10 نباتات داخلية تتحمل الحرارة وتزدهر فيها

قد يكون الحفاظ على صحة النباتات في منزل دافئ أمرًا صعبًا، لكن العديد من الأصناف الداخلية تفضل درجات الحرارة المرتفعة وتبقى قوية حتى عندما ترتفع الحرارة. تأتي هذه النباتات من مناطق تكون فيها الأيام الدافئة أمرًا طبيعيًا، لذا فهي مصممة بشكل طبيعي للتعامل مع الضوء الساطع والهواء الجاف والارتفاع العرضي في درجة الحرارة. فبدلاً من أن تذبل أو تتباطأ، فإنها غالبًا ما تنمو بشكل أكثر ثباتًا عندما تكون الغرفة دافئة ومشمسة. العديد من النباتات المنزلية التي تزدهر في المناخات الجافة، تتحمل وتزدهر بالفعل في درجات حرارة أكثر دفئًا مثل صبار أذن الأرنب (Opuntia microdasys)، أو الصبار، أو اليوكا عديمة العمود الفقري (Yucca gigantea)، أو نباتات الثعبان (Dracaena trifasciata). إذا اخترت نباتات مثل تلك المصممة للتعامل مع الحرارة، فسوف تقضي وقتًا أقل في استكشاف الأخطاء وإصلاحها ووقتًا أطول في الاستمتاع بكيفية ملء المساحة لديك.
تم تصميم العديد من النباتات المنزلية التي تتحمل الحرارة لتتحمل الحرارة بشكل أفضل من النباتات الأخرى. لديهم أوراق أكثر سمكًا، وأحيانًا شمعية تخزن الرطوبة، وأنظمة جذرية قوية، والعديد منها له أوراق ذات لون فاتح تعكس الشمس. نظرًا لأنها أقوى وأكثر تسامحًا من الأصناف الأكثر حساسية، فهي إضافات رائعة إلى قائمة أسهل النباتات التي يمكن زراعتها للبستانيين المبتدئين. لا تتطلب هذه النباتات التي تتحمل الحرارة ضبابًا مستمرًا أو جداول سقي معقدة أو مستويات رطوبة صارمة. بدلاً من ذلك، فهي توفر رعاية سهلة من خلال إجراءات بسيطة: الضوء الساطع، والري العرضي، ودرجات حرارة الغرفة التي تبقى على الجانب الدافئ. تمامًا مثل معظم النباتات، لا تحب النباتات التي تتحمل الحرارة تقلبات درجات الحرارة الواسعة، لذا تجنب وضعها في أسوأ الأماكن في المنزل لنباتاتك الداخلية مثل بالقرب من فتحات التدفئة أو مكيف الهواء أو النوافذ التي تتعرض للتيارات العاتية أو الأبواب الخارجية، فكلها يمكن أن تسبب رشقات نارية باردة أو ساخنة يمكن أن تضغط على نباتاتك.
نبات الثعبان
نباتات الثعبان هي نباتات مذهلة ومنخفضة الصيانة، موطنها أفريقيا، ويمكن أن يصل ارتفاعها إلى 2 إلى 5 أقدام عندما تنمو في الداخل. تفضل هذه النباتات ذات المظهر الفريد درجات حرارة دافئة تتراوح من 65 إلى 80 درجة فهرنهايت. تأكد من عدم الاحتفاظ بها في أي مكان تكون درجة الحرارة فيه أقل من 55 درجة. تتمتع نباتات الثعبان بمجموعة متنوعة من ظروف الإضاءة، حتى الغرف ذات الإضاءة المنخفضة طالما أن درجة الحرارة مناسبة. تجنب التقلبات الكبيرة في درجات الحرارة وخلال فصل الشتاء. أبقِها بعيدًا عن فتحات التدفئة والنوافذ أو الأبواب المعرضة للتيارات الهوائية لأن التيارات الباردة يمكن أن تسبب التعفن أو حتى الموت.
الصبار
الصبار موطنه الأصلي أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، لذلك ليس من المستغرب أنه يحب الدفء وأشعة الشمس. تكون درجة الحرارة أسعد بين 55 و80 درجة فهرنهايت ولا تستجيب جيدًا لليالي الباردة أو تيارات البرد المفاجئة. تساعد أوراقها السميكة المليئة بالهلام على التعامل مع الحرارة ونوبات الجفاف بسهولة، مما يجعلها خيارًا رائعًا لا يتطلب صيانة كبيرة لعتبات النوافذ الساطعة طالما أنها لا تتعرض لأشعة الشمس المباشرة. احتفظ به بعيدًا عن درجات الحرارة المتجمدة وفي مكان دافئ لطيف، وسوف يستقر نبات الصبار الخاص بك وينمو دون الحاجة إلى الكثير من الاهتمام.
مصنع ZZ
نبات ZZ (Zamioculcas zamiifolia) موطنه الأصلي شرق وجنوب أفريقيا وكينيا وتنزانيا، لذلك فهو يعرف بشكل طبيعي كيفية التعامل مع درجات الحرارة الدافئة. إنه أكثر راحة في درجات الحرارة الداخلية الدافئة، من 65 إلى 90 درجة. قد تلاحظ توقفًا في النمو وتغير لون الأوراق في درجات حرارة أقل من 50 درجة، كما أنها لا تتحمل درجات الحرارة المتجمدة على الإطلاق. طالما يمكنك إبقائه بعيدًا عن تيارات الهواء الباردة، سيكون إضافة رائعة لعائلة النباتات المنزلية الخاصة بك.
يوكا
يوكا موطنه الأصلي جنوب غرب الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، لذا فهو مصمم للتعامل مع الحرارة والظروف الجافة دون بذل أي جهد. في الداخل، يفضل الدفء الثابت في حدود 60 إلى 95 درجة. يتراوح نطاق النمو المثالي بين 70 و80، ولكن إذا ظل رطبًا جيدًا، فيمكن لنبات اليوكا التعامل مع نوبات قصيرة مع درجات حرارة تصل إلى 110! (بالطبع، ربما لن يكون هذا مشكلة في الداخل.) إذا تعرض هذا النبات المحب للحرارة لدرجات حرارة أقل من 50 درجة مئوية لفترات طويلة من الوقت، فقد يتعرض النبات للضرر.
بوثوس الذهبي
البوثوس الذهبي (Epipremnum aureum) هو نبات شعبي موطنه جزر بولينيزيا الفرنسية. يزدهر داخل المنازل الدافئة ذات الرطوبة العالية ولا يحب درجات الحرارة الباردة. يزدهر البوثوس الذهبي في دفء ثابت يتراوح بين 60 إلى 85 درجة، لذا احتفظ بهذه النبتة المنزلية الشائعة في مكان دافئ ولطيف في منزلك حيث لا يوجد تيارات هواء وتجنب التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة للحفاظ على صحتها ومزدهرة.
كف ذيل الحصان
تأتي نخلة ذيل الحصان (Beaucarnea recurvata) من المناطق الصحراوية الجافة في شرق المكسيك، لذلك فهي تقدر بشكل طبيعي الظروف الداخلية الدافئة. إنها أسعد ما بين 60 إلى 80 درجة، وهو المكان الذي يحتفظ فيه معظم أصحاب المنازل بدرجات الحرارة الداخلية. في حين أن كف ذيل الحصان يمكن أن يتحمل انخفاضًا قصيرًا إلى حوالي 50 درجة، فإنه يعاني حقًا من أي شيء أكثر برودة. التعرض المطول إلى 50 أو أقل ليس جيدًا لهذا النبات. إن إبقائه بعيدًا عن الأبواب أو النوافذ الباردة يساعده على البقاء بصحة جيدة وإنتاج تلك الأوراق الجميلة التي تشبه النافورة.
مصنع المطاط
يأتي نبات المطاط (Ficus Elastica) في الأصل من الغابات الاستوائية المطيرة في جنوب شرق آسيا ويحب الحرارة والرطوبة. في الداخل، تشعر وكأنك في المنزل في غرف دافئة بشكل مريح من 75 إلى 80 درجة خلال النهار ومن 60 إلى 65 في الليل. سوف يصبح نبات المطاط الخاص بك متوترًا بسبب الانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة أو من خلال تواجده في مكان يتعرض فيه بشكل متكرر لتيارات باردة. إن العثور على مكان دافئ بعيدًا عن فتحات التهوية والأبواب والنوافذ التي تتعرض للتيارات العاتية سوف يحافظ على ازدهار مصنع المطاط الخاص بك.
صبار أذن الأرنب
صبار آذان الأرنب (Opuntia microdasys), موطنه الأصلي المناطق الصحراوية في شمال المكسيك، وهو نبات عصاري صغير ساحر ذو سيقان تشبه الوسادة تشبه آذان الأرانب. في الداخل، ينمو بشكل أفضل في الظروف الدافئة والجافة بين 70 إلى 90 درجة تحت أشعة الشمس الساطعة خلال النهار. في الشتاء تفضل الليالي الباردة حوالي 60 إلى 70 درجة. كما هو الحال مع معظم أنواع الصبار، يحب هذا النبات أن يجف تمامًا بين مرات الري.
نبات الصلاة
تأتي نبتة الصلاة (Maranta leuconeura) من الغابات الاستوائية المطيرة في البرازيل، لذا فهي تحب حقًا البيئة الداخلية الدافئة والرطبة. يزدهر هذا النبات الجميل في درجات حرارة تتراوح بين 65 إلى 85 درجة. إذا انخفضت درجات الحرارة إلى أقل من 55 إلى 60، فقد يتسبب ذلك في ذبول الأوراق أو تجعدها أو ظهور بقع على الأوراق بسبب الضغط الناتج عن البرودة الشديدة. احتفظ به بعيدًا عن النوافذ أو فتحات مكيف الهواء، ووفر له درجات حرارة مريحة ومتسقة حتى يشعر وكأنه في المنزل.
كروتون
الكروتون (Codiaeum variegatum) موطنه الأصلي جنوب شرق آسيا الاستوائية وجزر المحيط الهادئ، وهو ما يفسر حبه للدفء. في الداخل، يزدهر في درجات حرارة تتراوح بين 60 إلى 85 درجة، لكنه لا يتحمل البرد بشكل جيد. يمكن أن تسبب درجات الحرارة الأقل من 60 درجة إجهادًا، وقد يؤدي التعرض لفترة طويلة تحت 50 درجة إلى سقوط الأوراق أو حتى إتلاف النبات. للحفاظ على مظهره النابض بالحياة بأفضل حالاته، احتفظ به في زاوية رطبة ودافئة بعيدًا عن النوافذ أو فتحات الهواء.