأنماط المختلفة المتاحة ، ستجد العديد من الأسعار أقل من 30 دولارًا في تجار التجزئة عبر الإنترنت مثل Amazon ، بينما تكلف الآخرين حوالي 300 دولار. تتميز الدقات الرياح عادةً بحوالي خمسة أو ستة أنابيب معدنية مع كتلة من الخشب بينهما ، ولكن يمكن تصنيع الأنابيب من مواد أخرى. إذا كنت تحب المشاريع والحرف اليدوية ، ففكر في صنع رنين رياح مذهل وفريد ​​من نوعه مع عناصر من درجك غير المرغوب فيه وغيرها من الأدوات المنزلية التي يتم إعادة تهيئتها ، بما في ذلك سبوكت الدراجات والأواني الفضية وأغطية الزجاجة.

هذا النهج يمكن أن يوفر لك المال ويصبح مشروعًا للعائلة الممتعة. في الواقع ، قد لا تضطر إلى إنفاق أكثر من بضعة دولارات إذا كنت تستخدم عناصر من منزلك وأقرب شجرة. يمنحك صنع مدخات الرياح الخاصة بك الفرصة للسماح لإبداعك بالتدفق وصياغة شيء يطابق شخصيتك. قد ترغب حتى في صنع العديد من الدقات الريح وتدويرها بانتظام لإنشاء أصوات مختلفة.

من حيث الأدوات ، ستحتاج إلى نوع من السلسلة لإرفاق العناصر المحددة الخاصة بك. سلك الصيد وحبل النايلون كلاهما خياران رائعان. قد تكون أيضًا قادرًا على استخدام مقاطع الورق أو نوع خطاف مماثل ، اعتمادًا على الكائنات الموجودة في الدقات الخاصة بك.