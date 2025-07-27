11 خضاراً تنمو من جديد عاماً بعد عام دون أي جهد إضافي

في أحد أواخر الربيع، زرعتُ بعض الشتلات في ركن من الحديقة، ثم دهشتُ، حين حل الصيف التالي، بظهورها مجددًا دون أن أراعيها بزراعة جديدة. اكتشفت حينها سرّ الخضار المعمّر الذي يضمن لك حصادًا متجددًا كل عام بأقل جهد.

11 خضراوات تنبت ذاتيًا عامًا بعد عام

الجرجير المعمّر: يُضاف بنكهته الحارة إلى السلطات الصيفية، ويعود لينمو من جذوره دون إعادة زراعة. الراوند (الركلب): بسيقان حامضة نستخدمها في تحضير الفطائر، تتحمل البرد وتكبر بسرعة. السوريل: يُعزّز طعم السلطة بحموضته الخفيفة، ولا يتطلب إلا القليل من الماء. كرنب دوبونتون: شبيه البروكلي في النكهة، يكفي تركه في التربة ليظهر كل موسم. اللڤيتش (الكرفس الجبلي): أوراقه عطرية كالكرفس، تقطفها باستمرار فتعود للنمو. الريحان المعمّر: رائحة مميزة تضفي لمسة أخيرة على أطباقك طيلة السنة. الخرشوف المعمّر: لفوائده الصحية وقوامه المقرمش، ولا يحتاج سوى لتعريضه للشمس. السبانخ البري: يشبه السبانخ العادي لكنه أكثر متانة ويزدهر مع القليل من العناية. الثوم القوقازي: يمكنك تناول ساقه وأوراقه وزهوره، وكلها تنمو من نفس البصلة. الفاصولياء البرّية: تلتف حول سياج الخضرة فتُثمر حبوبًا لذيذة لسنوات. ثوم الدب: برائحتها القوية وأوراقها العريضة، تزدهر في الظل الرطب بسهولة.

ما هو الخضار المعمّر؟

الخضار المعمّر هو ما يُزرع مرة واحدة ويستمر في الظهور سنوياً دون بذل جهدٍ في إعادة الزراعة. هذه النباتات غالبًا ما تكون مقاومة للآفات، لا تحتاج إلى الكثير من الماء، ويمكن زراعتها في شرفة مطلة أو أصص صغيرة، ما يجعلها مثالية لمن لا يملك مساحة واسعة.