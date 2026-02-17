10 شجيرات التوت يمكنك البدء من قصاصات في فصل الشتاء

يعد الشتاء وقتًا رائعًا لاكتشاف الإمكانات الكامنة في حديقتك. في حين أن العديد من النباتات المزهرة والمثمرة تأخذ راحتها الموسمية، فهذا ليس الوقت المثالي للتخطيط لنمو الربيع فحسب، بل لبدءه بنشاط. هذا صحيح بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بشجيرات التوت: التوت الأزرق والكشمش والتوت والأصناف الأخرى هي نباتات يمكنك إكثارها من العقل في الشتاء.
يتضمن بدء شجيرة التوت من العقل في الشتاء قطع فرع من الخشب الصلب أو شبه الخشب الصلب ثم إزالة أي أوراق قبل تخزين القصاصات أو زراعتها على الفور. يساعد هذا النوع من التكاثر على إبقاء النبات الجديد مشابهًا للنبات الأصلي في وقت أقل مما يستغرقه تطوير النباتات من البذور. ومع ذلك، فإن زراعة شجيرة جديدة بهذه الطريقة لا تزال تتطلب بعض الصبر في حد ذاتها. يجب أن يبلغ عمر الشجيرات عادةً عامًا على الأقل، وقد تتطلب القطع التبريد خلال فصل الشتاء لتلبية متطلبات التبريد.
يزيد استخدام الخشب الصلب من فرص نمو جذور نباتك الجديد بشكل صحيح، لكن يمكنك ضمان النجاح عن طريق أخذ قصاصات من أجزاء النبات التي ازدهرت خلال موسم نموها. قد يكون من المفيد أيضًا تطبيق هرمون التجذير على قطع النبات قبل استقرارها في وسط النمو المناسب لها. إنها ممارسة جيدة أن تتأكد من زراعة الفسيلة في وسط نمو جيد التصريف مثل مزيج الأصيص مع العناصر العضوية بمجرد أن يصبح جاهزًا، والحفاظ على رطوبة التربة باستمرار أثناء التجذير.
توت
التوت الأزرق (Vaccinium corymbosum) عبارة عن شجيرات معمرة تزرع من أجل ثمار الصيف المورقة. الطريقة الأكثر شيوعًا لبدء العمل بالقصاصات هي استخدام قطع من الخشب شبه الصلب المرن. خذ قصاصات أثناء السكون الشتوي وقم بتخزينها في طحالب الخث في الثلاجة حتى الربيع، عندما يمكن تجذيرها في مزيج رملي متزايد. ينمو التوت الأزرق في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 8 ويفضل التربة الحمضية ذات الرقم الهيدروجيني المنخفض. يمكن أن تظل نباتات التوت الصحية منتجة لعدة عقود.
عنب الثعلب شجرة
بالنسبة إلى البستانيين الجدد في مجال التكاثر عن طريق القطع، يمكن أن تكون شجيرة الكشمش الأسود (Ribes nigrum) سهلة النمو نقطة انطلاق جيدة. ولكن قبل أن تزرع الكشمش الأسود أو قريبه عنب الثعلب، تحقق من اللوائح المحلية؛ وضعت بعض الولايات، بما في ذلك العديد من الولايات في نيو إنجلاند، قيودًا على امتلاك النباتات أو نقلها لأنها يمكن أن تنشر صدأ شجرة الصنوبر الأبيض. قم بتجميع الأجزاء من 6 إلى 8 بوصات معًا وقم بتخزينها في صندوق مملوء بالفيرميكوليت حتى فصل الربيع. هناك طريقة أخرى، إذا كان عمر شجيراتك عامين أو ثلاثة أعوام، وهي قطع قطع الجذور وتخزينها في وسط بدون تربة.
عنب الثعلب
يعد المناخ البارد مكانًا رائعًا لزراعة شجيرات عنب الثعلب (Ribesgrosularia). تنتج الشجيرات التي يتراوح طولها من 3 إلى 5 أقدام التوت الأخضر الفاتح أو الأصفر أو الوردي الذي غالبًا ما يتم تحويله إلى مربى أو هلام. يمكن أخذ قطع الجذر أو قصاصات الجذع مقاس 6 إلى 8 بوصات في الشتاء وتخزينها في مكان بارد حتى الزراعة. تحقق من اللوائح في ولايتك قبل إضافة عنب الثعلب إلى حديقتك، حيث أنها تخضع لنفس اللوائح التي تخضع لها الكشمش، لحماية الأشجار من صدأ الصنوبر الأبيض. تفرض ولاية كارولينا الشمالية حاليًا حظرًا على كلا المصنعين.
توت العُليق
يمكنك بدء زراعة نبات توت العليق الجديد بالكامل (Rubus idaeus) باستخدام القصاصات المتبقية من تقليم الشجيرات أثناء سكونها الشتوي. يساعد ارتداء القفازات على حماية يديك من أشواك النبات الرقيقة أثناء التقليم. قم بإزالة أي أوراق متبقية من الفروع التي قمت بإزالتها أثناء عملية التنظيف، واخدش الجزء السفلي من الفروع باستخدام المقلم الذي استخدمته لقصها، ثم ازرعها في صواني مليئة بكثافة بمزيج الأصيص. قم بزراعة هذه القصاصات في وعاء أكبر أو في الحديقة عند حلول فصل الربيع.
بلاك بيري
شجيرات بلاك بيري (Rubus fruticosus) تكون في حالة سبات في الشتاء، مما يجعلها أفضل وقت لأخذ بعض العقل للتكاثر. العديد من أصناف التوت الأسود لا تؤتي ثمارها حتى السنة الثانية من نموها، لكن التوت اللذيذ والعصير يستحق الانتظار. تتضمن العملية ببساطة قطع سيقان النبات وإزالة أي أوراق وزراعتها في خليط الأصيص. لتتذكر أي جانب من القطع يشير للأعلى، يمكنك عمل قطع قطري في الجزء السفلي من الجذع قبل زراعته. ينمو التوت الأسود عمومًا بشكل أفضل في الهواء الطلق في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 9.
البلسان نبات
مع نبات البلسان (Sambucus canadensis)، يمكنك التطلع إلى زراعة منتجات لا نهاية لها من قصاصات في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 8. يشتهر النبات الكثيف، وهو أحد أسهل النباتات في التكاثر للمبتدئين، بالتوت الأرجواني الداكن الذي يستمتع به الناس والحياة البرية على حد سواء. لبدء شجيرة جديدة، خذ قطعًا مقاس 6 بوصات من أحد قصبها وقم بزراعتها في تربة تأصيص أو قم بتبريدها وتخزينها للزراعة الربيعية. من الأفضل العمل مع العقل التي تحتوي على ما بين عقدتين وأربع عقد والتأكد من أن تربة التجذير تغطي العقد السفلية.
سلو
يمكن زراعة السلو (Prunus spinosa)، والذي يُسمى أيضًا بلاكثورن، من قصاصات لإنتاج المزيد من دروبها الصالحة للأكل، والتي تستخدم مثل التوت كمكونات في الهلام والمشروبات الكحولية. تزدهر الشجيرة في المناطق من 4 إلى 8، حيث تفضل الشمس الكاملة أو الجزئية. لنشر سلو في الشتاء، قم بقطع فروع بطول 8 بوصات، بالإضافة إلى أي أوراق لا تزال متصلة، ثم قم بإلصاقها في وعاء من التربة حيث يمكن تثبيت الجذور. عندما تتطور الثمار على النبات الجديد، انتظر حتى الخريف، عندما يتحول لونها إلى اللون الأسود الأرجواني، لقطفها.
بيوتيبيري
في حين أن ثمارها ليست عمومًا وجبة خفيفة للبشر، إلا أن بيوتي بيري (Callicarpa americana) نبات يحمل التوت ويمكنه جذب الطيور إلى حديقتك. في الشتاء، قم بقطع قطع من الخشب الصلب بحجم 5 إلى 8 بوصات من الشجيرات، ثم اغمسها في هرمون التجذير وزرعها في وسط التجذير الذي تختاره (نجح بعض البستانيين في زراعة التربة التي تحتوي على الكثير من طحالب الخث أو جوز الهند). بمجرد زراعة الفسائل، حافظ على تربتها رطبة ولكن لا تدعها تغمرها المياه، سواء في الخارج أو في الداخل، حسب المناخ الخاص بك.
الكشمش الأحمر
تنمو شجيرات الكشمش الأحمر (Ribes Rubrum) بنجاح من قصاصات الخشب الصلب المأخوذة في الشتاء، على غرار عنب الثعلب والكشمش الأسود. تخضع هذه النباتات أيضًا لقيود متزايدة في بعض الولايات. على سبيل المثال، تتطلب ولاية ماساتشوستس الحصول على تصريح لزراعة الكشمش الأحمر. قطع بعض الفروع التي نمت في الموسم السابق. يمكنك تبريد الفسائل خلال الشتاء، أو إذا كان لديك دفيئة أو في مناخ دافئ، قم بزراعتها في مزيج خفيف من الأصيص، مثل المزيج المصنوع من البيرلايت والسماد، مع التأكد من تغطية بعض عقد النمو بالتربة.
المرجان
إذا كنت تفضل وجود شجيرات التوت لأسباب الزينة، ولإطعام الطيور وغيرها من الحيوانات البرية في حديقتك، فمن المحتمل أنك تزرع التوت المرجاني (Symphoricarpos orbiculatus). احصل على المزيد من هذا النبات، الذي يحمل التوت الأحمر الذي يضيء أيام الشتاء في المناطق من 3 إلى 9، عن طريق زراعته من العقل. خذ الفروع شبه الصلبة التي نمت في العام الحالي وقم بتخزينها في البيرلايت أو زرعها مباشرة في خليط الأصيص.