10 زهور ربيع سريعة النمو لحديقة ملونة في أي وقت من الأوقات

الربيع في الهواء! إذا كنت مثلنا مثلنا ، فهذا يعني أنك حريص على الخروج للحفر في الأوساخ وإضافة لون صغير إلى الفناء بعد فصل الشتاء الطويل. إذا لم تكن تخطط إلى الأمام في الخريف الماضي من خلال زراعة المصابيح الزبدية الربيعة لحديقة ملونة ، فقد تتجول لأفكار لإعطاء ساحة الخاص بك ضربة سريعة من لون الموسم المبكر.
إذا كنت تبحث عن الإشباع الفوري ، فيمكنك الركض إلى أقرب متجر والعثور على Pansies (Viola × Wittrockiana) و Violets (Viola) و Hellebore (Helleborus Orientalis) على استعداد للذهاب إلى الأرض. ستجلب هذه النباتات الصعبة البارد اللون إلى المناظر الطبيعية عندما تبدأ معظم النباتات للتو. ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن الزهور لتنمو من البذور لتمنحك انفجارًا من اللون والاستمرار طوال الموسم ، فهناك الكثير من الخيارات. من النباتات التي لا تحتاج إلا بضعة أسابيع إلى النضج إلى الآخرين الذين يبدأون في التزهور في فصل الربيع ويستمر طوال فصل الصيف ، يمكنك مزج الخيارات ومطابقتها للحفاظ على حديقتك في أفضل حالاتها طوال موسم النمو.
Snapdragons
إذا كان اللون الذي تريده ، فقد حصلت عليه Snapdragons (مضاد للاعترافينوم)! لا يتباهى فقط بعشرات الزهور على جذع واحد ، ولكنها تأتي في مجموعة واسعة من الألوان والأحجام. يمكن للنباتات أن تتفتح من أبريل حتى الصقيع إذا كانت ميتة بانتظام اعتمادًا على منطقتك المتنامية. ابدأ هذه من البذور في الداخل من ثمانية إلى عشرة أسابيع قبل تاريخ الصقيع الأخير. تفضل Snapdragons التربة الغنية التي يتم تصنيفها جيدًا ولكنها رطبة ويمكنها القيام بعمل جيد في الحاويات أو في الأرض.
الترمس
إن Lupine Sundial (Lupinus Perennis) و Bigleaf Lupine (Lupinus polyphyllus) كلاهما موطنهم في أمريكا الشمالية ، ولكن في مناطق مثل مين ، تعتبر Lupine Bigleaf الآن غازية. لذلك ، كن حذرا عند شراء البذور أو نباتات بداية. عادة ما تبدأ هذه المعمرة في الازدهار في مايو ، مما يساعد على سد تلك الفجوة من منتصف إلى أواخر الربيع. يمكنك توجيه الزرع في الهواء الطلق أو بدءها في الداخل من أربعة إلى ثمانية أسابيع قبل الصقيع الأخير.
Catmint
مصنع آخر سيحضر اللون إلى الحديقة في شهر مايو هو Catmint (Nepta Racemosa) ، وسيبقي هذا الناتج على الإزهار حتى سبتمبر. إنه متسامح مع ظروف الجفاف ويحقق أداءً جيدًا في التربة المتوسطة طالما أنه يتم تخصيصه جيدًا. تعرف على كيفية رعاية نباتات Catmint إذا كنت ترغب في إضافة هذه النباتات الأرجواني الصديقة للملقحة إلى الحديقة. تنضج Catmint في 14 إلى 21 يومًا فقط ، مما يجعلهم مرشحين جيدين للبدء من البذور.
لسان
Borage (Borago officinalis) هو عشب البحر الأبيض المتوسط يمكنه التعامل مع التربة الفقيرة ويزدهر تحت أشعة الشمس الكاملة. مع الزهور الزرقاء أو البيضاء على شكل نجمة ، يمكن أن تبدأ أيضًا في التزهور في يونيو وتستمر حتى أغسطس. ليس فقط هو صالح للأكل ، ولكن النحل يحب ذلك. إذا قمت بزراعتها في حديقتك العام الماضي ، فهناك فرصة جيدة للفرار مرة أخرى على الرغم من كونها سنوية – فهي تميل إلى إعادة النظر في نفسها. إذا كنت تزرعها لأول مرة ، فإنها تحتاج إلى 50 يومًا فقط لتنضج.
زينيا
آخر يونيو بلومر هو Zinnia الشعبية (Zinnia elegans). تتراوح ارتفاعها بين 1 أقدام و 4 أقدام ومتاحة في مجموعة واسعة من الألوان ، هناك زينيا للجميع. Zinnias يحب التربة بالتساوي التي لديها الكثير من الدبال ، ولكن من السهل إلى حد ما النمو. في الواقع ، يمكنك زرع Zinnias في الهواء الطلق مباشرة كل أسبوع أو نحو ذلك للتأكد من أن لديك تدفقًا مستمرًا من الألوان طوال الصيف. إذا زرتها من البذور ، فإنهم سيستغرقون أكثر من شهرين حتى تنضج.
الكون
إذا كنت تحب Zinnias ، فقد يكون Cosmos (Cosmos Bipinnatus) خيارًا رائعًا لك. أنها توفر خيارات ارتفاع وألوان مماثلة ، ولكن لديها زهرة أكثر حساسية. كما أنها تتفتح في يونيو ، مما يجلب المزيد من الألوان إلى أواخر الربيع وأوائل الحدائق الصيفية. مع الرعاية المناسبة والموت ، سوف يستمر Cosmos في ازدهار حتى الصقيع الأول ، لذلك فهي في الحقيقة فرس في الحديقة. يزرع مباشرة في الهواء الطلق بعد خطر الصقيع ، فقط تأكد من عدم تغطيتها مع الكثير من التربة لأنها تتطلب الضوء للإنبات.
MARIGOLD
يستغرق Morgolds (Tagetes) ثمانية أسابيع فقط لتفتح. على الرغم من أن هذه الزهور الصفراء والبرتقالية الزاهية ترتبط عادةً بالصيف ، إلا أن زراعتها في الداخل يمكن أن تمنحهم عملية تنفيذ حتى تكون مستعدة للخروج بمجرد مرور خطر الصقيع. إذا كنت ميتهم للترويج للزهور الجديدة ، فسوف تتفتح Marigolds من يونيو حتى الصقيع الأول. مثل العديد من النباتات الأخرى في القائمة ، من السهل أن تنمو في تربة جيدة التصريف.
التقويم
إذا كنت تحب Marigolds و Zinnias ، فيجب أن تكون Calendula (Calendula Officinalis) في قائمتك. على غرار المظهر واللون لهذه الزهور الأخرى ، يمكن بزواج Calendula في الهواء الطلق قبل الصقيع الأخير. فهي أقصر العمر ، ومع ذلك ، تتفتح من مايو إلى يونيو. إنهم لا يحبون حرارة الصيف ، ولكن عندما يعود الطقس البارد ، قد تحصل على إزهار تكرار إذا كنت محظوظًا.
الكبوسين أبو خنجر
يختلف Nasturtium (tropaeolum majus) عن العديد من الخيارات الأخرى في هذه القائمة. يمكن استخدام مصنع Vining هذا كمتسلق أو غطاء أرضي ، وغالبًا ما يتم استخدامه كمصنع مصاحب لردع الحشرات بشكل طبيعي. للحصول على أزهار في وقت سابق ، انمر البذور لبضع ساعات قبل بدءها من الداخل حوالي أربعة إلى ستة أسابيع قبل الصقيع الأخير. سوف نتف الزهور التي تم إنفاقها سوف تشجع على إعادة التلاشي طوال الموسم.
مجد الصباح
مثل Nasturtium ، فإن أمجاد الصباح (Ipomoea purpurea) من المتسلقين القويين ، ويمكن أن تنمو حتى 10 أقدام في موسم واحد. للحصول على أفضل النتائج ، نيك خارج البذور ونقع لمدة 24 ساعة قبل الزراعة. فهي حساسة للبرد ، لذا فكر في بدءهم في الداخل لمنحهم بداية القفزة. بحلول يونيو ، يجب أن يكون لديك أزهار ملونة ستستمر حتى الخريف الصقيع.