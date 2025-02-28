10 طرق مذهلة لإعادة عرض ممسحة قديمة حول المنزل والحديقة

دينغ دونغ! الزوار هنا وهم يضحكون على “العيش ، الضحك ، اترك” ممسحة ترحب بهم في منزلك. أكثر من مجرد وسيلة عملية لمسح أحذيتك ، تعتبر المسافرين طريقة ممتعة وجريئة لإضافة الذوق إلى السطح الخارجي لمنزلك. ولكن بمجرد أن تكون مستعدًا لمبادلة ممسحة القديم الخاصة بك من أجل واحد جديد ، سواء كان ذلك للموسم أو لأنه يرتديه بعض الشيء ، يجب ألا ترمي الحصيرة السابقة في القمامة. حتى لو لم تكن في حالة حب مع نمطه أو أسلوبه ، فيمكنك منحها حياة جديدة مع بعض مشاريع DIY السهلة. سواء كانت مصنوعة من Coir أو النسيج أو المطاط أو غيرها من المواد ، لدينا قائمة بالطرق الرائعة التي يمكنك إعادة عرض ممسكتك داخل منزلك أو حديقتك.
وغني عن القول أن ممسحةك يمكن أن تتسخ بشكل كبير من كل تلك الأحذية التي تتلامس معها يومًا بعد يوم. امنح حصيرة الخاص بك مرة واحدة للتأكد من أنها في حالة جيدة بما يكفي لإعادة التعويض. علاوة على ذلك ، قبل المتابعة مع أي مشاريع DIY مع ممسك ، قم بتنظيفها جيدًا. تهزه وتفريغ حصيرة يمكن أن يزيل معظم الحطام المدمج. ومع ذلك ، إذا كان لديك حصيرة مواد اصطناعية ، فقد يكون من الممكن إلقاؤها في الغسالة. غسالة هي وسيلة جيدة لتنظيف ممسحة ، على الرغم من أنك تريد أولاً التحقق من ملصق الرعاية واستخدام منظف لطيف عند الغسيل. مع حصيرة نظيفة في متناول اليد ، استعد لتمديد عضلاتك الإبداعية مع هذه المشاريع المثيرة للاهتمام.
إنشاء فن جدار مزخرف
غالبًا ما تستخدم لتكشيف الأحذية أو الأحذية الأخرى ، يمكن أن يصبح ممسحة الفلج المطاطية فنًا فريدًا من الجدار. إذا كان لديك حصيرة سوداء ، ففكر في رذاذ رسمه بلون جديد. يضيف الظل الوردي النابض بالحياة لمسة انتقائية ، بينما يوفر Classic Chalk White مظهرًا أكثر أناقة. بالنسبة للإطار ، استخدم أربع قطع من الخشب ، كل منها حوالي 1 بوصة ، مما يجعل الخشب يشكل حدود حول حصيرة. قم بتأمين الزوايا مع المقاعد L ثم قم بتطبيق مادة لاصقة سائلة على الحواف بحيث تكون ثابتة.
تحديث مع نظرة جديدة
يمكن أن تتمتع ممسحة مملّة ودائية بحياة جديدة مع علبة من الطلاء بالرش والستنسل وبعض الإبداع. طريقة واحدة لتحديث حصيرة هي عن طريق تغطيتها بلون جديد تمامًا أو تحية. خيار آخر هو استخدام شريط الرسام لإنشاء خطوط بألوان قوس قزح بالتناوب. فكر في صنع مثلثات مع شريط لإنشاء نموذج هندسي على حصيرة قديمة. إذا كنت تشعر بالغضب قليلاً ، فيمكنك النظر في مجموعة من الإستنسل الممسحة ، مثل Stencils من Boqon ، والتي تتميز بالتحيات البهيجة أو المرحة.
ارميها في كومة السماد
هل لديك ممسحة Coir؟ مصنوعة من ألياف جوز الهند ، هذه الحصير قابلة للتحلل ويمكن أن تذهب بسهولة إلى كومة السماد الخاصة بك لتحول إلى مواد عضوية. يجب عليك إزالة أي دعم اصطناعي أولاً ، لأن معظم المواد البلاستيكية ليست قابلة للتحلل. قد ترغب أيضًا في قطع حصيرة إلى شرائح بدلاً من إضافة حصيرة بأكملها. تعد إضافة Coir إلى كومة السماد ذات الديدان مفيدة للغاية للتربة لأن الديدان تتناول الطعام وتعيش داخل Coir. سوف يستغرق الأمر بعض الوقت ، لكن الديدان ستساعد عملية التحلل.
تحول إلى زخرفة اللوح الأمامي
من خلال وضع ممسحة مطاطية بين منشورات اللوح الأمامي أو الألواح الأمامية ، يمكنك صنع قطعة ممتعة من الديكور المحكم لغرفة نومك. أولاً ، إما امنح أثاث الفراش الحالي معطفًا جديدًا من الطلاء أو إعادة عرض اللوح الأمامي لقرعة تجده أثناء التنقل. قد تحتاج إلى شراء حصيرة إضافية إذا كنت ترغب في تغطية اللوح الأمامي بأكمله ، ولكن يمكن أن يبدو أنيقًا تمامًا مع حصيرة واحدة في الوسط. قم بتركيب الممسحة (S) إلى الشرائح الخشبية باستخدام مادة لاصقة مثل E6000 أو غراء الغوريلا الأصلي واتركه يجف.
اصنع لهجة جدار عكسية
إن ورقة الاتصال العاكسة ، والكرتون الخردة ، والطلاء المعدني الجريء ، والغراء هي المواد الوحيدة اللازمة لهذا المشروع التالي. على الرغم من أنه يمكنك رفع مرآة قديمة ، ليس لدينا جميعًا مجموعة من المرايا غير المرغوب فيها تنتظر في الخزانة. ورقة الاتصال المتطابقة مثل ملصقات المرنة المرنة من Funstick هي بديل مثالي بأسعار معقولة. باستخدام ممسحةك كدليل ، قم بقطع الورق المقوى بنفس الحجم ، ثم غطيه بورق الاتصال. قم برش الحصيرة بلونك المطلوب ، ثم قم بتركيبه على الورق المقوى. شنقه وشاهد الضيوف يفكرون في براعة.
شكل إلى زارع
امنح نباتاتك منزلًا جديدًا عند إعادة عرض ممسكك في زارع مع طبقة من الأسمنت. من الأفضل القيام بهذا المشروع مع الحصير الأقل صلابة مثل أنواع الأقمشة ، حيث ستحتاج إلى ثنيه حول حاوية. استخدم واحد من Diyer ذكي برج علب الطلاء لهذا المشروع ، لذلك يمكن أن يعمل أي شيء مشابه في العرض. بعد نقع حصيرة في وعاء مليء بصياغة الأسمنت ، قم بتشكيل السجادة المشبعة حول علبك ، واتركها تجف ، ثم الطلاء. الآن ، لديك زارع محكم مجردة للزهور أو الأعشاب المفضلة لديك.
تحول إلى حصيرة الصنفرة
إذا كنت قد استخدمت صنفرة كهربائية أو حتى ورق صقل ، فأنت تعرف كيف يتراكم حلق الخشب والغبار بسرعة على سطحك في هذه العملية. يمكن أن يساعدك ممسحة في الحفاظ على المنطقة أكثر صرامة عندما تنزلق ممسكك المهمل أسفل الخشب قبل أن تبدأ الصنفرة. لن تحمي السطح من Sander فحسب ، بل ستقوم ألياف ممسحة بالتقاط البقايا أثناء عملك. سيكون التنظيف بمثابة مفاجئة حيث يمكنك فقط تفريغ أو طي وتفريغ الحطام في سلة المهملات عند الانتهاء.
اصنعها في وسادة خدش للقطط
تحب القطط أن تخدش ، لأنها طريقة غريزية يصنعون “علامةهم” على محيطها. إذا كان صديقك القطط يخدش أثاثك ، فيمكنك إعادة توجيه طاقته بدلاً من ذلك إلى خدش محلي الصنع. بالإضافة إلى ممسحة ، تحتاج فقط إلى إطار صورة قديم ، إما من جميع أنحاء المنزل أو متجر التوفير. ضع زجاج الإطار (إذا كان موجودًا) جانباً ، حيث لن تحتاج إليه. ما عليك سوى تأطير المسار وشنقه على مستوى عين القط حتى يتمكنوا من الذهاب إلى المدينة على خدشهم الجديد.
استخدم لالتقاط طعام الحيوانات الأليفة وقطرات الماء
يمكن أن يكون تناول الأكل الفوضوي لحيوانك الأليف ، سواء كان ذلك من مشكلة سلوكية أو لمجرد أنه متحمس جدًا ، مشكلة في وقت التغذية. إحدى الطرق المفيدة لإعادة عرض ممسحةك هي استخدامها كحصيرة لتناول الطعام للحيوانات الأليفة. قد لا يزال صديقك الفروي ينشر Kibbles (و Bits) هنا وهناك أثناء تناول الطعام ، ولكنك ستحتوي على قدر كبير من الفوضى مع حصيرة آمنة تحت الأوعية. والأفضل من ذلك كله ، لم يكلف أي شيء ، لذلك قمت بحفظه على حصيرة سيليكون باهظة الثمن.
قم بإنشاء الحجارة الأسمنتية للحديقة
هل لديك حديقة في حاجة إلى بعض البيتزاز؟ امنحه تحولًا صغيرًا باستخدام ممسحة المطاط الخاصة بك لجعل أحجار التنقل الزخرفية. ضع جزءًا من حصيرة Facedown في إطار خشبي على شكل مربع مملوء بالأسمنت لنقل نمط MAT. كرر العملية للعديد من أحجار التنقل كما تريد صنعها ، واتركها ، ثم ضعها في العشب حيث الرغبة. لن تصنع المشي عبر الفناء أو الحديقة أكثر أمانًا فحسب ، بل ستضيف أسلوبًا مرئيًا جديدًا.