10 طرق ذكية لتخزين البطانيات بدون سلال أو أرفف

إذا كنت شخصًا يحب الأشياء المريحة، وخاصة البطانية الجيدة، فقد يكون لديك عدد لا بأس به من الأشياء المعلقة حول منزلك. من المهم أن تكون قادرًا على تخزين بطانياتك، خاصة عند تبديلها موسميًا أو للاحتفاظ بالإضافات عندما يكون لديك صحبة. إذا كنت تواجه صعوبة في التخزين وليس لديك مساحة كبيرة على الرفوف أو لا ترغب في استخدام السلال في أنحاء منزلك، فربما تبحث عن بعض الأفكار الجديدة. هناك في الواقع بعض الطرق المثيرة للاهتمام التي يمكنك من خلالها تخزين البطانيات الإضافية لديك، بما في ذلك الخيارات التقليدية التي ننساها أحيانًا.
سواء كنت تحب فكرة تحويل البطانيات إلى جزء من الديكور الخاص بك عن طريق تعليقها على الحائط أو كنت تريد إبقائها بعيدًا عن الأنظار لمنع المساحة الخاصة بك من أن تبدو فوضوية، فهناك الكثير من الطرق الذكية لتخزين البطانيات حول منزلك والتي لا تستخدم فقط السلال أو الرفوف التقليدية. إذا كنت تبحث عن أفكار فريدة للتخزين الشامل تتيح لك الحفاظ على المساحة الخاصة بك منظمة حتى عندما تكون خياراتك محدودة، فجرّب أحد هذه الخيارات العشرة، بدءًا من الحلول الموفرة للمساحة وحتى الأفكار الأكثر وضوحًا.
تخزين البطانيات في أكياس تخزين فراغ
إذا كنت تريد تخزين بعض البطانيات الإضافية وليس لديك مساحة كبيرة، فإن استخدام أكياس التخزين المفرغة من الهواء يمكن أن يبقيها بعيدًا عن الطريق، بينما يتركها أيضًا طازجة ونظيفة وخالية من الغبار. هذه الحقائب توفر المساحة ويمكنها ضغط حتى البطانيات كبيرة الحجم بما يكفي بحيث يمكنك لصقها في أي مكان تقريبًا. بالطريقة التي تساعدك بها هذه الحقائب على تكثيف بطانياتك، يمكنك تخزين عدة بطانيات أسفل السرير، أو في الجزء الخلفي من الخزانة، أو حتى تحت الأريكة.
استخدم رف اللحاف لتعليق وعرض البطانيات
تم تصميم رفوف اللحاف للسماح لك بتعليق الألحفة وعرضها، ولكن يمكنك استخدامها لأكثر من ذلك بكثير. إنها متينة وغالبًا ما تحتوي على أكثر من درجة واحدة يمكن استخدامها لتعليق قطع متعددة. يمكن أيضًا استخدام هذه الرفوف للبطانيات العادية إذا كنت تريد إبقائها معروضة ويمكن الوصول إليها بسهولة. يمكنك بسهولة إخراج إحدى بطانياتك من الرف عندما تحتاج إليها ثم تعليقها مرة أخرى عندما تريد وضعها بعيدًا.
قم بتعليقها من خطافات زخرفية معلقة على الحائط
أنشئ عرضًا مرئيًا باستخدام البطانيات والخطافات المزخرفة. يمكن أن تؤدي البطانيات المعلقة على الحائط في غرفة المعيشة أو غرفة النوم إلى إنشاء شاشة عرض جميلة تعمل بمثابة تخزين فعال وفرصة للديكور. استخدام الخطافات المزخرفة يضيف أيضًا إلى المظهر العام، لأنه حتى عندما تكون البطانية بعيدة عن الحائط، لا تزال هناك لمسة من النزوة في التصميم. إنه حل بسيط، لكنه يمكن أن يعمل في غرف متعددة في منزلك.
ثنيهم على سلم
أصبحت سلالم البطانية بالتأكيد أكثر شيوعًا كحل تخزين زخرفي. يمكن أن تساعد في إضافة طابع ريفي أو عتيق إلى الغرفة، ويمكن استخدامها في مناطق مختلفة من المنزل دون أن تشغل مساحة كبيرة جدًا على الأرضية. باستخدام درجات السلم المختلفة، يمكنك تعليق عدة بطانيات وحتى دمج عناصر ديكور أخرى، مثل النباتات المعلقة. إذا لم تتمكن من العثور على سلم تحبه، فاصنع سلمًا مناسبًا للميزانية للتخزين الأنيق.
قم بتخزين البطانيات داخل مسند التخزين
إذا كان لديك مسند تخزين في نهاية سريرك أو في غرفة المعيشة، فاستخدمه لتخزين البطانيات الإضافية. إنها لا تبقيها مخفية بعيدًا عن الطريق فحسب، بل لا يزال من السهل الوصول إلى بطانياتك عندما تحتاج إليها ومحمية من الغبار عندما لا تكون قيد الاستخدام. اعتمادًا على حجم المسند الخاص بك، يجب أن يكون هناك مساحة كافية للعديد من البطانيات وحتى الوسائد المقابلة. على أمازون، يمكنك العثور على مسند iabifo القابل للرفع مع أقسام فردية من شأنها أن تجعل تنظيم بطانياتك أسهل.
تخزين وتنظيم البطانيات في الصناديق الخشبية
يمكن أن تكون الصناديق الخشبية خيار تخزين متعدد الاستخدامات للغاية. لا يمكنك بناء هذه الصناديق بنفسك أو شراء الصناديق الأساسية من العديد من المتاجر فحسب، بل يمكنك أيضًا الحصول على خيارات عتيقة فريدة من متاجر التوفير ومتاجر التحف ومبيعات العقارات. اعتمادًا على حجم الصندوق الموجود لديك، يمكنك تخزين بعض البطانيات المختلفة. وتضيف هذه الصناديق الخشبية لمسة زخرفية إلى الغرفة، خاصة إذا قمت بلف بطانياتك بدلاً من طيها فقط، لأنها ستخلق مظهرًا أنيقًا ومزخرفًا في المساحة.
استخدم شماعات البطانيات لتخزينها في الخزانات
إذا كان لديك مساحة معلقة فارغة في خزانتك، فاستخدمها لتخزين البطانيات الإضافية. تعتبر شماعات البطانية طريقة رائعة للاستفادة من مساحة التخزين المتوفرة في الخزانة. باستخدام هذه الشماعات، يمكنك تخزين الأغطية ثقيلة الوزن والبطانيات خفيفة الوزن. تأتي هذه الشماعات بأشكال مختلفة، بما في ذلك خيار مفتوح يسمح لك بإدخال وخلع البطانيات المطوية بسهولة. يمكنك العثور على عبوات متعددة، مثل شماعات البطانيات DORMIYA هذه، على أمازون.
تحويل زارع كبير إلى مخزن بطانية
قد تبدو المزارعون الكبيرة كخيار تخزين غريبًا، لكنها فعالة. يمكنك تحويل أي من نباتاتك القديمة إلى حل تخزين جميل في غرفة المعيشة أو الغرف الأخرى التي تتوفر بها بطانيات إضافية. هناك العديد من أنماط المزارع، لذلك حتى إذا قررت شراء واحدة جديدة تمامًا، يمكنك العثور على تصميم يناسب جمالك (وليس مغطى بالأوساخ). واعتمادًا على حجم الوعاء، يمكنك غالبًا تخزين بطانيات متعددة لسهولة الوصول إليها.
استخدم الدرج السفلي لخزانة الملابس لبطانياتك
تعتبر الأدراج حل تخزين رائع لمجموعة واسعة من العناصر في جميع أنحاء المنزل. إذا كان لديك درج خزانة ملابس فارغًا في الغالب، فكر في تحويله إلى درج بطانية. استخدم الدرج السفلي في خزانة الملابس كمكان للبطانيات أو البطانيات الموسمية. لا يؤدي هذا إلى تقليل الفوضى فحسب، بل لا يزال من السهل العثور عليها عندما تحتاج إليها. إنها أيضًا طريقة جيدة للاحتفاظ بالبطانيات في غرف معينة، مثل غرف النوم وغرف الضيوف، حيث يمكن استخدامها كثيرًا.
استخدم مقعد تخزين للبطانيات الخاصة بك
مع مقعد التخزين، لن تقوم فقط بإضافة بعض المقاعد الإضافية في الغرفة، ولكنها أيضًا مكان رائع لتخزين البطانيات والبياضات الأخرى التي تحتاج إلى منزل. هناك مجموعة متنوعة من مقاعد التخزين المختلفة للاختيار من بينها، اعتمادًا على جمالية التصميم الخاص بك. في Home Depot، يحملون مقعد غرفة النوم DESIGN BY ASHLEY Briarson الذي يعمل بشكل جيد مع البطانيات والبياضات الأخرى بسبب التصميم الداخلي المبطن. يمكنك تخزين بطانيات إضافية دون أن يعلم أحد والحصول على مكان آخر للجلوس فيه.