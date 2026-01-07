10 طرق ذكية لإعادة استخدام ورق التغليف الإضافي حول منزلك

في كل عام، يولد تقليد تقديم الهدايا خلال العطلات ما يقدر بنحو 2.3 مليون رطل من نفايات ورق التغليف في الولايات المتحدة وحدها، وفقًا لموقع Earth911. والمشكلة هي أن الكثير من ورق التغليف الجميل هذا ليس ورقًا على الإطلاق. غالبًا ما يتم دمج الورق مع البلاستيك لجعله أكثر صعوبة في الارتداء. حتى عندما يتعلق الأمر بالورق، فإن الطلاءات وتأثيرات الرقائق المعدنية والجليتر والبطانات البلاستيكية يمكن أن تجعلها غير قابلة لإعادة التدوير. وهنا يأتي دور إعادة استخدام ورق التغليف. ولحسن الحظ، هناك طرق عديدة للقيام بذلك. من تمزيق ورق التغليف للتغليف إلى صناعة قصاصات ورق مخصصة لتغطية الكتب المدرسية إلى إضافة دفعات من الألوان إلى الرفوف والأدراج، والقائمة تطول.

كل ما تحتاجه هو القليل من الوقت وبعض الجهد، ويمكنك تحويل تلك النفايات الموسمية إلى مصدر للإلهام الفني لمنزلك. ومع ذلك، إذا كنت لا تزال ترغب في التخلص من ورق التغليف الإضافي، فقط تأكد من إجراء اختبار المسح أولاً. إنها طريقة سريعة لمعرفة ما إذا كان بإمكانك وضعها في النفايات القابلة لإعادة التدوير أم لا. كل ما عليك فعله هو لف ورق التغليف بيديك على شكل كرة. إذا حافظت على شكلها، ضعها في سلة إعادة التدوير الخاصة بك؛ إذا لم يحدث ذلك، قم بإلقائه في سلة المهملات.