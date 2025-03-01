11 أغطية أرضية مضمونة لإعطائك نظرة cottagecore

في عالمنا غير المؤكد ، ليس من المستغرب أن لا يزال ديكور Cottagecore شائعًا. إن الحنين إلى وقت أبسط حيث ركز الناس جهودهم على صياغة وحدائق البستنة وجمعها للكثيرين منا الذين يمكن أن يطغىوا بسهولة من قبل حقبة الرقمية السريعة ذات الإنتاج السريع. واحدة من أفضل الأشياء حول مظهر Cottagecore هي أنه يمكن أن يستلهم من أي شيء تجده غريبًا: كوخ حجري في أعماق الغابة ، أو المزرعة المترامية الأطراف في الريف ، أو منزل تاريخي في بلدة مزدحمة. يمكنك أن تميل إلى أي لوحة ألوان تروق لك ، من الباستيل الناعمة إلى الأشكال الداخلية. دمج المواد الطبيعية ، من الأزهار الرائعة إلى القطع الخشبية الترابية ، يجلب السحر والنزوة إلى المزيج. الخشب الصلب أو الطوب أو الحجر أو الطوابق يمكن أن تضيف الأصالة. ولكن سواء كنت محظوظًا بما يكفي لتثبيتها بالفعل أو كنت عالقًا بالسجاد أو مشمع ، فإن إضافة تغطية الطابق الأيمن إلى المزيج مضمون للمساعدة في إعطائك نظرة Cottagecore.

يمكن للسجادة تغيير المظهر الكامل للغرفة على الفور. للعثور على السجادة المثالية لمساحتك ، من المهم أن تفكر ليس فقط في المظهر بل حجمها والمواد والغرض العام. هل تحتاج إلى شيء ناعم لتدخله عندما تخرج من السرير ، أو متينة لمنطقة عالية المرور؟ هل يجب أن تبدو مستوحاة من الرحلات في جميع أنحاء العالم أو رحلة إلى منزل الجدة؟ قد تكون السجاد الأكبر مكلفًا ويصعب إرجاعه ، لذا قم بقياس مساحتك بعناية والنظر في أهدافك الجمالية قبل تحقيق الاستثمار.