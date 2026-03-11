10 زهور ربيعية تنمو بشكل جميل في حاويات لتزيين الشرفة

يعتمد الأمر على من تسأل، ولكن في عملي كبستاني محترف، فإن الزهور هي أحد أفضل الأشياء في الربيع. بدءًا من قطرات الثلج ونباتات خربق البحر المبكرة وحتى أزهار النرجس البري والزنبق، تعد أزهار الربيع الملونة مشهدًا مرحبًا به بعد شتاء طويل. إذا لم يكن لديك نباتات معمرة تزهر في الربيع، أو حتى إذا كان لديك، فإن زراعة النباتات الحولية التي تتفتح في الربيع، مثل زهور الثالوث وأجراس المرجان ونبات الديانثوس، في حاويات هي طريقة رائعة لإضافة الجمال الموسمي إلى حديقتك ومدخلك.
تبدأ معظم مشاتل النباتات في بيع النباتات الحولية للزراعة بحلول أواخر شهر مارس، ثم تزداد الاختيارات بحلول بداية شهر أبريل. يمكن إضافة بعض النباتات المحفوظة بوعاء في موسم عيد الفصح إلى الحاويات، بما في ذلك المصابيح مثل الزنابق والأزاليات الصغيرة. لكن هذه لا تميل إلى الازدهار طالما كانت النباتات الحولية، والتي يمكن أن تكون مسدودة لمزيد من الإزهار. عندما يطلب عملائي زراعة الحاويات في فصل الربيع، أقوم بإضافة أكبر عدد ممكن من النباتات الحولية المبكرة المزهرة، وأضيف غيرها من النباتات التي ستستمر في العرض مع تحول الربيع إلى الصيف. أختار أيضًا النباتات الحولية الطويلة المزهرة التي تقدم أفضل قيمة.
أحب إنشاء ترتيب أساسي “للإثارة، والحشو، والتسرب”، وتوفر الكثير من الحولية خيارات تصميم إبداعية لهذه الصيغة. ضع في اعتبارك أن النباتات الحولية المزهرة في فصل الربيع غالبًا ما تفضل درجات الحرارة الباردة وقد لا تصمد جيدًا إذا كانت أيام الصيف شديدة الحرارة. حدد موقع الحاويات الخاصة بك في مكان يصل إليه ضوء الشمس الصباحي ولكن يجب أن يكون مظللًا من شمس الظهيرة المتأخرة لمنع الزهور من الذبول في الحرارة. أوعية المياه في الصباح لإبقائهم رطبين مع ارتفاع درجة حرارة اليوم.
زهور الثالوث والكمان
زهور الثالوث والكمان هي تقريبًا أقدم النباتات الحولية المتوفرة في دور الحضانة في فصل الربيع. إنها تصنع نباتات حاويات جميلة وتأتي في مجموعة كبيرة من الأشكال متعددة الألوان. قد تؤدي الأمطار الغزيرة إلى ثقل البتلات وتجعلها متدلية، لذا إذا تمكنت من تحريك أو تغطية حاوياتك أثناء العاصفة المطيرة، فسوف يشكرك زهور الفانوس الخاصة بك. يمكن زراعة نبات الثالوث البري الأصغر حجمًا، والمعروف باسم Johnny Jump-up (Viola tricolor)، في حديقتك بمجرد أن تتلاشى الزهور وغالبًا ما تعيد زرع نفسها في أماكن مشمسة.
اليسوم
تُصنع زهور اليسوم الصغيرة ذات الرائحة الحلوة من حاويات سنوية رائعة، إما كمواد مالئة أو مسكوبة. النوع الأبيض هو الأكثر شيوعًا، ولكنه يأتي أيضًا بظلال من اللون الوردي والخزامى والأرجواني. قم بقصها مرة أخرى برفق بمجرد أن تتلاشى الجولة الأولى من الأزهار، وقد تحصل على جولة ثانية من الزهور. يحتوي نبات اليسوم على بذور صغيرة غالبًا ما تُزرع في الشقوق والشقوق.
اللوبيليا
تشير اللوبيليا إلى العديد من الزهور المختلفة، ولكن الزهرة السنوية المطلوبة للحاويات هي Lobelia erinus. إنها تتدفق بلطف على حواف الأواني، مما يضيف سحابة رقيقة من الألوان إلى الترتيبات. إنها تأتي في مجموعة رائعة من الألوان، بما في ذلك الأزرق الكوبالت والأزرق الفاتح والخزامى والباستيل والوردي الوردي والأرجواني والأبيض. قم بقصها بلطف لتشجيع الإزهار الطازج. قد تتسبب درجات حرارة الصيف الحارة في ذبولها، لذا امنحها بعض الظل واسقها جيدًا. أنا أحب إقرانها مع أنف العجل الطويلة للحصول على تباين جميل في الملمس.
أنف العجل
Snapdragons (Antirrhinum) عبارة عن نباتات سنوية ملونة ستتم إعادة زرعها بشكل جيد في ظل الظروف المناسبة. في الربيع، تكون نباتات أنف العجل السنوية المتوفرة مبكرًا في المشاتل عادةً على الجانب الأصغر وتزدهر خلال أشهر الصيف. تتوفر الأصناف الأطول مثل أصناف “Rocket” و”Chantilly” في منتصف وأواخر الربيع وتنتج أزهارًا نابضة بالحياة خلال فصل الخريف مع طريق مسدود مناسب. تعتبر هذه الزهور ذات المظهر الرقيق والقوية رائعة للحفاظ على ألوان حاوياتك طوال الموسم. جرب أنف العجل بورجوندي مع اللوبيليا الزرقاء الفاتحة والشارتروز والقوليوس النحاسي للحصول على مجموعة ألوان مذهلة.
حوذان
يُطلق على الحوذان الآسيوي أيضًا اسم الحوذان الفارسية (يجب عدم الخلط بينه وبين الحوذان البرية، حوذان ريبينز)، وينمو من الديدان التي يمكن زراعتها في الداخل قبل أسابيع قليلة من الصقيع النهائي. يمكن حفر الديدان وتخزينها خلال فصل الشتاء لإعادة زراعتها إذا رغبت في ذلك. إنها تنتج أزهارًا طويلة الإزهار ومتعددة البتلات تشبه البغونية الصغيرة وتأتي في مجموعة من الألوان الزاهية والباستيل. تحب الحوذان التربة جيدة التصريف والشمس الوفيرة، وتحتاج إلى تدفق هواء جيد لمنع البياض الدقيقي على أوراقها.
الدلفينيوم القزم
يعتقد الكثير من الناس أن الدلفينيوم عبارة عن زهور طويلة جدًا ذات سيقان مغطاة بأزهار مخملية – مثل Giant Pacific Hybrids، وهو صنف شائع ينمو ما بين 4 و6 أقدام – ولكن هناك أصناف أصغر مناسبة بشكل أفضل للحاويات، ويمكن زراعتها بسهولة من البذور مع القليل من التقسيم الطبقي البارد. تنمو الدلفينيوم القزمة (Delphinium consolida)، والتي تسمى أحيانًا لاركسبور، بطول يتراوح بين 18 و24 بوصة في قوس قزح من ظلال الباستيل الرقيقة التي تضيء حاوياتك الربيعية.
هيوشيرا
تُعرف الهوتشيراس أيضًا باسم أجراس المرجان، وهي عبارة عن نباتات متكتلة ذات أوراق جميلة تنتج أشواكًا طويلة ونحيلة من الزهور الصغيرة بظلال من اللون الأبيض أو الوردي أو الأحمر، مما يعطي النبات اسمه الشائع. في السنوات الأخيرة، أنتجت عمليات التهجين الوفيرة نباتات تحتل أوراقها الملونة مركز الصدارة. تشمل الألوان العديدة اللون الأرجواني والفضي والذهبي والنحاس والأحمر والبرتقالي والعديد من ظلال اللون الأخضر (النعناع والزيتون والشارتروز). تتوهج أصناف الهوشيرا العديدة والمذهلة بألوان زاهية خلال ثلاثة فصول. إنهم يقضون فصل الشتاء جيدًا في الحاويات أيضًا، كما أنهم شديدو التحمل في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 9.
سالفيا السنوية
هناك العديد من النباتات في عائلة سالفيا، ولكن بالنسبة للنباتات الحولية الحاوية، فإن النبات الأكثر شيوعًا هو سالفيا فاريناسيا، والذي يُعرف أيضًا باسم المريمية الزرقاء الدقيقة. تنمو هذه الزهور الرقيقة على سيقان متينة يتراوح ارتفاعها بين 8 و10 بوصات، وهي عبارة عن أشواك طويلة من الألوان تضفي إثارة رائعة على حاوياتك الصغيرة. تأتي في الغالب بظلال من اللون الأزرق المتوسط إلى العميق والبنفسجي، ولكنها متوفرة أيضًا باللون الأبيض.
ديانثوس
أحب انتقاء الديانثوس للحاويات في الربيع. هناك عدة أنواع من الديانثوس، بما في ذلك القرنفل (Dianthus caryophyllus)، والويليام الحلو البري (D. barbatus)، والوردي المنتشر المنتشر (D. deltoides). الأفضل للحاويات هو Dianthus chinensis، أو اللون الوردي الصيني. تتميز هذه النباتات بعادة نمو متكتلة والعديد من اختلافات الألوان، بما في ذلك الأبيض والوردي الباستيل والأرجواني والقرمزي والألوان الثنائية. على الرغم من بيعها على أنها نباتات سنوية، إلا أنها ستعود كنباتات معمرة قصيرة العمر لعدة سنوات؛ وفي العامين الثاني والثالث ينتجون كميات كبيرة من الزهور. يتلاشى الرأس الميت بعد الجولة الأولى من الإزهار لتشجيع براعم الزهور الجديدة.
القوليوس
يتوفر القوليوس كمصنع صغير في فصل الربيع، وعادةً ما يتم بيعه في ست عبوات بأسعار معقولة. إنها مثالية لوضعها في حاويات صغيرة للحصول على بقعة من اللون والملمس المخملي. ولكن إذا أعطيتهم بعض المساحة، فسوف يتضاعف حجم النباتات أربع مرات بحلول منتصف الصيف. قم بقص سيقان الزهور الطويلة حتى يتمكن النبات من توجيه طاقته إلى أوراق الشجر الملونة، والتي يمكن أن تتراوح من الرسم البياني البارد إلى الظلال الدافئة الجريئة من الأحمر والوردي والبورجوندي والنحاس، مما يوفر العديد من إمكانيات لوحة الألوان المثيرة.