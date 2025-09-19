11 الفواكه والخضروات للزراعة في سبتمبر

إذا كنت قد تناولت البستنة مؤخرًا كهواية ، فقد تعتقد أن سبتمبر متأخر جدًا لوضع بعض الجذور في الأرض. في الواقع ، على الرغم من ذلك ، هناك الكثير من الفواكه والخضروات التي لا يزال بإمكانك زراعتها في سبتمبر لحصاد حديقة الخريف ، أو لإعداد حديقتك للنجاح في الربيع المقبل. من الخضروات الجذرية القلبية مثل البطاطا والثوم ، إلى نباتات غير متوقعة مثل الفراولة والبازلاء ، هناك الكثير مما يمكن القيام به في سبتمبر إذا كنت تعرف كيفية التخطيط بشكل صحيح.
اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه ، يمكن أن يكون للبستنة في سبتمبر العديد من المزايا ، وليس فقط للنباتات. ستعمل أقل من العرق عند الحفر والزرع خلال أيام سبتمبر الباردة أيضًا. لذا ، سواء كنت جديدًا في البستنة أو ببساطة حصلت على بداية متأخرة هذا الموسم ، فلا تضيع كل شيء – لا يزال هناك متسع من الوقت لتنمية هذه الفواكه والخضروات.
البطاطس
تعتبر البطاطا (Solanum tuberosum) إلى حد كبير خيارًا سهلًا وصديقًا للمبتدئين لحديقتك. عادةً ما يتم زرع الخضروات الجذرية في الموسم البارد في فصل الربيع ، ولكن في المناخ الصحيح ، يمكن زراعتها في أوائل الخريف أيضًا. عند الزراعة في سبتمبر ، ضع في اعتبارك أن الأمر قد يستغرق وقتًا أطول للوصول إلى الحصاد لأن هناك شمس أقل خلال النهار.
براعم بروكسل
براعم بروكسل (Brassica Oleracea) هي خضروات لذيذة ستزدهر في حديقتك الشتوية ، خاصة عندما تبدأ في الداخل وزرعت في سبتمبر. فقط ضع في اعتبارك أن براعم بروكسل تستغرق بعض الوقت لتنمو وستحتاج إلى 100 يوم تقريبًا لإنتاج محصول لذيذ. ينصح الأسرة المرتفعة بزراعة الخريف أو سبتمبر لأن درجات الحرارة غير متسقة. سواء اخترت أسرة مرتفعة أو الأرض ، تأكد من اختيار موقع يحصل على أشعة الشمس الكاملة.
العنب البري
مناسبة لمناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 10 ، ستنتج التوت الأزرق (اللقاحات corymbosum) أكبر عدد من الفاكهة عند منحها الوصول إلى الشمس الكاملة ، لكنها ستعمل بشكل جيد في الظل الجزئي أيضًا. عادة ، يتم زراعة العنب البري في الربيع ، ولكن يمكن أيضًا زراعتها في سبتمبر أو حتى في وقت لاحق من الخريف ، وخاصة في المناطق 6 وما فوق. ستجد أكبر عدد من النجاح عند زراعة شجيرة التوت البري من عمر واحد إلى ثلاث سنوات تقريبًا.
سبانخ
إذا كنت تبحث عن حصاد أوائل الشتاء أو أوائل الشتاء ، فإن السبانخ (Spinacia oleracea) هو خيار رائع. يمكن زراعة محصول الطقس البارد في سبتمبر ويستغرق ما يقرب من ستة أسابيع للنمو. يمكنك حصاد السبانخ بضع أوراق في وقت واحد بمجرد أن يكون لدى النبات ستة أوراق جيدة على الأقل. بدلاً من ذلك ، يمكنك الانتظار حتى يكون السبانخ ناضجًا تمامًا وحصاده مرة واحدة.
بروكلي
ستقوم زراعة البروكلي (Brassica Oleracea) في سبتمبر بإنشاء حصاد سقوط لذيذ. يفضل المحصول الطقس البارد ، والشمس الكاملة ، والتربة المخصصة جيدًا. عند التخطيط لحصاد الخريف ، من الأفضل زرع البروكلي بدلاً من زراعته من البذور ، حيث أن الطقس في نهاية الذيل في الصيف لا يزال ساخنًا للغاية. للزراعة ، سوف تنتظر بشكل مثالي حتى يبلغ عمر عمليات الزرع من أربعة إلى ستة أسابيع قبل أن تضعها في الأرض.
البازلاء
في حين أن البازلاء (pisum sativum) عادة ما يُنظر إليها على أنها محصول جديد وصيف ، إلا أنه يمكن أيضًا زرعها في سبتمبر في بعض المناخات للفرار. من الناحية المثالية ، سوف ينمو النبات حوالي 1 قدم قبل أن يندمج في فصل الشتاء. إذا تم القيام به بشكل صحيح ، فإن النبات سوف ينتج المساحات الخضراء النابضة بالحياة والقرون تأتي في فصل الربيع. تأكد من اختيار موقع يحصل على شمس كاملة ولديه تربة جيدة.
الفجل
الفجل (Raphanus sativus) هي نباتات سهلة النمو سريعة النمو يمكن أن تنتج حصادًا مرضيًا في 30 يومًا فقط. يمكن زرع بذور الفجل في سبتمبر ، ولكن من الأفضل الانتظار حتى تنخفض درجة الحرارة إلى أقل من 70 درجة فهرنهايت ، حيث أن الطقس الدافئ يمكن أن يتسبب في التمسك بالفجل. نظرًا لأن الفجل ينمو بسرعة ولا يشغل مساحة كبيرة ، يمكنك زرعها في أي مكان تقريبًا – بين صفوف من المحاصيل الأخرى مثل الجزر أو الجزر الأبيض ، على سبيل المثال.
ثوم
الثوم (Allium Sativum) هو خضار جذر شهيرة تفضل الطقس البارد ويتم زرعه عادةً في الخريف لحصاد الربيع. في بعض المناطق ، يتم اقتراح الانتظار حتى أواخر سبتمبر ، بعد الاعتدال الخريف ، بقوة كأفضل وقت للزراعة. على الرغم من أن الثوم يعتبر إلى حد كبير محصولًا سهل النمو ، إذا كنت تعرف كيفية تحسين التربة ، فسوف تنمو أكبر وأفضل ثوم.
خَسّ
هناك العديد من أنواع الخس المختلفة (Lactuca Sativa) ، ويمكن زراعة العديد من الخيارات الأسرع نموًا في سبتمبر لحصاد الخريف المورق. من أفضل الممارسات أن تزرع بذور الخس ما يقرب من ستة إلى ثمانية أسابيع قبل الصقيع في الخريف الأول ، على الرغم من أن بعض الأصناف يمكن أن تتسامح مع الصقيع الخفيف. غالبًا ما يؤدي زراعة الخس في السقوط البارد إلى خضار أحلى.
الخردل الخضراء
تبدو الخردل الخضراء (Brassica juncea) مشابهة تمامًا للسبانخ ولكنها تتميز بذوق أقل حلوة وأكثر فلفلًا. مثل السبانخ ، يفضل خضار الخردل الطقس البارد ويمكن زرعه في سبتمبر لحصاد الخريف. فقط تأكد من الحصول عليها في الأرض قبل ستة أسابيع على الأقل من الصقيع الخريف الأول. ستعمل الخضر على أفضل وجه عندما تخلط في سماد أكثر بقليل من السماد أو المسنين أكثر مما تفعل عادة.
الفراولة
عندما تفكر في الفراولة (Fragaria × Ananassa) ، من المحتمل أن تتبادر إلى الذهن أيام الصيف الدافئة مع الأوعية الجميلة من الفاكهة الطازجة. وهذا صحيح ، يتم زرع الفراولة الأكثر شيوعًا في الربيع لحصاد الصيف. ومع ذلك ، فإن زراعة الفراولة في سبتمبر يمنح الجذور الكثير من الوقت لتأسيس نفسها قبل تطوير الفاكهة ، والتي يجب أن تؤدي إلى محصول أفضل يأتي وقت حصاد الربيع.