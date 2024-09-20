10 عناصر يمكنك إعادة استخدامها وتحويلها إلى شاشة خصوصية أنيقة

من المفترض أن تكون حديقتك بمثابة واحة بعيدًا عن الحياة العامة، وآخر شيء تريده هو أن يتمكن الناس من التجسس على مساحتك الخاصة. في حين أن الفناء الخلفي المفتوح رائع للترفيه، إلا أنك في بعض الأحيان تريد فقط توسيع مساحتك بحيث تبدو أكثر حميمية وخصوصية لك. يمكن أن يكون السياج الجديد أو شاشة الخصوصية التي تصنعها بنفسك هو الحل للهروب الهادئ في حديقتك الخلفية، ولكن دون التكلفة الكبيرة للسياج الاحترافي الجديد. في الواقع، هناك بعض العناصر المنزلية والحديقة القديمة العادية التي يمكن أن تخدم غرض شاشة الخصوصية دون استثمار ضخم.

من لوازم السباكة إلى أدوات الحرف اليدوية، من المحتمل أن يكون لديك العديد من هذه الأشياء – مثل الأنابيب والمنصات – في المنزل بالفعل! في حين أن بعض هذه الحيل الخاصة بالخصوصية قد تتطلب بعض البناء، فإن العديد منها عبارة عن مشاريع بسيطة لا تتطلب الكثير من العمل اليدوي. أياً كان تفضيلك، ستساعدك هذه الحيل في جعل حديقتك أو فناء منزلك يشعر بمزيد من الخصوصية، دون التضحية بالجماليات.