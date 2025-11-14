10 نباتات يجب قطعها بعد الصقيع الأول

من المعروف أنه يجب عليك تقليم بعض النباتات في الخريف، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنها جميعًا تحتاج إلى الاهتمام من مقصك على الفور. في حين أنه من الأفضل تقليم بعض النباتات في سبتمبر، إلا أن الفترة التي تلي الصقيع الأول هي الوقت المناسب لتقليص بعض النباتات الحولية والمعمرة الذابلة. يتضمن ذلك زنابق النهار وأنف العجل والقزحية، اعتمادًا على الظروف الجوية المحلية لديك. يمكن أن يساعد قطعها في إبقائها خالية من العدوى والآفات مع تحسين موسم ازدهارها التالي. من الأفضل بشكل عام قطعها بضع بوصات فوق سطح الأرض وإزالة أي أجزاء ميتة أو متأثرة بمرض أو حشرات.
نظرًا لأنك تريد عودة النباتات المعمرة في الربيع، فهناك بعض النقاط التي يجب وضعها في الاعتبار عند قطعها. إن استخدام المقصات الالتفافية ذات الشفرات الحادة يعني أنك أقل عرضة لكدمة النبات. إذا كنت تقطع مجموعة كبيرة من النباتات، فحاول استخدام مقص التحوط للقيام بعمل أسرع. أيضًا، بمجرد قطع النباتات المعمرة، من المفيد تحديد موقع النبات حتى لا يتعطل عندما يحين وقت القيام بمهام البستنة الربيعية. يمكن أن يؤدي ترك المزيد من الساق سليمة إلى تحقيق ذلك أيضًا.
هناك أيضًا بعض النباتات التي لا ينبغي قطعها على الإطلاق. تتغذى الطيور على بذور النباتات المعمرة مثل نبات السوزان أسود العينين (Rudbeckia hirta) خلال فصل الشتاء، لذا فإن الحفاظ عليها سليمة تمامًا يغذي الحياة البرية المحلية. وعلى الرغم من أنه يمكنك تشكيل الشجيرات دائمة الخضرة التي ستضفي البهجة على حديقتك في الشتاء، إلا أنه لا توجد حاجة عمومًا إلى تقليمها حتى العودة إلى الأرض.
هوستا
هناك العديد من الأسباب لزراعة نباتات الهوستا، بدءًا من أزهارها التي تشبه البوق وحتى أوراقها الجذابة وقدرتها على النمو في الظل. إنها تنمو بشكل أفضل في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 9، حيث يجب عليك الانتظار حتى بعد الصقيع الأول لتقليصها. الأمر يستحق الانتظار – يجب أن تظل المضيفات في حالة سبات وتتعرض لدرجات حرارة باردة لفترة من الوقت حتى تتمكن من البقاء قوية. يؤدي الصقيع الأول إلى جعل الأوراق مسطحة، وهي علامة على قطعها بحيث يكون لدى الرخويات والقواقع، وهي آفات شائعة للمضيفات، أماكن أقل للاختباء.
حديقة الفاوانيا
الفاوانيا العشبية (Paeonialactiflora) هي النوع الشجيرات المعمرة الأكثر شعبية بين البستانيين، وتزرع لأزهارها الكبيرة المبهرجة. شديدة التحمل في المناطق من 3 إلى 8، وتموت أوراقها في الشتاء، عندما تتشكل براعمها تحت الأرض. من الأفضل الانتظار حتى انتهاء الصقيع الشديد لقطع هذه النباتات على ارتفاع 1 أو 2 بوصة فوق سطح الأرض. وهذا يمنح أنظمة الجذر وقتًا لتخزين الطاقة من أوراق الشجر لموسم ازدهار قوي في الربيع. يساعد تقليم هذه الزهرة في شهر أكتوبر بعد الصقيع الأول أيضًا على منع انتشار الالتهابات الفطرية.
زنبق النهار
يقتل الصقيع الأول أوراق زنابق النهار (Hemerocallis)، التي تجلب الزهور الكبيرة على شكل جرس إلى المناطق من 3 إلى 9. من الأسهل تقليمها بشدة في هذا الوقت، لأنك لن تضطر إلى توخي الحذر حتى لا تؤثر على النمو كما تفعل إذا انتظرت حتى الربيع. يسمح قطع زنابق النهار أيضًا بتدوير الهواء حول النبات، لذلك سيعود للظهور بصحة جيدة. ومع ذلك، إذا ظلت أوراق زنبق النهار خضراء، فهذا يعني أن لديك نوعًا دائم الخضرة لا يحتاج إلى القطع – فقط قم بتنظيفه إذا تعرض للتلف.
الفلوكس طويل القامة
يعد خطر إصابة النبات هو السبب الرئيسي لقطع الفلوكس الطويل (Phlox بانيكولاتا) مرة أخرى بعد التجميد الأول. يساعد تقليم نبات الفلوكس في الخريف بعد الصقيع في السيطرة على البياض الدقيقي، وهو مرض يترك بقعًا بيضاء على أوراق الشجر ويمكن أن يدمر النبات. لكن انتبه قبل القطع – يجب ترك الأنواع الخشبية والزاحفة مثل طحالب الفلوكس (Phlox subulata) بمفردها حتى الربيع. بالنسبة لنبات الفلوكس طويل القامة الذي ينمو في المناطق من 4 إلى 8، قم بإزالة السيقان والأوراق الميتة وقطع السيقان المتبقية إلى 2 بوصة فوق التربة.
زنبق كالا
لا يمكن لزنبق الكالا المذهل (Zantedeschia)، ذو السنبلة من الزهور الصغيرة المحاطة بقوس منحني أبيض أو ملون، أن يتحمل دائمًا موسم البرد في الهواء الطلق. قم بقصها مرة أخرى بعد الصقيع الأول إلى ارتفاع 1 أو 2 بوصة فوق سطح الأرض لدعم فترة سكونها، خاصة إذا كنت على الحافة الأكثر برودة لنطاق نموها في المناطق من 7 إلى 10. يمكنك ترك جذورها تبقى في الأرض خلال الشتاء أو تجهيز زنابق الكالا لفصل الشتاء في الداخل. عند إحضارها إلى الداخل، احفر سيقانها تحت الأرض لتجفيفها وتخزينها في وسط مثل الخث الطحالب.
كولومبين
يعد التقليم بعد الصقيع أحد الخيارات المتاحة لنبات الكولومبين (أكويليجيا) الذي قد تزرعه في حديقتك. بحلول الوقت الذي يمر فيه الصقيع الأول، من المرجح أن تكون هذه النباتات المعمرة، التي تزدهر في المناطق من 3 إلى 8، نائمة لفترة من الوقت، ويمكنك قطع أوراق الشجر التالفة حتى يتبقى 2 إلى 3 بوصات من النبات فوق الأرض. هذه فرصة جيدة للتخلص من الأوراق التي قد تكون موبوءة بعمال مناجم الأوراق، وهي آفة شائعة في الكولومبين، مع التأكد من عدم قضاء الحشرات الصغيرة في الشتاء في الموسم التالي.
يارو
من الجيد قطع نبات اليارو (Achillea millefolium) بعد موجة الصقيع الأولى، لكن ليس من الضروري أن يكون ذلك جذريًا. يمكنك ترك بعض هذه النباتات المعمرة التي يتراوح طولها من 1 إلى 3 أقدام سليمة إذا كانت ممتعة من الناحية الجمالية. كما أن ترك حوالي 6 بوصات من الارتفاع للساق يمكن أن يساعد في تمييز النبات عن الأعشاب الضارة التي يتم اقتلاعها في الموسم التالي. إذا قمت بقطع المزيد، فتأكد من تجنب إزالة الأوراق الموجودة في قاعدة النبات؛ إنهم يحمون اليارو في البرد وسيكون بداية إعادة نموه بعد الشتاء.
أنف العجل
سوف يختلف علاجك لنبات أنف العجل (Antirrhinum majus) بعد موجة الصقيع الأولى حسب المكان الذي تعيش فيه؛ يمكن زراعة هذه النباتات ذات الشكل الفريد إما نباتات سنوية أو معمرة. في المناطق من 7 إلى 10، حيث تكون شديدة التحمل بما يكفي لمعاملتها كنباتات معمرة، قم بقطع سيقانها إلى مستوى التربة بعد الصقيع الأول. يساعد هذا في منع الفطريات التي تكون أنف العجل عرضة لها من التشكل وسط رطوبة الشتاء. في المناطق الأخرى، ستحتاج إلى اقتلاع النبات بالكامل بعد انتهاء موسم إزهاره الطويل، وإحضار نبات أنف العجل بالداخل أو إضافة أجزاء النبات الصحية إلى سمادك.
بلسم النحل
كن مقتصدًا في قطع بلسم النحل (Monarda didyma)، لأنه نبات تحبه الملقحات. قم بتقليم هذه النباتات المعمرة المزهرة بعد الصقيع الأول لتشجيع نمو الربيع الصحي مع إعطاء البذور الوقت الكافي للانتشار في الخريف. يمكن أن يصل طول النبات إلى 4 أقدام عبر المناطق من 4 إلى 9. عند القطع، اترك ما بين 12 إلى 24 بوصة من الساق سليمة لتزويد النحل المحلي بمكان تعشيش شتوي.
قزحية
من المرجح أن تتلاشى زهور السوسن الجميلة في حديقتك، والتي تنتج أزهارًا مبهرجة في المناطق من 5 إلى 9، بعد الصقيع الأول، لذا فقد حان الوقت لقصها عندما تبدأ الأوراق في التحول إلى اللون البني. يمكنك منع التعفن عن طريق قطعها إلى ارتفاع 1 أو 2 بوصة فوق سطح الأرض. يساعد هذا أيضًا على منع آفة تسمى حفار القزحية من السيطرة. تنطبق هذه الرعاية على القزحية الملتحية وغير الملتحية. النوع الثالث من القزحية، القزحية المنتفخة، يبدأ للتو دورة حياته كبصيلة مزروعة في الخريف.