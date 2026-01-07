10 طرق ذكية لإعادة استخدام ورق التغليف الإضافي حول منزلك

في كل عام، يولد تقليد تقديم الهدايا خلال العطلات ما يقدر بنحو 2.3 مليون رطل من نفايات ورق التغليف في الولايات المتحدة وحدها، وفقًا لموقع Earth911. والمشكلة هي أن الكثير من ورق التغليف الجميل هذا ليس ورقًا على الإطلاق. غالبًا ما يتم دمج الورق مع البلاستيك لجعله أكثر صعوبة في الارتداء. حتى عندما يتعلق الأمر بالورق، فإن الطلاءات وتأثيرات الرقائق المعدنية والجليتر والبطانات البلاستيكية يمكن أن تجعلها غير قابلة لإعادة التدوير. وهنا يأتي دور إعادة استخدام ورق التغليف. ولحسن الحظ، هناك طرق عديدة للقيام بذلك. من تمزيق ورق التغليف للتغليف إلى صناعة قصاصات ورق مخصصة لتغطية الكتب المدرسية إلى إضافة دفعات من الألوان إلى الرفوف والأدراج، والقائمة تطول.
كل ما تحتاجه هو القليل من الوقت وبعض الجهد، ويمكنك تحويل تلك النفايات الموسمية إلى مصدر للإلهام الفني لمنزلك. ومع ذلك، إذا كنت لا تزال ترغب في التخلص من ورق التغليف الإضافي، فقط تأكد من إجراء اختبار المسح أولاً. إنها طريقة سريعة لمعرفة ما إذا كان بإمكانك وضعها في النفايات القابلة لإعادة التدوير أم لا. كل ما عليك فعله هو لف ورق التغليف بيديك على شكل كرة. إذا حافظت على شكلها، ضعها في سلة إعادة التدوير الخاصة بك؛ إذا لم يحدث ذلك، قم بإلقائه في سلة المهملات.
ورق تغليف ممزق
في أي وقت يحتوي الصندوق أو السلة على مساحة إضافية، فمن المرجح أن تتحرك العناصر الموجودة بالداخل ويمكن أن تنكسر. هذا هو المكان الذي يمكن أن يساعد فيه ورق التغليف الممزق. لا يقتصر دور الورق الممزق على حماية العناصر فحسب، بل يضيف أيضًا لمسة بصرية لطيفة إلى الصناديق. كل ما عليك فعله هو وضع ورق التغليف الإضافي في آلة تمزيق الورق، وسوف تنجز المهمة نيابةً عنك. فقط تأكد من لف شفراتها بورق الألمنيوم بعد كل استخدام للمساعدة في الحفاظ على حدة تقطيع الورق.
حلويات مخصصة
لن تشعر معظم الحفلات بالراحة بدون قصاصات الورق. سواء كانت حفلة عيد ميلاد أو حفل استقبال مولود جديد، فأنت بحاجة إلى قصاصات ورق لإضافة اللون والمرح والتألق الإضافي. ولكن لماذا تنفق المال في شراء قصاصات الورق بينما يمكنك صنعها بنفسك باستخدام ورق التغليف المتبقي في المنزل؟ بعد كل شيء، يمكن أن تصبح الحفلات باهظة الثمن بسرعة. كل ما تحتاجه هو بعض ورق التغليف ومثقاب. بعد ذلك، ما عليك سوى ثقب الورق إلى قطع صغيرة، ودمجها مع اللمعان أو الترتر أو الخرز في حاوية، ثم مزجها جيدًا، وستكون القصاصات المخصصة الخاصة بك جاهزة للاستخدام.
أغلفة الكتب
بالنسبة للأطفال، غالبًا ما تبدو الكتب مملة للوهلة الأولى. لكن أضف إليهم غلافًا مشرقًا وممتعًا، ومن المرجح أن يستوعبوه، وربما يقرؤوه. إحدى الطرق الذكية التي يمكنك من خلالها القيام بذلك هي باستخدام ورق التغليف اللامع. ما عليك سوى إحضار ورق تغليف أكبر قليلاً من كتابك وقصه حسب الحجم. ثم قم بتسجيل الحواف وطيها في جيوب، وأدخل الكتاب فيها، ثم قم بطي ورق التغليف حوله. بعد ذلك، قم فقط بتنعيم جميع الطيات للحصول على لمسة نهائية مثالية ومرتبة، ويتم ذلك.
رفوف الخط والأدراج
غالبًا ما تأتي الأدراج والأرفف بتشطيبات نفعية بسيطة يمكن أن تبدو باهتة بعض الشيء، لكن ورق التغليف يمكن أن يصنع درجًا أنيقًا وبطانة خزانة لإضافة بعض الاهتمام لأثاثك. كل ما عليك فعله هو قياس الأدراج والأرفف، وقطع ورق التغليف حسب الحجم، وتثبيته في مكانه بشريط مزدوج الجوانب. إذا لم يكن لديك شريط لاصق على الوجهين، يمكن استخدام طبقة خفيفة من المادة اللاصقة أيضًا. أفضل جزء؟ عندما يصبح ورق التغليف باهتًا بعض الشيء، يمكنك بسهولة استبداله بتصميم جديد.
يلتف وعاء النبات
كما هو الحال مع الرفوف والأدراج، غالبًا ما تأتي أواني النباتات والحاويات بألوان عادية. يعد استخدام ورق التغليف طريقة أنيقة وبسيطة لإضافة القليل من الألوان إلى نباتاتك الداخلية، خاصة خلال موسم الأعياد أو العطلات. وبمجرد انتهاء موسم العطلات، يمكنك ببساطة إزالة ورق التغليف. أو اتركه؛ الأمر متروك لك تمامًا. تأكد فقط من تغليف الأصيص وليس النبات نفسه. قد يؤدي حجب الضوء عن الوصول إلى الأوراق، ولو لفترة قصيرة، إلى إتلاف النبات.
أقواس الورق
تقدم الأقواس هدايا ذات مظهر مصقول ومكتمل، ويشتريها معظم الناس من متاجر الديكور. لكنك لا تحتاج إلى ذلك. كل ما تحتاجه هو بعض بقايا ورق التغليف وبعض الأدوات المنزلية البسيطة، ويمكنك بسهولة صنع أقواس ورقية جميلة ومخصصة في المنزل. ابدأ برسم دائرة على ورق التغليف ثم قصها. بعد ذلك، قم بطي الدائرة، مثل المروحة، واضغط على المركز. أخيرًا، خذ شريطًا ورقيًا وألصقه على القطعة الأصلية، وبذلك يصبح لديك القوس الورقي الخاص بك.
بطاقات معايدة
تعد بطاقات التهنئة المصنوعة يدويًا طريقة رائعة لإظهار اهتمامك للأشخاص. إنه أمر شخصي، ويظهر الجهد، وهو أسهل مما تظن. ما عليك سوى جمع بعض ورق التغليف المتبقي، وبعض البطاقات العادية القديمة، وعصا الغراء، وقطاعة دائرية، ويمكنك القيام بذلك في المنزل. ابدأ بقص البطاقات الفارغة حسب الحجم المفضل لديك. ثم قم بتقطيع ورق التغليف إلى دوائر، ورتبها وألصقها على البطاقة. أخيرًا، ارسم خطوطًا من الأعلى إلى الدوائر، وأضف الأقواس، واكتب رسالتك من الداخل.
اكياس هدايا
لا شيء يعرقل تغليف الهدايا بشكل أسرع من إدراك نفاد أكياس الهدايا في الوقت المناسب. أو ربما تحاول فقط تغليف هدية ذات شكل غريب لن تناسبك. لحسن الحظ، يمكن أن ينقذ ورق التغليف المتبقي الموقف. كل ما تحتاجه هو مقص وغراء وشريط وثقب. ثم قم فقط بوضع ورق التغليف بشكل مسطح، ثم قم بطيه وتداخل جوانبه. بعد ذلك، أغلق الحواف، وشكل القاعدة، وعزز الجزء السفلي بالبطاقة. وأخيرًا، قم بثقب فتحتين، وأضف مقابض الشريط، وبذلك يكون لديك كل شيء.
فن الجدار
إذا كنت تبحث عن أفكار حائط عصرية لإضفاء الحيوية على منزلك، فإن تأطير ورق التغليف لإنشاء لوحة فنية جدارية ملونة هو بالتأكيد شيء لا تريد تخطيه. وهذا سهل. ما عليك سوى إحضار إطار صورة قديم ومقص وقليل من الشريط اللاصق وقطعة من ورق التغليف الذي تحبه. بعد ذلك، قم فقط بقياس ورق التغليف وقطعه ليناسب الإطار، ثم ثبته على السجادة أو الظهر، ثم ضعه داخل الإطار، وقم بتعليقه كديكور فني في مكان ما داخل منزلك.
قبعات الحفلات
اسأل أي طفل، وسيخبرك أن قبعات الحفلات غير قابلة للتفاوض في أعياد الميلاد. ولسوء الحظ، فإن شرائها مرارًا وتكرارًا يزيد بسرعة، خاصة إذا كان لديك مجموعة من الأطفال. هذا هو المكان الذي يمكن أن يساعد فيه ورق التغليف المتبقي. يمكنك بسهولة تحويلها إلى قبعات للحفلات. ما عليك سوى إحضار مقص وغراء ودباسة وخيط وبعض الزخارف. ثم قم بقص دائرة من ورق التغليف وقم بطيها على شكل مخروط. بعد ذلك، قم بتدبيس الحواف المتداخلة، وأضف الزخارف، وثقب الثقوب في القاعدة لإضافة خيط لتثبيت القبعة.