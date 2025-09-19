11 الفواكه والخضروات للزراعة في سبتمبر

إذا كنت قد تناولت البستنة مؤخرًا كهواية ، فقد تعتقد أن سبتمبر متأخر جدًا لوضع بعض الجذور في الأرض. في الواقع ، على الرغم من ذلك ، هناك الكثير من الفواكه والخضروات التي لا يزال بإمكانك زراعتها في سبتمبر لحصاد حديقة الخريف ، أو لإعداد حديقتك للنجاح في الربيع المقبل. من الخضروات الجذرية القلبية مثل البطاطا والثوم ، إلى نباتات غير متوقعة مثل الفراولة والبازلاء ، هناك الكثير مما يمكن القيام به في سبتمبر إذا كنت تعرف كيفية التخطيط بشكل صحيح.

اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه ، يمكن أن يكون للبستنة في سبتمبر العديد من المزايا ، وليس فقط للنباتات. ستعمل أقل من العرق عند الحفر والزرع خلال أيام سبتمبر الباردة أيضًا. لذا ، سواء كنت جديدًا في البستنة أو ببساطة حصلت على بداية متأخرة هذا الموسم ، فلا تضيع كل شيء – لا يزال هناك متسع من الوقت لتنمية هذه الفواكه والخضروات.