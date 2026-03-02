10 منتجات Aldi للمساعدة في الحفاظ على مطبخ خالي من الفوضى

إذا كنت تواجه صعوبة في الحفاظ على مطبخك ومخزنك منظمين طوال الأسبوع، فقد تحتاج إلى القيام برحلة سريعة إلى Aldi للعثور على بعض خيارات التخزين الجديدة. نظرًا لكونه منطقة ذات حركة مرور عالية في منزلك، يمكن أن يتحول مطبخك بسرعة إلى مساحة مزدحمة وغير منظمة، وغالبًا ما يصعب صيانتها. ومع ذلك، إذا كانت لديك خيارات التخزين الصحيحة، فمن الأسهل إرجاع العناصر إلى موقع معين بعد استخدامها وتذكر مكانها. في Aldi، يمكنك العثور على العديد من الخيارات بأسعار معقولة لتخزين المطبخ، بدءًا من منظمات الثلاجة وحتى أدراج التخزين القابلة للسحب.
قبل اختيار أي حلول تخزين جديدة، قد ترغب في استكمال ترتيب المطبخ والثلاجة لضمان عدم شراء أي شيء لا تحتاجه أو ينتهي بك الأمر إلى تخزين شيء يجب التخلص منه. ثم توجه إلى Aldi أو انتقل عبر الإنترنت للبحث في مجموعة من خيارات التخزين المتاحة. لاحظ أن التوفر سيعتمد على موقع المتجر.
تخزين الثلاجة مع مصافي مزدوجة
هذا مخصص لجميع متسوقي Aldi الذين يحبون تناول وجبة خفيفة من الفواكه الطازجة أو الخضار. تأتي حاوية التخزين الصغيرة هذه مع مصفاه، مما يجعل من السهل غسل منتجاتك المفضلة مع الحفاظ عليها منظمة. بمجرد إحضار التوت أو المنتجات الأخرى إلى المنزل، ما عليك سوى وضعها في الأوعية الخاصة بها وشطفها جيدًا في الحوض. بدلاً من الاضطرار إلى تجفيفها أو إبقائها بالخارج، يمكنك إعادة المصافي إلى الصندوق المشترك وتخزينها مباشرة في ثلاجتك.
منظم لف الخيزران
في بعض الأحيان، قد يؤدي تخزين صناديق منفصلة من ورق الشمع ورقائق الألومنيوم والأغلفة البلاستيكية في درج واحد إلى حدوث الكثير من الفوضى، مما قد يمنع الدرج من الإغلاق بالكامل. لقد قامت Aldi بحل هذه المشكلة من خلال منظم أغلفة الخيزران الخاص بها، وهو تصميم تخزين ثلاثة في واحد مع مقصورات منفصلة لكل مادة، كل منها عليها علامة واضحة بـ “البلاستيك” و”الشمع” و”الرقائق المعدنية”. وهذا يجعل تنظيم مطبخك وتنظيف العشاء وإعداد الوجبات أسهل بكثير. هذا التصميم متوفر باللون البني الفاتح أو الداكن.
درج منزلق
احتفظ بمخزن المؤن أو الثلاجة أو أدوات التنظيف في مكانها باستخدام هذا الدرج المنزلق من Aldi. سواء كنت ترغب في تخزين الأطباق أو الأواني الزجاجية أو الوجبات الخفيفة المعبأة المفضلة لديك، فإن هذا المنظم يعمل كخزانة ورف. يجب أن يتناسب هذا التصميم مع معظم خزائن المطبخ العميقة وله مقبض سهل الفتح والإغلاق. تأتي بأقدام مطاطية لضمان عدم تحركها في مكانها، ويبلغ طولها 15 بوصة وعرضها 10 بوصات وارتفاعها 9 بوصات.
منظم سلك حقيبة تخزين الطعام
احصل على منظم الأسلاك متعدد الأغراض هذا من Aldi، وهو متوفر عبر الإنترنت وفي المتجر. توقف عن حشو حقائبك المتعددة القابلة لإعادة الاستخدام في الخزانة، واستخدم هذا المنظم الذي يتم تركيبه فوق الباب بدلاً من ذلك. سيؤدي ذلك إلى إبقاء حقائبك في متناول يدك ونظيفة عندما تحتاج إليها بعد ذلك. أو يمكنك أيضًا استخدام هذه الأداة لأوراق المطبخ والأغلفة مثل الغلاف البلاستيكي ورقائق الألومنيوم وورق الشمع. كل ما عليك فعله هو تثبيت الخطافين العلويين في الجزء العلوي من المطبخ أو خزانة المؤن، ويجب أن يظل مغلقًا بسلاسة.
يمكن المنظم
سواء كنت تحب La Croix أو Diet Coke أو Pepsi، فإن منظم علب Aldi هذا مثالي لحفظ مشروباتك المفضلة مخزنة في ثلاجتك وجاهزة للاستيلاء عليها في أي لحظة. بدلاً من ترتيب علبك المختلفة على أرفف الثلاجة التي يصعب الوصول إليها، قم بتعطيل أحد هذه المنظمات للحفاظ على علبك في مكانها. لا تخف من استخدامه للسلع الغذائية المعلبة أيضًا – فهو حل تخزين رائع للشراء بكميات كبيرة.
فارز خبز
قل وداعًا لتكديس ألواح التقطيع والمقالي والأغطية وأوراق الخبز. تمتلك Aldi فارزًا جديدًا لأدوات الخبز يمكنه التعامل مع الفوضى الموجودة في خزائن مطبخك. يتميز هذا المنظم بخمس فتحات واسعة، وهو مصنوع بإطار معدني قوي ولن يخزن فقط، بل سيحمي أيضًا أدوات المطبخ الخاصة بك من الخدش أو إتلاف بعضها البعض. بالإضافة إلى ذلك، لن تخاطر بتكديس العناصر الرطبة فوق بعضها البعض، وهو ما يُعرف أيضًا باسم “التعشيش الرطب”، والذي قد يزيد من خطر نمو العفن.
2 عبوة من صناديق الإدخال المتوسطة
إذا كنت تواجه صعوبة في الحفاظ على الجزء الداخلي من ثلاجتك نظيفًا ومنظمًا، فقد تحتاج إلى التقاط عدد قليل من صناديق الإدخال هذه من Aldi المحلي لديك. لن تبدو ثلاجتك أقل فوضى فحسب، بل لن تضطر إلى قضاء الكثير من الوقت في التساؤل عن العناصر التي سيتم وضعها في مكانها. تأتي هذه العبوة مع سلتين منظمتين من الأكريليك متوسطة الحجم، مثالية لحمل المنتجات الطازجة أو منتجات الألبان أو التوابل أو الصلصات. حتى أنها ستعمل بشكل جيد في مخزن المؤن أو خزائن المطبخ، مما يحافظ على أغراضك في مكانها ويمكن الوصول إليها في جميع الأوقات.
منظم معلق منسوج
هناك طريقة رائعة لتوفير مساحة أكبر في مطبخك وهي استخدام منظمات خلف الباب. إذا لم يكن لديك مساحة كبيرة على سطح العمل، أو كنت ببساطة لا تحب مظهر العناصر الموجودة على طاولتك، فيمكنك العثور على الكثير من حلول التخزين في Aldi، تمامًا مثل منظم باب الخزانة هذا. يمكنك تخزينها في الجزء الخلفي من خزانة المؤن أو خزائن المطبخ لحمل أكواب القياس ومناشف الأطباق والقفازات المطاطية والمزيد.
الجرار الزجاجية الصيدلية
قم بترقية مساحة تخزين سطح العمل الخاصة بك باستخدام هذه الجرار الزجاجية الصيدلانية من Aldi. تأتي هذه المجموعة مع برطمانين، كل منهما مزود بغطاء زجاجي مقبب مطابق للحفاظ على المحتويات في مكانها. ستكون هذه مثالية لمكونات الخبز والسلع الجافة وأكياس الشاي وحزم البهارات والمزيد. إنها أكثر جمالية من أي عبوات بلاستيكية أو كرتونية، وستساعد أسطحك على أن تبدو أقل فوضى.
منظم أدراج مكون من 6 قطع
تجنب صداع مخبأ الأواني الفضية الذي يحول أدراجك إلى فوضى مع منظم الأدراج هذا من Aldi. على الرغم من أنه مصمم للمكتب، إلا أن حل التخزين ذو الأسعار المعقولة هذا مثالي لمطبخك أو أدراج مخزن المؤن التي تحتاج إلى القليل من العناية. في هذه الحزمة، تحصل على ستة حاويات أدراج بأحجام مختلفة، حتى تتمكن من تخصيص درجك حسب ما تحتاجه، سواء كان ذلك لوازم مكتبية أو أدوات فضية أو قشًا أو سكاكين والمزيد. تتوفر هذه عادةً بخيارين من الألوان إما الرمادي أو الأخضر.