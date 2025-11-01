10 مجموعات من الألوان الترابية تضيف الدفء والأناقة إلى المظهر الخارجي لمنزلك

هل سبق لك أن لاحظت كيف تشعر بعض المنازل بالدفء والأناقة دون الحاجة إلى الدخول إليها؟ تتمتع الألوان الترابية بالقدرة على جعل المنزل يشعر بالراحة والراحة دون عناء. إذا كنت ترغب في إضافة بعض من هذه الأناقة إلى منزلك، فهناك الكثير من مجموعات الألوان الفريدة التي يمكنك الاختيار من بينها. نحن نتحدث عن الألوان الموجودة بشكل طبيعي في الهواء الطلق، كما هو الحال في أوراق الشجر والطين والحجارة والغابات والرمل. يمكنك إنشاء لوحات مذهلة من هذه الألوان لأنها تنتمي معًا إلى العالم الحقيقي، مما يمنحها تماسكًا طبيعيًا وأساسيًا. فكر في ظلال مثل المغرة والطين والبني الخشبي والبيج الرملي والرمادي الفحمي والأخضر الزيتوني.
من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الجميع عند اختيار الطلاء الخارجي هو نسيان النمط المعماري للمنزل. على سبيل المثال، تستخدم المنازل ذات الطراز الإسباني والمنازل الاسكندنافية اللونين الأحمر والأبيض. ومع ذلك، فإن الظلال الخاصة وتوازن الألوان هو الذي يميزها حقًا. يستخدم الأول في الغالب اللون الأبيض مع لمسات حمراء من الطين. يستخدم نظرائهم في بلدان الشمال لونًا أحمر أعمق بكثير مع لمسات بيضاء صغيرة. كلاهما ترابي ومريح ولكنهما يتناسبان مع مواد وأساليب معمارية مختلفة.
عند اختيار الدهانات الخارجية، هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار. أولا، تحقق من محيط منزلك. إذا كنت تعيش في منطقة بها الكثير من المساحات الخضراء، على سبيل المثال، فقد ترغب في أخذ تلك الظلال في الاعتبار في لوحة الألوان الخاصة بك. تذكر أيضًا أن تأخذ عينات الطلاء الخاصة بك إلى الخارج. الضوء الطبيعي يجعل الألوان تبدو مختلفة عن الضوء الاصطناعي الداخلي، وهذا ينطبق أيضًا على الوقت من اليوم. شاهد ألوان الطلاء التي اخترتها في الخارج في الصباح وبعد الظهر وفي الليل للتأكد مما إذا كان ما تراه يعجبك، بغض النظر عن الساعة.
الزيتون الأخضر والأصفر
يعد اللون الأخضر الزيتوني أحد الألوان الترابية المثالية. هذا ظل داكن من اللون الأخضر قريب من اللون البني مع بعض الأشكال الصفراء. عند استخدامه للطلاء الخارجي، فإنه يتمتع بالقدرة على التلاشي مع المناظر الطبيعية بينما يكملها تمامًا. أثناء غروب الشمس، تبرز أشعة الشمس ألوانها الصفراء. قم بإقران اللون الأخضر الزيتوني مع باب أمامي ونافذة صفراء للمساعدة في إبراز تلك الألوان الدافئة وتحويل منزلك على الفور إلى ملاذ بهيج. يمكنك القيام بذلك باستخدام الطلاء الأصفر الخافت أو باستخدام الخشب الأصفر البني.
أحمر وأبيض دافئ عميق
ما الذي يقول الراحة والدفء أفضل من المنازل الحمراء والبيضاء التقليدية في السويد؟ يمكن لمجموعة الألوان هذه أن تحول منزلك إلى كوخ أحمر يبدو مباشرة خارج البرية الشمالية. المفتاح هنا هو اختيار ظل أحمر دافئ وعميق. هذا سيجعل اللون الأحمر يبدو طبيعيًا وترابيًا أكثر. لإكمال المظهر، استخدم الطلاء الأبيض للأبواب والنوافذ والديكورات. يبدو هذا جيدًا بشكل خاص مع المنازل الخشبية في المناطق الخشبية، حيث تساعد أوراق الشجر المحيطة على موازنة شدة اللون الأحمر.
البيج الرملي والبني الغني
للحصول على شيء أكثر كتمًا، فكر في طلاء منزلك بمزيج من اللون البيج الرملي والبني الغني. تتوافق النغمات الدافئة للبيج الرملي، والأصفر الباستيل تقريبًا، بشكل مثالي مع الألوان الخشبية العميقة للحصول على شيء يبدو خفيفًا وجيد التهوية وترابيًا. إنه تصميم هادئ يتماشى بشكل جيد مع الزخارف البيضاء وأوراق الشجر الخضراء. سوف تنبض المنازل التي تحتوي على مزيج الألوان هذا بالحياة خلال الساعة الذهبية، حيث ستتألق درجات اللون الأصفر. في الأيام القاتمة، تشعر بالدفء والانتعاش، مثل نسمة الهواء المنعش.
البني البارد والأبيض الكريمي
هناك لوحة أخرى صامتة يمكنك اختيارها لإجراء تغيير ترابي وهي اللون البني البارد المقترن بالأبيض الكريمي. يعتبر اللون البني البارد والسمرة أقرب إلى اللون الرمادي من اللون الأصفر، مما يسمح لهم بالاندماج بشكل مثالي مع المناظر الطبيعية. لجعل هذه الألوان الرائعة تبرز، قم بإقرانها مع لمسات من اللون الأبيض الفاتح أو الكريمي، مما يساعد على تفتيح المظهر الخارجي للمنزل وجعله يبدو أكثر فخامة وتوازنًا وانفتاحًا.
الأخضر الداكن والبني والأسود
للحصول على مظهر أكثر قتامة وأكثر أناقة، قومي بإقران اللون الأخضر الزيتوني الداكن مع البني الداكن والأسود. هذا المزيج من الألوان يذكرنا بقصر قديم، وسيحمل روح الخريف طوال العام. في حين أن هذا بيان جريء، إلا أنه بديل معقول لطلاء منزلك باللون الأسود، وهو ما قد يفضله جيرانك. على سبيل المثال، قم بطلاء المنزل بأكمله بظل داكن من اللون الأخضر وقم بإبراز العناصر الأصغر – مثل إطارات النوافذ والشرفات والسور – بظل أسود غير لامع. إنه أنيق وترابي وفريد من نوعه.
الطين والأبيض الناصع
الترابي لا يجب أن يعني الخريفي. بدلاً من الذهاب إلى شيء مظلم ومزاجي، يمكنك السير في الطريق المعاكس وتحويل منزلك إلى حلم البحر الأبيض المتوسط. قم بطلاء الجزء الخارجي لمنزلك باللون الأبيض للحصول على مظهر الليمون، وقم بإقرانه بلمسات من الطين. يمكن القيام بذلك من خلال إطارات النوافذ المطلية، ولكن أيضًا من خلال الأسقف أو الأزقة المبنية من الطوب أو حتى أواني الطين الكبيرة. هذا اللون يبدو دافئًا ومنسمًا، ويعمل بشكل رائع مع المنازل ذات الطراز الإيطالي والإسباني. تزيين بالخضرة المورقة لإخراج هواء توسكانا.
الطوب الرمادي والأحمر الدافئ
لا شيء يقول ترابي تمامًا مثل جدار من الطوب. إذا كنت تقوم بتجديد منزل ببعض الطوب الظاهر ولكنك ترغب في جعله يبدو أكثر أناقة وهدوءًا، فكر في طلاء بعض الجدران بظل من اللون الرمادي الدافئ. سيساعد عمق الطلاء الرمادي في جعل الطوب الأحمر بارزًا حيث يكون مرئيًا أثناء تأريض المنزل وجعله أسهل للعين. قبل البدء، تذكر أن الطلاء التمهيدي مطلوب لإعداد الطوب الخارجي للحصول على وظيفة طلاء سلسة.
الأصفر والأحمر
إذا كنت أكثر جرأة وترغب في استخدام الألوان الزاهية، فكر في مزيج مبهج وغريب من الأصفر والأحمر. المفتاح مع هذه الألوان الزاهية هو تجنب إرهاق العين من خلال تغطية الجدران بأكملها بألوان مشبعة. تذكر أن كلمة ترابي تعني طبيعي. بدلًا من ذلك، استخدمي درجة من اللون الأصفر الفاتح والبرتقالي، مثل شروق الشمس على الشاطئ. ثم اختر اللون الأحمر الساطع والمشبع فقط للأجزاء الصغيرة مثل الأبواب أو النوافذ.
الأزرق المغبر والرمادي والأبيض
في حين أننا نميل إلى ربط اللون الترابي باللون الأخضر والبني والأحمر، إلا أن هناك أيضًا بعض ظلال اللون الأزرق التي يمكن العثور عليها في العالم الطبيعي. ابحث عن الظلال الزرقاء ذات الألوان الرمادية والخضراء، مثل تلك التي تجدها في بحيرة عميقة أو في البحر أو في سماء يوم ملبد بالغيوم. هذه الألوان هادئة بشكل طبيعي وتتناسب بشكل جميل مع الأسطح ذات اللون الرمادي الداكن والزخارف البيضاء وإطارات النوافذ.
برتقالي ورمادي ساطع
للحصول على المزيد من الطاقة، فكر في استخدام اللون البرتقالي الساطع لعناصر منزلك الخارجية. لتجنب جعله يبدو مصطنعًا للغاية، فكر في استخدام درجات الخشب الزاهية مع درجات اللون الأصفر والبرتقالي الدافئة بدلاً من الطلاء البرتقالي. من خلال دمج الخشب البرتقالي مع المواد العضوية الداكنة، مثل الجدران الحجرية الرمادية، يمكنك إنشاء توازن مثالي بين الألوان الترابية. للقيام بذلك، يمكنك استخدام صبغة خشب برتقالية لإضافة المزيد من الحيوية إلى العناصر الخشبية الموجودة لديك، مثل أبواب الجراج أو درابزين الشرفة أو إطارات النوافذ.