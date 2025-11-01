10 مجموعات من الألوان الترابية تضيف الدفء والأناقة إلى المظهر الخارجي لمنزلك

هل سبق لك أن لاحظت كيف تشعر بعض المنازل بالدفء والأناقة دون الحاجة إلى الدخول إليها؟ تتمتع الألوان الترابية بالقدرة على جعل المنزل يشعر بالراحة والراحة دون عناء. إذا كنت ترغب في إضافة بعض من هذه الأناقة إلى منزلك، فهناك الكثير من مجموعات الألوان الفريدة التي يمكنك الاختيار من بينها. نحن نتحدث عن الألوان الموجودة بشكل طبيعي في الهواء الطلق، كما هو الحال في أوراق الشجر والطين والحجارة والغابات والرمل. يمكنك إنشاء لوحات مذهلة من هذه الألوان لأنها تنتمي معًا إلى العالم الحقيقي، مما يمنحها تماسكًا طبيعيًا وأساسيًا. فكر في ظلال مثل المغرة والطين والبني الخشبي والبيج الرملي والرمادي الفحمي والأخضر الزيتوني.

من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الجميع عند اختيار الطلاء الخارجي هو نسيان النمط المعماري للمنزل. على سبيل المثال، تستخدم المنازل ذات الطراز الإسباني والمنازل الاسكندنافية اللونين الأحمر والأبيض. ومع ذلك، فإن الظلال الخاصة وتوازن الألوان هو الذي يميزها حقًا. يستخدم الأول في الغالب اللون الأبيض مع لمسات حمراء من الطين. يستخدم نظرائهم في بلدان الشمال لونًا أحمر أعمق بكثير مع لمسات بيضاء صغيرة. كلاهما ترابي ومريح ولكنهما يتناسبان مع مواد وأساليب معمارية مختلفة.

عند اختيار الدهانات الخارجية، هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار. أولا، تحقق من محيط منزلك. إذا كنت تعيش في منطقة بها الكثير من المساحات الخضراء، على سبيل المثال، فقد ترغب في أخذ تلك الظلال في الاعتبار في لوحة الألوان الخاصة بك. تذكر أيضًا أن تأخذ عينات الطلاء الخاصة بك إلى الخارج. الضوء الطبيعي يجعل الألوان تبدو مختلفة عن الضوء الاصطناعي الداخلي، وهذا ينطبق أيضًا على الوقت من اليوم. شاهد ألوان الطلاء التي اخترتها في الخارج في الصباح وبعد الظهر وفي الليل للتأكد مما إذا كان ما تراه يعجبك، بغض النظر عن الساعة.