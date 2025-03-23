11 شجرة سترغب في زرعها في الفناء خلال فصل الربيع (و 5 لتجنبها)

عندما تبدأ حديقتك في الاستيقاظ من سباتها الشتوية ، من المحتمل أن تكون حريصًا على التوجه إلى الحضانة المحلية لمعرفة ما يمكنك زرعه لتحسين الفناء وإنشاء مساحة مريحة في الهواء الطلق. إذا كنت ترغب في زراعة شجرة جديدة في حديقتك ، فإن الربيع مثالي لأنه سيمنحها الكثير من الوقت لإضافة نمو جديد خلال الأشهر الأكثر دفئًا. في حين أن معظم دائمة الخضرة مزروعة بشكل مثالي في فصل الربيع ، وهذا هو أفضل وقت في العام لزرع شجرة خشبية في الفناء الخاص بك ، هناك الكثير من الأنواع المتساقطة الأخرى التي يمكن زراعتها خلال هذا الموسم. بعض من أفضلها تشمل Redbud الشرقية ، البلوط الطوبور ، arborvitae الأمريكية ، وقباقة الورق.

عند اختيار الأنواع المثالية ، تريد التفكير في المساحة التي لديك وما تريد تحقيقه. إذا لم تكن الفناء كبيرًا ، فاختر شجرة أصغر تتناسب بسهولة دون أن يطغى على بقية حديقتك. سيعتمد اختيارك أيضًا على ما إذا كنت تريد نوعًا مزهرًا أو تريد أن تسترخي شجرة ظل تبريد عندما تبدأ درجات الحرارة في الصعود. أو ، ربما تريد جذب المزيد من الحياة إلى فناءك هذا العام ، مما يعني أنك سترغب في اختيار نوع يجذب الطيور والنحل والفراشات. يجب أن تدرك أيضًا أن بعض الأشجار المتساقطة يتم زرعها بشكل أفضل في الخريف للسماح للجذور بالتأسيس قبل نمو الربيع. وتشمل هذه lindens ، الدردار ، والألدرز.