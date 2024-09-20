10 عناصر يمكنك إعادة استخدامها وتحويلها إلى شاشة خصوصية أنيقة

من المفترض أن تكون حديقتك بمثابة واحة بعيدًا عن الحياة العامة، وآخر شيء تريده هو أن يتمكن الناس من التجسس على مساحتك الخاصة. في حين أن الفناء الخلفي المفتوح رائع للترفيه، إلا أنك في بعض الأحيان تريد فقط توسيع مساحتك بحيث تبدو أكثر حميمية وخصوصية لك. يمكن أن يكون السياج الجديد أو شاشة الخصوصية التي تصنعها بنفسك هو الحل للهروب الهادئ في حديقتك الخلفية، ولكن دون التكلفة الكبيرة للسياج الاحترافي الجديد. في الواقع، هناك بعض العناصر المنزلية والحديقة القديمة العادية التي يمكن أن تخدم غرض شاشة الخصوصية دون استثمار ضخم.
من لوازم السباكة إلى أدوات الحرف اليدوية، من المحتمل أن يكون لديك العديد من هذه الأشياء – مثل الأنابيب والمنصات – في المنزل بالفعل! في حين أن بعض هذه الحيل الخاصة بالخصوصية قد تتطلب بعض البناء، فإن العديد منها عبارة عن مشاريع بسيطة لا تتطلب الكثير من العمل اليدوي. أياً كان تفضيلك، ستساعدك هذه الحيل في جعل حديقتك أو فناء منزلك يشعر بمزيد من الخصوصية، دون التضحية بالجماليات.
تجميع أنابيب PVC في شاشة خصوصية DIY
تشكل أنابيب البولي فينيل كلوريد تلك التي استخدمتها في آخر تجربة سباكة لك حاجزًا معماريًا مثيرًا للاهتمام للخصوصية. قم بقطع الأنابيب بنفس السُمك من حيث العرض واستخدم أطوالًا مختلفة من الأنابيب لتكوين نمط فريد. ستساعد الأنابيب والمساحة بين هذه الأنابيب في إنشاء قطعة مميزة تفصل المساحة وتجعلها أكثر خصوصية، لكنها لا تجعلها تبدو مغلقة للغاية. للحصول على عنصر تصميم إضافي، اختر أنابيب البولي فينيل كلوريد بألوان مختلفة أو قم بطلائها كل منها بدرجة لون مختلفة للحصول على تأثير الفسيفساء.
قم بتجميع منصات خشبية معًا لإنشاء سياج للخصوصية
تعتبر المنصات الخشبية رائعة لإعادة استخدامها بهذه الطريقة لأن نصف التجميع قد تم بالفعل! ما عليك سوى تجميع المنصات معًا في نمط تستمتع به أكثر – سواء كان خطوطًا عمودية أو متوازية – ثم تثبيت شبه الجدار في مكانه بأواني زهور مرجحة أو مباشرة في الأرض (يمكنك بسهولة ربط أوتاد معدنية بالقاعدة) إذا كنت تقوم بتثبيته على العشب. مثل إعادة تدوير أنابيب البولي فينيل كلوريد، يمكنك طلاء المنصات بألوان مختلفة أو الاحتفاظ بظل الخشب الطبيعي لخلق شعور ريفي.
اصنع تمثالًا من زجاجة نبيذ فارغة لاستخدامها كشاشة خصوصية
اقتراح آخر لمحبي إعادة التدوير الفني، هذه النسخة من شاشة الخصوصية هي أجزاء متساوية من التركيب العملي والفني. في حين أنها تتطلب القليل من التعامل مع المواد بخبرة (مثل بعض التنظيف واللحام)، فإن النتيجة النهائية هي شاشة خصوصية جميلة. استخدم زجاجات النبيذ من ذكريات مختلفة لعمل تركيب حنين خاص للغاية، وقم بتبديل ألوان الزجاجات ودرجاتها لجعلها مميزة حقًا. هذا يعمل سواء في الفناء الخلفي الخاص بك أو على الشرفة كقطعة لافتة للنظر.
إعادة استخدام الشرائط الطويلة لشاشة الخصوصية الخاصة بك
توجه إلى درج الحرف اليدوية لديك وأخرج بعض الشرائط العريضة التي كنت تخزنها لتنفيذ هذه الحيلة. تُعد شاشة الخصوصية هذه رائعة كحيلة مؤقتة أو حتى مناسبة للمستأجرين، حيث تمنح شعورًا بوجود مساحة منفصلة دون الالتزام بمشروع كبير جدًا. قم بقص الشريط بالطول المناسب وربطه من شرفة أو حامل ظل حول الفناء الخاص بك. كرر ذلك حتى تصنع ستارة بالطول الذي تريده، وبمخطط ألوان تحبه.
استخدم نباتات التسلق المزروعة كشاشة خصوصية طبيعية
إذا كنت قد زرعت نباتات تحب التسلق والنمو، ولكنك لا تريد أن يؤثر ذلك على بنية منزلك (نحن نتحدث عنك، اللبلاب الإنجليزي)، فيمكنك إعادة استخدامها كشاشة للخصوصية. انقل تلك النباتات إلى صندوق زراعة خطي طويل، وضعه في قاعدة الفناء الخاص بك. ارفع كل كرمة باتجاه شرفة منزلك أو أي نقطة تثبيت أخرى واربط الكرمة بها. كرر ذلك حتى تحصل على جدار من الكروم يحجب منظر منزلك (أو منظرك) عن الآخرين.
قم بإعداد شاشة فيلم لشاشة خصوصية مزدوجة الغرض
هذه الحيلة ممتعة وعملية في الوقت نفسه! استخدم قطعة قماش كبيرة أو شاشة كخلفية عرض معلقة في حديقتك. ورغم أنها إضافة مسلية، إلا أنها ستؤدي أيضًا غرضًا مزدوجًا كشاشة خصوصية، حيث تحجب رؤية جيرانك لفناء منزلك أو مساحة السطح. عندما لا تشاهد الأفلام، ستظهر الشاشة وكأنها شراع أنيق عبر الشرفة، وعندما تشاهد فيلمًا، تتحول إلى مسرح منزلي مثالي لماراثون الأفلام في الخريف.
إعادة تدوير مصاريع النوافذ القديمة وتحويلها إلى شاشة خصوصية
إذا قمت مؤخرًا بتجديد منزلك، وتضمن ذلك إزالة الستائر القديمة من النوافذ، ففكر مرتين قبل التخلص منها. يمكن إعادة استخدام الستائر للعديد من الأغراض الأخرى، ومن بين هذه الأغراض الإبداعية والأنيقة إعادة استخدامها كشاشات خارجية للخصوصية. قم بطلائها بألوان تتناسب مع جماليات تصميمك، ثم قم إما بإسنادها عموديًا مثل شاشات الخصوصية الداخلية التقليدية أو قم بتثبيتها على الأرض لجعلها ميزة أكثر ثباتًا.
السجاد المؤطر يشكل شاشات خصوصية فريدة من نوعها
قد تعتقد أن السجاد مخصص للأرضية فقط، لكن هذا المشروع سيفاجئك لأنه يمكن تحويل السجادة البسيطة إلى شاشة خارجية ساحرة للخصوصية. استخدم السجاد لجودته التي لا تسمح بمرور الماء إذا كنت تريد غطاءً أكثر جوهرية للخصوصية. ضعه في إطارات خشبية وارفعه واعرضه، كما قد يعرض المتحف نسيجًا أوروبيًا قديمًا. مرة أخرى، سيبدو وكأنه قطعة إبداعية وفنية للغاية، لكنه سيظل عمليًا بشكل لا يصدق للظل والخصوصية والفصل.
اجلب الداخل إلى الخارج باستخدام الستائر وقضيب الستارة كشاشة خصوصية
تتمثل إحدى الطرق البسيطة للغاية لإعادة استخدام قضيب التوتر الاحتياطي والستائر القديمة التي سئمت منها في غرفة المعيشة في استخدام هذه الحيلة التي تُخرج ما بداخل المنزل إلى الخارج. قم بتثبيت قضيب التوتر بين نقطتين ثابتتين في الفناء الخاص بك (يمكنك تثبيت عوارض أو أعمدة خاصة بك إذا لزم الأمر) أو في الفناء الخاص بك، تمامًا كما تفعل عند تثبيت قضيب ستارة الحمام. قم بدمج أي ستائر قديمة (أو أي لون أو نمط ستارة تفضله) لإنشاء مساحة خارجية تشبه الكابانا. خاصة وأنيقة!
إعادة استخدام الأبواب القديمة وتحويلها إلى شاشة خصوصية إبداعية
مثل مصاريع النوافذ، هذه طريقة إبداعية أخرى لإعادة استخدام بعض الأشياء المعمارية القديمة بعد مشروع تجديد كبير. بدلاً من التخلص من جميع أبوابك الداخلية القديمة، قم ببساطة بإعادة طلائها ودعمها بالخارج لإنشاء هيكل غريب يقسم المساحة، لكنه لا يجعلها تبدو مغلقة للغاية. إنه سياج خصوصية فريد للغاية يمكنك صنعه بنفسك ويضيف سحرًا وشخصية إلى حديقتك الخلفية، بينما يعمل أيضًا كقطعة عرض مشابهة لمصراع النافذة أو شاشة الخصوصية لزجاجة النبيذ. ليس لديك باب قديم لاستخدامه؟ تحقق من Facebook Marketplace للحصول على أشياء معمارية رخيصة.