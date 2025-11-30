11 طريقة لاستخدام غلاف العمود لإجراء ترقيات مذهلة في منزلك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

في حين أن هناك بعض المشاريع المنزلية الأساسية التي يجب على كل صاحب منزل أن يعرف كيفية القيام بها، فقد يكون هناك أيضًا بعض المشاريع التي لا تعرف كيفية القيام بها أو التي لم تفكر فيها من قبل. مشاريع المنزل DIY تأتي في العديد من الأشكال والأحجام. ربما لا تكون بارعًا في استخدام الأدوات، ولكنك لا تزال ترغب في إجراء بعض التحسينات في منزلك. في بعض الأحيان عليك فقط اكتشاف المنتجات المناسبة. يُعد غلاف العمود مادة يسهل العمل بها، وسوف يأخذ مشاريعك اليدوية إلى المستوى التالي. يمكنك استخدام غلاف العمود بعدة طرق في جميع أنحاء منزلك لإضفاء مظهر متطور – استخدمه لصنع سبلاش للمطبخ، ومساحة بار جافة، وقاعدة طاولة، وغير ذلك الكثير.

تم إنشاء Pole Wrap بواسطة الزوجين لوري ودان كولمان، اللذين أسسا شركة Pole-Wrap, Inc. بعد كارثة DIY الخاصة بهما. لقد أرادوا تغطية الأعمدة غير الجذابة في الطابق السفلي من منزلهم. الغلاف مصنوع من ألواح خشبية مخددة ومرنة يمكن وضعها بسهولة حول الأعمدة لمنحها مظهرًا محدثًا. لقد انطلق هذا المفهوم، ويتم استخدامه الآن من قبل أصحاب الأعمال اليدوية لأكثر من مجرد تغليف الأعمدة.

لتصنع بنفسك هذا المنتج، احصل على غطاء عمود من خشب البلوط أو لوحة مرنة مماثلة لتغليف العمود. احصل على العديد من الأغطية التي تحتاجها لكل مشروع بعد قياس المساحة الخاصة بك. ستحتاج أيضًا إلى سكين متعدد الاستخدامات لتقطيعه حسب الحجم والمادة اللاصقة للبناء حتى يلتصق، مثل لاصق البناء Loctite Power Grab. قد يكون من المفيد استخدام مسدس مسامير لتثبيت الغلاف في مكانه ومكشطة للتخلص من فقاعات الهواء في بعض المشاريع. فيما يلي بعض الطرق الممتازة التي يمكنك من خلالها استخدام غلاف القطب لإجراء بعض الترقيات المذهلة في منزلك.