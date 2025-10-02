10 طرق لضغط جزازة العشب الخاصة بك وحمايته حتى الربيع

بغض النظر عن نوع جزازة العشب التي تستخدمها-راكب أو تبادل الصفر أو جزازة الدفع-يجب أن تعتني به لضمان بقائه في حالة جيدة طوال فصل الشتاء. وهذا يعني اتخاذ خطوات لفصل الشتاء الخاص بك وإيجاد مكان تخزين آمن لذلك. ومع ذلك ، هناك أكثر من طريقة لفصل الشتاء ، لذلك من الضروري مراجعة جميع الخيارات لتحديد أي أفضل لك. إذا كنت تقوم بصيانة جزازة العشب بعد كل جز ، فقد يكون هناك عمل أقل للقيام به الآن.
لا تؤجل فصل الشتاء ، إلا إذا كنت ترغب في مواجهة مشكلات مكلفة محتملة عند سحبها مرة أخرى في الربيع لبدء القص مرة أخرى. يمكن أن يكون الفشل في رعاية محرك جزازةك ، خاصةً ، مكلفًا – سواء كان ذلك في نهاية المطاف الاضطرار إلى شراء محرك جديد أو إصلاح المحرك نفسه. سوف يستمر جزازة العشب التي يتم الاعتناء بها بشكل جيد لفترة أطول من تلك التي لا تأخذ الوقت الكافي في فصل الشتاء كل عام. يعد تخزين جزازة العشب بشكل صحيح أيضًا جزءًا من هذه العملية الحيوية ، لذلك إذا لم يكن لديك سقيفة لوضعها ، فقد تحتاج إلى الارتجال.
تحقق وتنظيف شمعات الإشعال الخاصة بك
مكان جيد للبدء بمشروع الشتاء الخاص بك هو إزالة سدادات الإشعال. ستحتاج إلى فحصهم لمعرفة ما إذا كانوا بحاجة إلى التنظيف أو الاستبدال. أيضًا ، يضمن إزالةها ووضعها جانباً في البداية أن جزازةك لن تبدأ بطريق الخطأ أثناء العمل على بقية خطوات الشتاء الخاصة بك. احرص على عدم الحصول على أي شيء في غرفة الاحتراق أثناء فصل المقابس. ابحث عن الشقوق والبقع المحروقة والودائع لمعرفة ما إذا كان الوقت قد حان للمكونات الجديدة. حتى لو قمت بفحصها أثناء ضبط جزازة العشب الخاصة بك ، فمن الضروري أن ننظر مرة أخرى.
نظف تحت سطح جزازة وشحذ النصل
تتمثل الخطوة الأساسية في إعداد جزازة الشتاء الخاصة بك في تنظيفه ، وستحتاج إلى التأكد من إزالة كل العشب من الشفرة وسطح جزازة. يمكن أن يحمل العشب الرطوبة ، لذلك يمكن أن يؤدي تركها على جزازة خلال فصل الشتاء إلى الصدأ. تأكد من ارتداء القفازات لحماية يديك. أثناء تواجدك في هذا المجال ، أصبحت الآن وقتًا مناسبًا لشحذ الشفرات بحيث يكون جزازةك جاهزة لفصل الربيع. يعد الحفاظ على جزازة العشب في حالة جيدة طوال موسم القص أمرًا مهمًا أيضًا.
تفريغ خزان الغاز
لا تترك كميات صغيرة من الغاز في الخزان خلال فصل الشتاء. يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى تدهور الغاز نفسه ، ولكنه يمكن أن يزيد من المكربن وتلف نظام الوقود. حتى بعد شهر واحد فقط من الجلوس غير مستخدم في خزان غاز جزازةك ، يمكن أن يتدهور الغاز نفسه. استخدم السيفون لإزالة الغاز من جزازات الركوب أو ترفع جزازة الدفع الخاصة بك لتفريغ خزان الغاز ، وتأكد من وضع الغاز في مقلاة الصرف والتخلص منه بشكل صحيح.
إضافة استقرار الوقود
إذا كان خزانك ممتلئًا ، فلا داعي لإهدار كل هذا الغاز. عن طريق إضافة مثبت الوقود إلى خزانك ، يمكنك إطالة عمر الغاز لمدة بضعة أشهر – نأمل أن يصل إلى فصل الشتاء. أهم شيء يجب وضعه في الاعتبار مع هذه الخطوة هو أنه يمكنك فقط إضافة المثبت إلى الغاز الطازج. لذلك ، إذا كان الخزان الكامل يجلس لبضعة أسابيع ، فستظل ترغب في إفراغ الخزان – ربما تجد شيئًا آخر يمكنك نقله إلى الغاز حتى لا يضيع.
قم بتغيير زيت المحرك والمرشح
قبل تغيير الزيت في جزازة العشب الخاصة بك ، فكر في المدة التي قضاها منذ التغيير الأخير. إذا قمت بتشغيل الماكينة لمدة 50 ساعة من الاستخدام بشكل عام ، فإن الوقت مناسب الآن لإجراء تغيير الزيت ؛ إذا لم يكن الأمر كذلك ، فيمكنك تخطي هذه الخطوة أثناء فصل الشتاء الخاص بك. إذا كنت بحاجة إلى تغيير الزيت ، فإن الآن هو الوقت المناسب لمبادلة مرشح الزيت. إذا لم تقم بتغيير الزيت الآن ، فتأكد من تذكر ساعات الاستخدام عند البدء في القص مرة أخرى في العام التالي.
تغيير مرشحات الغاز والهواء ، إذا لزم الأمر
لقد نظرنا بالفعل إلى مرشح الزيت ، لكن هذا ليس المرشح الوحيد الذي قد يحتاج إلى استبدال على قوة الحشائش. تحقق من مرشح الهواء لتقييم حالته ، واستبداله إذا كان يبدو أنه يتدهور أو متسخ للغاية. في بعض الأحيان ، يمكنك التخلص من تنظيف مرشح الهواء وإعادة استخدام نفس واحد إذا كان لا يزال في حالة جيدة. تحقق من مرشح الغاز كذلك. يحمي مرشح الوقود المكربن الخاص بك من الحطام ، لذلك من الضروري تغييره بانتظام وبورد الحاجة.
تنظيف الأجزاء المرئية من جزازة
فكر في جزازة العشب الخاصة بك ، وحتى جزازة الدفع الخاصة بك ، كسيارة أخرى في حوزتك وعلاجها بنفس الرعاية والاحترام. وبالتالي ، فإن تنظيف جزازة العشب بأمان قبل فصل الشتاء أمر ضروري. لفصل الشتاء الخاص بك ، تأكد من أن كل شيء تحت جزازةك خالية من الأوساخ والحطام ورشها بخرطوم. استخدم صابون سيارتك لغسل جسم جزازةك أيضًا. ستجعلك الآلة النظيفة تبتسم عند سحبها مرة أخرى في الخريف ، وسوف تساعد في الحفاظ على الصدأ في الخليج.
التشحيم الأجزاء المتحركة
من عجلة القيادة إلى قضبان الدفع ، احصل على زجاجة من شيء مثل WD-40 لتشحيم أي أجزاء متحركة من جهازك. بمجرد رش التشحيم على كل هذه الأجزاء ، حركها للتأكد من أنها مدهشة. سيساعدك ذلك على تجنب أي مكونات مغلقة بعد أن يجلس جزازةك خلال فصل الشتاء. باستخدام WD-40 مع جزازة العشب الخاصة بك أيضا فوائد الوقاية من الصدأ. تتطلب بعض الأماكن على جزازات التشحيم المنتظم عندما تكون في هذه الخطوة ، مثل المحور الأمامي والسطح والموزعة. ستساعد المغزل المغطى جيدًا في الحفاظ على جزازةك تعمل في أفضل حالاتها.
افصل البطارية
إذا كان لدى جزازة العشب بطارية ، فستحتاج إلى فصلها وتخزينها قبل وضع جزازةك لهذا الموسم. على الرغم من أن الدفع وراء جزازة قد يكون خفيفًا بما يكفي للتنقل دون تشغيله ، تأكد من إيقاف جزازة ركوب الخيل حيث تخطط للاحتفاظ بها لفصل الشتاء قبل إزالة البطارية. فكر في تخزين البطارية داخل منزلك ، حيث تكون في بيئة تسيطر عليها درجة الحرارة ، للمساعدة في إطالة حياتها. لا تبقيه في المرآب أو الطابق السفلي (إلا إذا كان لديك قبو نهائي ينظمه درجة الحرارة).
تخزينها بشكل صحيح
بالنسبة إلى جزازةك نفسها ، احتفظ بها في سقيفة أو مرآب إذا كان لديك المساحة. إذا لم يكن لديك سقيفة أو مرآب ، فيمكنك شراء قماش القنب أو تغطية متخصصة لوضعه فوق جزازةك ، مما يساعد على حمايته من العناصر. حتى في الداخل ، سيساعد قماش القنب أو الغطاء في الحفاظ على الغبار والحطام من جزازةك بحيث يكون لامعة وجاهزة للذهاب في الربيع. تريد أيضًا التأكد من تخزينه في منطقة لن تحتاج إلى تحريكها بشكل متكرر.