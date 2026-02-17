10 شجيرات التوت يمكنك البدء من قصاصات في فصل الشتاء

يعد الشتاء وقتًا رائعًا لاكتشاف الإمكانات الكامنة في حديقتك. في حين أن العديد من النباتات المزهرة والمثمرة تأخذ راحتها الموسمية، فهذا ليس الوقت المثالي للتخطيط لنمو الربيع فحسب، بل لبدءه بنشاط. هذا صحيح بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بشجيرات التوت: التوت الأزرق والكشمش والتوت والأصناف الأخرى هي نباتات يمكنك إكثارها من العقل في الشتاء.

يتضمن بدء شجيرة التوت من العقل في الشتاء قطع فرع من الخشب الصلب أو شبه الخشب الصلب ثم إزالة أي أوراق قبل تخزين القصاصات أو زراعتها على الفور. يساعد هذا النوع من التكاثر على إبقاء النبات الجديد مشابهًا للنبات الأصلي في وقت أقل مما يستغرقه تطوير النباتات من البذور. ومع ذلك، فإن زراعة شجيرة جديدة بهذه الطريقة لا تزال تتطلب بعض الصبر في حد ذاتها. يجب أن يبلغ عمر الشجيرات عادةً عامًا على الأقل، وقد تتطلب القطع التبريد خلال فصل الشتاء لتلبية متطلبات التبريد.

يزيد استخدام الخشب الصلب من فرص نمو جذور نباتك الجديد بشكل صحيح، لكن يمكنك ضمان النجاح عن طريق أخذ قصاصات من أجزاء النبات التي ازدهرت خلال موسم نموها. قد يكون من المفيد أيضًا تطبيق هرمون التجذير على قطع النبات قبل استقرارها في وسط النمو المناسب لها. إنها ممارسة جيدة أن تتأكد من زراعة الفسيلة في وسط نمو جيد التصريف مثل مزيج الأصيص مع العناصر العضوية بمجرد أن يصبح جاهزًا، والحفاظ على رطوبة التربة باستمرار أثناء التجذير.