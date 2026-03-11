10 زهور ربيعية تنمو بشكل جميل في حاويات لتزيين الشرفة

يعتمد الأمر على من تسأل، ولكن في عملي كبستاني محترف، فإن الزهور هي أحد أفضل الأشياء في الربيع. بدءًا من قطرات الثلج ونباتات خربق البحر المبكرة وحتى أزهار النرجس البري والزنبق، تعد أزهار الربيع الملونة مشهدًا مرحبًا به بعد شتاء طويل. إذا لم يكن لديك نباتات معمرة تزهر في الربيع، أو حتى إذا كان لديك، فإن زراعة النباتات الحولية التي تتفتح في الربيع، مثل زهور الثالوث وأجراس المرجان ونبات الديانثوس، في حاويات هي طريقة رائعة لإضافة الجمال الموسمي إلى حديقتك ومدخلك.

تبدأ معظم مشاتل النباتات في بيع النباتات الحولية للزراعة بحلول أواخر شهر مارس، ثم تزداد الاختيارات بحلول بداية شهر أبريل. يمكن إضافة بعض النباتات المحفوظة بوعاء في موسم عيد الفصح إلى الحاويات، بما في ذلك المصابيح مثل الزنابق والأزاليات الصغيرة. لكن هذه لا تميل إلى الازدهار طالما كانت النباتات الحولية، والتي يمكن أن تكون مسدودة لمزيد من الإزهار. عندما يطلب عملائي زراعة الحاويات في فصل الربيع، أقوم بإضافة أكبر عدد ممكن من النباتات الحولية المبكرة المزهرة، وأضيف غيرها من النباتات التي ستستمر في العرض مع تحول الربيع إلى الصيف. أختار أيضًا النباتات الحولية الطويلة المزهرة التي تقدم أفضل قيمة.

أحب إنشاء ترتيب أساسي “للإثارة، والحشو، والتسرب”، وتوفر الكثير من الحولية خيارات تصميم إبداعية لهذه الصيغة. ضع في اعتبارك أن النباتات الحولية المزهرة في فصل الربيع غالبًا ما تفضل درجات الحرارة الباردة وقد لا تصمد جيدًا إذا كانت أيام الصيف شديدة الحرارة. حدد موقع الحاويات الخاصة بك في مكان يصل إليه ضوء الشمس الصباحي ولكن يجب أن يكون مظللًا من شمس الظهيرة المتأخرة لمنع الزهور من الذبول في الحرارة. أوعية المياه في الصباح لإبقائهم رطبين مع ارتفاع درجة حرارة اليوم.