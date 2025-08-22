10 شجيرات خصوصية جميلة سترغب في النمو بجوار نوافذك مباشرة

هناك شيء جمالي دون جهد حول النظر إلى نافذتك ورؤية شريحة صغيرة من الأخضر مع رشقات من الإزهار بينك وبين بقية العالم. ربما تكون هذه هي الطريقة التي تقوم بها الفروع المورقة بأشعة الشمس إلى أنماط ناعمة ومغطاة عبر الأرضية ، أو كيف يجعل رذاذ الإزهار المنظر في الخارج أنك تعيش في قصص خيالية. لا تحافظ شجيرات الخصوصية على مختلس النظر فقط ، ولكن يمكنهم أن يخلقوا شعورًا بالهدوء ، وتأطير النوافذ بالألوان والملمس ، مع تقديم عوامل من الطيور والفراشات وغيرها من الملقحات مكانًا رائعًا للزيارة.
تصبح الشجيرات التي تنمو أمام نوافذك جزءًا من شخصية منزلك. يمكن أن تكون فخمًا ومصقولًا ، مع أوراق الشجر دائمة الخضرة التي تبدو حادة طوال العام ، أو مفعم بالحيوية وتتحول مع كل تغيير في الطقس. هناك الكثير من الأشجار المزهرة التي تبهر بالألوان الدائمة ، ولكن يمكن أن يمنحك النبات المناسب تغطية سريعة النمو وجاذبية كبح دون الضيق. سواء كنت تحب العطر الحنين للرجال الذي ينجرف عبر المطبخ ، أو التوت الشبيهة بالجواهر من Beautyberry متوهجة على خلفية من أوراق الشجر ، أو السحر الكلاسيكي للكاميلياس الذي يفتح خارج قطعة نافذة الخاص بك مباشرة من أكتوبر إلى مايو ، هناك شجيرة مزهرة مزهرة لكل مشهد. بدءًا من المشاهدات المتفجرة إلى دائمة الخضرة التي تتحمل الحرارة ، توفر شجيرات الخصوصية أدناه مجموعة من الألوان ، أو مجموعة من الرائحة ، أو الستار الخضراء التي يمكن أن تجعل منزلك يشعر وكأنه ملاذ.
كاميليا
كاميليا (كاميليا) أنيقة ، خالدة ، ومليئة بالمفاجآت. تخلق أوراقها الخضرة اللامعة على مدار العام ، ولكن الأزهار هي التي تسرق الأضواء. اعتمادًا على التنوع ، ستحصل على أزهار خضراء تشبه الورد في ظلال من اللون الوردي أو الأحمر أو الأبيض من السقوط حتى أوائل الربيع ، فقط عندما تأخذ معظم النباتات استراحة من العرض. إنهم هاردي في المناطق من 6 إلى 9 ويمكن أن ينمو طوله 20 قدمًا.
غاردينيا
تصل إلى 8 أقدام في الارتفاع ، Gardenias (Gardenia jasminoides) هي الرومانسية النقية في شكل نبات ، وتتميز الأوراق المورقة واللامعة المقترنة بأزهار بيضاء كريمية تشبه رائحة ليلة صيفية معبأة في زجاجات. إنها تعمل بشكل جيد مثل شجيرات الخصوصية ويمنحون المساحات الخضراء على مدار العام ، بينما تضيف أزهارها ، التي تظهر في أواخر الربيع ومرة أخرى في الصيف ، لمسة من الأناقة التي تشعر بالسينما. تأكد من أنك تعرف النباتات التي يجب عليك ولا ينبغي أن تزرعها بالقرب من Gardenias. أنها تزدهر في المناطق 7 إلى 11.
أزاليا
سوف ينفجر الأزاليس (رودوندرون) المشهد مع غيوم من الأزهار النابضة بالحياة باللون الوردي أو الأحمر أو الأرجواني أو الأبيض فقط عندما تتوق إلى اللون في الربيع. يمكن أن تكون أزهارهم وفيرة لدرجة أنها تخفي الأوراق تقريبًا ، مما يخلق باقة حية خارج نافذتك. يمكن أن ينمو الأزاليس يصل طوله إلى 10 أقدام ويزدهر في الظل الجزئي في المناطق من 4 إلى 8 ، مما يجعلها نقطة انتقائية منخفضة ولكنها عالية التأثير لإشراق وجهة نظرك وإضافة خصوصية مبهجة إلى المشهد الخاص بك.
الكوبية
الكوبية (الكوبية) هي مبدلات الشكل ، وتغير ألوانها الإزهار في بعض الأصناف اعتمادًا على الرقم الهيدروجيني للتربة ، من البلوز الناعم إلى الوردي النابض بالحياة. تظهر مجموعات من الزهور المتضخمة التي تشبه السحابة في الصيف ويمكن أن تستمر جيدًا في الخريف ، مما يخلق وجهة نظر جمالية خصب خارج نافذتك مباشرة. يزدهر الكوبية في المناطق من 3 إلى 9 ويوفر طريقة سهلة لجعل أي عرض نافذة يشعر وكأنه بطاقة بريدية.
Spirea
Spirea هو مبتهج overachiever. خلال الأشهر الأكثر دفئًا ، ينفجر في غيوم من أزهار صغيرة بألوان وردية بيضاء أو وردية أو ناعمة ، وغالبًا ما تكون وفيرًا تقريبًا تربط أوراق الشجر. ولكن بحلول الخريف ، تتلاشى أزهارها ولكن الأوراق تفترض ظلال من الذهب أو البرتقالي أو الأحمر. تنمو شجيرة الإزهار الشعبية بشكل أفضل في المناطق من 3 إلى 9 ، مع شكل مبلل ونمو كثيف يمنحك طبقة غريبة من الخصوصية دون الشعور بالثقل.
Beautyberry
Beautyberry (Callicarpa) شجيرات ترقى إلى اسمها. في أواخر الصيف ليقع في المناطق من 6 إلى 10 ، تنشر فروع الشجيرة مجموعات من التوت الأرجواني الشبيه بالجواهر والتي يبدو أنها تتوهج ضد الأوراق الخضراء. هذه التوت لا تزال في فصل الشتاء ، وتغذية الطيور وتضيف مجموعة من الألوان غير المتوقعة عندما تبدو بقية حديقتك قاتمة. بحلول فصل الربيع ، يخلق شكل تقويم Beautyberry ، والذي يمكن أن يصل إلى 8 أقدام ، شاشة خصوصية غير رسمية أمام نافذتك.
الكرز لوريل
الشجيرات Cherry Laurel (Prunus Laurocerasus) كثيفة ، دائمة الخضرة ، وما تريده بالضبط أمام نافذتك. تشكل أوراقها اللامعة والأخضر العميقة شاشة سميكة على مدار السنة ، مما يجعلها مثالية لحظر المناظر غير المرغوب فيها. في فصل الربيع ، يفاجئك Cherry Laurel بمجموعات عطرة من الزهور البيضاء الصغيرة ، تليها التوت الداكن التي تجذب قطعان من Robins الجميلة إلى الفناء الخلفي الخاص بك. هاردي في المناطق من 6 إلى 8 ، يمكن تشكيل غار الكرز سريع النمو وقابل للتكيف في تحوط رسمي أو ترك للنمو بشكل طبيعي.
أرجواني
تملأ أرجواني (Syringa vulgaris) الهواء برائحة حلوة لا لبس فيها تشعر على الفور وكأنها الطقس الدافئ والميموزا. توفر هذه الشجيرات القاسية خلفية الورقية المورقة ، مما يمنحك شاشة خصوصية طبيعية وجميلة. يعتبر أرجواني صيانة منخفضة بشكل ملحوظ بمجرد استقرارها وتكون هاردي في المناطق من 3 إلى 7. بمجرد أن تنضج ، يمكن أن تنمو شجيرات أرجواني طولها 15 قدمًا ، مع عرض 12 قدمًا.
العفة
The Chastetree (Vitex Agnus-Castus) هو جمال محب للشمس يجلب القليل من الذوق في البحر الأبيض المتوسط إلى الحديقة. لا تبدو مجموعاتها الطويلة المتفوقة من أزهار اللافندر الأزرق فقط جذابة ولكنها تروق أيضًا للملقحات مثل الفراشات والنحل. مع ارتفاع القدرة على النمو يصل إلى 20 قدمًا ، تسمح فروعه المتجددة الهواء بالتصفية للضوء بينما لا تزال تمنحك شعورًا بالخصوصية. تزدهر Chastetree في الحرارة وتجاهل الجفاف بمجرد إنشائه. إنه هاردي في المناطق 7 و 8.
كريب ميرتل
كريب myrtles (Lagerstroemia indica) هي أزهار من يوليو إلى سبتمبر والتي يمكن أن تضيء المناظر الطبيعية بألوان مبهرة ، مثل الوردي والأرجواني والأحمر والأبيض. هذه الشجيرات متعددة الاستخدامات (أو الأشجار الصغيرة) تزدهر في نقاط مشمسة ، وتحديداً في المناطق من 6 إلى 9. يمكن أن تنمو حتى 30 قدمًا ، لذا سواء كنت تزرع واحدة كنقطة محورية خارج نافذتك أو مجموعتك في شاشة خصوصية نابضة بالحياة ، فإن الكريب يتجلب على الممكنة على مدار السنة.