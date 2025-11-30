11 طريقة لاستخدام غلاف العمود لإجراء ترقيات مذهلة في منزلك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
في حين أن هناك بعض المشاريع المنزلية الأساسية التي يجب على كل صاحب منزل أن يعرف كيفية القيام بها، فقد يكون هناك أيضًا بعض المشاريع التي لا تعرف كيفية القيام بها أو التي لم تفكر فيها من قبل. مشاريع المنزل DIY تأتي في العديد من الأشكال والأحجام. ربما لا تكون بارعًا في استخدام الأدوات، ولكنك لا تزال ترغب في إجراء بعض التحسينات في منزلك. في بعض الأحيان عليك فقط اكتشاف المنتجات المناسبة. يُعد غلاف العمود مادة يسهل العمل بها، وسوف يأخذ مشاريعك اليدوية إلى المستوى التالي. يمكنك استخدام غلاف العمود بعدة طرق في جميع أنحاء منزلك لإضفاء مظهر متطور – استخدمه لصنع سبلاش للمطبخ، ومساحة بار جافة، وقاعدة طاولة، وغير ذلك الكثير.
تم إنشاء Pole Wrap بواسطة الزوجين لوري ودان كولمان، اللذين أسسا شركة Pole-Wrap, Inc. بعد كارثة DIY الخاصة بهما. لقد أرادوا تغطية الأعمدة غير الجذابة في الطابق السفلي من منزلهم. الغلاف مصنوع من ألواح خشبية مخددة ومرنة يمكن وضعها بسهولة حول الأعمدة لمنحها مظهرًا محدثًا. لقد انطلق هذا المفهوم، ويتم استخدامه الآن من قبل أصحاب الأعمال اليدوية لأكثر من مجرد تغليف الأعمدة.
لتصنع بنفسك هذا المنتج، احصل على غطاء عمود من خشب البلوط أو لوحة مرنة مماثلة لتغليف العمود. احصل على العديد من الأغطية التي تحتاجها لكل مشروع بعد قياس المساحة الخاصة بك. ستحتاج أيضًا إلى سكين متعدد الاستخدامات لتقطيعه حسب الحجم والمادة اللاصقة للبناء حتى يلتصق، مثل لاصق البناء Loctite Power Grab. قد يكون من المفيد استخدام مسدس مسامير لتثبيت الغلاف في مكانه ومكشطة للتخلص من فقاعات الهواء في بعض المشاريع. فيما يلي بعض الطرق الممتازة التي يمكنك من خلالها استخدام غلاف القطب لإجراء بعض الترقيات المذهلة في منزلك.
قم برفع مستوى جوانب جزيرة مطبخك
تعد جزيرة المطبخ نقطة محورية في مساحتك الخاصة. إذا كنت لا تحب مظهر الجوانب أو تشعر أنها مملة، ففكر في استخدام غلاف العمود لإضفاء مظهر جديد عليها. يمكنك بسرعة إنشاء مظهر مخدد يصرخ بشكل مرتفع مع غلاف عمود أسفل سطح العمل. قم بقياس غلافك وقصه حسب الحجم، ثم ضع اللاصق الخاص بك بحرية واضغط عليه على واجهة الجزيرة. يمكنك إكمال المظهر من خلال طلائه أو تلوينه ليتناسب مع النمط العام لمطبخك.
ادلي ببيان جريء مع باب خزانتك
هل تبحث عن فكرة إبداعية لباب خزانة تناسب المستأجرين عندما لا تتمكن من الطلاء أو إعادة التشكيل أو القيام بالكثير على الجدران؟ قم بتغطية الأبواب بلف القطب. لا تتردد في طلاء الغلاف بلون جريء جميل للمساعدة في إضفاء البهجة على غرفتك والإدلاء ببيان. ثم قم بتطبيقه بعناية على أبوابك الحالية. بدلاً من لاصق البناء، استخدم شريط تثبيت قوي للغاية، مثل شريط Kelasy الكبير جدًا ذو الوجهين، لذلك يكون من الأسهل إزالته من الأبواب عندما يحين وقت الخروج.
اصنع أغطية أدراج مبتكرة ومزخرفة
ربما لديك خزانة ملابس أو حامل بأدراج مخدوشة أو تالفة، أو تريد فقط تغييرها للحصول على مظهر محدث. بدلًا من شراء خزانة ملابس جديدة تمامًا، يمكنك بسهولة الحصول على بعض الأغطية لتقطيعها واستخدامها كغطاء لبعض أو كل الأدراج. إذا كان لديك خزانة ملابس داكنة، قم بإنشاء تباين لطيف مع لون البلوط الفاتح للغطاء على بعض الأدراج أو قم بطلائها بالكامل للحصول على مظهر مختلف. إنه يمنح خزانة الملابس الخاصة بك جمالية محدثة ومتطورة.
ارفع مستوى باكسبلاش في مطبخك
إذا كنت بحاجة إلى أفكار إبداعية للمطبخ، فلماذا لا تحاول استخدام غلاف العمود لمزيد من العمق؟ يمكنك إنشاء مظهر عصري بخطوط نظيفة وصبغه أو طلاءه ليناسب النمط العام لمطبخك. يجب عليك أيضًا إغلاق الغلاف ومقاومته للماء باستخدام شيء مثل هذا الخشب الواقي من مادة Minxwax المصنوعة من مادة البولي يوريثين. أفضل ما في الأمر هو أن شراء ألواح الأعمدة سيكون أرخص من شراء البلاط أو البلاط الحجري، كما أنها تمنح مطبخك مظهرًا جميلاً.
ساعد ركنك المريح أو مقهىك على التميز
قد يكون لديك مكان صغير لتناول القهوة، أو مساحة مكتبية، أو زاوية للقراءة بجوار الدرج، أو منطقة بار جافة خارج المطبخ يمكنها استخدام القليل من الأشياء الإضافية لتعزيز غرضها. يعد غلاف القطب إضافة رائعة تساعد على إبراز مساحة الجدار. يمكنك صنع بعض الرفوف العائمة أمام الغلاف لحمل أساسيات القهوة أو الكتب، أو تركيب وحدة إضاءة رائعة لإضفاء البهجة عليها. يمكنك أيضًا دمج قضيب معدني بخطافات لتعليق أكوابك.
تحديث سهل لغطاء الموقد الخاص بك
إذا كان لديك مدفأة قديمة، أو حتى مدفأة جديدة وتشعر أن الوقت قد حان لشيء جديد، فإن غلاف العمود هو إجابتك. يمكنك بسهولة تغطية الإطار الخاص بك والمساحة التي ترتفع على الحائط باستخدام بعض أغلفة الأعمدة المطلية لمنح المدفأة الخاصة بك الترقية التي تحتاجها. يوفر المحيط المخدد دفعة من الرقي، ويمكنك طلاء الغلاف بأي لون للمساعدة في الارتقاء بأسلوبه.
قم بتجديد الخزانة القديمة
إذا كان لديك خزانة قديمة تحتاج إلى تحديثها، يمكنك استخدام غلاف العمود لتجميلها. تمامًا كما يمكنك فعله بخزانة الملابس، استخدم الغلاف فوق الأدراج، أو حتى على الإطار بأكمله، لإضفاء مظهر مختلف عليه. تبدو أبواب الخزانات ممدودة عندما تقوم بتغليفها بشكل عمودي، أو يمكنك إخراج الأدراج الموجودة في خزانتك بالكامل واستخدام الغلاف كخلفية وتثبيت الرفوف لحمل الألعاب والأحذية والمزيد.
فرح الجداول الخاصة بك
امنح طاولتك المصممة على شكل قاعدة حياة جديدة من خلال المرور على القاعدة الحالية باستخدام غلاف العمود. إنها واحدة من أسهل الطرق لاستخدامها، ويمكنك بسرعة جعل طاولتك القديمة أو الرخيصة تبدو باهظة الثمن. من الرائع أيضًا أن يجربه المبتدئون في مجال الأعمال اليدوية عند استخدام غلاف العمود لأنه مكان لا يبحث عنه الناس كثيرًا. لن يلاحظوا ما إذا كنت قد ارتكبت أي أخطاء ويمكنك تبليل قدميك باستخدام الغلاف. ستشعر بالثقة في الانتقال إلى المشروع التالي!
اصنع لوح رأسي فاخر لسريرك
جدار غرفة نومك هو المكان الذي يتم تجاهله في الغالب. يمكنك إنشاء تصميم بسيط ومرتفع في غرفة نومك باستخدام غطاء عمود من خلال إنشاء لوح رأسي على الحائط. قم بقياس كل لوحة بشكل أفقي أو رأسي، وقم بقصها حسب الحجم، ثم قم بطلائها أو صبغها، ثم قم بتثبيت الألواح مباشرة على الحائط باستخدام مسدس الغراء والأظافر. بعد ذلك، يمكنك دفع سريرك مقابله للحصول على لوح رأسي مذهل. يمكنك أيضًا وضع الغلاف على اللوح الأمامي الموجود للحصول على مظهر جديد.
أبواب الحظيرة الجميلة لتغطية المعدات القبيحة
قم بإنشاء باب حظيرة معلق بغطاء عمود لإخفاء أي قطع قبيحة من المعدات في المنزل، مثل سخان المياه في الحمام أو الفرن الموجود في الطابق السفلي. بالنسبة لهذا DIY، ستحتاج إلى الحصول على مجموعة أدوات أبواب منزلقة، مثل مجموعة أدوات أبواب الحظيرة SMARTSTANDARD. اصنع الأبواب بقطع طويلة من الخشب الرقائقي على إطار خشبي وقم بتغطية الجزء الأمامي بغطاء عمود للحصول على الملمس المخدد. قم بطلاء أو صبغ الغلاف والأجهزة كما تريد.
اصنع لهجة حمام مذهلة
أخيرًا، إذا كان لديك غرفة تواليت صغيرة أو نصف حمام يحتاج إلى تجديد، فيمكنك استخدام غلاف العمود كزينة حائط أو قالب. ضع في اعتبارك دمج ورق حائط جميل للجزء العلوي من الجدار، ثم استخدم غلاف العمود على طول النصف السفلي لإنشاء تصميم داخلي ملفت للنظر. فقط تأكد من إغلاقه بمادة البولي يوريثين نظرًا لوجود رطوبة أكبر في الحمامات. قم بطلاء الألواح لتتناسب مع ورق الحائط الخاص بك، ووفر على نفسك إعادة تصميم الحمام باستخدام هذا DIY البسيط.