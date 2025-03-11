10 منتجات أثاث Costco يمكنك تجهيز مكتبك بالكامل

قد لا تنطلق Costco فورًا عند التفكير في المفروشات المنزلية. حزمة كبيرة من المناشف الورقية بجنون لن يكون لديك مساحة لها؟ قطعاً. لكن عناصر المكتب؟ ليس كثيرا. ومع ذلك ، لدى Costco مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأثاث والمفروشات مثالية لأي مكتب منزلي. إذا كنت تبحث عن متجر واحد لتجهيز مكتب منزلك دون أن تبحث عن “متطابق متطابق” ، فإن Costco هو الحل الأمثل. ستجد كل ما تحتاجه من مجموعة كبيرة من ماركات الأثاث الموثوقة لمساعدة مكتبك الجديد على البحث بعناية مع مرور الوقت. والأفضل من ذلك ، ستحصل على الكثير. لا تقوم Costco بتوحيد أثاثها (أو أي عناصر ذات علامة تجارية) أكثر من 15 ٪ ، في حين أن مخازن الأثاث النموذجية تصل إلى ما بين 20 ٪ إلى 400 ٪.
فيما يلي أفضل منتجات Costco لتغطية كل احتياجات مكتب منزلي ، من الكراسي إلى الحصير والمكاتب إلى النباتات. إنها إما الخيارات الأكثر تصنيفًا في الفئة ، أو الأكثر تميزًا ، أو تقدم أفضل صفقة. كل عنصر واحد أدناه يحتوي على أربعة نجوم على الأقل أيضًا. إن تأثيث مكتبك بالكامل من Costco سيترك لك الكثير من الوقت الإضافي لمعالجة المشاريع الأخرى أو إضافة اللمسات الأخيرة التي تخصيص مساحتك.
كرسي مكتب La-Z-Boy
كرسي مكتبك هو المكان الذي ستقضي فيه معظم وقتك ، لذلك يجب أن يكون مريحًا. اسم La-Z-Boy مرادف للراحة ، وكرسي مكتب المدير ليس استثناءً. تم تأييد كرسي المكتب هذا من قبل جمعية العلاج بتقويم العمود الفقري (ACA) ، مما يعني أنه يحتوي على فوائد متعلقة بتقويم العمود الفقري. يتميز الكرسي بملفات مبطنة ، وأسلحة ، وارتفاع ، وتراجع ، وتعديلات التوتر الميل. تعني عجلات دوارة 360 درجة أنه يمكنك بسهولة تكبير مكتبك دون الوقوف من أي وقت مضى. يكلف الكرسي 169.99 دولارًا في Costco ، لذلك لن يكسر البنك.
كرسي مكتب إيليس فخم فيلفيت
إذا شعرت أن مكتب المنازل يجب أن يكون وظيفيًا وتبدو جيدًا في هذه العملية ، فإن كرسي Elyse Plush Velvet Office من Lillian August مناسب لك. يحتوي هذا الكرسي الجميل على قاعدة مطلية بالذهب ويتم تقديمها باللون الوردي (في الصورة) ، والأزرق الفاتح ، والبيج مقابل 229.99 دولار. يعد كرسي Elyse خيارًا رائعًا لمكتب منزلي صغير ويبدو أقل من مكتبك إذا كانت مساحة العمل الخاصة بك في غرفة المعيشة أو غرفة نومك. ومع ذلك ، على الرغم من أن هذا الكرسي لديه ميزات قابلة للتعديل وميزات الميل ، إلا أن بعض التعليقات اشتكت من كونها غير مريحة وليست داعمة للغاية.
حصيرة كرسي جبل أنجي جبل
حصيرة الكرسي هي عنصر حيوي ، ولكن غالبًا ما يتم تجاهله في مكتب منزلي. سواء كانت طوابقك من الخشب الصلب أو الفينيل أو الصفائح أو البلاط ، فإن حصيرة كرسي ستحمي السطح من الأجراس والخدوش الناجمة عن عجلات الكرسي. حتى أنه يعمل على حماية السجاد من مقولات العجلات الدائمة ويسمح لك باللف بسرعة من جزء من مكتبك إلى آخر دون عائق. معظم الحصير من البلاستيك الشفافة ، لكن حصيرة كرسي Anji Mountain Ruck’d ذات التصنيف العالي (99.99 دولارًا) تأتي في خمسة أنماط زخرفية. يبدو وكأنه سجادة ولكن يؤدي مثل حصيرة كرسي.
مكتب نورث هافن التنفيذي
تقدم Costco مجموعة كبيرة من مكاتب المكاتب لتناسب جميع الأنماط والميزانيات. يقدم مكتب North Haven Executive من Springhill Designs بعض الجاذبية الخطيرة ، لكنه سيؤدي حاليًا إلى إخراجك حوالي 1499 دولارًا. يأتي محملاً بميزات ، مثل درج لوحة المفاتيح المنسدلة مع منافذ AC ، ودرج ملف قفل ، وأدراج إضافية مع فواصل قابلة للتعديل. إذا كنت تحب مظهر النهاية العاجية القديمة ، فيمكنك شراء المكتب في مجموعة مطابقة تأتي مع خزانة خزانة وملفات من قطعتين.
مكتب زاوية هاريسون
إذا كان لديك مساحة مكتبية أصغر وميزانية أصغر ، تحقق من مكتب Harrison Corner من Payside Purfurnings. يشغل هذا المكتب ذو التصنيف العالي على شكل حرف L مساحة صغيرة في الغرفة ويكلف حاليًا 299 دولارًا فقط. إنه يأتي مع سطح العمل في أعلى ومركز للطاقة مع منفذين وثلاثة منافذ USB. توفر هذه القطعة الكثير من مساحة سطح المكتب وهي مصممة بشكل مريح بحيث يكون كل شيء في متناول اليد. ومع ذلك ، لديها تخزين محدود مع درج واحد فقط. المكتب متاح باللون الأبيض والأزرق والأسود (في الصورة).
مكتب ارتفاع Tresanti Geller قابل للتعديل
إذا كنت بحاجة إلى موقف طابعة أو مساحة مكتب إضافية لمحركات الأقراص الصلبة ، فإن مكتب ارتفاع Tresanti Geller قابل للتعديل (249.99 دولارًا) هو حل رائع. يحتوي على نظام لإدارة الكابلات مع منافذ شحن USB وضبطها لتتناسب مع مكتبك الحالي أو ارتفاع الكرسي. يمكن أن يعمل أيضًا كمكتب Office الرئيسي في مساحات ضيقة ويمكن نقله إذا كنت بحاجة إلى تغيير مكتبك بسرعة إلى غرفة نوم للضيوف لزيارة الأقارب الذين لم يمنحك سوى القليل من الإشعار.
خزانة توسكان
إن خزانة الكتب هي دائمًا ضرورة في مكتب المنازل. يمكنك تخزين الكتب حول مهنتك (لتبدو وكأنك لا تزال متحمسًا لعملك) ، أو عرض مجموعات ، أو استخدامها كتخزين للمستلزمات المكتبية. يأتي جدار خزانة توسكان وسلم (حاليًا 1999.99 دولارًا) من تأليف Martin Furniture مع اثنين من الكتب باللونين الأبيض أو الأسود (الموضح) أو رمادي وسلم مكتبة ، مما يضيف القليل من العظمة التي من المؤكد أن تثير الإعجاب. إذا لم يكن لديك مساحة للسلصة في مكتبك المنزلي ، فيمكنك استخدامه كحافز زخرفي/تخزين بطانية في مكان آخر في المنزل.
كيلين سلم الكتب
إذا كان مكتبك صغيرًا جدًا بالنسبة لجدار خزانة الكتب ، فجرّب كيلين سلم خفيفة الوزن وصديقة للميزانية (169.99 دولارًا) من مفروشات Bayside. لا ينبغي الخلط بينه وبين خزانة كتب سلم المكتبة أعلاه ، فإن خزانة الكتب السلم (أو رف سلم) ، تسمى ما يسمى لأنه يشبه سلم. حتى أن بعضها مصنوع من أجل الاعتماد على الحائط ، ولكن لحسن الحظ ، فإن نسخة Costco هذه قوية ويمكن أن تقف على أقدامها. إن جوانبها المفتوحة ليست الأفضل لعقد الكتب ، ولكنها مثالية لسلال التخزين المملوءة بالإمدادات المكتبية.
سلال تخزين ميسا
كل مكتب منزلي بحاجة إلى التخزين. حافظ على خزانة الإيداع الصلب أو حاويات تخزين بلاستيكية كبيرة في الخزانة واستخدم التخزين الزخرفي للأشياء التي تحتاجها عن قرب. تبلغ سلال تخزين MESA هذه من مجموعات Vanderbilt Home حاليًا 23.99 دولارًا فقط لمجموعة من أربعة وستبدو رائعة على خزانة الكتب أو سطح المكتب أو حتى الجلوس على الأرض. لديهم مظهر جميل منسوج ولكنهم في الواقع ناعمة تحتها ، لذلك لن يخدش الأسطح الخشبية.
نبات بونساي الداخلي
يمكن أن تساعد النباتات الداخلية في تقليل التوتر ، وتحسين التركيز ، وقد تم العثور عليها لزيادة الإنتاجية والرضا الوظيفي. بمعنى آخر ، فهي إضافة مثالية لأي مكتب منزلي. إن مصنع Bonsai Live Indoor من Arcadia Garden Products (34.99 دولارًا) هو صيانة منخفضة وستزدهر في مساحة صغيرة. كما يأتي في وعاء زخرفي لطيف. يحتوي هذا المصنع على العديد من المراجعات من فئة الخمس نجوم ، ولكن ضع في اعتبارك أن هناك شكاوى حول رعاية المصنع أثناء الشحن ، وهي متوفرة فقط عبر الإنترنت.