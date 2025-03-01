11 أغطية أرضية مضمونة لإعطائك نظرة cottagecore

في عالمنا غير المؤكد ، ليس من المستغرب أن لا يزال ديكور Cottagecore شائعًا. إن الحنين إلى وقت أبسط حيث ركز الناس جهودهم على صياغة وحدائق البستنة وجمعها للكثيرين منا الذين يمكن أن يطغىوا بسهولة من قبل حقبة الرقمية السريعة ذات الإنتاج السريع. واحدة من أفضل الأشياء حول مظهر Cottagecore هي أنه يمكن أن يستلهم من أي شيء تجده غريبًا: كوخ حجري في أعماق الغابة ، أو المزرعة المترامية الأطراف في الريف ، أو منزل تاريخي في بلدة مزدحمة. يمكنك أن تميل إلى أي لوحة ألوان تروق لك ، من الباستيل الناعمة إلى الأشكال الداخلية. دمج المواد الطبيعية ، من الأزهار الرائعة إلى القطع الخشبية الترابية ، يجلب السحر والنزوة إلى المزيج. الخشب الصلب أو الطوب أو الحجر أو الطوابق يمكن أن تضيف الأصالة. ولكن سواء كنت محظوظًا بما يكفي لتثبيتها بالفعل أو كنت عالقًا بالسجاد أو مشمع ، فإن إضافة تغطية الطابق الأيمن إلى المزيج مضمون للمساعدة في إعطائك نظرة Cottagecore.
يمكن للسجادة تغيير المظهر الكامل للغرفة على الفور. للعثور على السجادة المثالية لمساحتك ، من المهم أن تفكر ليس فقط في المظهر بل حجمها والمواد والغرض العام. هل تحتاج إلى شيء ناعم لتدخله عندما تخرج من السرير ، أو متينة لمنطقة عالية المرور؟ هل يجب أن تبدو مستوحاة من الرحلات في جميع أنحاء العالم أو رحلة إلى منزل الجدة؟ قد تكون السجاد الأكبر مكلفًا ويصعب إرجاعه ، لذا قم بقياس مساحتك بعناية والنظر في أهدافك الجمالية قبل تحقيق الاستثمار.
أدلي ببيان مع مطبوعات زهرية كبيرة الحجم
الأزهار هي عزر Cottagecore الكلاسيكي. إنها الخيار الأمثل إذا كنت ترغب في إضافة فيبي رومانسي أو أثيري إلى مساحتك. لتضييق عدد لا يحصى من خيارات سجادة الأزهار هناك ، انظر إلى المفضلة في حديقتك الخاصة للإلهام. متوفر في البيج والوردي والأخضر والعديد من الألوان الأخرى ، يجلب السجادة القابلة للغسل من الأزهار من أمازون الاهتمام البصري إلى غرفة ، وذلك بفضل أزهارها الضخمة ، ولكن أيضًا الحواف المحجوبة التي يطلق عليها المراجعون ساحرة وفريدة من نوعها.
خطوط خفية تضيف بنية إلى مساحات cottagecore
مناشف الشاي إلى أغطية المائدة ، والخطوط هي أخرى عندما يتعلق الأمر بأسلوب Cottagecore. على الرغم من أن الخطوط الرفيعة الموقورة مثالية لالتقاط تلك الأثاث المفروم على الأثاث المنجد ، عندما يتعلق الأمر بسجاد Cottagecore ، يمكنك دمج خطوط أوسع إذا التزمت بالظلال الطبيعية والطبيعية. يحب كريس جوليا X Loloi Judy Natural / Sky Area Bruc من Joss & Main أفضل ما في العالمين. الخطوط الزرقاء ذات السماء الرقيقة منسوقة يدويًا بجوار بعضها البعض لإنشاء مظهر من الخطوط الأكثر سمكًا على سجادة مزيج من القطن تأتي في مجموعة متنوعة من الأحجام.
دمج السجاد المستصلحة أو المستوحاة
يعد دمج السجاد العتيق وسيلة مؤكدة لإحضار المشاعر المريحة إلى منزلك. يعد استخدام العناصر المستصلحة واحدة من أفضل الطرق للاتصال بالماضي ، لذا ترقب سجاد الصوف في أسواق السلع المستعملة المحلية أو المتاجر المستعملة أو حتى في علية جدك. إذا لم تتمكن من العثور على سجادة عتيقة أو تحملها ، أو إذا كنت بحاجة ببساطة إلى خيار غير انزلاق ، ففكر في سجادة المنطقة القبلية القديمة من Amazon. متوفر بعدة ألوان ومطبوعات ، بدلاً من التصميمات الهندسية المستوحاة من المغربية ، تختار السجاد على الطراز الفارسي الذي يتميز بزخارف زهرية حول ميدالية مركزية.
أحضر الخارج مع تصميمات سجادة الصوف المستوحاة من الحيوانات
نظرًا لأن CottageCore على غرار فكرة الحياة الريفية ، فمن الجيد أن تجلب الخارج مع الأنماط التي تتضمن ليس فقط النباتات ولكن الحيوانات. تؤكد الألوان الترابية والأقمشة الطبيعية مثل الصوف على اتصال داخلي خارج بور. تجمع سجادة منطقة الصوف المصنوعة يدويًا من Elara من Wayfair بين الكروم الخضراء الترابية والنحل الأصفر الغسق في نمط على شكل ماس يمكن أن يجلب مرحًا ومزارعًا إلى مساحتك. يحب المراجعون الصوف ذو الجودة العالية يدويًا ، ويصفونه بأنه قيمة كبيرة مقابل المال.
تقدم السجاد الجوت والسيزال نظرة عضوية
Cottagecore هو أكثر من مجرد جمالية. بالنسبة للكثيرين ، إنه نمط حياة مستوحى من أنشطة مثل البحث عن الطعام والصياغة. على الرغم من أنه ليس من العملي أن ينمو معظمنا وحصد سيزالنا أو الجوت ، إلا أن هناك العديد من السجاد المنسوجة هناك التي تجلب صفاتها العضوية واللمسية إلى مساحة. يوفر Jute Oval Rug من Rugs.com اهتمامًا بصريًا بفضل تصميم مضفر معقد يدوي متوفر بألوان طبيعية أو مصبوغة. يمنحها حوالي 1400 عميل تصنيفًا من فئة 5 نجوم ، واصفاها بأنها عالية الجودة ، وسهلة الفراغ ، ومثالية للطبقة.
أضف نمطًا أرشيفيًا لإحضار سحر تاريخي إلى غرفة
في كل من عوالم ديكور المنزل والأزياء ، تشهد أنماط الأرشفة انتعاشًا حيث تعمل الشركات المصنعة لتلبية الطلب على العملاء المحبين Cottagecore الذين يقدرون التصميمات الخالدة. إن Morris & Co. Motif الذي يصور الطيور المرآة التي تتسلل بعض التوت هي الأكثر شهرة في الشركة ، مما يشق طريقها إلى كل شيء من مناشف الأطباق إلى ستائر الاستحمام. كما ظهر على سجادة Strawberry Thief من Ruggable ، والتي تتوفر بأربعة ألوان قابلة للغسل. يحب المراجعون ذلك ، واصفا الألوان النابضة بالحياة ، وعالية الجودة ، والفخمة المادية.
Plaids هي نمط مثالي إذا كنت ترغب في إنشاء نظرة كوخ
إذا كنت تتساءل عن كيفية تزيين منزلك مثل كوخ إنجليزي ، فهناك كلمة واحدة مهمة يجب تذكرها: نمط. نحن جزئيين بشكل خاص للانهيخاء ، والتي يمكن إحضارها إلى غرفة بطرق متنوعة ، من البطانيات الرمادية المكتنزة إلى خلفية لافتة للنظر. يعد سجادة Louie Natural Espresso من Magnolia خيارًا آخر يمكن أن يجعل منزلك يشعر وكأنه كوخ صغير مدسوس بفضل نسيجه المنسوج وحوافه المشقفة. إنها الجوت الطبيعية والألوان البنية الدافئة تجعل هذا أحد الخيارات الأكثر حيادية في قائمتنا.
ضع السجاد متعدد الألوان الباهت بالقرب من المداخل لإخفاء الأوساخ
توفر أفضل السجاد أكثر من مجرد جاذبية جمالية. كما أنها تضيف وظائف إلى الفضاء. عند اختيار سجادة لمنطقة عالية المرور ، مثل حصيرة المدخل التي ستعيش بالقرب من الباب الخارجي ، تختار السجاد الباهت والمتعدد بالألوان مثل Trellis trellis trellis trellis من Amazon. يحب المراجعون كيف لا يظهر النمط الأوساخ ويقولون إن هذا البساط رائع للمنازل مع الحيوانات الأليفة. يقول بعض العملاء أيضًا أنه يبقى ناعمًا حتى بعد غسله عدة مرات.
تبدو السجاد المضفر مثاليًا في المطابخ الريفية
لتحقيق مظهر أكثر بدائية ، فكر في عداء أو سجادة مضفر. هذا النمط من تغطية الأرضيات هو أكثر من مزرعة الريف من Wonderland Cottage. إذا كنت في نمط الجدة المريحة ، فاختر شكلًا مستديرًا قليلاً بدلاً من المستطيل. تأتي السجادة المضفرة الريفية المتعددة للألوان من الأمازون في مجموعة متنوعة من الألوان الجميلة. يقول المراجعون إنها إضافة مثالية للمطابخ الريفية ، ويجدون أنها قيمة ممتازة مقابل المال.
سجاد أغمق الذي يضم مخلوقات الغابات يمكن أن تخلق كوخًا خياليًا
هناك المزيد لأسلوب Cottagecore من الأزهار الباستيل والمطبوعات ditzy. تتبنى العديد من الفروع ، من الغابات إلى Gothcore ، مزاجًا أغمق وحيوية تتخللها مخلوقات الغابات ، والقوام المطحونة ، والألوان الوخمية التي من المحتمل أن تجدها بالقرب من معظم المنازل الخيالية. تمتلك شركة Rifle Paper Co. العديد من السجاد التي تعكس هذه الحساسية ، بما في ذلك سجادة Maison Tuileries باللون الأسود و Maison Grove في الفحم. يحب المراجعون الأداء الناعم ولكن المقاومة للبقع لهذه الأغطية التي تلوح في الأفق.
سجاد الكروشيه الحساس مثالي لحمام كوتاجكور
حتى إذا لم يكن لديك حوض Clawfoot العملاق أو المرآة العتيقة فوق الحوض ، فلا تزال هناك طرق لجلب جمالية Cottagecore إلى حمامك. تعتبر السجاد الدقيق ، مثل تلك المصنوعة من القطن الكروشيه ، مثالية لأغطية الأرضيات الأصغر مثل أغنيات الحمام. تأتي سجادة حمام القطن من لورا آشلي كروشيه من أمازون بألوان كريمية باللونين الأبيض والعاج والكتان ، بالإضافة إلى أشعة الخدود ، النيلي ، وألوان المائية التي يطلق عليها المراجعون ناعمة ومقاومة للتلاشي. يحصل هذا السجادة المستوحاة من CottageCore أيضًا على علامات عالية لكونها سميكة وامتصاصًا للغاية.