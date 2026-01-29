10 طرق عبقرية للتنظيم باستخدام صواني سلكية على شكل شجرة الدولار

وجود الفوضى في المنزل يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات التوتر. بالنسبة لأولئك منا الذين يشعرون بالحاجة إلى تخفيف بعض التوتر من خلال الحفاظ على مسكننا أكثر تنظيمًا، هناك الكثير من الأدوات في متناول أيدينا والتي يمكن أن تساعد في التحكم في الفوضى الناتجة عن الفوضى وتسهيل العثور على الأشياء. يمكن العثور على معظم هذه الأدوات والمواد اللازمة لتنظيم الأعمال اليدوية، مثل العديد من أدوات التخزين والتنظيم الأخرى، في Dollar Tree المحلي لديك. من بين أحدث المنظمات المنزلية التي تجدها مقابل 1.50 دولارًا أو أقل، توجد مجموعة متنوعة من الصواني السلكية ذات الأسعار المعقولة والتي يمكن إعادة استخدامها واستخدامها في العديد من الغرف وبطرق عديدة.
من ترتيب الملابس المزخرفة إلى فرز الأدراج، يعد متجر الدولار وما فوق موطنًا للعديد من المفروشات التي يمكن أن تجعل تنظيم وترتيب المساحات المزدحمة أمرًا ممتعًا وعصريًا. تعتبر صينية الأسلاك المعدنية Jot وصينية سلة تخزين الأسلاك الأساسية من Dollar Tree رائعة ليس فقط لتنظيم مكتبك ومساحة مكتبك، ولكن يمكن استخدامها أيضًا في غرف أخرى حول منزلك لجلب النظام إلى المناطق الفوضوية. هناك العديد من الطرق العبقرية للتنظيم باستخدام هذه الصواني السلكية من Dollar Tree، والتي تأتي باللون الأسود أو الذهبي.
منظم للأقراط والمجوهرات
قم بتحويل صينية الأسلاك المعدنية إلى مساحة تخزين جديدة وأنيقة لأقراطك. اقلب الصينية بحيث يكون الجزء المقعر منها على الحائط، ثم ثبتها في مكانها باستخدام البراغي أو دبابيس الدفع، وفويلا! لديك طريقة جديدة لترتيب المجوهرات وتنظيمها. قم بتعليق أقراطك الحلقية والمجوهرات الأخرى داخل المربعات لإبقائها غير متشابكة وجاهزة للارتداء. قم بإغلاق القلائد والأساور داخل المربعات لسهولة المشاهدة والاختيار للأيام التي تريد فيها إضافة القليل من التألق والتألق إلى ملابسك.
تخزين النظارات الشمسية
كما هو الحال مع منظم المجوهرات، يمكنك قلب صينية الأسلاك وتثبيتها على الحائط لاستخدامها لتخزين النظارات الشمسية. اتبع نفس الخطوات التي تتبعها مع منظم الأقراط والمجوهرات، ولكن بدلاً من تزيين الصينية بمجوهراتك، استخدمها لعرض اختيارك من النظارات الشمسية. يمكن أن يساعد تعليق نظارتك الشمسية من خلال فتحات علبة الأسلاك في منع تعرضها للخدش عند رميها بلا مبالاة في صينية الحلي أو سلة المهملات في مدخل منزلك. إن القدرة على رؤية نظارتك الشمسية معروضة تساعد أيضًا في جعل تصميم الزي أمرًا سهلاً.
علبة رسائل مكدسة
قم برفع مساحة مكتبك المحدودة وتعظيمها باستخدام هذه العبقرية DIY. بدلاً من استخدام المساحة الأفقية، كما تفعل عادةً من خلال وضع علامات على العديد من صواني الأسلاك على طول سطح مكتبك، يمكنك تحقيق أقصى استفادة من المساحة الرأسية الوفيرة. باستخدام عدد قليل من صواني الأسلاك وبعض روابط الكابلات المصنوعة من النايلون مقاس 8 بوصات، يمكنك إنشاء منظم للرسائل والورق. للحصول على صينية مكدسة ذات مستويين، ستحتاج إلى ثلاث صواني سلكية وحفنة من روابط الكابلات. ما عليك سوى تثبيت درجتين سلكيتين على طرفي صينية الأسلاك الأساسية الثالثة باستخدام الروابط لإنشاء المنظم الخاص بك.
حامل لوح التقطيع
لمزيد من التنظيم في مطبخك، خاصة على أسطح العمل والجزر، فكر في إضافة عدد قليل من صواني الأسلاك لتخزين سطح العمل. يمكن أن توفر هذه الصواني مساحة مخصصة للعديد من مستلزمات المطبخ. قم بتخزين ألواح التقطيع، وصواني الخبز الصغيرة، وحاملات الأواني، ومساند الأواني، وغيرها من العناصر داخل وحدة التخزين لسهولة الوصول إليها. إذا كنت لا تريد أن تفقد مساحة ثمينة على المنضدة، فقم بلصق صينية Jot Metal Wire Tray الأضيق على خزانة أو في مكان على الحائط. وبدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا إرفاق صينية بالباب الداخلي للخزانة لمزيد من التخزين المخفي.
حامل مناشف المطبخ
إذا كنت تتقن طي الجيب لسهولة الوصول والتنظيم، فيمكن أن توفر صينية الأسلاك مساحة مخصصة لمناشف المطبخ المطوية بالجيب أو المناشف الملفوفة. بعد طي المناشف أو لفها، قم بصفها أو وضعها بشكل مسطح داخل صينية سلكية لسهولة الوصول إليها واستخدامها. بمجرد وضعها في الصينية السلكية، ابحث عن مكان لحامل مناشف المطبخ الجديد. ضعها فوق طاولة المطبخ أو الجزيرة لتكون جزءًا من ديكور مطبخك، أو ضع الصينية داخل درج أو خزانة لمزيد من التخزين المخفي.
حامل سحر الحقيبة وعرضها
لقد رأينا جميعًا هذا الاتجاه الصاعد – سحر الحقائب. لقد ظهرت في كل مكان، وأصبحت قطعة مميزة وإكسسوارًا لا بد منه. يمكن أن توفر صينية الأسلاك المكان المثالي لتعليقات حقيبتك عندما لا تكون متصلة بالجينز أو الحقائب أو المحافظ. قم بتوصيل صينية السلك بجدار خزانتك باستخدام البراغي، على غرار الطريقة التي تصنع بها منظم المجوهرات المذكور أعلاه، وقم بتعليق حلية حقيبتك من الفتحات. إنها لا تحافظ على الحليات منظمة وسهلة الإمساك فحسب، بل يمكن أن تعمل أيضًا كشاشة عرض جدارية جميلة.
منظم الحمام
تعتبر الحمامات مكانًا شائعًا آخر عرضة للفوضى وعدم التنظيم. يمكن لعلبة الأسلاك أن تساعد في هذه المساحة الفوضوية في بعض الأحيان. أضف واحدًا كما هو إلى منضدة الزينة أو الحوض إذا كان لديك مساحة كافية، واستخدمه لتخزين منتجات التنظيف وألواح الصابون وحتى لفات ورق التواليت. إذا كان لديك مساحة تزيين محدودة، قم بإقران صواني سلكية مع خطافات أكواب الشفط شديدة التحمل من Tool Bench لإنشاء منظم حائط أو إخفائها داخل خزانة الزينة الخاصة بك. ما عليك سوى إرفاق أكواب الشفط بسطح عمودي وتعليق صينية الأسلاك لتحرير مساحة الحوض.
سلة فواكه
هل سئمت من وجود منتجات فضفاضة تتدحرج حول طاولة المطبخ أو الطاولة؟ يمكن أن تساعد صواني سلكية Dollar Tree في ذلك. باستخدام الروابط المضغوطة ومجموعة من صينية الأسلاك الأساسية وصواني الأسلاك المتنوعة، يمكنك إنشاء مساحة للفواكه والخضروات الخاصة بك. ضع المجموعة الأصغر من صواني Jot Wire داخل سلة صينية الأسلاك الأساسية – واحدة في الأعلى وواحدة في الأسفل – وقم بتثبيتها في مكانها باستخدام روابط مضغوطة. الآن ضع الفواكه والخضروات السائبة في السلال ثم ضع رف DIY على طاولة مطبخك.
حامل كبسولات القهوة
يمكن أن تساعد صواني الأسلاك الخاصة بـ Dollar Tree في الحفاظ على بار الإسبريسو ومحطة القهوة لديك خاليًا من الفوضى. باستخدام عدد قليل من الصواني السلكية وروابط الكابلات، يمكنك تصميم وحدة تخزين لكبسولات القهوة الخاصة بك. لتصنيع منظم الكافيين الجديد الخاص بك، ستحتاج إلى صينية سلكية من Essentials، واثنتين من صواني Jot Wire الأصغر حجمًا، وأربطة مضغوطة، وخطافات قابلة للإزالة لمقعد الأدوات. قم بتركيب درجتي الأسلاك الأصغر حجمًا على الصينية الأكبر باستخدام روابط مضغوطة لإنشاء وحدة تخزين متدرجة. ضع كبسولات القهوة الجاهزة للاستخدام داخل السلال على المنضدة أو قم بتعليقها على الحائط باستخدام الخطافات القابلة للإزالة.
منظم غرفة الحرف
غرف الأعمال اليدوية هي مساحات إبداعية، وفي بعض الأحيان يمكن أن يؤدي الضياع في الإبداع إلى الفوضى والفوضى. مع صواني سلكية من Dollar Tree، يمكنك تنظيم أدواتك الإبداعية، مما يجعل العثور على لوازم الصناعة أسهل عند الحاجة. قم بإنشاء منظم من مستويين باستخدام صواني سلكية بأحجام مختلفة وروابط مضغوطة. بالنسبة إلى وحدة قائمة بذاتها، لا تتردد في تركها كما هي، أو وضعها على رف أو طاولة حرفية في غرفة الحرف اليدوية الخاصة بك. استخدم الوحدة لحمل صانعي الملصقات وأقلام التحديد وبكرات الأشرطة وأي شيء آخر يحتاج إلى مكان في مساحتك الإبداعية.