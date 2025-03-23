11 شجرة سترغب في زرعها في الفناء خلال فصل الربيع (و 5 لتجنبها)

عندما تبدأ حديقتك في الاستيقاظ من سباتها الشتوية ، من المحتمل أن تكون حريصًا على التوجه إلى الحضانة المحلية لمعرفة ما يمكنك زرعه لتحسين الفناء وإنشاء مساحة مريحة في الهواء الطلق. إذا كنت ترغب في زراعة شجرة جديدة في حديقتك ، فإن الربيع مثالي لأنه سيمنحها الكثير من الوقت لإضافة نمو جديد خلال الأشهر الأكثر دفئًا. في حين أن معظم دائمة الخضرة مزروعة بشكل مثالي في فصل الربيع ، وهذا هو أفضل وقت في العام لزرع شجرة خشبية في الفناء الخاص بك ، هناك الكثير من الأنواع المتساقطة الأخرى التي يمكن زراعتها خلال هذا الموسم. بعض من أفضلها تشمل Redbud الشرقية ، البلوط الطوبور ، arborvitae الأمريكية ، وقباقة الورق.
عند اختيار الأنواع المثالية ، تريد التفكير في المساحة التي لديك وما تريد تحقيقه. إذا لم تكن الفناء كبيرًا ، فاختر شجرة أصغر تتناسب بسهولة دون أن يطغى على بقية حديقتك. سيعتمد اختيارك أيضًا على ما إذا كنت تريد نوعًا مزهرًا أو تريد أن تسترخي شجرة ظل تبريد عندما تبدأ درجات الحرارة في الصعود. أو ، ربما تريد جذب المزيد من الحياة إلى فناءك هذا العام ، مما يعني أنك سترغب في اختيار نوع يجذب الطيور والنحل والفراشات. يجب أن تدرك أيضًا أن بعض الأشجار المتساقطة يتم زرعها بشكل أفضل في الخريف للسماح للجذور بالتأسيس قبل نمو الربيع. وتشمل هذه lindens ، الدردار ، والألدرز.
شرق ريدبود
بالنسبة إلى لون الربيع المجيد ، لا يمكنك حقًا تجاوز Redbud الشرقي (Cercis Canadensis) ، والتي يمكن زراعتها في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 9. هذه الشجرة المتساقطة مثالية للحدائق الأصغر لأنها تصل إلى ارتفاع 30 قدمًا فقط. ما ستحبه في هذه الشجرة هو مجموعات جميلة من الزهور الوردية في الربيع ، تليها أوراق كبيرة على شكل قلب خضراء ستغطي المظلة وتوفر بعض الترحيب في الصيف. هذه تحول لون أصفر ذهبي في الخريف. ستجذب الشجرة أيضًا جحافل من النحل والفراشات عندما تكون في ازدهار.
شجرة اليابانية ليلك
إذا كنت تبحث عن شجرة لها أزهار معطرة مبهجة في الصيف قد تجذب الطيور الطنانة إلى الفناء الخاص بك ، فلماذا لا تفكر في زراعة أرجواني شجرة يابانية (Syringa Reticulata)؟ يمكن أن تنمو هذه الشجرة الجذابة كعينة واحدة أو متعددة الأطباق وستسعدك بمجموعاتها الهائلة من أزهار بيضاء كريمية ، تليها كبسولات البذور الخضراء والصفراء التي قد تبقى على الشجرة خلال فصل الشتاء. يمكن أن يزرع أرجواني الأشجار اليابانية ، التي يمكن أن تصل إلى ارتفاع 30 قدمًا ، في المناطق من 3 إلى 7. كما أن الإزهار الغزير ستجذب الملقحات.
خشب البلوط
لا يوجد شيء مهيب تمامًا مثل شجرة البلوط ، وإذا كان لديك المساحة ، فقد يكون البلوط (Quercus Imbricaria) مجرد نوع يجب مراعاته. هذه الشجرة المثيرة للإعجاب هي أصلية للولايات المتحدة ، وعلى عكس أشجار البلوط الأخرى ، فإن الأوراق ليست مفصصة. سوف تنمو في المناطق من 4 إلى 8 ويمكن أن تصل إلى ارتفاع يصل إلى 70 قدم. من شأنه أن يجعل شجرة الظل المذهلة في الصيف ، وستملأ الأوراق الخضراء اللامعة حديقة السقوط بلون مذهل. هذه الشجرة هي أيضًا مغناطيس للعديد من أنواع الحياة البرية المختلفة.
شجرة البكر
شجرة أخرى فرضية لأولئك الذين لديهم ساحات كبيرة هي شجرة Maidenhair (Ginkgo Biloba) التي يمكن زراعتها في المناطق من 3 إلى 9. هذه الشجرة ما قبل التاريخ هي موطنها الصين ولديها أوراق مثيرة للاهتمام على شكل مروحة. في التربة التي يتم تصريفها جيدًا ، يمكن أن تصل إلى ارتفاع مثير للإعجاب 80 قدمًا. ستوفر المظلة الواسعة الجميلة الظل في الصيف ، وستضيف الأوراق بعض التألق إلى المناظر الطبيعية الخاصة بك عندما تحولوا إلى أصفر ذهبي في الخريف. فقط الشجرة الأنثوية تنتج ثمارًا ، والتي يمكن أن تكون فوضوية ، لذلك قد ترغب في اختيار شجرة ذكور بدلاً من ذلك.
أصلع السرو
يعتبر السرو الأصلع (Taxodium distichum) الصنوبري المثير للاهتمام من حيث أنه نفضي ويفقد إبره في الخريف بعد أن يتحول إلى ظل بني دافئ. ينمو بشكل جيد في المناطق من 4 إلى 9 ويمكنه التعامل مع الظروف الرطبة. هذا يجعلها عينة رائعة للأشخاص الذين لديهم ساحات كبيرة تحتوي على بعض المناطق المنخفضة. توفر الشجرة مواقع تعشيش جيدة للطيور ، والبذور محبوبة من قبل البط الخشبي والديك الرومي والسناجب. قد تتفاجأ أيضًا عندما تعلم أن هذه واحدة من أقدم الأشجار الحية في العالم.
تبكي الشوكران الشرقي
إذا كنت تبحث عن شجرة ذات عادة تبكي مثيرة للاهتمام ، فإن أحد أصناف الشوكران الشرقية التي تبكي ، مثل Tsuga Canadensis ‘Sargentii ، قد تتناسب مع الفاتورة. على الرغم من أن الشوكران الشرقي القياسي قد يصل إلى ارتفاعات تصل إلى 70 قدمًا ، إلا أن هذا الصنف المعين يبلغ طوله حوالي 12 قدمًا ولكن مع انتشار حوالي 30 قدمًا. كخضرة دائمة الخضرة ، ستوفر هذه الشجرة مأوى للحياة البرية خلال أشهر الشتاء ، وستستمتع الطيور والثدييات بالبذور في الخريف. يمكن أن يزرع في المناطق من 3 إلى 7.
American Arborvitae
تم تصميم Arborvitae الأمريكي (Thuja Occidentalis) لعادة النمو المخروطية (Thuja Occidentalis) بشكل أفضل دائمة الخضرة المزروعة في فصل الربيع. ينمو في المناطق من 3 إلى 7 ويمكن أن يُرى بشكل شائع في صفوف كتحوطات الخصوصية أو عمليات الريح ، ولكنها تجعل أيضًا شجرة عينة رائعة ، خاصة في المناظر الطبيعية منخفضة الصيانة. توفر تغطيتها الشتوية مواقع تعشيش للطيور المغردة وكذلك الرعي للغزلان. قد تكون مهتمًا أيضًا بمعرفة أن هذه الأنواع هي شجرة مارثا ستيوارت المعتمدة التي ستضيف العطر وجذب الطيور إلى فناءك.
اللثة الحلوة الأمريكية
لأوراق الشجر الخريفية الرائعة ، لماذا لا تفكر في زراعة اللثة الحلوة الأمريكية (Liquidambar Styraciflua) هذا الربيع؟ يمكن زراعة هذه الشجرة المثيرة للإعجاب بأوراقها الكبيرة في المناطق من 5 إلى 9 وستكون بارزة في الفناء عندما تتحول الأوراق إلى ظلال رائعة من الذهب والبرتقالي والأرجواني والأحمر. ستسعد أيضًا أن تعرف أن هذه الشجرة تدعم مجموعة من الحياة البرية ، بما في ذلك الطيور والعث والثدييات الصغيرة. ولكن تأكد من إعطائها مساحة كبيرة ، حيث يمكن أن تصل إلى ارتفاع 100 قدم.
شجرة زهرة سبعة أبناء
إذا كنت تبحث عن شجرة صغيرة تنمو فقط إلى حوالي 20 قدمًا ، مع أزهار عطرة في الصيف والخريف ، ألقِ نظرة على شجرة الزهور ذات السبع السترة (Miconioides Heptacodium) ، والتي ستنمو في المناطق من 5 إلى 9. تمتلئ الزهور البيضاء مع الرحيق وسوف تجذب المولدات إلى حديقتك. بعد هذه ، تكثف الشجرة شاشةها الملونة مع البذور الدائرية إلى اللون الأحمر إلى الأرجواني. حتى في فصل الشتاء ، ستضيف هذه الشجرة اهتمامًا للمناظر الطبيعية الخاصة بك مع لحاء تقشيرها للكشف عن الخشب الأبيض تحتها.
القيقب الورقي
شجرة أخرى مع أكثر اللحاء المقشر المذهل هي القيقب الورقي (Acer Griseum) ، والتي ستنمو في المناطق من 4 إلى 8. إن لحاء التقشير أحمر إلى أرجواني ويتجعيد بينما يظل على الشجرة بدلاً من التخلص منه تمامًا. في الخريف ، تتحول الأوراق إلى ظلال رائعة من البرتقال والأحمر ، ويمكن أن تستمر هذه الشجرة في فصل الشتاء. يمكن أن ينمو القيقب الورقي إلى 30 قدمًا ويصنع شجرة ظل ممتازة في الصيف. كما أنه يجذب الملقحات والطيور المغردة.
Quaking Aspen
لا يوجد شيء مذهل مثل التباين الذي أظهرته هذه الأسبنز (populus tremuloides) عندما تتحول أوراق الشجر إلى لون ذهبي جميل في الخريف. يتم وضع هذا التوهج الجميل بشكل مذهل من خلال جذوع بيضاء نقية على الأشجار التي يمكن أن تصل إلى ارتفاع 50 قدمًا. إذا كنت تعيش في المناطق من 1 إلى 6 ، فقد ترغب في زراعة واحدة من هذه الفناء في الربيع. لكن كن على دراية ، على الرغم من أن هذا النوع أصلي للولايات المتحدة ، إلا أنه في قائمة مصنع ويسكونسن الغازية ، لذلك تحقق من بلديةك قبل زراعة واحدة.
تجنب: الدردار الأمريكي
يتم زراعة بعض الأشجار بشكل أفضل في الخريف ، ويعتبر الدردار الأمريكي (Ulmus Americana) واحدة من هذه. الزراعة في الخريف بينما لا تزال الأرض دافئة نسبيًا ، لكن الطقس الذي بدأ يبرد يسمح للشجرة بالتركيز على إنتاج نظام جذر قوي على مدار الأشهر الباردة وتجنب الإجهاد المائي خلال الصيف. يمكن زراعة الدردار الأمريكي ، الذي يمكن أن يصل إلى ارتفاع 80 قدمًا ، في المناطق من 3 إلى 9. يجذب الملقحات والفراشات والطيور المغردة والثدييات الصغيرة التي تتغذى على البذور.
تجنب: ناعم ألدر
شجرة أخرى يتم زراعتها بشكل أفضل في الخريف هي ألدر سلس (Alnus serrulata). ستزدهر هذه الشجرة في المناطق من 4 إلى 9 وهي مثالية لساحات أصغر لأنها تصل إلى ارتفاع 15 قدمًا فقط. إنه يحب ظروف التربة الرطبة ، وهذا هو السبب في أنه أفضل زرع في الخريف بدلاً من الربيع. هذا يمنح الشجرة وقتًا كافيًا لتأسيس وإنتاج مجموعات زهورها الغنية بالرحيق في الربيع التي ستجذب الطيور إلى فناءك.
تجنب: American Hackberry
Hackberry American (Celtis Occidentalis) عبارة عن شجرة ظل جميلة يمكن أن تنمو إلى ارتفاع 60 قدمًا ، ويجب أن تزرع في الخريف. ينمو بشكل جيد في المناطق من 3 إلى 9 وينتج فواكه حمراء داكنة ، مما يجعلها واحدة من أشجار الفاكهة والتوت التي تنمو في فناءك التي تحبها الطيور. غالبًا ما تتغذى الثدييات الصغيرة على الفواكه أيضًا. هذه الشجرة الجميلة هي أيضًا مضيف لعدد من أنواع الفراشة ، وهي علامة الاستفهام ، والقطم الأمريكي ، وعباءة الصباح ، وأنواع الفراشة الإمبراطورية.
تجنب: الأمريكي ليندن
شجرة الظل المذهلة الأخرى التي قد تفكر فيها هي Linden الأمريكية (Tilia Americana) ، ولكنها تتوقف عن زراعة هذا حتى الخريف. لديها بعض التسامح مع الجفاف ولكن فقط بعد أن تم تأسيسها ، لذلك فإن إعطائها الكثير من الوقت خلال الأشهر الباردة مثالية. يمكن أن يزرع في المناطق من 3 إلى 8 ، وستحب مجموعات متدلية من الزهور الصفراء من أواخر الربيع وحتى الصيف. هذه عطرة وستجذب الملقحات إلى فناءك. يمكن أن تصل هذه الشجرة إلى ارتفاع 80 قدمًا.
تجنب: فلوريدا السكر القيقب
إذا كنت تحب أشجار القيقب ، فربما تفكر في زراعة خشب السكر في فلوريدا (Acer Floridanum) ، والتي لا تعتبر غازية في الولايات المتحدة ويمكن أن تزرع في المناطق من 6 إلى 9. ستمنحك أوراق الخريف على هذه الشجرة عرضًا رائعًا للألوان من اللون الأصفر والبرتقالي والأحمر. يمكن أن تصل هذه الشجرة الجميلة إلى ارتفاعها 60 قدمًا ، وتوفر أزهار الربيع في وقت مبكر مصدرًا جيدًا من الرحيق للملقحات. علاوة على ذلك ، فإنه يجعل شجرة الظل رائعة في الصيف.