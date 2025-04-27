10 ديي ريح جميلة من الأدوات المنزلية المعاد تشغيلها

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
تداعيات الرياح هي ملحقات الشرفة الخلفية الشائعة التي تخلق الموسيقى التصويرية ليوم منسم. مع وجود العديد من الأنماط المختلفة المتاحة ، ستجد العديد من الأسعار أقل من 30 دولارًا في تجار التجزئة عبر الإنترنت مثل Amazon ، بينما تكلف الآخرين حوالي 300 دولار. تتميز الدقات الرياح عادةً بحوالي خمسة أو ستة أنابيب معدنية مع كتلة من الخشب بينهما ، ولكن يمكن تصنيع الأنابيب من مواد أخرى. إذا كنت تحب المشاريع والحرف اليدوية ، ففكر في صنع رنين رياح مذهل وفريد من نوعه مع عناصر من درجك غير المرغوب فيه وغيرها من الأدوات المنزلية التي يتم إعادة تهيئتها ، بما في ذلك سبوكت الدراجات والأواني الفضية وأغطية الزجاجة.
هذا النهج يمكن أن يوفر لك المال ويصبح مشروعًا للعائلة الممتعة. في الواقع ، قد لا تضطر إلى إنفاق أكثر من بضعة دولارات إذا كنت تستخدم عناصر من منزلك وأقرب شجرة. يمنحك صنع مدخات الرياح الخاصة بك الفرصة للسماح لإبداعك بالتدفق وصياغة شيء يطابق شخصيتك. قد ترغب حتى في صنع العديد من الدقات الريح وتدويرها بانتظام لإنشاء أصوات مختلفة.
من حيث الأدوات ، ستحتاج إلى نوع من السلسلة لإرفاق العناصر المحددة الخاصة بك. سلك الصيد وحبل النايلون كلاهما خياران رائعان. قد تكون أيضًا قادرًا على استخدام مقاطع الورق أو نوع خطاف مماثل ، اعتمادًا على الكائنات الموجودة في الدقات الخاصة بك.
الأواني الفضية
إذا كنت تعيش بمفردك أو بالكاد تأكل في المنزل ، فمن المحتمل أن يكون لديك قطع فضية أكثر مما تحتاج. أو ربما قام شخص ما بمجموعة جديدة ، وقد حان الوقت للتخلص من القديم. الفضيات تجعل الرياح كبيرة ، بسبب خصائصها المعدنية. ومع ذلك ، ما لم يكن لدى أوانيك بالفعل ثقوبًا فيها ، فستحتاج إلى حفرها لتغذية السلسلة. لإنشاء مظهر أكثر ملونة ، أضف حبات ملونة إلى السلسلة أو طلاء الأواني الفضية. ثم قم بتوصيل الأوتار إلى الجزء العلوي من اختيارك للتعليق.
زجاجات النبيذ الفلين
نظرًا لأن زجاجات النبيذ مجوفة وأنابيب ، فإنها توفر صوتًا صدىًا يهتز في جميع أنحاءها عندما تتساقط معًا ؛ لكن أولاً ، ستحتاج إلى قطع القيعان. يمكن القيام بذلك باستخدام قاطع زجاجة زجاجية Oaiegsd ، المتوفر على Amazon ، أثناء ارتداء أكواب السلامة والقفازات. بعد ذلك ، قم بإرفاق السلسلة واختتم العناصر التي تحددها الفلين. قم بتغذية السلسلة من خلال الزجاجة ، والفلين ، واربط خطافًا معلقًا لكل فلين. يمكنك أيضًا استخدام paperclips بدلاً من السلسلة والكائنات. تريد أن تجعل الزجاجات البوب بصريًا؟ أضف بعض الطلاء!
مفاتيح
هناك أكثر من عشرة أحجام مفتاح وجع متاح ، لذلك لديك الكثير من الخيارات لدلات الرياح الخاصة بك. تهدف إلى مفاتيح الجمع أو مفاتيح نهاية الصندوق ، نظرًا لأن لديها بالفعل ثقوبًا على طرف واحد ، مما يلغي الحاجة إلى الحفر لربط الأوتار. قم بربطها بأطوال مختلفة لإنشاء مظهر حلزوني ، أو بنفس الطول لرياح رياح أكثر اتساقًا. بالنسبة لمنصة التعليق ، استخدم ضرس الدراجات أو معدات الدراجة أو أي عنصر آخر. نظرًا لأن هذا الخيار لا يتطلب حفرًا أو قطعًا خاصًا ، فقد تجد أنه واحد من أسهل طرق DIY في هذه القائمة.
دراجة سبوكت
قد تساعدك الرياح خارج نافذتك على الاسترخاء ، ورؤية واحدة تشبه تصميم spirograph يمكن أن تستدعي ذكريات الطفولة السعيدة. أدخل الدراجة سبوكت. هذه تجعل منصة تعليق رائعة لدلات الرياح ، فلماذا لا تجعل كل الدقات كاملة من السبلات؟ يخلق الشكل الدائري والأسنان على الحافة الخارجية لكل قطعة مظهرًا هندسيًا فريدًا ، وبما أن سبوكت الدراجات تأتي في أنماط وأحجام مختلفة ، فيمكنك الحصول على أنواع متعددة لداساتك. امزج السبلات مع تروس الدراجة لإلقاء نظرة أكثر تنوعًا.
مفاتيح الهيكل العظمي وجرة ميسون
غالبًا ما يكون لمفاتيح الهيكل العظمي مظهرًا كبيرًا ومغريًا ، مقارنةً بمفاتيح الرئيسية الحديثة – خاصة عندما يتميز القوس بتصميم مزخرف. هذا هو السبب في أنها تستخدم في كثير من الأحيان في الحرف المختلفة. إذا كان لديك ما يكفي منهم ، فأعرض مفاتيح قديمة حول المنزل أو في المرآب الخاص بك لصنع رياح جميلة. أضف جرة Mason لإنشاء صوت زجاجي مقابل صوت معدني ، أو مجرد استخدام المفاتيح بأنفسهم. يمكنك أيضًا إضافة كائنات معدنية أخرى ، مثل الأدوات القديمة أو الأدوات الفضية.
أغطية زجاجة الألومنيوم
تخلق أغطية زجاجة الألومنيوم ، بطبيعتها الرقيقة وخفيفة الوزن ، صوتًا أكثر صامتة ، مقارنةً بأجسام الرياح التقليدية أو غيرها من الأشياء المعدنية. يختار العديد من Diyers هذه الكائنات لخطوط الرياح لأنها سهلة التحصيل ، والبعض الآخر لديه تصميمات رائعة عليها. كل ما تحتاجه هو ثقب المجوهرات لإنشاء مجموعة من الثقوب في كل غطاء حتى تتمكن من إطعام سلك الصيد من خلال. كبديل للسلسلة ، استخدم حلقات معدنية صغيرة بدلاً من ذلك.
الخرز
إذا كنت تفضل تداعيات الرياح الملونة بصوت خفي ، وهو صوت لن يتردد في جميع أنحاء الفناء ، فقد تكون الخرز خيارًا جيدًا. قد يكون لديك بعض المجوهرات غير المرغوب فيها ، أو ملحقات الشعر ، أو عناصر الديكور المنزلي التي تحتوي على حبات عليها ، لذا تفرغ أدراجك وشاهد ما تجده. كمكافأة إضافية ، تتضاعف الدقات الريح المخرمة أيضًا مثل صيادين الشمس ، وجذابًا لواحد آخر من حواسك.
ملاعق خشبية
تنتج الدقات البامبو الرياح صوتًا لطيفًا وجوفائيًا ومضربًا ، ويمكنك إنشاء تأثير مماثل مع ملاعق خشبية. ومع ذلك ، ستحتاج إلى عدد قليل من الإمدادات الإضافية لتوصيل الملاعق بالدبوس المتداول- إذا كان هذا هو عنصر تعليق معلق المفضل. إذا لم يكن لدى الملاعق ثقوب ، فقم بطرد مسمار تشطيب في الجزء العلوي من كل مقبض وإضافة عيون المسمار. يمكن استخدام حلقات الانقسام أو السلسلة أو روابط السلسلة أو الدبوس الورقي لتوصيل الملاعق بالدامن المتداول. لتعليق دبوس المتداول ، ضع السلسلة أسفل كل مقبض أو إرفاق المزيد من العيون المسمار.
حلقات زجاجية مختلطة مصنوعة من زجاجات النبيذ المعاد تدويرها
قام عشاق الفن بإنشاء الحرف الزجاجية الملونة لعقود من الزمن ، لذلك من المنطقي أن فكرة استخدامها في مدح الرياح DIY ظهرت. تتميز زجاجات النبيذ بمحيط ضيق في الجزء العلوي وواسعة أوسع في الأسفل ، لذلك فإن تقطيع أحدهما أفقيًا في قطع متعددة من شأنه أن يخلق حلقات على الأقل من الأحجام المختلفة. مع قاطع الزجاج الزجاجي ، يمكنك إنشاء الدقات الريح الأثيرية التي هي جذابة ومرئية بصري. قم بتوصيل الأوتار بكتلة من الخشب أو أي عنصر آخر من اختيارك للتعليق.
علب القصدير أو الألومنيوم
مع علب الألومنيوم والقصدير من مختلف الأحجام ، يمكنك صنع الدقات الرياح عن طريق تكديس العلب الأكبر على الأسلوب الأصغر. كل ما عليك فعله هو ثقب ثقب من خلال أسفل كل علبة لتغذية السلسلة من خلال ، وإضافة كائن لاتصال العلب. قطعة من الخشب أو المعدن يمكن أن تعمل بشكل جيد. ستحتاج أيضًا إلى إضافة كائن أو عقدة سميكة في قاعدة كل ثقب للحفاظ على كل علبة في مكانها. امنح الدقات بعض النكهة الإضافية عن طريق رسم العلب ألوان مختلفة.