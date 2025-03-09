10 زهور ربيع سريعة النمو لحديقة ملونة في أي وقت من الأوقات

الربيع في الهواء! إذا كنت مثلنا مثلنا ، فهذا يعني أنك حريص على الخروج للحفر في الأوساخ وإضافة لون صغير إلى الفناء بعد فصل الشتاء الطويل. إذا لم تكن تخطط إلى الأمام في الخريف الماضي من خلال زراعة المصابيح الزبدية الربيعة لحديقة ملونة ، فقد تتجول لأفكار لإعطاء ساحة الخاص بك ضربة سريعة من لون الموسم المبكر.

إذا كنت تبحث عن الإشباع الفوري ، فيمكنك الركض إلى أقرب متجر والعثور على Pansies (Viola × Wittrockiana) و Violets (Viola) و Hellebore (Helleborus Orientalis) على استعداد للذهاب إلى الأرض. ستجلب هذه النباتات الصعبة البارد اللون إلى المناظر الطبيعية عندما تبدأ معظم النباتات للتو. ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن الزهور لتنمو من البذور لتمنحك انفجارًا من اللون والاستمرار طوال الموسم ، فهناك الكثير من الخيارات. من النباتات التي لا تحتاج إلا بضعة أسابيع إلى النضج إلى الآخرين الذين يبدأون في التزهور في فصل الربيع ويستمر طوال فصل الصيف ، يمكنك مزج الخيارات ومطابقتها للحفاظ على حديقتك في أفضل حالاتها طوال موسم النمو.