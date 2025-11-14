10 نباتات يجب قطعها بعد الصقيع الأول

من المعروف أنه يجب عليك تقليم بعض النباتات في الخريف، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنها جميعًا تحتاج إلى الاهتمام من مقصك على الفور. في حين أنه من الأفضل تقليم بعض النباتات في سبتمبر، إلا أن الفترة التي تلي الصقيع الأول هي الوقت المناسب لتقليص بعض النباتات الحولية والمعمرة الذابلة. يتضمن ذلك زنابق النهار وأنف العجل والقزحية، اعتمادًا على الظروف الجوية المحلية لديك. يمكن أن يساعد قطعها في إبقائها خالية من العدوى والآفات مع تحسين موسم ازدهارها التالي. من الأفضل بشكل عام قطعها بضع بوصات فوق سطح الأرض وإزالة أي أجزاء ميتة أو متأثرة بمرض أو حشرات.

نظرًا لأنك تريد عودة النباتات المعمرة في الربيع، فهناك بعض النقاط التي يجب وضعها في الاعتبار عند قطعها. إن استخدام المقصات الالتفافية ذات الشفرات الحادة يعني أنك أقل عرضة لكدمة النبات. إذا كنت تقطع مجموعة كبيرة من النباتات، فحاول استخدام مقص التحوط للقيام بعمل أسرع. أيضًا، بمجرد قطع النباتات المعمرة، من المفيد تحديد موقع النبات حتى لا يتعطل عندما يحين وقت القيام بمهام البستنة الربيعية. يمكن أن يؤدي ترك المزيد من الساق سليمة إلى تحقيق ذلك أيضًا.

هناك أيضًا بعض النباتات التي لا ينبغي قطعها على الإطلاق. تتغذى الطيور على بذور النباتات المعمرة مثل نبات السوزان أسود العينين (Rudbeckia hirta) خلال فصل الشتاء، لذا فإن الحفاظ عليها سليمة تمامًا يغذي الحياة البرية المحلية. وعلى الرغم من أنه يمكنك تشكيل الشجيرات دائمة الخضرة التي ستضفي البهجة على حديقتك في الشتاء، إلا أنه لا توجد حاجة عمومًا إلى تقليمها حتى العودة إلى الأرض.