10 طرق مذهلة لإعادة عرض ممسحة قديمة حول المنزل والحديقة

دينغ دونغ! الزوار هنا وهم يضحكون على “العيش ، الضحك ، اترك” ممسحة ترحب بهم في منزلك. أكثر من مجرد وسيلة عملية لمسح أحذيتك ، تعتبر المسافرين طريقة ممتعة وجريئة لإضافة الذوق إلى السطح الخارجي لمنزلك. ولكن بمجرد أن تكون مستعدًا لمبادلة ممسحة القديم الخاصة بك من أجل واحد جديد ، سواء كان ذلك للموسم أو لأنه يرتديه بعض الشيء ، يجب ألا ترمي الحصيرة السابقة في القمامة. حتى لو لم تكن في حالة حب مع نمطه أو أسلوبه ، فيمكنك منحها حياة جديدة مع بعض مشاريع DIY السهلة. سواء كانت مصنوعة من Coir أو النسيج أو المطاط أو غيرها من المواد ، لدينا قائمة بالطرق الرائعة التي يمكنك إعادة عرض ممسكتك داخل منزلك أو حديقتك.

وغني عن القول أن ممسحةك يمكن أن تتسخ بشكل كبير من كل تلك الأحذية التي تتلامس معها يومًا بعد يوم. امنح حصيرة الخاص بك مرة واحدة للتأكد من أنها في حالة جيدة بما يكفي لإعادة التعويض. علاوة على ذلك ، قبل المتابعة مع أي مشاريع DIY مع ممسك ، قم بتنظيفها جيدًا. تهزه وتفريغ حصيرة يمكن أن يزيل معظم الحطام المدمج. ومع ذلك ، إذا كان لديك حصيرة مواد اصطناعية ، فقد يكون من الممكن إلقاؤها في الغسالة. غسالة هي وسيلة جيدة لتنظيف ممسحة ، على الرغم من أنك تريد أولاً التحقق من ملصق الرعاية واستخدام منظف لطيف عند الغسيل. مع حصيرة نظيفة في متناول اليد ، استعد لتمديد عضلاتك الإبداعية مع هذه المشاريع المثيرة للاهتمام.